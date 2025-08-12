REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Ważny apel ZUS. Seniorze, zgłoś zmiany w tych terminach, aby uniknąć opóźnień w wypłacie emerytury

Ważny apel ZUS. Seniorze, zgłoś zmiany w tych terminach, aby uniknąć opóźnień w wypłacie emerytury

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
12 sierpnia 2025, 12:03
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
emeryt
Ważny apel ZUS. Seniorze, zgłoś zmiany w tych terminach, aby uniknąć opóźnień w wypłacie emerytury
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

ZUS przypomina seniorom o odpowiednim przygotowaniu się do otrzymywania emerytury. Warto mieć na uwadze, że opóźnienia w dopełnieniu formalności związanych z danymi konta bankowego i kontem w systemie ZUS mogą skutkować opóźnieniami lub nawet wstrzymaniem wypłaty emerytury. Jak uniknąć tych problemów? Oto szczegóły.

rozwiń >

Ważny apel ZUS. Emerycie, zgłoś zmiany w tych terminach, aby uniknąć opóźnień w wypłacie

Jeżeli beneficjenci zapomną lub nie zdążą zgłosić zmian danych w wyznaczonym czasie, mogą napotkać trudności z terminowym otrzymaniem emerytury. Dlatego ważne jest, aby regularnie informować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o wszelkich korektach. Aby uniknąć opóźnień, ZUS zaleca zgłaszanie nowych danych najpóźniej na 12 dni przed planowaną datą wypłaty świadczenia.

REKLAMA

REKLAMA

Sposób wypłaty a ryzyko formalne

Zdecydowana większość emerytur w Polsce jest wypłacana za pomocą bezpiecznych przelewów na konta bankowe. Istnieje jednak grupa seniorów, którzy nadal odbierają swoje świadczenia bezpośrednio od listonosza. W obu przypadkach nieaktualne dane w systemie ZUS mogą prowadzić do komplikacji. U osób korzystających z bankowości błędny numer konta oznacza zwrot środków do ZUS. Z kolei w przypadku emerytów obsługiwanych przez Pocztę Polską, niezgodność adresu zamieszkania uniemożliwi listonoszowi doręczenie gotówki. Skutkuje to również brakiem ważnej korespondencji urzędowej.

Apel ZUS do wszystkich świadczeniobiorców

Zakład Ubezpieczeń Społecznych apeluje, aby wszelkie zmiany danych osobowych, adresowych czy bankowych zgłaszać jak najszybciej. Instytucja podkreśla, że zasada ta dotyczy nie tylko seniorów, lecz wszystkich osób pobierających jakiekolwiek świadczenia z ZUS, w tym renty czy zasiłki. W przypadku zamknięcia starego konta bankowego i braku aktualizacji danych w ZUS, przelane środki zostaną odrzucone przez bank i wrócą do ubezpieczyciela. Zanim proces wyjaśniania się zakończy, senior może przejściowo zostać bez pieniędzy.

12 dni, ale kalendarzowych - nie daj się wprowadzić w błąd

W przestrzeni publicznej często pojawia się dezinformacja dotycząca tego terminu. Jak wyjaśniają rzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, aby punktualnie dostać przelew lub gotówkę, każdą zmianę adresu i numeru rachunku bankowego należy zgłosić najpóźniej na 12 dni kalendarzowych (a nie roboczych) przed terminem wypłaty świadczenia. Jeśli termin wypłaty przypada np. 25. dnia miesiąca, dokumenty aktualizacyjne muszą trafić do ZUS najpóźniej do 13. dnia tego samego miesiąca. Zgłoszenie poprawek zbyt późno spowoduje, że system wygeneruje wypłatę na stare, nieaktualne dane, a pieniądze wrócą do ZUS.

REKLAMA

Stałe terminy wypłat - sprawdź swój dzień

Aby ułatwić obliczenia, warto pamiętać, że ZUS wypłaca emerytury w stałych terminach. Są to: 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dzień każdego miesiąca. Jeśli dany dzień przypada w weekend lub święto, pieniądze są wypłacane odpowiednio wcześniej. Odliczenie 12 dni kalendarzowych od swojego stałego terminu pozwala precyzyjnie wyznaczyć ostateczną datę na złożenie wniosku ERPO.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wyjazd za granicę? To też musisz zgłosić

Wielu seniorów nie wie, że ZUS należy powiadomić nie tylko o przeprowadzce wewnątrz kraju, ale także o wyjeździe na stałe za granicę. Jeśli zmieniasz państwo zamieszkania, musisz poinformować o tym urząd. W przeciwnym razie ZUS może zawiesić wypłatę świadczenia lub przekazywać je na nieaktywne konto, co wygeneruje ogromne opóźnienia w dostępie do gotówki za granicą.

Jak zmienić swoje dane w ZUS?

