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Oficjalne prognozy rządu na 2027 rok. Tyle mogą wynieść podwyżki emerytur, trzynastek i czternastek

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15 czerwca 2026, 11:30
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
2027, pieniądze, emerytury
Oficjalne prognozy rządu na 2027 rok. Tyle mogą wynieść podwyżki emerytur, trzynastek i czternastek
Shutterstock

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Rząd zaprezentował wstępne założenia budżetowe, które trafiły już do Rady Dialogu Społecznego. Oficjalne prognozy wskazują, ile wyniosą podwyżki świadczeń dla seniorów w 2027 roku. Całkowity koszt planowanych waloryzacji oraz wypłat dodatków rocznych ma pochłonąć z budżetu państwa gigantyczną kwotę 50 miliardów złotych.

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Rząd odkrył karty. Tyle mają wynieść podwyżki dla emerytów w 2027 roku

Rząd zaprezentował wstępne założenia budżetowe, które trafiły już do Rady Dialogu Społecznego. Oficjalne prognozy wskazują, o ile wzrosną świadczenia dla seniorów w 2027 roku. Całkowity koszt planowanych waloryzacji oraz wypłat dodatków rocznych ma pochłonąć z budżetu państwa gigantyczną kwotę 50 miliardów złotych. Z rządowych analiz wynika, że przyszłoroczna podwyżka emerytur i rent oparta na inflacji oraz 20-procentowym realnym wzroście płac wyniesie co najmniej 3,48 procent. Sama marcowa waloryzacja wygeneruje koszt rzędu 16,7 miliarda złotych. Wypłata trzynastek i czternastek w 2027 roku to z kolei wydatek rzędu aż 33 miliardów złotych. Dla osób pobierających najniższe świadczenia oznacza to realny wzrost portfela o 68 złotych i 85 groszy.

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Minimalna emerytura w górę. O ile wzrosną podstawowe świadczenia?

Dotychczasowa stawka bazowa minimalnej emerytury w wysokości 1978 złotych i 49 groszy brutto wzrośnie od 1 marca 2027 roku do poziomu 2047 złotych i 34 groszy brutto. Do tej samej kwoty zostaną również wyrównane unijne oraz krajowe dodatki roczne.

Trzynasta emerytura w 2027 roku. Tyle seniorzy dostaną na rękę

Zasady przyznawania 13. emerytury nie ulegną zmianie, co oznacza, że dodatkowe świadczenie trafi do każdego emeryta i rencisty bez względu na wysokość jego miesięcznych dochodów. Kwota brutto tego dodatku jest ściśle powiązana z nową stawką emerytury minimalnej i wyniesie 2047 złotych i 34 grosze. Ostateczne kwoty netto będą się jednak różnić, ponieważ od trzynastki potrącana jest zaliczka na podatek dochodowy oraz składka zdrowotna. Z najnowszych symulacji wynika, że najniższa możliwa wypłata trzynastki na rękę wyniesie w przyszłym roku 1617 złotych i 8 groszy.

Pułapka w czternastkach. Kto straci prawo do pełnego świadczenia?

W przypadku 14. emerytury rząd zdecydował się utrzymać dotychczasowe kryterium dochodowe. Pełna kwota dodatku zostanie wypłacona wyłącznie tym seniorom, których podstawowe świadczenie miesięczne nie przekracza progu 2900 złotych brutto. W przypadku przekroczenia tego limitu zastosowanie znajdzie znana zasada "złotówka za złotówkę". Minimalna kwota czternastki została ustalona na poziomie 50 złotych brutto, co daje około 39 złotych netto. Brak waloryzacji i zamrożenie progu dochodowego na poziomie 2900 złotych rodzi poważną pułapkę dla świadczeniobiorców. Każde podniesienie emerytury zasadniczej sprawia, że kolejne tysiące seniorów automatycznie przekraczają wyznaczony limit, przez co bezpowrotnie tracą prawo do wypłaty czternastki w pełnej wysokości. Przykładowo, osoby z emeryturą brutto na poziomie 4800 złotych i wyższą po waloryzacji w ogóle nie otrzymają już tego dodatku.

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Nowe stawki emerytur. Realne wyliczenia dla wybranych portfeli

