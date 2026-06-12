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Ceny paliwa na weekend i poniedziałek. Czy od jutra będzie taniej na stacjach benzynowych?

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12 czerwca 2026, 12:38
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
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Ceny paliwa na weekend i poniedziałek. Czy od jutra będzie taniej na stacjach benzynowych?
Shutterstock

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Znamy ceny benzyny i oleju napędowego, które będą obowiązywać w najbliższy weekend i poniedziałek. Minister energii zadecydował o maksymalnych cenach detalicznych paliwa obowiązujących od 13 do 15 czerwca. Czy jutro paliwa stanieją? Sprawdzamy!

Maksymalne ceny detaliczne za benzynę i olej napędowy od soboty do poniedziałku

Od jutra aż do poniedziałku, czyli w dniach od 13 do 15 czerwca, ceny detaliczne na stacjach benzynowych nie będą mogły być wyższe niż:

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  • 6,04 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,59 zł za 1 litr;
  • 6,58 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,09 zł za 1 litr;
  • 6,40 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,93 zł za 1 litr.

Ceny paliwa na stacjach benzynowych w piątek 12 czerwca

Sprawdźmy teraz, ile dzisiaj kosztuje benzyna i olej napędowy na stacjach benzynowych w Polsce. W piątek ceny maksymalne są następujące:

  • 5,98 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,54 zł za 1 litr;
  • 6,55 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,06 zł za 1 litr;
  • 6,37 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,90 zł za 1 litr.

W weekend wyższe ceny maksymalne benzyny i diesla

Niestety, kierowcy nie będą zadowoleni – minister energii zadecydował, że na najbliższy weekend i poniedziałek maksymalne ceny paliw wzrosną. W porównaniu do piątku, od jutra ceny benzyny 95 i benzyny 98 wzrosną odpowiednio o 6 gr i 3 gr na litrze.

Podobnie będzie w przypadku cen oleju napędowego. Od jutra maksymalna cena detaliczna diesla na stacjach benzynowych w Polsce wzrośnie o 3 gr na litrze.

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Ceny Paliw Niżej: jak ustalane są ceny paliw

Mechanizm maksymalnej ceny detalicznej to element rządowego pakietu „Ceny Paliw Niżej”, w skrócie CPN, który działa równolegle z obniżką podatków:

  • VAT został obniżony z 23 proc. do 8 proc.,
  • akcyza została zmniejszona do minimalnych dopuszczalnych poziomów (o 29 gr dla benzyny i 28 gr dla oleju napędowego).

Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W razie ogłoszenia jej przed dniem wolnym od pracy lub świętem stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Program CPN funkcjonuje od końca marca i ma działać do 15 czerwca.

Podstawa prawna

  • obwieszczenie Ministra Energii z 12 czerwca 2026 r. w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw (M.P. poz. 601)
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Źródło: INFOR
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