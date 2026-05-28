Ludzie przypuścili szturm na ZUS. Zmiany w przepisach pozwalają upomnieć się o należne pieniądze. Terminy mają znaczenie

Nowe przepisy dotyczące stażu pracy wywołały prawdziwe poruszenie wśród pracowników. Po latach zapowiedzi wreszcie zaczęły obowiązywać zasady, które pozwalają zaliczyć do stażu nie tylko pracę na etacie, ale również okresy wykonywania zleceń, prowadzenia własnej firmy czy zatrudnienia poza Polską. To oznacza zyskanie dłuższego urlopu, dodatków stażowych i nagród jubileuszowych. Żeby skorzystać z nowych uprawnień, trzeba spełnić zdobyć odpowiednie zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i przekazać je pracodawcy. Skala zainteresowania zmianami jest ogromna, bo do ZUS wpłynęły już setki tysięcy wniosków. Regulacje zmieniające sposób liczenia stażu z początkiem roku zaczęły obowiązywać w instytucjach publicznych, od maja także w firmach prywatnych. To oznacza, że nową lawinę wniosków.

Staż pracy liczony na nowych zasadach

REKLAMA

REKLAMA

Zmiany w przepisach dotyczących stażu pracy należą do najważniejszych reform prawa pracy ostatnich lat. Od nowego roku przy ustalaniu stażu uwzględniane są już nie tylko okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Do tego zawodowego bilansu można doliczyć także czas przepracowany na umowach zlecenia, lata prowadzenia działalności gospodarczej oraz część okresów pracy wykonywanej za granicą.

Dotychczas wiele osób, mimo dużego doświadczenia zawodowego, formalnie miało znacznie krótszy staż pracy. Wynikało to z faktu, że różne formy aktywności zawodowej nie były brane pod uwagę przy ustalaniu uprawnień pracowniczych. Nowe regulacje mają to zmienić i lepiej odzwierciedlać rzeczywisty przebieg kariery zawodowej.

W instytucjach publicznych przepisy obowiązują od stycznia, a od maja objęły także sektor prywatny. Dzięki temu tysiące pracowników mogą uzyskać dostęp do świadczeń i przywilejów, które wcześniej były dla nich niedostępne.

REKLAMA

Dłuższy urlop i wyższe dodatki do pensji

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nowe zasady przekładają się na konkretne korzyści finansowe oraz dodatkowe przywileje pracownicze. Jedną z najważniejszych zmian jest możliwość szybszego uzyskania prawa do dwudziestu sześciu dni urlopu wypoczynkowego rocznie zamiast dwudziestu. W praktyce oznacza to nawet sześć dodatkowych dni wolnych w ciągu roku.

Znaczenie mają również dodatki stażowe, które funkcjonują w wielu urzędach, szkołach i innych instytucjach publicznych, a także w części prywatnych przedsiębiorstw. Po osiągnięciu odpowiedniego stażu wynagrodzenie zasadnicze może wzrosnąć nawet o kilkaset złotych miesięcznie.

Zmiany są istotne także dla osób objętych systemem nagród jubileuszowych. Doliczenie nowych okresów aktywności zawodowej może przyspieszyć moment otrzymania kolejnej nagrody nawet o kilka lat. Dla wielu pracowników oznacza to realną poprawę sytuacji finansowej i większą liczbę dni wolnych.

Bez dokumentu z ZUS pracodawca nie przeliczy stażu

Samo wejście nowych przepisów w życie nie oznacza automatycznego przeliczenia stażu pracy. Aby dodatkowe okresy zostały uwzględnione, pracownik musi je formalnie potwierdzić.

Najważniejszym dokumentem jest zaświadczenie wydawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dopiero po jego dostarczeniu pracodawca może doliczyć nowe okresy do stażu pracy i przyznać wynikające z tego uprawnienia.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej rekomenduje uzyskanie jednego zbiorczego zaświadczenia obejmującego wszystkie okresy podlegania ubezpieczeniom społecznym. Takie rozwiązanie ma uprościć pracę działów kadr i ograniczyć ryzyko błędów.

Jeżeli jednak w bazach ZUS brakuje części danych, konieczne może być przedstawienie dodatkowych dokumentów. Mogą to być między innymi umowy, decyzje administracyjne lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie albo prowadzenie działalności gospodarczej.

Jak wygląda procedura uzyskania zaświadczenia

Cała procedura opiera się na danych zgromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Osoba zainteresowana musi złożyć odpowiedni wniosek, który pozwala ZUS zweryfikować okresy podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Po przeanalizowaniu dokumentacji instytucja wydaje zaświadczenie zawierające potwierdzone okresy aktywności zawodowej. Dokument trafia następnie do pracodawcy, który na tej podstawie ponownie wylicza staż pracy i ustala nowe uprawnienia pracownika.

Eksperci zwracają uwagę, że bardzo ważne jest dokładne uzupełnienie wniosku. Im bardziej kompletne informacje zostaną przekazane do ZUS, tym szybciej urząd będzie mógł wydać zaświadczenie i uniknąć dodatkowych postępowań wyjaśniających.

ZUS zasypany wnioskami od pracowników

Zainteresowanie nowymi przepisami okazało się ogromne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że do końca kwietnia wpłynęło już blisko 640 tysięcy wniosków o wydanie zaświadczenia potrzebnego do doliczenia nowych okresów do stażu pracy.

Urząd podkreśla, że cały proces został w dużej mierze zautomatyzowany, ponieważ na rozpatrzenie wniosku przewidziano siedem dni. Według danych ZUS wydano już ponad milion zaświadczeń.

Tak duża liczba zgłoszeń pokazuje skalę problemu, z jakim przez lata mierzyli się pracownicy zatrudnieni poza klasycznym etatem. Wiele osób dopiero teraz może formalnie potwierdzić doświadczenie zawodowe, które wcześniej nie przekładało się na prawa pracownicze.

Od maja nowa fala wniosków zaczęła napływać również od pracowników sektora prywatnego. W przypadkach, gdy dokumentacja jest niepełna, ZUS prowadzi dodatkowe postępowania wyjaśniające i może poprosić o uzupełnienie dokumentów.

Jak złożyć wniosek krok po kroku

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć elektronicznie za pośrednictwem konta w systemie ZUS. Po zalogowaniu należy przejść do zakładki „Usługi”, a następnie wybrać formularz zatytułowany „Wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczania okresów do stażu pracy”.

Część danych użytkownika zostaje uzupełniona automatycznie. Przed wysłaniem formularza trzeba jednak dokładnie sprawdzić poprawność informacji oraz uzupełnić brakujące pola.

Po złożeniu wniosku ZUS rozpoczyna weryfikację danych i przygotowanie dokumentu, który następnie można przekazać pracodawcy.

Terminy mogą zdecydować o nowych uprawnieniach

Pracownicy nie powinni zwlekać ze złożeniem dokumentów. Brak zaświadczenia oznacza, że pracodawca nie będzie mógł uwzględnić dodatkowych okresów aktywności zawodowej przy wyliczaniu stażu pracy. W praktyce może to oznaczać utratę prawa do wyższego dodatku stażowego, nagrody jubileuszowej albo dłuższego urlopu wypoczynkowego.

Im szybciej pracownik złoży wniosek i dostarczy dokument do pracodawcy, tym szybciej będzie mógł skorzystać z nowych przywilejów wynikających z jednej z największych zmian w prawie pracy ostatnich lat.