Strona główna » Prawo » Wiadomości » Adwokat dla rodziny – Interdyscyplinarne ujęcie dobra dziecka

Adwokat dla rodziny – Interdyscyplinarne ujęcie dobra dziecka

20 maja 2026, 15:35
Konferencja Adwokat dla rodziny 22 maja 2026 r.
Sekcja Prawa Rodzinnego oraz Sekcja Praw Dziecka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, we współpracy z Wydziałem Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, zapraszają do udziału w konferencji „ADWOKAT DLA RODZINY – Interdyscyplinarne ujęcie dobra dziecka”, która odbędzie się 22 maja 2026 r. w Auli Starego BUW Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie.

Rola Adwokata w sprawach rodzinnych

Wydarzenie poświęcone będzie roli adwokata w sprawach rodzinnych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dobra dziecka oraz współpracy prawników z przedstawicielami innych dziedzin – psychologii, socjologii czy mediacji. Konferencja stanie się także przestrzenią do wymiany doświadczeń pomiędzy praktykami i środowiskiem naukowym.

Program konferencji

Program obejmuje trzy panele tematyczne.

Pierwszy z nich poświęcony będzie bezpieczeństwu cyfrowemu dzieci. Uczestnicy porozmawiają o zagrożeniach związanych z obecnością najmłodszych w świecie online, takich jak cyberprzemoc, grooming czy uzależnienia behawioralne, a także o odpowiedzialności instytucji i rodzin za edukację cyfrową dzieci.

Drugi panel skupi się na współczesnych wyzwaniach związanych z wykonywaniem władzy rodzicielskiej. Dyskusja obejmie m.in. kwestie ingerencji sądu w wykonywanie władzy rodzicielskiej, konflikty między rodzicami oraz praktyczne problemy pojawiające się w sprawach rodzinnych.

Trzeci panel dotyczyć będzie pieczy naprzemiennej i planowanych zmian legislacyjnych w zakresie pieczy współdzielonej. Eksperci omówią aktualną praktykę orzeczniczą, kierunki zmian w prawie oraz znaczenie dobra dziecka w postępowaniach dotyczących opieki nad dziećmi po rozstaniu rodziców.

Kto może wziąć udział w wydarzeniu?

Konferencja skierowana jest do adwokatów i aplikantów adwokackich, a także przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, środowiska naukowego oraz specjalistów zajmujących się problematyką rodziny i ochrony praw dziecka.

Portal Infor.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

Czy rodziny wielodzietne zyskają więcej praw? Nowe propozycje wymagają analiz
Za szkodę wyrządzoną przez dziecko mogą odpowiadać: rodzice, nauczyciel, opiekunka, samo dziecko. Od czego ta odpowiedzialność zależy?
800+ i 300+ dla babci na wnuka. NSA wydał ważne orzeczenia