W 2026 roku formalności można dopełnić bardzo łatwo, szybko i bez wychodzenia z domu:

  • Przez internet: Wystarczy zalogować się na swoje indywidualne konto na platformie eZUS (dawne PUE ZUS) i wysłać odpowiedni wniosek elektronicznie.
  • Osobiście: Można odwiedzić dowolną placówkę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i zgłosić korektę przy okienku.
  • Tradycyjną pocztą: Procedurę zmiany danych adresowych, osobowych czy rachunku bankowego realizuje się poprzez wypełnienie i wysłanie oficjalnego wniosku o symbolu ERPO.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czy 12 dni na zgłoszenie zmian to dni robocze czy kalendarzowe? Są to dni kalendarzowe. Do tego czasu wlicza się również weekendy i święta. Jeśli Twoja emerytura jest wypłacana np. 25. dnia miesiąca, wniosek o zmianę konta lub adresu musisz dostarczyć do ZUS najpóźniej do 13. dnia tego samego miesiąca.

Co się stanie, jeśli spóźnię się ze zgłoszeniem nowego konta bankowego? ZUS wyśle pieniądze na Twój stary, nieaktywny rachunek. Bank odrzuci ten przelew i odeśle środki z powrotem do ZUS. Przez to Twoja emerytura przyjdzie z dużym opóźnieniem, ponieważ ZUS będzie musiał ponowić wypłatę dopiero po przetworzeniu zwrotu i wprowadzeniu Twoich nowych danych.

Czy muszę iść do urzędu, aby zmienić numer konta lub adres? Nie. Wszystko możesz załatwić bez wychodzenia z domu przez internet. Wystarczy zalogować się do systemu eZUS (dawne PUE ZUS) za pomocą Profilu Zaufanego lub bankowości elektronicznej i wypełnić wniosek online.

Jaki formularz muszę wypełnić, aby zaktualizować swoje dane? Właściwym dokumentem do zmiany danych osobowych, adresowych lub numeru konta dla emerytów i rencistów jest wniosek ERPO. Możesz go pobrać ze strony internetowej ZUS, otrzymać w placówce lub wypełnić elektronicznie w systemie eZUS.

Czy listonosz może przekazać emeryturę na nowy adres, jeśli powiem mu o przeprowadzce? Nie. Listonosz ma obowiązek dostarczyć pieniądze pod adres wskazany oficjalnie w dokumentach z ZUS. Nawet jeśli zostawisz na Poczcie Polskiej dyspozycję przekazywania korespondencji (tzw. dosyłanie), to przekazy pieniężne z ZUS nie podlegają tej usłudze. Zmianę adresu musisz zgłosić bezpośrednio do ZUS.

Kiedy zgłosić do ZUS zmianę adresu lub numeru rachunku bankowego przed wypłatą świadczenia?

Zmianę adresu i numeru rachunku bankowego należy zgłosić najpóźniej na 12 dni kalendarzowych, a nie roboczych, przed terminem wypłaty świadczenia. Przy wypłacie 25. dnia miesiąca dokumenty muszą trafić do ZUS najpóźniej do 13. dnia tego samego miesiąca.

Co grozi po zgłoszeniu nowego konta bankowego do ZUS zbyt późno?

Zgłoszenie poprawek zbyt późno spowoduje, że system wygeneruje wypłatę na stare, nieaktualne dane, a pieniądze wrócą do ZUS. Senior może przejściowo zostać bez pieniędzy.

W jakich stałych terminach ZUS wypłaca emerytury?

ZUS wypłaca emerytury w stałych terminach: 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dzień każdego miesiąca. Jeśli dany dzień przypada w weekend lub święto, pieniądze są wypłacane odpowiednio wcześniej.

Czy wyjazd na stałe za granicę trzeba zgłosić do ZUS?

ZUS należy powiadomić o wyjeździe na stałe za granicę. W przeciwnym razie ZUS może zawiesić wypłatę świadczenia lub przekazywać je na nieaktywne konto, co wygeneruje ogromne opóźnienia w dostępie do gotówki za granicą.

Jak w 2026 roku zmienić dane adresowe, osobowe lub rachunek bankowy w ZUS?

W 2026 roku formalności można dopełnić przez internet na platformie eZUS, osobiście w dowolnej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo tradycyjną pocztą. Procedurę realizuje się przez wypełnienie i wysłanie wniosku ERPO.

Powiązane
Emerytura pomostowa. Rewolucyjny przepis działa. Jak zyskać wcześniejsze świadczenie w 2026 roku?
Emerytura pomostowa. Rewolucyjny przepis działa. Jak zyskać wcześniejsze świadczenie w 2026 roku?
Tysiące złotych zwrotu z podatku - ulga rehabilitacyjna 2026. Zobacz pełną listę odliczeń, o których nie powie Ci urząd
Tysiące złotych zwrotu z podatku - ulga rehabilitacyjna 2026. Zobacz pełną listę odliczeń, o których nie powie Ci urząd
Masz 65 lat i 45 lat stażu pracy? Tyle może wynieść Twoja emerytura z ZUS. Kwoty brutto i netto
Masz 65 lat i 45 lat stażu pracy? Tyle może wynieść Twoja emerytura z ZUS. Kwoty brutto i netto
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Szkoły podstawowe dwujęzyczne. Rozszerzony zakres działań komisji rekrutacyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym
20 maja 2026

