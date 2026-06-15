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Zapisz tę datę. 22 czerwca rusza wyścig po 8000 zł dla właścicieli domów

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15 czerwca 2026, 13:14
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
pieniądze, gotówka
Zapisz tę datę. 22 czerwca rusza wyścig po 8000 zł dla właścicieli domów
Piotr Swat
Shutterstock

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Właściciele domów jednorodzinnych w Polsce zyskali właśnie kolejną, wyjątkową szansę na zdobycie potężnego zastrzyku gotówki od państwa. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oficjalnie uruchamia zupełnie nowe narzędzie finansowe. Jakie? Oto szczegóły.

program "Mikroretencja"

To program "Mikroretencja", który pozwala na uzyskanie bezzwrotnej dotacji w wysokości aż do 8000 zł. Pieniądze można przeznaczyć na nowoczesne, przydomowe systemy i instalacje techniczne, które w połączeniu z tradycyjną termomodernizacją mają drastycznie obniżyć codzienne koszty utrzymania budynku. Wokół naboru już teraz panuje ogromne poruszenie. Urzędnicy postawili bowiem sprawę jasno: budżet programu wynosi 173 miliony złotych, a o przyznaniu wsparcia decyduje wyłącznie kolejność prawidłowo złożonych zgłoszeń. Kto spóźni się z wysłaniem dokumentów, ten bezpowrotnie straci szansę na darmowe fundusze.

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Na co można wydać pieniądze i jakie kryteria musi spełnić budynek?

Nowy program rządu został zaprojektowany tak, aby objąć jak najszerszą grupę właścicieli nieruchomości, jednak urzędnicy postawili przed budynkami bardzo konkretne wymagania techniczne. Środki finansowe z dotacji można przeznaczyć na zakup, montaż, rozbudowę oraz uruchomienie systemów służących do zbierania, magazynowania, rozsączania oraz ponownego wykorzystywania wód opadowych i roztopowych. Chodzi o zatrzymanie deszczówki w obrębie własnej działki i wykorzystanie jej m.in. do celów gospodarczych, sanitarnych czy automatycznego nawadniania ogrodu. Aby budynek kwalifikował się do programu, instalacja musi spełniać surowe wytyczne techniczne:

  • Minimalna pojemność zbiornika: System musi być wyposażony w szczelny, podziemny lub nadziemny zbiornik do magazynowania deszczówki o łącznej pojemności co najmniej 2 metrów sześciennych (2000 litrów).
  • Integracja z powierzchnią: Konstrukcja musi efektywnie przechwytywać wodę z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, takich jak dachy, tarasy, chodniki czy podjazdy.
  • Elementy dodatkowe: Dofinansowanie pokrywa także koszty nowoczesnych pomp, central dystrybucji wody, filtrów, przewodów odprowadzających oraz zaawansowanych systemów zraszaczy.
  • Przeznaczenie nieruchomości: Wsparcie dotyczy wyłącznie budynków przeznaczonych na cele mieszkalne (stale lub czasowo). Z programu kategorycznie wyłączono instalacje wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej.

Inwestorzy planujący te prace powinni pamiętać, że instalacja musi stać się trwałą częścią systemu nieruchomości. Ponadto program działa na zasadzie refundacji dla inwestycji już zakończonych, przy czym urzędnicy honorują koszty kwalifikowane poniesione po 1 lipca 2024 roku.

Progi dochodowe i status prawny wnioskodawcy

W przeciwieństwie do programów takich jak "Czyste Powietrze", gdzie wysokość dotacji jest rygorystycznie uzależniona od zarobków i podzielona na kilka poziomów, nowy program "Mikroretencja" stawia na prostotę i powszechność. Państwo finansuje aż 90 procent kosztów kwalifikowanych całej inwestycji, zachowując maksymalny limit dopłaty na poziomie wspomnianych 8000 zł. W tym przypadku nie wprowadzono sztywnych, maksymalnych progów dochodowych, które dyskwalifikowałyby zamożniejszych właścicieli domów. Urzędnicy wprowadzili jednak inne, bardzo precyzyjne ograniczenia formalne dotyczące statusu prawnego wnioskodawcy:

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  • Osoby fizyczne: O pieniądze mogą wnioskować wyłącznie osoby fizyczne, które posiadają pełne prawo do dysponowania nieruchomością.
  • Własność i współwłasność: Beneficjentem może być właściciel lub współwłaściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W przypadku współwłasności wymagana jest zgoda pozostałych osób wpisanych do księgi wieczystej.
  • Użytkowanie wieczyste: Prawo do ubiegania się o 8000 zł przysługuje także użytkownikom wieczystym gruntów, na których posadowiony jest budynek mieszkalny.

Dodatkowo, państwo stosuje zasadę "jedna dotacja na jedną osobę". Oznacza to, że pojedynczy inwestor nie może pobrać kilku dopłat na różne posiadane przez siebie nieruchomości, co ma zapobiegać spekulacjom i dać równe szanse mniejszym gospodarstwom domowym.

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Jak i gdzie złożyć wniosek, żeby zdążyć przed innymi?

Ponieważ o przyznaniu dotacji decyduje moment rejestracji zgłoszenia w systemie, kluczowe jest sprawne i bezbłędne przejście przez procedurę urzędową. Za realizację naborów odpowiadają bezpośrednio Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) właściwe dla miejsca położenia nieruchomości.

  • Zgłoszenie elektroniczne: Najszybszą i najbardziej rekomendowaną ścieżką jest skorzystanie z Portalu Beneficjenta na stronie internetowej odpowiedniego, regionalnego funduszu lub za pośrednictwem rządowej platformy GLOV. Wniosek wypełnia się w generatorze, a tożsamość potwierdza Profilem Zaufanym.
  • Weryfikacja załączników: Do cyfrowego formularza należy dołączyć dokumentację potwierdzającą zakończenie prac. Należą do niej faktury imienne lub rachunki, dowody zapłaty, dokumentacja fotograficzna wykonanej instalacji oraz techniczna specyfikacja zakupionego zbiornika potwierdzająca wymaganą pojemność.

Po wysłaniu wniosku w formie elektronicznej, niektóre fundusze wymagają również dostarczenia wydrukowanego i podpisanego ręcznie formularza papierowego w terminie kilku dni roboczych. Data zarejestrowania wniosku online pozostaje jednak kluczowym punktem na liście zgłoszeń, decydującym o tym, czy załapiemy się na gwarantowane 8000 zł dopłaty.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Ile wynosi dotacja w programie Mikroretencja i co decyduje o przyznaniu wsparcia?

Program Mikroretencja pozwala uzyskać bezzwrotną dotację do 8000 zł. Budżet programu wynosi 173 miliony złotych, a o przyznaniu wsparcia decyduje wyłącznie kolejność prawidłowo złożonych zgłoszeń.

Na jakie instalacje można przeznaczyć środki z dotacji w programie Mikroretencja?

Środki można przeznaczyć na zakup, montaż, rozbudowę oraz uruchomienie systemów do zbierania, magazynowania, rozsączania oraz ponownego wykorzystywania wód opadowych i roztopowych.

Jakie wymagania techniczne musi spełniać zbiornik w programie Mikroretencja?

System musi mieć szczelny, podziemny lub nadziemny zbiornik do magazynowania deszczówki o łącznej pojemności co najmniej 2 metrów sześciennych (2000 litrów).

Kto może wnioskować o pieniądze w programie Mikroretencja?

O pieniądze mogą wnioskować wyłącznie osoby fizyczne z pełnym prawem do dysponowania nieruchomością. Beneficjentem może być właściciel lub współwłaściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego, a także użytkownik wieczysty gruntu z takim budynkiem.

Jak złożyć wniosek o dotację w programie Mikroretencja?

Za nabory odpowiadają WFOŚiGW właściwe dla miejsca położenia nieruchomości. Najszybszą i rekomendowaną ścieżką jest Portal Beneficjenta regionalnego funduszu lub platforma GLOV; wniosek wypełnia się w generatorze, a tożsamość potwierdza Profilem Zaufanym.

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Źródło: INFOR
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