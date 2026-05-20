Niedziela handlowa 24.05.2026. W niedzielę 24 maja można zrobić zakupy w Biedronce i Lidlu czy tylko w Żabce

Maj jest jednym z większości miesięcy w roku, który ma wszystkie niedziele objęte zakazem handlu. Najbliższa niedziela, w którą otwarte będą wszystkie sklepy to ostatnia niedziela czerwca 28 VI, poprzedzająca wakacje i sezon urlopowy.

Gdy obowiązuje zakaz handlu w niedzielę, zamknięte muszą być wszystkie sklepy zatrudniające pracowników, poza nielicznymi wyjątkami takimi jak np. sklepy na terenie dworców czy stacji paliw. Bez formalnych ograniczeń natomiast mogą funkcjonować sklepy obsługiwane przez ich właścicieli.

W praktyce to oni decydują czy np. dany sklep osiedlowy czy wiejski w konkretną niedzielę pozostanie zamknięty, czy też otworzy się i będzie zapraszał klientów na zakupy.

Handel w niedzielę 24.05.2026: zamknięte sklepy bez możliwości zakupów

W konsekwencji w niedzielę 24 maja nie ma co nawet sprawdzać czy pobliski dyskont należący do Biedronki, Lidla, Stokrotki czy innej sieci jest otwarty. Jest niedziela objęta zakazem handlu i to wszystko rozstrzyga.

Nie inaczej jest ze sklepami w galeriach i centrach handlowych. Tam mogą być czynne kawiarnie, kwiaciarnie, lodziarnie czy cukiernie a nawet małe butiki, o ile prowadzi je wyłącznie właściciel z ewentualnym wsparciem członków swojej rodziny.

Supermarkety takich sieci jak Carrefour czy Stokrotka, które w takich miejscach zwykle są zlokalizowane 24maja, podobnie jak w każdą inną niedzielę objętą zakazem handlu, muszą być zamknięte

Zakupy w niedzielę 24.05.2026: otwarte nawet duże sklepy Żabki

Z najpopularniejszych sieci w niedzielę 24 maja, podobnie jak w każdą inną, możemy natomiast udać się po zakupy do sklepu Żabka. W niedzielę objęta zakazem handlu otwarte są nawet te duże, wymagające wieloosobowej obsługi. Jak to możliwe? Te sklepy są co do zasady prywatne, a działają tylko pod wspólnym logo. To pozwala im handlować w niedzielę bez naruszania przepisów zakazujących handlu w ten dzień tygodnia.

Gdy sklep ma kilku właścicieli działających np. w formie spółki cywilnej, to nawet relatywnie duża powierzchniowo placówka może być czynna w takie niedziele jak 24 maja.

Zakupy można też zrobić w sklepach internetowych. W wielu nawet w niedzielę z zakazem handlu, co wiąże się z tym, że dostarczają je firmy kurierskie, których zakaz handlu nie dotyczy.

Dlatego w wielu przypadkach możliwe są nawet zakupy spożywcze - w tym produkty i napoje niezbędne na organizowanego naprędce grilla czy na przyjęcie niespodziewanych gości.

Sklepy sieci Żabka są w niedziele czynne zazwyczaj niemal tak jak w innych sieciach w dni powszednie, a więc od wczesnych godzin rannych, nawet od 6.00 do późnych godzin wieczornych, nawet do 23.00.

W dużych zwłaszcza miastach, ale nie tylko, są też sklepy działające w formule 7/24 co oznacza, że zakupy można w nich robić praktycznie non stop, także w nocy.

Większość sklepów spod znaku Żabki czynna jest w niedziele jednak od 9 rano do 22 - dokładnie można to sprawdzić na stronie internetowej sieci zabka.pl, wpisując nazwę miejscowości, w której działa sklep, a w przypadku większych miast - dodatkowo nazwę ulicy i ewentualnie numer domu.

Zaletą sklepów tej sieci jest między innymi dostępność także w niedzielę ciepłego pieczywa. W większości można też np. kupić nie tylko gotowy posiłek do szybkiego przygotowania w domu, ale - podobnie jak kawę = do spożycia "na gorąco" w sklepie lub jego sąsiedztwie.

Podobnie jak inne sklepy sieciowe, Żabki mają w sprzedaży ceny promocyjne na wiele artykułów, w tym specjalne promocje na weekend, a nawet tylko na samą niedzielę.