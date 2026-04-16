Ceny LPG przekraczają 4 zł. Kierowcy bez wsparcia, rząd nie planuje zmian

Ceny LPG przekraczają 4 zł. Kierowcy bez wsparcia, rząd nie planuje zmian

16 kwietnia 2026, 07:57
Maciej Lubczyński
dziennik.pl

W połowie kwietnia 2026 roku ceny LPG w Polsce utrzymują się na wysokim poziomie, a kierowcy aut na gaz wciąż nie mogą liczyć na ulgi podobne do tych, które obejmują benzynę i diesel. Branża alarmuje o rosnących kosztach i możliwym odpływie użytkowników.

LPG drożeje. Nawet 4 zł za litr na stacjach

Ceny LPG w Polsce w połowie kwietnia 2026 roku kształtują się na wysokim poziomie, często przekraczając 4 zł za litr. Średnie ceny detaliczne oscylują w granicach 3,65–3,81 zł/l, przy czym prognozy wskazywały na poziom 3,83–3,92 zł/l w niektórych regionach. Koszty mogą się różnić w zależności od województwa i konkretnej stacji paliw.

Tymczasem Ministerstwo Energii wprost pisze w komunikacie, że nie ma obecnie planów objęcia gazu LPG przepisami podobnymi do tych, które dotyczą benzyny i oleju napędowego. Chodzi oczywiście o ulgi dla kierowców w ramach pakietu CPN („Ceny Paliwa Niżej”). „Na obecnym etapie nie przewiduje się objęcia paliwa LPG rozwiązaniami analogicznymi do pakietu CPN” - przekazało biuro prasowe Ministerstwa Energii. Rynek LPG jest jednak monitorowany i podlega bieżącej analizie - podkreślono.

Pakiet CPN tylko dla wybranych paliw

Przepisy, które zawarto w pakiecie CPN, zakładają obniżkę VAT i akcyzy na benzyny i olej napędowy. Rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. obowiązuje do 30 kwietnia, zaś rozporządzenie obniżające akcyzę – do 15 kwietnia. Oprócz tego wprowadzono ceny maksymalne benzyny i diesla, obowiązujące na stacjach paliw. Resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie w tej sprawie.

Nie wiadomo jeszcze, czy obowiązywanie tych przepisów zostanie przedłużone. „Dalsze decyzje w tym zakresie będą uzależnione m.in. od rozwoju sytuacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie, która wpływa na ceny ropy i paliw na rynkach międzynarodowych. Stabilizacja geopolityczna oraz sygnały wygaszania konfliktu pozostają kluczowymi czynnikami sprzyjającymi pozytywnym scenariuszom dla cen paliw” - dodało biuro prasowe Ministerstwa Energii.

Ważne

Konflikt na Bliskim Wschodzie trwa od 28 lutego, po ataku USA i Izraela na Iran. Donald Trump ogłosił niedawno, że zgodził się na dwutygodniowe zawieszenie broni pod warunkiem, że Iran zgodzi się na natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz. Od czasu zablokowania cieśniny przez Iran ruch przez ten strategicznie ważny dla transportu ropy szlak morski spadł o ponad 90 proc.

Zobacz również:

Branża apeluje: kierowcy LPG pominięci

Polska Izba Gazu Płynnego (PIGP) po raz kolejny zaapelowała o pilne włączenie gazu płynnego (LPG) wykorzystywanego przez kierowców jako napędu silnikowego w autach do rządowego pakietu CPN.

„Ceny autogazu w Polsce, pomimo spadku cen ropy naftowej na rynkach światowych, wciąż na polskich stacjach paliw utrzymują rekordowo wysokie wartości. Oznacza to, że w przeciwieństwie do kierowców na co dzień korzystających z benzyny i oleju napędowego około trzech milionów użytkowników autogazu nadal nie odczuwa i w ciągu najbliższego czasu być może nie odczuje żadnej ulgi kosztowej” - czytamy w oświadczeniu organizacji.

PIGP podkreśliła, że na pojedynczych stacjach paliw autogaz osiągnął już cenę 4 zł, co stanowi psychologiczną barierę dla użytkowników tego paliwa, podczas gdy w dniu rozpoczęcia wojny na Bliskim Wschodzie cena ta kształtowała się między 2,62 zł a 2,78 zł za litr.

