Rząd nie planuje na razie wycofania się z maksymalnych cen paliw. Pakiet „Ceny Paliwa Niżej” ma obowiązywać co najmniej przez najbliższe tygodnie, a jego przyszłość zależy głównie od sytuacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie.

Rząd nie wycofuje się z pakietu „Ceny Paliwa Niżej”

Rządowy pakiet „Ceny Paliwa Niżej” na pewno będzie obowiązywał przez najbliższe tygodnie - zapewnił w piątek 24 kwietnia minister energii Miłosz Motyka. Zaznaczył, że rozwiązania te będą funkcjonować do momentu, kiedy sytuacja na Bliskim Wschodzie się ustabilizuje i pokój będzie „możliwie najbardziej trwały”.

REKLAMA

REKLAMA

Szef resortu energii był pytany na antenie Polskie Radio o to, kiedy zakończy się działanie pakietu CPN. "W momencie, gdy te ceny będą wracały do normy, a sytuacja na Bliskim Wschodzie będzie stabilna na tyle, na ile może być i pokój będzie możliwie najbardziej trwały" - powiedział Motyka. Zaznaczył, że obecnie nie widać przestrzeni na odejście od pakietu.



"Na pewno w ciągu najbliższych tygodni pakiet CPN będzie obowiązywał" - zapewnił minister energii.

Niższy VAT i akcyza wciąż obowiązują

Do 30 kwietnia obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.



Ponadto, zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim.

Zgodnie z czwartkowym obwieszczeniem ministra, w piątek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,03 zł, benzyny 98 - 6,62 zł, a oleju napędowego - 6,79 zł. 31 marca, pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

REKLAMA

„Pakiet CPN to jeden z najsilniejszych mechanizmów ochronnych w Europie, a jego skuteczność widzimy bezpośrednio na stacjach benzynowych. Rozwiązania wprowadzone m.in. przez Ministerstwo Energii skutecznie łagodzą wpływ globalnego kryzysu cen paliw na portfele polskich rodzin i polskich przedsiębiorców. Polacy tankują najtaniej w całej Unii Europejskiej, co przekłada się na konkretne oszczędności w naszych portfelach. Program CPN będzie utrzymywany tak długo, jak będzie to niezbędne, z niezmiennym priorytetem – ochroną polskich kierowców i polskiej gospodarki” – stwierdził Minister Energii Miłosz Motyka.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak ustalana jest cena maksymalna paliw?

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT. To właśnie ten mechanizm ma chronić kierowców przed gwałtownymi wzrostami cen na stacjach.

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.



Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w piątek i określi ceny na sobotę, niedzielę oraz poniedziałek.

Rząd gotowy na przedłużenie programu

Podczas spotkania z dziennikarzami w trakcie Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach minister finansów i gospodarki Andrzej Domański był pytany m.in. o to, czy „CPN” będzie kontynuowany po końcu kwietnia. "Jestem przekonany, że w trakcie majówki „CPN” będzie obowiązywał" - odpowiedział. Dodał, że "ministerstwo jest technicznie przygotowane" do przedłużenia programu.



Dopytywany, co zrobi rząd, gdy konflikt na Bliskim Wschodzie będzie się przedłużał odparł, że sytuacja będzie na bieżąco analizowana.

Domański odniósł się też do propozycji w zakresie opodatkowania nadmiarowych zysków koncernów paliwowych spowodowanych rosnącymi kosztami ropy na rynkach światowych. "Z tego jak obserwuję rynek i marże na rynku, to one oczywiście pospadały (...) Natomiast tutaj podtrzymuję tak, że będziemy wychodzić z projektem" - powiedział. Zapowiedział, że założenia tego projektu miałyby być gotowe do końca kwietnia.