Zmiana przepisów ustawy - Prawo oświatowe wymusiła zmianę przepisów rozporządzenia o postępowaniu rekrutacyjnym dotyczącym szkół podstawowych dwujęzycznych. Nowe przepisy wymusiły rozszerzenie zakresu działań komisji rekrutacyjnej.
Adwokat dla rodziny – Interdyscyplinarne ujęcie dobra dziecka
20 maja 2026

Sekcja Prawa Rodzinnego oraz Sekcja Praw Dziecka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, we współpracy z Wydziałem Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, zapraszają do udziału w konferencji „ADWOKAT DLA RODZINY – Interdyscyplinarne ujęcie dobra dziecka”, która odbędzie się 22 maja 2026 r. w Auli Starego BUW Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie.
Ile Polacy są gotowi wydać na nowe mieszkanie? Gdzie kończy się budżet?
20 maja 2026

Gdzie przebiega finansowa granica dla osób kupujących nowe mieszkania na kredyt? Przy jakich kwotach klienci tracą zdolność kredytową oraz jakie mieszkania można jeszcze znaleźć w najdroższych miastach Polski?
Badania psychologiczne dla kierowców będą droższe? Resort zdrowia planuje podwyżki
20 maja 2026

Podwyższenie wysokości opłat za obowiązkowe badania psychologiczne dla kierowców ze 150 zł do 200 zł przewiduje nowy projekt rozporządzenia MZ, który opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Wyższa stawka obejmie m.in. kierowców zawodowych.

REKLAMA

Tak działa oszustwo na pomyłkowy przelew BLIK. Bank radzi jak nie dać się nabrać złodziejowi
20 maja 2026

VeloBank S.A. przestrzega, że pojawił się nowy typ oszustwa bankowego, który wykorzystuje przelew BLIK i przypadkowe osoby jako nieświadomych pośredników w oszustwie. Na czym polega to oszustwo i jak nie dać się nabrać cyberprzestępcy?
Poradnik bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży. Ma przygotować najmłodszych na sytuacje zagrożenia
20 maja 2026

Ministerstwo Edukacji Narodowej finalizuje prace nad specjalną wersją „Poradnika bezpieczeństwa” skierowaną do uczniów szkół podstawowych. Poradnik ma tłumaczyć zasady bezpieczeństwa w sposób dostosowany do wieku odbiorców, z naciskiem na praktyczne wskazówki i zrozumiałe procedury działania.
MRiT przypomina: zmiany w rozporządzeniu o projekcie budowlanym – budowle ochronne i dokładność miar, część obowiązuje już teraz
20 maja 2026

MRiT przypomina: od 19 maja 2026 (a część później) są zmienione przepisy dotyczące projektów budowlanych. Najważniejsze zmiany: wymiary na rysunkach z dokładnością do 0,01 m, obowiązek uwzględnienia warunków ochrony ludności (budowle ochronne, miejsca doraźnego schronienia) oraz dokładniejszy opis dostępności dla osób niepełnosprawnych. Sprawdź, czy Twój projekt musi spełniać nowe wymagania.
Polskie rolnictwo potrzebuje prawdziwych ustaw, a nie ustawek - podkreśla Minister Rolnictwa, a raport: Kondycja finansowa polskich rolników 2026 - budzi wielki niepokój
20 maja 2026

Polskie rolnictwo potrzebuje prawdziwych ustaw, a nie ustawek - podkreśla Minister Rolnictwa, a raport: "Kondycja finansowa polskich rolników. 2026" przynosi niepokojące odkrycia dotyczące sytuacji finansowej rodzin zajmujących się uprawą ziemi i hodowlą zwierząt. Dane zgromadzone w badaniu rysują obraz sektora rolniczego, który nie tyle prosperuje, ile nieustannie balansuje na granicy przetrwania. Co dalej z polską wsią, polskimi rolnikami i polskimi rodzinami żyjącymi na wsi?

REKLAMA

Ceny paliw w czwartek 21 maja. Ile kierowcy zapłacą jutro na stacjach benzynowych?
20 maja 2026

Minister energii wydał kolejne obwieszczenie, w którym określił ceny benzyny i oleju napędowego na czwartek. Sprawdzamy, ile maksymalnie kierowcy zapłacą za paliwo na stacjach benzynowych w dniu 21 maja.
Finansowa pomoc dla KGW (Kół Gospodyń Wiejskich). Nabór wniosków ruszył 30 kwietnia 2026 r. w PUE ARiMR
20 maja 2026

Jeśli prowadzisz Koło Gospodyń Wiejskich, jesteś jego częścią lub chcesz się stać jednym z członków KGW, mamy doskonałą wiadomość! Od kwietnia do września 2026 roku ruszył nabór środków finansowych, które mogą wspomóc realizację pomysłów KGW na rozwój lokalnej społeczności. Niezależnie od tego, czy planujesz organizować spotkania edukacyjne, wspierać przedsiębiorczość kobiet czy rozwijać bogatą tradycję kulturową wsi – teraz możesz liczyć na wsparcie państwa. Dowiedz się, jak wnioskować i jakie kwoty czekają na twoje koło!
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA