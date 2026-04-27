Strona główna » Twoje pieniądze » Zakupy » Przelewy bankowe w długi majowy weekend. Kiedy dojdzie przelew wysłany w czwartek po 16:00?

Przelewy bankowe w długi majowy weekend. Kiedy dojdzie przelew wysłany w czwartek po 16:00?

27 kwietnia 2026, 10:55
W tym roku 1 maja wypada w piątek. Co z przelewami bankowymi wysłanymi tego dnia? Kiedy najlepiej wysłać przelew, aby dotarł na czas? Czy będą działać płatności natychmiastowe? Warto terminowe płatności zaplanować z wyprzedzeniem. 

Piątek 1 maja to dzień wolny od pracy. To oznacza, że system rozliczeniowy Elixir, obsługujący przelewy międzybankowe w złotych, ma przerwę w standardowym funkcjonowaniu. Terminowe płatności warto zaplanować i zlecić z odpowiednim wyprzedzeniem.

System Elixir - jak działa

Elixir to obsługiwany przez KIR elektroniczny system rozliczeń międzybankowych. Za jego pomocą realizowana jest większość transakcji zlecanych przez klientów banków w Polsce. Rozliczenie i rozrachunek zleconych w systemie transakcji (przelewów i poleceń zapłaty) odbywa się podczas trzech sesji rozliczeniowych, od poniedziałku do piątku, o godzinie 9:30, 13:30 i 16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Ważne

Przelewy, które zlecimy w czwartek 30 kwietnia po godzinie 16:00, trafią na konta odbiorców w kolejnym dniu roboczym – czyli w poniedziałek, 4 maja.

Przelewy w euro i przelewy natychmiastowe

Niezależnie od dnia tygodnia klienci banków mogą skorzystać z systemu płatności natychmiastowych Express Elixir, który działa w trybie ciągłym – 24/7/365, czyli również w weekendy i święta. Transfer środków pomiędzy rachunkami prowadzonymi w różnych bankach odbywa się w czasie rzeczywistym. To, czy nasz bank udostępnia tę usługę swoim klientom i w jakim zakresie, można sprawdzić na stronie: https://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/.

W przypadku Euro Elixir – systemu rozliczającego przelewy w unijnej walucie (krajowe i transgraniczne) – przerwa w działaniu obejmie piątek, 1 maja, ponieważ jest to dzień wolny także w krajach Unii Europejskiej.

KIR został powołany w 1991 r. w celu elektronizacji i profesjonalizacji rozliczeń międzybankowych w Polsce.

