Frankowicze w szoku! TSUE daje bankom nową broń – koniec z darmowymi kredytami? MS komentuje 3 niekorzystne wyroki

Strona główna » Prawo » Wiadomości » Frankowicze w szoku: TSUE daje bankom nową broń – koniec z darmowymi kredytami? MS komentuje ostatnie 3 wyroki z 16 kwietnia w polskich sprawach frankowych

Frankowicze w szoku: TSUE daje bankom nową broń – koniec z darmowymi kredytami? MS komentuje ostatnie 3 wyroki z 16 kwietnia w polskich sprawach frankowych

27 kwietnia 2026, 09:22
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
Trybunał Sprawiedliwości UE wydał ostatnio trzy wyroki z jednego dnia, które mogą odmienić losy tysięcy spraw frankowych. Banki zyskały nowe narzędzia do odzyskania kapitału, a konsumenci – dodatkowe obowiązki procesowe. Ministerstwo Sprawiedliwości przyznaje, że orzeczenia są inne niż przewidywano. Co dokładnie zmienia się dla frankowiczów i czy rzeczywiście kończy się era „darmowych" kredytów?

Trzy wyroki, które wstrząsnęły rynkiem kredytów frankowych

16 kwietnia 2026 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał trzy kluczowe orzeczenia w sprawach dotyczących rozliczeń kredytów frankowych. Wyroki w sprawach Jangielak (C-752/24), Rzepacz (C-753/24) i Falucka (C-901/24) zapadły na skutek pytań prejudycjalnych polskich sądów i dotyczą wykładni dyrektywy 93/13 o nieuczciwych warunkach w umowach konsumenckich. Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało w piątek 24 kwietnia 2026 roku oficjalne stanowisko, w którym przyznaje, że orzeczenia TSUE są odmienne od przewidywań resortu. Omawiamy poniżej treść tego komunikatu.

Wszystkie trzy wyroki łączy jeden wspólny mianownik – TSUE kładzie nacisk na zasadę proporcjonalności i równowagi między prawami konsumentów a interesami banków, odchodząc od dotychczasowego podkreślania przede wszystkim skutecznego i odstraszającego charakteru sankcji wobec przedsiębiorców.

Sprawa Jangielak – bank może przerwać przedawnienie w trakcie procesu konsumenta

Pierwszy z wyroków dotyczy kwestii budzących największe emocje wśród frankowiczów. TSUE uznał za dopuszczalne przerwanie biegu przedawnienia roszczeń banku poprzez wniesienie pozwu o zwrot kapitału jeszcze przed zakończeniem postępowania o unieważnienie umowy zainicjowanego przez konsumenta. Oznacza to, że bank może wystąpić z własnym powództwem równolegle do toczącego się procesu konsumenckiego.

Trybunał jednocześnie wskazał na konieczność zachowania zasady proporcjonalności, którą określił jako „równość broni". Gdyby bank nie mógł odzyskać wypłaconego kapitału, jego pozycja procesowa zostałaby w sposób nieuprawniony osłabiona. Obowiązek zwrotu świadczeń po stwierdzeniu nieważności umowy musi być wzajemny – jednak bank może żądać jedynie zwrotu kapitału oraz ustawowych odsetek za opóźnienie, liczonych od dnia wezwania do zapłaty.

TSUE zauważył jednak zagrożenia dla konsumentów. Gdy bank wytacza powództwo przed zakończeniem procesu konsumenckiego, frankowicz jest zmuszony do ponoszenia dodatkowych kosztów – musi złożyć odpowiedź na pozew, a w razie przegrania zapłacić odsetki i koszty postępowania. Trybunał podkreślił – tak jak konsekwentnie wskazywało Ministerstwo Sprawiedliwości – że sąd krajowy powinien zastosować przepisy pozwalające na zawieszenie postępowania z powództwa banku oraz zapewnić, by koszty nie były nieproporcjonalnie wysokie i nie zniechęcały konsumentów do dochodzenia swoich praw.

Sprawa Rzepacz – sąd może uwzględnić przedawnione roszczenie banku

Drugi wyrok odpowiada na pytanie, czy dyrektywa 93/13 oraz zasady unijne stoją na przeszkodzie uwzględnieniu przez sąd przedawnionego roszczenia banku o zwrot kapitału. Odpowiedź TSUE brzmi: co do zasady nie stoją, jeśli wymagają tego względy słuszności i występują wyjątkowe okoliczności.

Trybunał ponownie odwołał się do zasady proporcjonalności. Obowiązek zwrotu wynikający ze stwierdzenia nieważności umowy powinien być zachowany, przy czym bank może żądać tylko zwrotu kapitału oraz ustawowych odsetek za zwłokę. Konieczność zwrotu kapitału eliminuje możliwość powstania bezpodstawnego wzbogacenia po stronie konsumenta – a to właśnie tę sytuację TSUE chce wykluczyć.

Zastosowanie zasady słuszności nie może być jednak dowolne. Musi opierać się na obiektywnych kryteriach przewidzianych w ustawie, takich jak: długość terminu przedawnienia, długość okresu od jego upływu do chwili dochodzenia roszczenia, charakter okoliczności uniemożliwiających dochodzenie roszczenia (w tym zachowanie przeciwnika procesowego) czy czas trwania postępowania.

Ważne

Kluczowe zastrzeżenie: stosowanie zasady słuszności musi uwzględniać zasadę skuteczności. Jeśli konsument będzie zmuszony ponieść nieproporcjonalne koszty sądowe lub honoraria adwokata w związku z powództwem banku o przedawnione roszczenie, może to nadmiernie utrudnić wykonywanie praw przyznanych przez dyrektywę 93/13. Sąd krajowy powinien temu przeciwdziałać.

Sprawa Falucka – oświadczenie konsumenta jako uznanie długu

Trzeci wyrok dotyczy sytuacji procesowej, która stała się standardem w polskich sądach. Frankowicze, występując o unieważnienie umowy, składają oświadczenia, w których potwierdzają, że są świadomi konsekwencji nieważności – w tym obowiązku zwrotu otrzymanego kapitału – i na to się godzą. Pytanie brzmiało: czy takie oświadczenie przerywa bieg przedawnienia roszczenia banku?

TSUE uznał za dopuszczalną wykładnię, zgodnie z którą takie oświadczenie może być kwalifikowane jako uznanie przedawnionego długu, a tym samym przerywa bieg terminu przedawnienia. Trybunał argumentował, że brak możliwości skutecznego dochodzenia zwrotu kapitału naruszałby zasadę proporcjonalności, a obowiązek zwrotu zapobiega bezpodstawnemu wzbogaceniu konsumenta.

Co istotne, TSUE orzekł, że sąd krajowy jest zobowiązany wyjaśnić konsumentowi konsekwencje prawne wyłączenia nieuczciwego postanowienia, ale nie musi szczegółowo tłumaczyć wszystkich przepisów prawnych dotyczących żądania zwrotu kapitału – w tym przepisów o przerwaniu przedawnienia. Wystarczy poinformowanie o obowiązku zwrotu kapitału i odsetek, aby konsument mógł zrozumieć skutki nieważności i wyrazić świadomą zgodę.

Fakt, że oświadczenie konsumenta miało prawdopodobnie na celu doprowadzenie do unieważnienia umowy, a nie przerwanie przedawnienia roszczenia banku, jest w ocenie TSUE pozbawiony znaczenia. Takie podejście gwarantuje przedsiębiorcy prawo do sądu – po uznaniu długu bank mógł spodziewać się dobrowolnej spłaty i odłożyć w czasie wytoczenie powództwa.

Co oznaczają te 3 wyroki dla frankowiczów? 16 kwietnia 2026 przełomową datą dla tysięcy spraw?

Orzeczenia TSUE nie zamykają drogi do unieważniania umów kredytowych z abuzywymi klauzulami, ale wyraźnie wskazują, że stwierdzenie nieważności nie może prowadzić do bezpodstawnego wzbogacenia konsumentów. Frankowicze nadal mogą dochodzić swoich praw, jednak muszą liczyć się z obowiązkiem zwrotu otrzymanego kapitału kredytu i odsetek – i to nawet wtedy, gdy roszczenie banku formalnie uległoby przedawnieniu.

Wyroki dają bankom nowe narzędzia procesowe: możliwość przerwania przedawnienia przez wniesienie równoległego powództwa, potencjalne uwzględnienie przedawnionych roszczeń na zasadach słuszności oraz traktowanie procesowych oświadczeń konsumentów jako uznania długu. Jednocześnie TSUE nakłada na sądy krajowe obowiązek czuwania nad proporcjonalnością kosztów ponoszonych przez konsumentów i stosowania instrumentów procesowych chroniących ich przed nadmiernymi obciążeniami finansowymi.

Ministerstwo Sprawiedliwości przyznaje: to nie to, czego oczekiwaliśmy od TSUE w sprawach frankowiczów

W oficjalnym stanowisku opublikowanym 24 kwietnia 2026 roku opatrzonym autorstwem Pełnomocniczki Ministra Sprawiedliwości ds. Ochrony Praw Konsumenta Anety Wiewiórowskiej-Domagalskiej, przyznano, że „orzeczenie Trybunału jest odmienne od przewidywań resortu sprawiedliwości". TSUE skupił się na efektywnym stosowaniu zasady proporcjonalności sankcji, a nie – jak dotychczasowe orzecznictwo – na jej skutecznym i odstraszającym charakterze.

