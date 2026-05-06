Tak Polacy najchętniej płacą za zakupy

W pierwszym kwartale 2026 roku użytkownicy BLIK-a zrealizowali 756 mln transakcji o łącznej wartości 117,3 mld zł – wynika z danych Polskiego Standardu Płatności. Największy udział miał kanał e-commerce, który odpowiadał za ponad połowę operacji i odnotował najwyższą dynamikę wzrostu.

Użytkownicy BLIK-a zrealizowali łącznie 756 mln transakcji (wzrost o 14% r/r) o wartości 117,3 mld zł (wzrost o 19% r/r) w I kw. 2026 r., podała spółka Polski Standard Płatności, operator BLIK-a. Od stycznia do marca br. największą dynamikę odnotowano w kanale e-commerce, w którym zapłacono blisko 380 mln razy.

Na wyniki osiągane w handlu elektronicznym coraz wyraźniej wpływają nowe usługi BLIK-a takie jak płatności powtarzalne oraz płatności odroczone. Na koniec marca z rozwiązania korzystało 21,1 mln aktywnych użytkowników, podano.

"Po 11 latach obecności na rynku i przy obecnej skali działania BLIK-a nasze wyniki są w coraz większym stopniu uzależnione od koniunktury gospodarczej. Tym bardziej cieszy fakt, że w 2026 roku BLIK wciąż notuje znaczące wzrosty, towarzysząc Polakom w ewolucji ich nawyków płatniczych, takich jak rosnąca popularność płatności cyklicznych czy odroczonych. Tylko w pierwszym kwartale konsumenci zrealizowali 1,5 mln płatności powtarzalnych na kwotę blisko 70 mln zł" - powiedział prezes Polskiego Standardu Płatności Dariusz Mazurkiewicz, cytowany w komunikacie.

"Jednocześnie, stawiając na rozwój BLIK-a, konsekwentnie zwiększamy dostępność systemu poza granicami kraju. Pierwsze udane transakcje w słowackim e-commerce umacniają naszą strategię budowy interoperacyjnego rozwiązania w Europie. Jestem przekonany, że to przełomowy moment i realne otwarcie drogi do wygodnych płatności na zagranicznych platformach w całej strefie euro" - dodał.

Polacy kochają zakupy online

Kanał online w minionym kwartale odpowiadał za 50,1% wszystkich transakcji. Od stycznia do marca br. użytkownicy sfinalizowali w sieci 378,8 mln zakupów o łącznej wartości 60,7 mld zł, co oznacza wzrost odpowiednio o 16% i 23% r/r. Średni wydatek online wyniósł 160 zł, przy czym w przypadku usługi BLIK Płacę Później było to 250 zł.

W sklepach stacjonarnych użytkownicy zrealizowali w terminalach płatniczych łącznie 172,1 mln transakcji (wzrost o 11% r/r) o wartości 10,8 mld zł w I kw. 2026 roku. Średnia kwota pojedynczego paragonu w tym kanale wyniosła 63 zł, podano także.

"Istotny udział w tym wyniku mają płatności zbliżeniowe, które odpowiadają za 47% wszystkich operacji w kanale POS - w raportowanym okresie było ich 80,5 mln. Od momentu wdrożenia usługi aktywowało ją już 4 mln użytkowników. Choć dominująca część tego typu operacji odbywa się w Polsce, technologia towarzyszy użytkownikom także w podróżach zagranicznych - do tej pory płacili oni zbliżeniowo BLIKi-em w 176 krajach. Tylko w minionym kwartale na liście miejsc, w których zarejestrowano takie transakcje, pojawiły się Gambia, Vanuatu, Surinam oraz Turkmenistan" - czytamy dalej w materiale.

Spółka podała też, że kategorii przelewy na numer telefonu BLIK liczba użytkowników zarejestrowanych w bazie P2P przekroczyła 20,3 mln. W I kw. 2026 roku zrealizowano łącznie 185,9 mln takich transakcji, co oznacza wzrost o 11% r/r. Wartość przekazanych w ten sposób pieniędzy wzrosła o 15% do 31,8 mld zł. Utrzymującą się popularność rozliczeń między klientami polskich banków widać także w średniej kwocie przelewu, która wyniosła 171 zł.

Użytkownicy regularnie wykorzystują bankomaty nie tylko do podejmowania, ale i deponowania pieniędzy - między styczniem a marcem br. dynamika wzrostu wpłat gotówki wyniosła 13,9% i była o blisko 4 pkt proc. wyższa niż w przypadku wypłat (10% r/r). Łącznie w tym kanale zrealizowano 19,4 mln operacji - 16,7 mln wpłat i 2,7 mln wypłat. Z bankomatów podjęto w tym czasie 10,2 mld zł (średnio 720 zł na transakcję), natomiast wartość wpłat sięgnęła 3,8 mld zł, przekazano również.

Polacy coraz częściej płacą telefonem

Jednocześnie początek roku przyniósł dalszy wzrost bazy i obecnie w systemie zarejestrowanych jest 35,5 mln aplikacji mobilnych, z czego ponad 21 mln to użytkownicy regularnie korzystający z BLIK-a. Ich liczba wzrosła w ciągu roku o 12%.

"Tak duża powszechność BLIK-a bezpośrednio przekłada się na wyniki we wszystkich kanałach płatności. Między styczniem a marcem ponownie zaobserwowaliśmy, że wartość transakcji rośnie dynamiczniej niż ich liczba. Ten utrzymujący się trend pozwala wnioskować, że Polacy chętniej wykorzystują telefon do opłacania większych zakupów, a nasze rozwiązanie ostatecznie zastępuje tradycyjny portfel nawet przy poważniejszych wydatkach" - podsumowała członkini zarządu ds. finansowych w Polskim Standardzie Płatności Katarzyna Matuszczyk.

BLIK to powszechny standard płatności mobilnych. Możliwość skorzystania z BLIKa w aplikacjach bankowości mobilnej ma obecnie każdy z klientów krajowych instytucji płatniczych oferujących aplikację mobilną. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności (PSP). Udziałowcami spółki PSP są: Alior Bank, Bank Millennium, Erste Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard.