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Farmaceuta nie pomoże w aptece. Zobacz, czego musisz dopilnować u lekarza, aby mieć darmowe leki

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15 czerwca 2026, 13:29
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
senior, leki, lekarz
Farmaceuta nie pomoże w aptece. Zobacz, czego musisz dopilnować u lekarza, aby mieć darmowe leki
shutterstock

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Program "Bezpłatne Leki 65+" w 2026 roku obejmuje blisko 4000 preparatów, a lista jest aktualizowana przez Ministerstwo Zdrowia co trzy miesiące. Zmiany w prawie uprościły procedury. Od lutego 2025 roku darmową receptę z kodem "S" może wystawić także lekarz na wizycie prywatnej. Seniorzy muszą jednak spełnić trzy kluczowe warunki, aby odebrać leki bezpłatnie w aptece.

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Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać darmowe leki?

Samo osiągnięcie odpowiedniego wieku nie wystarczy do darmowego odbioru medykamentów. System refundacyjny wymaga jednoczesnego spełnienia trzech restrykcyjnych kryteriów:

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  • Wiek pacjenta: Ukończony 65. rok życia weryfikowany na podstawie numeru PESEL w momencie wystawiania e-recepty.
  • Obecność na liście: Konkretna nazwa handlowa, dawka oraz wielkość opakowania leku muszą figurować w aktualnym obwieszczeniu refundacyjnym.
  • Wskazanie medyczne: Lek jest bezpłatny tylko wtedy, gdy pacjent cierpi na schorzenie zakwalifikowane do refundacji dla tego konkretnego preparatu. Użycie leku poza oficjalnymi wskazaniami (tzw. off-label) oznacza odpłatność 100 proc.

Kto może wystawić receptę z kodem "S" w 2026 roku?

Katalog osób uprawnionych do ordynowania darmowych leków uległ znacznemu rozszerzeniu. Obecnie e-receptę z symbolem "S" wystawi:

  • Lekarz POZ (podstawowej opieki zdrowotnej) oraz uprawniona pielęgniarka POZ.
  • Lekarz specjalista przyjmujący w poradni w ramach kontraktu z NFZ (np. kardiolog, neurolog, diabetolog).
  • Lekarz dowolnej specjalizacji podczas komercyjnej wizyty prywatnej (regulacja obowiązująca od 2025 roku).
  • Lekarz przy wypisie ze szpitala.

Ważne dla pacjenta: Farmaceuta w aptece nie ma prawa samodzielnie dopisać kodu "S" ani zmienić poziomu odpłatności na recepcie. Jeśli lekarz zapomni o tym oznaczeniu, pacjent zapłaci za lek pełną kwotę.

Główne grupy lekowe na liście dla seniorów

Aktualny wykaz Ministerstwa Zdrowia zabezpiecza większość kluczowych terapii stosowanych w chorobach przewlekłych u osób starszych. Najważniejsze kategorie to:

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Choroby układu krążenia i serca

Seniorzy mają dostęp do nowoczesnych leków przeciwzakrzepowych (np. apiksaban), beta-blokerów, inhibitorów ACE oraz zaawansowanych leków złożonych, które łączą kilka substancji czynnych w jednej tabletce, ułatwiając kontrolę nadciśnienia tętniczego.

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Cukrzyca i powikłania

Na liście znajdują się m.in. metformina, nowoczesne insuliny analogowe oraz flozyny (inhibitory SGLT2). Te ostatnie są kluczowe nie tylko w terapii cukrzycy, ale również w leczeniu niewydolności serca oraz przewlekłej choroby nerek.

Cholesterol i osteoporoza

Bezpłatne są najpopularniejsze statyny nowej generacji (atorwastatyna i rozuwastatyna) regulujące profil lipidowy. Seniorzy mogą też bez kosztów leczyć osteoporozę za pomocą preparatów hamujących ubytek masy kostnej.

Neurologia i psychiatria

Wykaz obejmuje leki spowalniające postęp choroby Alzheimera, preparaty stosowane w chorobie Parkinsona oraz kluczowe leki przeciwdepresyjne i przeciwlękowe dla osób starszych.

Zmiany w 2026 roku: Uwaga na zamienniki w aptekach

Lista darmowych leków dynamicznie się zmienia z powodu decyzji cenowych producentów farmaceutycznych. Przykładem jest wycofanie z listy darmowych leków popularnego leku przeciwzakrzepowego Pradaxa.Lek ten nadal podlega standardowej refundacji NFZ, ale nie jest już całkowicie bezpłatny. W takich sytuacjach seniorzy mogą poprosić farmaceutę o darmowy odpowiednik (zamiennik) o dokładnie tym samym składzie chemicznym i działaniu, który znajduje się w aktualnym spisie Ministerstwa Zdrowia.

Jak sprawdzić, czy Twój lek jest darmowy?

Pełny, stale aktualizowany spis wszystkich darmowych medykamentów wraz z ich wyszukiwarką jest dostępny na oficjalnej stronie rządowej Pacjent.gov.pl. Przed wizytą u lekarza warto zweryfikować tam przyjmowane preparaty.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o darmowe leki dla seniorów

Kto ma prawo do darmowych leków dla seniorów? Prawo do bezpłatnych leków mają osoby, które ukończyły 65. rok życia (decyduje dokładny dzień urodzenia), posiadają ubezpieczenie zdrowotne, a lekarz zdiagnozował u nich chorobę kwalifikującą się do refundacji danego preparatu.

Czy każdy lek dla seniora 65+ jest bezpłatny? Nie. Darmowe są wyłącznie te preparaty, które Ministerstwo Zdrowia umieściło na oficjalnej liście "Bezpłatne Leki 65+". Lek musi być również przepisany we wskazaniu objętym refundacją.

Gdzie znajdę aktualny wykaz darmowych leków dla seniorów? Zawsze aktualną listę darmowych medykamentów oraz intuicyjną wyszukiwarkę znajdziesz na oficjalnym, rządowym portalu Pacjent.gov.pl w zakładce dotyczącej darmowych leków dla seniorów i dzieci.

Czy lekarz na wizycie prywatnej może wypisać darmowe leki? Tak. Przepisy wprowadzone na stałe pozwalają lekarzom wszystkich specjalizacji na wystawianie recept z kodem "S" (darmowe leki) także podczas pełnopłatnych, prywatnych wizyt domowych i gabinetowych.

Co oznacza kod "S" na recepcie? Kod "S" wpisany w polu uprawnień dodatkowych e-recepty to sygnał dla apteki, że pacjent ma prawo do bezpłatnego odbioru leku. Bez tego oznaczenia farmaceuta wyda lek z normalną, wyższą odpłatnością.

Dlaczego mój dotychczasowy darmowy lek jest nagle płatny? Lista bezpłatnych leków zmienia się co trzy miesiące. Jeśli producent leku nie porozumie się z Ministerstwem Zdrowia w kwestii ceny, lek może spaść z listy darmowej. Wtedy w aptece należy poprosić o jego bezpłatny zamiennik.

Jakie warunki musi spełnić senior 65+, aby odebrać lek bezpłatnie w aptece?

Wymagane są jednocześnie: ukończony 65. rok życia weryfikowany po numerze PESEL, obecność konkretnej nazwy handlowej, dawki i opakowania w aktualnym obwieszczeniu refundacyjnym oraz wskazanie medyczne objęte refundacją dla tego preparatu.

Kto może wystawić e-receptę z kodem "S" w programie "Bezpłatne Leki 65+" w 2026 roku?

E-receptę z symbolem "S" może wystawić lekarz POZ, uprawniona pielęgniarka POZ, lekarz specjalista w poradni z kontraktem z NFZ, lekarz dowolnej specjalizacji podczas komercyjnej wizyty prywatnej oraz lekarz przy wypisie ze szpitala.

Czy farmaceuta w aptece może dopisać kod "S" na recepcie dla seniora 65+?

Farmaceuta w aptece nie ma prawa samodzielnie dopisać kodu "S" ani zmienić poziomu odpłatności na recepcie. Jeśli lekarz zapomni o tym oznaczeniu, pacjent zapłaci za lek pełną kwotę.

Gdzie znajduje się aktualny wykaz darmowych leków dla seniorów 65+?

Pełny, stale aktualizowany spis wszystkich darmowych medykamentów wraz z wyszukiwarką jest dostępny na oficjalnej stronie rządowej Pacjent.gov.pl. Lista jest aktualizowana przez Ministerstwo Zdrowia co trzy miesiące.

Co może zrobić senior 65+, gdy dotychczasowy darmowy lek nie jest już bezpłatny?

Seniorzy mogą poprosić farmaceutę o darmowy odpowiednik o dokładnie tym samym składzie chemicznym i działaniu, który znajduje się w aktualnym spisie Ministerstwa Zdrowia.

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Źródło: INFOR
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