To istotne przesunięcie akcentów. Dotychczas linia orzecznicza TSUE w sprawach konsumenckich kładła nacisk na maksymalną ochronę słabszej strony umowy i surowe sankcje wobec przedsiębiorców naruszających prawa konsumentów. Najnowsze wyroki pokazują, że Trybunał poszukuje równowagi między interesami obu stron, nie dopuszczając do sytuacji, w której ochrona konsumenta przekształca się w nieuprawnioną korzyść kosztem drugiej strony.

Ministerstwo konsekwentnie wskazywało na konieczność zawieszania postępowań z powództwa banków i kontrolowania proporcjonalności kosztów – i te postulaty znalazły odzwierciedlenie w orzeczeniach TSUE. Niemniej ogólny kierunek wyroków może być rozczarowaniem dla tych, którzy spodziewali się bardziej prokonsumenckiego rozstrzygnięcia.

Równowaga zamiast bezwzględnej ochrony - tak orzekł TSUE

Trzy wyroki TSUE z 16 kwietnia 2026 roku wyznaczają nowy etap w sporach frankowych. Trybunał wyraźnie wskazał, że ochrona konsumentów nie może prowadzić do ich bezpodstawnego wzbogacenia, a unieważnienie umowy musi skutkować wzajemnym zwrotem świadczeń. Banki zyskały nowe możliwości procesowe, ale jednocześnie sądy krajowe otrzymały zadanie czuwania nad proporcjonalnością kosztów i stosowania instrumentów ochronnych.

Dla tysięcy frankowiczów oznacza to koniec nadziei na całkowicie „darmowy" kredyt, ale nie koniec możliwości dochodzenia swoich praw. Wyroki potwierdzają, że abuzywne klauzule mogą prowadzić do nieważności umów, ale przywrócenie stanu sprzed zawarcia umowy musi dotyczyć obu stron. Ostateczny kształt praktyki orzeczniczej polskich sądów w świetle tych wyroków poznamy w nadchodzących miesiącach.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

[WYWIAD] Czy są szanse na "Pakiet dla Klasy Średniej"? Przedstawiamy kompleksowy pakiet reform przygotowany przez posła Rafała Komarewicza (Klub Centrum)
5,60% bez ryzyka: Państwo płaci Ci za oszczędzanie – ale musisz wiedzieć, którą opcję wybrać
Państwo wypłaca nawet 1,3 mln zł rekompensaty osobom, które straciły pieniądze przez nieuczciwych kontrahentów. Właśnie zmieniono zasady
Prawo
Pieniądze z ZUS po zmarłym przepadają? Nawet 660 mln zł wciąż nie trafiło do bliskich
27 kwi 2026

Tylko co piąta uprawniona osoba zgłasza się po środki z subkonta ZUS po zmarłym. W efekcie setki milionów złotych pozostają niewypłacone – często wyłącznie z powodu braku wiedzy o przysługujących prawach.
Wiek emerytalny to dopiero początek? Setki tysięcy Polaków pracują dalej i podnoszą swoje świadczenia ZUS: każdy rok dodatkowo w pracy to jest 8-10 proc. wyższe świadczenie
27 kwi 2026

Osiągnięcie wieku emerytalnego nie oznacza już rezygnacji z pracy. Coraz więcej Polaków zostaje aktywnych zawodowo, a dane ZUS pokazują wyraźny trend – każdy dodatkowy rok pracy może podnieść emeryturę nawet o 8–10 proc.
To już druga obniżka w świadczeniu wspierającym. W raptem 1,5 roku
27 kwi 2026

Na przestrzeni 1,5 roku mamy dwie obniżki w świadczeniu wspierającym. Pierwsza dotknęła osoby niepełnosprawne w wieku 75+. Wynika z Wytycznych dla specjalistów WZON. Zostały wysłane do WZON w grudniu 2024 r. I do dzisiaj obniżają wartość świadczenia wspierającego. Osób niepełnosprawnych z decyzjami WZON w sprawie tego świadczenia od 1 stycznia 2024 r. jest około 300 000 . To pokazuje skalę obniżki jego wartości. Druga obniżka będzie miała miejsce od 1 maja 2025 r. I obniża wynagrodzenia specjalistów WZON przyznającym punkty. Na ich wynagrodzenie poszło w dwa lata około 70 mln zł. W przyszłości ma być mniej od 10 do 18% (w zależności od decyzji wydawanej przez pielęgniarkę albo pracownika socjalnego. Tak więc obniżki dotknęły obie strony w świadczeniu wspierającym - 1) beneficjentów tego świadczenia oraz 2) osoby pracujące dla osób niepełnosprawnych w procedurze jego przyznania.
Nowy rządowy bat na wynajmujących: Możliwy wynajem już tylko 30% powierzchni nieruchomości i kara finansowa 10 tys. zł dla wynajmującego. MRiT: „Zostały już przygotowane przepisy zmieniające prawo”
27 kwi 2026