„To kwestia sprawiedliwości”. Mocne słowa prezesa PIGP

Użytkownicy LPG wciąż czekają na jakąkolwiek reakcję. Dlaczego jedni kierowcy mogą liczyć na wsparcie, a inni nie? Dlaczego osoby, które wybrały autogaz jako tańsze i bardziej ekonomiczne paliwo, dziś płacą rekordowe ceny i nie dostają żadnej pomocy? Jeszcze niedawno litr LPG kosztował niewiele ponad 2 zł 60 gr, a dziś dochodzi do 4 zł. To nie jest drobna różnica, to ogromne obciążenie dla domowych budżetów. Mówi się o poprawie sytuacji na świecie, o spadających cenach ropy, o stabilizacji. Przy dystrybutorach na stacjach paliw użytkownicy autogazu tego nie widzą” - stwierdził prezes PIGP Paweł Bielski, cytowany w komunikacie.

„Kierowcy samochodów na LPG wciąż płacą więcej i więcej, bez żadnej ulgi, bez żadnego wsparcia. To nie jest tylko kwestia ekonomii, to kwestia zwykłej sprawiedliwości. Jeśli istnieje program, który ma chronić kierowców przed wysokimi cenami paliw, to powinien obejmować wszystkich, a nie tylko wybranych. LPG to codzienność dla milionów ludzi. Czas na decyzje, które będą uczciwe wobec wszystkich kierowców, a nie tylko wobec części z nich” - dodał.

Spadek opłacalności LPG i ryzyko dla firm

Polska Izba Gazu Płynnego podkreśliła, że z analizy rynku wynika, że po przekroczeniu 50% w stosunku ceny LPG do benzyny w sposób naturalny uruchamia to wśród konsumentów trend odwracania się od gazu płynnego. „Największe negatywne skutki odczują przedsiębiorcy. Zwłaszcza ci, którzy znajdują się na końcu łańcucha dostaw - mikro i mali przedsiębiorcy, którzy są na rynku od kilkudziesięciu lat i opierają biznes wyłącznie lub przede wszystkim o gaz płynny” - napisano w oświadczeniu Izby.

Już teraz opłacalność zamontowania instalacji LPG w aucie spada w drastycznym tempie. Jeśli w styczniu do zwrotu mogło dojść nawet po siedmiu miesiącach, dziś potrzeba nie mniej niż roku (przy stosunku ceny 62%), zaś w lipcu będzie już potrzeba półtora roku (przy stosunku ceny ponad 70%). Liczba użytkowników autogazu zmaleje” - wskazano.

PIGP przewiduje, że w konsekwencji rynek LPG w segmencie autogazu w ciągu dwóch lat z konsumpcji na poziomie 1,9 mln ton skurczy się do 1,75-1,8 mln ton rocznie, zaś straty przedsiębiorców, w większości MŚP działających w zakresie produkcji, zakupu, rozlewu, dystrybucji LPG oraz produkcji i obrotu urządzeniami związanymi z gazem płynnym, sięgną w wyniku tej rynkowej recesji nawet 300 mln zł rocznie.

Źródło: INFOR
Paszport dla dziecka można od teraz załatwić bez kolejki
16 kwi 2026

Od 15 kwietnia 2026 r. złożysz wniosek o paszport dla dziecka poniżej 12 lat, i to bez drukowania papierów oraz bez wizyty w urzędzie. Co więcej, drugi rodzic może wyrazić zgodę na paszport również w aplikacji. Sprawdź, jak działa nowa usługa i czego potrzebujesz.
Ministerstwo Cyfryzacji: Aplikacja mObywatel umożliwia uzyskanie paszportu dla dziecka
16 kwi 2026

Dzieciom do 12 roku życia paszport wydawany jest zwykle na 5 lat. Jego uzyskanie zajmuje ok. 30 dni i wymaga zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych. Dla osób, które chcą załatwić sprawę szybko i wygodnie, dostępne są już nowe rozwiązania w aplikacji mObywatel.
Weto prezydenta ws. kryptowalut. Kiedy decyzja o losie ustawy i rynku kryptoaktywów?
16 kwi 2026

