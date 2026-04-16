Ceny LPG przekraczają 4 zł. Kierowcy bez wsparcia, rząd nie planuje zmian

W połowie kwietnia 2026 roku ceny LPG w Polsce utrzymują się na wysokim poziomie, a kierowcy aut na gaz wciąż nie mogą liczyć na ulgi podobne do tych, które obejmują benzynę i diesel. Branża alarmuje o rosnących kosztach i możliwym odpływie użytkowników.

LPG drożeje. Nawet 4 zł za litr na stacjach

Ceny LPG w Polsce w połowie kwietnia 2026 roku kształtują się na wysokim poziomie, często przekraczając 4 zł za litr. Średnie ceny detaliczne oscylują w granicach 3,65–3,81 zł/l, przy czym prognozy wskazywały na poziom 3,83–3,92 zł/l w niektórych regionach. Koszty mogą się różnić w zależności od województwa i konkretnej stacji paliw.

Tymczasem Ministerstwo Energii wprost pisze w komunikacie, że nie ma obecnie planów objęcia gazu LPG przepisami podobnymi do tych, które dotyczą benzyny i oleju napędowego. Chodzi oczywiście o ulgi dla kierowców w ramach pakietu CPN („Ceny Paliwa Niżej”). „Na obecnym etapie nie przewiduje się objęcia paliwa LPG rozwiązaniami analogicznymi do pakietu CPN” - przekazało biuro prasowe Ministerstwa Energii. Rynek LPG jest jednak monitorowany i podlega bieżącej analizie - podkreślono.

Pakiet CPN tylko dla wybranych paliw

Przepisy, które zawarto w pakiecie CPN, zakładają obniżkę VAT i akcyzy na benzyny i olej napędowy. Rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. obowiązuje do 30 kwietnia, zaś rozporządzenie obniżające akcyzę – do 15 kwietnia. Oprócz tego wprowadzono ceny maksymalne benzyny i diesla, obowiązujące na stacjach paliw. Resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie w tej sprawie.

Nie wiadomo jeszcze, czy obowiązywanie tych przepisów zostanie przedłużone. „Dalsze decyzje w tym zakresie będą uzależnione m.in. od rozwoju sytuacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie, która wpływa na ceny ropy i paliw na rynkach międzynarodowych. Stabilizacja geopolityczna oraz sygnały wygaszania konfliktu pozostają kluczowymi czynnikami sprzyjającymi pozytywnym scenariuszom dla cen paliw” - dodało biuro prasowe Ministerstwa Energii.

Ważne Konflikt na Bliskim Wschodzie trwa od 28 lutego, po ataku USA i Izraela na Iran. Donald Trump ogłosił niedawno, że zgodził się na dwutygodniowe zawieszenie broni pod warunkiem, że Iran zgodzi się na natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz. Od czasu zablokowania cieśniny przez Iran ruch przez ten strategicznie ważny dla transportu ropy szlak morski spadł o ponad 90 proc.

Branża apeluje: kierowcy LPG pominięci

Polska Izba Gazu Płynnego (PIGP) po raz kolejny zaapelowała o pilne włączenie gazu płynnego (LPG) wykorzystywanego przez kierowców jako napędu silnikowego w autach do rządowego pakietu CPN.

„Ceny autogazu w Polsce, pomimo spadku cen ropy naftowej na rynkach światowych, wciąż na polskich stacjach paliw utrzymują rekordowo wysokie wartości. Oznacza to, że w przeciwieństwie do kierowców na co dzień korzystających z benzyny i oleju napędowego około trzech milionów użytkowników autogazu nadal nie odczuwa i w ciągu najbliższego czasu być może nie odczuje żadnej ulgi kosztowej” - czytamy w oświadczeniu organizacji.

PIGP podkreśliła, że na pojedynczych stacjach paliw autogaz osiągnął już cenę 4 zł, co stanowi psychologiczną barierę dla użytkowników tego paliwa, podczas gdy w dniu rozpoczęcia wojny na Bliskim Wschodzie cena ta kształtowała się między 2,62 zł a 2,78 zł za litr.

„To kwestia sprawiedliwości”. Mocne słowa prezesa PIGP

„Użytkownicy LPG wciąż czekają na jakąkolwiek reakcję. Dlaczego jedni kierowcy mogą liczyć na wsparcie, a inni nie? Dlaczego osoby, które wybrały autogaz jako tańsze i bardziej ekonomiczne paliwo, dziś płacą rekordowe ceny i nie dostają żadnej pomocy? Jeszcze niedawno litr LPG kosztował niewiele ponad 2 zł 60 gr, a dziś dochodzi do 4 zł. To nie jest drobna różnica, to ogromne obciążenie dla domowych budżetów. Mówi się o poprawie sytuacji na świecie, o spadających cenach ropy, o stabilizacji. Przy dystrybutorach na stacjach paliw użytkownicy autogazu tego nie widzą” - stwierdził prezes PIGP Paweł Bielski, cytowany w komunikacie.

„Kierowcy samochodów na LPG wciąż płacą więcej i więcej, bez żadnej ulgi, bez żadnego wsparcia. To nie jest tylko kwestia ekonomii, to kwestia zwykłej sprawiedliwości. Jeśli istnieje program, który ma chronić kierowców przed wysokimi cenami paliw, to powinien obejmować wszystkich, a nie tylko wybranych. LPG to codzienność dla milionów ludzi. Czas na decyzje, które będą uczciwe wobec wszystkich kierowców, a nie tylko wobec części z nich” - dodał.

Spadek opłacalności LPG i ryzyko dla firm

Polska Izba Gazu Płynnego podkreśliła, że z analizy rynku wynika, że po przekroczeniu 50% w stosunku ceny LPG do benzyny w sposób naturalny uruchamia to wśród konsumentów trend odwracania się od gazu płynnego. „Największe negatywne skutki odczują przedsiębiorcy. Zwłaszcza ci, którzy znajdują się na końcu łańcucha dostaw - mikro i mali przedsiębiorcy, którzy są na rynku od kilkudziesięciu lat i opierają biznes wyłącznie lub przede wszystkim o gaz płynny” - napisano w oświadczeniu Izby.

„Już teraz opłacalność zamontowania instalacji LPG w aucie spada w drastycznym tempie. Jeśli w styczniu do zwrotu mogło dojść nawet po siedmiu miesiącach, dziś potrzeba nie mniej niż roku (przy stosunku ceny 62%), zaś w lipcu będzie już potrzeba półtora roku (przy stosunku ceny ponad 70%). Liczba użytkowników autogazu zmaleje” - wskazano.

PIGP przewiduje, że w konsekwencji rynek LPG w segmencie autogazu w ciągu dwóch lat z konsumpcji na poziomie 1,9 mln ton skurczy się do 1,75-1,8 mln ton rocznie, zaś straty przedsiębiorców, w większości MŚP działających w zakresie produkcji, zakupu, rozlewu, dystrybucji LPG oraz produkcji i obrotu urządzeniami związanymi z gazem płynnym, sięgną w wyniku tej rynkowej recesji nawet 300 mln zł rocznie.