Z uwagi na fakt, że istnieją w Polsce miejscowości i gminy, w których „powstały wręcz osiedla zbudowane dokładnie po to, żeby osoby przyjeżdżające spoza kraju wegetowały w tych pomieszczeniach i to są z reguły domy jednorodzinne, albo budynki typu bliźniak, w którym mieszka kilkadziesiąt osób w urągających warunkach, bez szacunku dla przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych” – Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) przygotowało przepisy wprowadzające rewolucję w wynajmie nieruchomości na cele zamieszkania okresowego. Na powyższy cel będzie można przeznaczyć już tylko 30% powierzchni nieruchomości, a wynajmujący, który nie wywiąże się z nowych obowiązków w zakresie zmiany sposobu użytkowania – będzie mógł zostać obciążony karą finansową do 10 tys. zł.

Czy same „pasy” wystarczą dla oznaczania przejścia dla pieszych? Kto ma pierwszeństwo i kto jest winny kolizji na takim przejściu: pieszy, rower lub hulajnoga, pojazd przejeżdżający w poprzek?
26 kwi 2026

Artykuł niniejszy stanowi polemikę z artykułem Pana Profesora Ryszarda A. Stefańskiego "Przesłanki konstytutywne definicji przejścia dla pieszych" dostępnego w bibliotekanauki.pl a dokładnie z zawartym w nim tezą, iż nie można mówić o przejściu dla pieszych innym niż dorozumiane, jeżeli jest ono oznaczone wyłącznie znakiem poziomym P-10 (tzw. i dalej „pasy”) bez jednoczesnego oznaczenia takiego przejścia znakiem pionowym D-6. Problem jest o tyle istotny, że jego rozstrzygnięcie pozwala ocenić kto ma pierwszeństwo na takich pasach oraz może mieć wpływ na to, kto będzie uznany winnym w przypadku kolizji na takim przejściu: osoba (pieszy), rower lub hulajnoga korzystająca z przejścia czy pojazd przejeżdżający w poprzek takiego przejścia. Dodatkowo może to być również istotne dla użytkowników przejazdów dla rowerów i odpowiedniego oznaczenia ich znakami D-6a i P-11.
Ceny maksymalne paliw mocno w górę. Ile zapłacimy na stacji benzynowej w weekend?
24 kwi 2026

Minister energii podał maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać w okresie od 25 do 27 kwietnia 2026 r. Nie mamy dobrych informacji – maksymalna cena benzyn wzrosła o 14 gr i 9 gr, a olej napędowy zdrożał aż o 22 gr.
Świadczenie wspierające. Kiedy projekt zmian w ustawie?
24 kwi 2026

Do końca 2026 r. projekt zmian w ustawie o świadczeniu wspierającym powinien zostać przyjęty przez rząd. Tak wynika z założonego harmonogramu. O aktualnym etapie prac poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na jedną z interpelacji poselskich.
Darowizny i spadki dla osób niepełnosprawnych. Jak uniknąć podatku i zabezpieczyć finansowo dziecko z niepełnosprawnością?
24 kwi 2026

Zabezpieczenie przyszłości finansowej dziecka z niepełnosprawnością to jedno z największych wyzwań, przed którymi stają rodzice. Kluczowe jest nie tylko zgromadzenie majątku, ale przekazanie go w taki sposób, aby państwo nie przejęło znacznej jego części w formie podatku, a sąd opiekuńczy nie sparaliżował zarządzania tymi środkami. W 2026 roku przepisy oferują konkretne mechanizmy, które pozwalają zbudować bezpieczną "twierdzę finansową" dla dziecka.

Długi po zmarłym nie znikają same. Przegapisz ten termin i będziesz musiał płacić za krewnego
24 kwi 2026

Śmierć bliskiej osoby otwiera spadek, obejmujący zarówno majątek, jak i długi. Wbrew mitom, zobowiązania finansowe nie wygasają, lecz przechodzą na spadkobierców. Brak wiedzy o terminach i mechanizmach ochrony może skutkować przejęciem cudzych długów, dlatego kluczowe jest sprawne działanie prawne.
Wyrok TSUE: bank nie może naliczać odsetek od kosztów kredytu (np. prowizji, ubezpieczenia), których konsument faktycznie nie otrzymał
24 kwi 2026

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał ważny wyrok w sprawie C-744/24 dotyczący kredytów konsumenckich. Sprawa dotyczyła sytuacji, w której bank naliczał odsetki nie tylko od kwoty faktycznie wypłaconej klientowi, ale również od części przeznaczonej na pokrycie innych kosztów kredytem, w tym przypadku przeznaczonych na pokrycie związanego z tym kredytem ubezpieczenia . TSUE uznał, że taka praktyka jest niedopuszczalna.
