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Cyberprzestępcy podszywają się pod polityków w celu kradzieży środków finansowych

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12 czerwca 2026, 11:48
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
haker cyberprzestępczość cyberbezpieczeństwo fałszywe SMS e-mail oszustwo VIP politycy
Cyberprzestępcy podszywają się pod polityków w celu kradzieży środków finansowych
shutterstock

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Cyberprzestępcy podszywają się pod polityków w celu pozyskania wrażliwych danych, infekcji złośliwym oprogramowaniem lub kradzieży środków finansowych. Na celowniku jest kadra kierownicza spółek Skarbu Państwa oraz sektora prywatnego – ostrzega Pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa.

Komunikat Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa

Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji opublikowany został komunikat Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa w sprawie podszywania się pod polityków. Wykryta została kampania socjotechniczna wykorzystująca komunikatory oraz wizerunek osób pełniących kierownicze funkcje w centralnej administracji rządowej.

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Cyberprzestępcy wykorzystują zdjęcia oraz dane osobowe pobrane z oficjalnego konta osoby pełniącej funkcje kierownicze w administracji rządowej. Podszywając się pod polityka wysyłają wiadomości w celu m.in. uzyskania poufnych informacji, infekcji złośliwym oprogramowaniem lub kradzieży środków finansowych.

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Jak działają cyberprzestępcy?

Oszuści wykorzystują elementy socjotechniki i podszywają się pod osoby o statusie VIP w komunikatorach internetowych, takich jak WhatsApp oraz Signal. Wykorzystując dane polityków atakujący zakłada nowe konto w komunikatorze. Różni się ono numerem telefonu od oficjalnego konta osoby, pod którą się podszywa.

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Następnie z fikcyjnego konta wysyłane są wiadomości np. do kadry kierowniczej spółek skarbu państwa oraz sektora prywatnego, rzekomo pochodzące od kierownictwa urzędu centralnego. Treść wiadomości socjotechnicznej ma na celu m.in. nakłonienie osób, do których kierowana jest fałszywa wiadomość, do nawiązania kontaktu za pośrednictwem komunikatora internetowego z przekonaniem, że adresatem takiej wiadomości jest osoba pełniąca wysokie funkcje kierownicze w państwie.

Podejrzane SMS-y i e-maile. Należy zachować ostrożność

W komunikacie Pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa zaleca, aby zachować ostrożność i:

  • nie klikać w linki znajdujące się w nieoczekiwanych SMS-ach, wiadomościach e-mail oraz w wiadomościach publicznych komunikatorów internetowych,
  • w razie wątpliwości związanych z autentycznością otrzymanej wiadomości, w szczególności kierowanej bezpośrednio od osób pełniących funkcje kierownicze w administracji rządowej, skontaktować się z właściwym sekretariatem reprezentującym dany urząd.

Pełnomocnik przypomina, że jedyną formą komunikacji z przedstawicielami kadry kierowniczej administracji rządowej są kanały zawarte na stronach urzędów centralnych w domenie gov.pl, w zakładce „Kontakt” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Należy także pamiętać o takich narzędziach jak komunikator mSzyfr oraz system łączności niejawnej SKR-Z, które w całości pozostają pod jurysdykcją Rzeczypospolitej Polskiej.

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Źródło: INFOR
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Prawo
Cyberprzestępcy podszywają się pod polityków w celu kradzieży środków finansowych
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