Już dzisiaj po południu Sejm rozpocznie debatę nad prezydenckim wetem do ustawy o kryptoaktywach, a w piątek posłowie zdecydują, czy je odrzucić. Sprawa budzi ogromne emocje — od bezpieczeństwa inwestorów po zarzuty o nadmierną regulację rynku. W tle pojawiają się także niepokojące doniesienia dotyczące jednej z największych polskich giełd kryptowalut.
Amortyzacja samochodu – ile naprawdę traci Twój pojazd każdego roku?
16 kwi 2026

Zakup własnych czterech kółek to moment pełen entuzjazmu, ale warto spojrzeć na ten proces przez pryzmat liczb i faktów. Musisz mieć świadomość, że od chwili wyjazdu z salonu lub podpisania umowy kupna, wartość Twojego pojazdu zaczyna systematycznie spadać. Zrozumienie mechanizmów rynkowych pozwoli Ci lepiej zarządzać budżetem i uniknąć rozczarowania przy późniejszej próbie sprzedaży. Właściwe podejście do tematu utraty wartości pomoże Ci podjąć mądre decyzje, które wpłyną na Twój komfort finansowy w przyszłości.

REKLAMA

Ceny LPG przekraczają 4 zł. Kierowcy bez wsparcia, rząd nie planuje zmian
16 kwi 2026

W połowie kwietnia 2026 roku ceny LPG w Polsce utrzymują się na wysokim poziomie, a kierowcy aut na gaz wciąż nie mogą liczyć na ulgi podobne do tych, które obejmują benzynę i diesel. Branża alarmuje o rosnących kosztach i możliwym odpływie użytkowników.
Innowacje i eksperymenty w średnich szkołach zawodowych - jak mogą skorzystać uczniowie?
16 kwi 2026

Celem zachęcenia do nauki zawodu pięcioletnie technika oraz trzyletnie szkoły branżowe I stopnia wdrażają innowacje pedagogiczne. To działania nowatorskie pod względem sposobu przekazywania wiedzy (metodyczne), programu nauczania oraz organizacyjne. Te sposoby nauki wzajemnie się przenikają i uzupełniają. Jakie rozwijające wiedzę i umiejętności zajęcia szkoły zawodowe mogą zaproponować uczniom?
Wdowiej renty nie wypłacą. Przez tę jedną rzecz można jej nie dostać
16 kwi 2026

To pieniężne świadczenie okazało się strzałem w dziesiątkę. Grad wniosków o przyznanie wdowiej renty spadł na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W całej Polsce w ciągu 2025 roku złożono ich ponad milion. ZUS ostrzega przed popełnianiem błędów w wypełnianiu dokumentów, bo może się to skończyć nieprzyznaniem świadczenia.
Pensja Prezydenta RP Karola Nawrockiego: ile ma lat? Ile otrzyma emerytury?
15 kwi 2026

Ile wynosi pensja Prezydenta RP, obecnie Karola Nawrockiego? Ile prezydent ma lat i czy ma to znaczenie w przypadku nabycia prawa do "emerytury" prezydenckiej? Ile prezydent Polski otrzyma emerytury?

REKLAMA

Globalne decyzje, lokalne skutki. Co naprawdę kształtuje przyszłość Polski? [Komentarz Strategiczny]
15 kwi 2026

Polska eksportuje do Chin tyle samo co Niemcy. Jednocześnie jest największym importerem uzbrojenia w Europie. Te dwa fakty dobrze pokazują, w jakim momencie jesteśmy. Z jednej strony rosnące powiązania gospodarcze ze światem, z drugiej – rosnące poczucie zagrożenia i potrzeba bezpieczeństwa.
Faktury, rachunki, potwierdzenia transakcji, wizualizacje a KSeF. Prof. Modzelewski: Pseudointerpretacje oficjalne sprzeczne z prawem pogłębiają istniejący chaos
15 kwi 2026

Chaos i dezinformacja niepodzielnie rządzą oficjalnym i półoficjalnym przekazem na temat KSeF. Co najmniej raz w tygodniu jesteśmy zaskakiwani nowymi „wynalazkami” w tym zakresie, które nie mają jakiejkolwiek podstawy prawnej lub są wprost sprzeczne z porządkiem prawnym, w tym zwłaszcza z przepisami o VAT – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