  • Emerytura minimalna (1 978,49 zł brutto obecnie). Dzisiejsza wypłata na rękę wynosi 1 800,43 zł. Po waloryzacji kwota brutto wzrośnie do 2 047,34 zł, co da 1 863,08 zł netto. Senior otrzyma trzynastkę na rękę w wysokości 1 672,08 zł oraz pełną czternastkę wynoszącą 1 672,08 zł netto.
  • Świadczenie na poziomie 2 200,00 zł brutto obecnie. Aktualna kwota na rękę to 2 002,00 zł. Po marcowej podwyżce emerytura wzrośnie do 2 276,56 zł brutto, co przełoży się na 2 071,67 zł netto. Dodatki roczne wyniosą odpowiednio 1 644,08 zł netto z tytułu trzynastki oraz 1 644,08 zł netto z czternastki.
  • Świadczenie na poziomie 2 500,00 zł brutto obecnie. Aktualna kwota na rękę to 2 275,00 zł. Po marcowej podwyżce emerytura wzrośnie do 2 587,00 zł brutto, co da 2 344,17 zł netto. Dodatki roczne dla tej grupy wyniosą po 1 617,08 zł netto zarówno w przypadku trzynastej, jak i czternastej emerytury.
  • Świadczenie na poziomie 2 900,00 zł brutto obecnie. Obecnie senior otrzymuje 2 591,00 zł netto. Nowa stawka po waloryzacji to 3 000,92 zł brutto, co oznacza 2 670,84 zł na rękę. Wiosenna trzynastka przyniesie 1 617,08 zł netto, natomiast czternastka z racji przekroczenia progu spadnie do 1 537,24 zł netto.
  • Świadczenie na poziomie 3 500,00 zł brutto obecnie. Dzisiejsza wypłata na rękę wynosi 3 065,00 zł. Nowa prognozowana kwota po podwyżce wyniesie 3 621,80 zł brutto, czyli 3 160,84 zł netto. Trzynasta emerytura zagwarantuje dodatkowe 1 618,08 zł na rękę, z kolei czternastka stopnieje do poziomu 1 047,24 zł netto.
  • Świadczenie na poziomie 4 000,00 zł brutto obecnie. Dzisiejsza wypłata na rękę to 3 460,00 zł. Nowa kwota po podwyżce wyniesie 4 139,20 zł brutto, co da 3 569,67 zł netto. Wiosenna trzynastka przyniesie dodatkowe 1 618,08 zł na rękę. Czternasta emerytura ulegnie pomniejszeniu i wyniesie już tylko 638,41 zł netto.
  • Świadczenie na poziomie 4 500,00 zł brutto obecnie. Aktualnie senior otrzymuje 3 855,00 zł netto. Po waloryzacji jego emerytura wzrośnie do 4 656,60 zł brutto, co przełoży się na 3 978,51 zł netto. Trzynastka wyniesie 1 618,08 zł na rękę, natomiast czternastka z racji wysokiego przekroczenia progu spadnie do 229,57 zł netto.
  • Świadczenie na poziomie 4 800,00 zł brutto obecnie. Aktualnie senior otrzymuje 4 092,00 zł netto. Po waloryzacji jego emerytura wzrośnie do 4 967,04 zł brutto, co da 4 209,11 zł netto. O ile trzynastka zostanie wypłacona w kwocie 1 617,08 zł na rękę, o tyle czternasta emerytura dla tego poziomu zarobków wyniesie równe 0,00 zł.
  • Świadczenie na poziomie 5 000,00 zł brutto obecnie. Obecnie senior dostaje 4 250,00 zł netto. Po waloryzacji o 3,48 procent kwota ta wzrośnie do poziomu 5 174,00 zł brutto, co da 4 387,34 zł na rękę. Trzynasta emerytura zasili konto kwotą 1 617,08 zł netto, a czternastka wyniesie równe 0,00 zł.

Czy podwyżki będą wyższe? Związkowcy żądają zmian w mechanizmie

Przedstawione przez rząd wskaźniki i kwoty nie są jeszcze ostateczne, a w Radzie Dialogu Społecznego szykuje się twarda dyskusja. Przedstawiciele związków zawodowych głośno domagają się modyfikacji mechanizmu wyliczania waloryzacji. Ich postulaty zakładają uwzględnienie inflacji zwiększonej o 50 procent realnego wzrostu płac, zamiast proponowanych przez rząd 20 procent. Jeśli te żądania zostaną spełnione, wskaźnik podwyżek mógłby wzrosnąć do blisko 4 procent. Ostateczny kształt przyszłorocznych podwyżek zależy także od realnych danych makroekonomicznych. Główny Urząd Statystyczny opublikuje oficjalne wskaźniki inflacji dopiero na początku przyszłego roku. Dokładny i ostateczny wskaźnik waloryzacji emerytur poznamy w lutym 2027 roku, a do tego momentu wszystkie wyliczenia opierają się na rządowych szacunkach.

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FAQ - najczęściej zadawane pytania

Ile ma wynieść waloryzacja emerytur i rent w 2027 roku według rządowych analiz?

Z rządowych analiz wynika, że podwyżka emerytur i rent oparta na inflacji oraz 20-procentowym realnym wzroście płac wyniesie co najmniej 3,48 procent. Sama marcowa waloryzacja ma kosztować 16,7 miliarda złotych.

Do jakiej kwoty wzrośnie minimalna emerytura od 1 marca 2027 roku?

Dotychczasowa stawka bazowa minimalnej emerytury 1978 złotych i 49 groszy brutto wzrośnie od 1 marca 2027 roku do 2047 złotych i 34 groszy brutto.

Jakie zasady mają obowiązywać przy trzynastej emeryturze w 2027 roku?

Zasady przyznawania 13. emerytury nie ulegną zmianie: dodatkowe świadczenie trafi do każdego emeryta i rencisty bez względu na wysokość miesięcznych dochodów. Kwota brutto wyniesie 2047 złotych i 34 grosze.

Kto otrzyma pełną czternastą emeryturę w 2027 roku?

Pełna kwota 14. emerytury zostanie wypłacona wyłącznie seniorom, których podstawowe świadczenie miesięczne nie przekracza 2900 złotych brutto. Po przekroczeniu limitu zastosowanie znajdzie zasada „złotówka za złotówkę”.

Kiedy będzie znany ostateczny wskaźnik waloryzacji emerytur na 2027 rok?

Dokładny i ostateczny wskaźnik waloryzacji emerytur poznamy w lutym 2027 roku. Do tego momentu wszystkie wyliczenia opierają się na rządowych szacunkach.

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Źródło: INFOR
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