Strona główna » Twoje pieniądze » Zakupy » Prognozy cen paliw na przełomie kwietnia i maja. Idą podwyżki benzyny, diesla i LPG

Prognozy cen paliw na przełomie kwietnia i maja. Idą podwyżki benzyny, diesla i LPG

27 kwietnia 2026, 13:04
oprac. Adam Kuchta
ceny paliw
Prognozy cen paliw na przełomie kwietnia i maja. Idą podwyżki benzyny, diesla i LPG
ShutterStock

Nadchodzące dni to wyraźne zmiany na stacjach paliw w Polsce. Według najnowszej analizy biura Reflex kierowcy muszą przygotować się na podwyżki wszystkich podstawowych paliw, w tym szczególnie wyraźny wzrost cen oleju napędowego. Równolegle rynek reaguje na sytuację geopolityczną i napięcia w rejonie Cieśniny Ormuz.

Cen paliw: prognoza dla przełomu kwietnia i maja

W tym tygodniu średnia cena za litr benzyny 95 będzie o ok. 26 groszy wyższa, zaś benzyny 98 - o 25 groszy. Litr diesla ma z kolei podrożeć średnio o ok. 39 groszy - wynika z analizy przygotowanej przez Reflex. Nieznacznie zdrożeje też LPG.

Zgodnie z szacunkami biura Reflex benzyna 95 w tym tygodniu (od 27 kwietnia do 1 maja) będzie kosztować średnio 6,19 zł za litr, czyli o 26 groszy więcej niż średnia z czwartku. Za litr benzyny 98 będzie trzeba zapłacić średnio 6,78 zł, czyli o 25 groszy więcej, a za litr diesla - 7,05 zł (o 39 groszy więcej). Średnia cena za litr LPG ma zwiększyć się z kolei o 1 grosz i wynieść 3,84 zł.

Ostatnie zmiany cen i trend na rynku paliw

Analitycy zwrócili uwagę, że ceny diesla w Polsce spadły w skali tygodnia średnio o 52 gr./l, czyli najwięcej od momentu wejścia w życie rządowego pakietu „CPN”. Z kolei średnia cena benzyny 95 spadła w tym czasie o 13 gr./l i tak jak diesel osiągnęła najniższą cenę od momentu rozpoczęcia wojny na Bliskim Wschodzie. Z kolei średnia krajowa cena LPG spadła w skali tygodnia o 2 gr.

Cieśnina Ormuz i wpływ geopolityki na rynek ropy

Przedstawiciele biura Reflex zwrócili uwagę, że Cieśnina Ormuz pozostaje zablokowana, jednak w wyniku zawieszenia broni nie dochodzi do kolejnych ataków na infrastrukturę naftową w regionie.

"Na chwilę obecną rynek przygotowuje się na dłuższy konflikt. Pytaniem jest czy USA zdołają rozminowywać Cieśninę Ormuz w tempie pozwalającym na systematyczne wzrost transportu ropy naftowej i produktów naftowych z regionu Zatoki Perskiej" - dodali.

Źródło: INFOR
