Twoje pieniądze » Zarobki » Ludzie przypuścili szturm na ZUS. Zmiany w przepisach pozwalają upomnieć się o należne pieniądze. Terminy mają znaczenie

Ludzie przypuścili szturm na ZUS. Zmiany w przepisach pozwalają upomnieć się o należne pieniądze. Terminy mają znaczenie

28 maja 2026, 08:38
Maja Retman

Lawina wniosków spadła na ZUS. Zmiany w przepisach pozwalają upomnieć się o należne pieniądze. Terminy mają znaczenie

Shutterstock


Nowe przepisy dotyczące stażu pracy wywołały prawdziwe poruszenie wśród pracowników. Po latach zapowiedzi wreszcie zaczęły obowiązywać zasady, które pozwalają zaliczyć do stażu nie tylko pracę na etacie, ale również okresy wykonywania zleceń, prowadzenia własnej firmy czy zatrudnienia poza Polską. To oznacza zyskanie dłuższego urlopu, dodatków stażowych i nagród jubileuszowych. Żeby skorzystać z nowych uprawnień, trzeba spełnić zdobyć odpowiednie zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i przekazać je pracodawcy. Skala zainteresowania zmianami jest ogromna, bo do ZUS wpłynęły już setki tysięcy wniosków. Regulacje zmieniające sposób liczenia stażu z początkiem roku zaczęły obowiązywać w instytucjach publicznych, od maja także w firmach prywatnych. To oznacza, że nową lawinę wniosków.

Staż pracy liczony na nowych zasadach

Zmiany w przepisach dotyczących stażu pracy należą do najważniejszych reform prawa pracy ostatnich lat. Od nowego roku przy ustalaniu stażu uwzględniane są już nie tylko okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Do tego zawodowego bilansu można doliczyć także czas przepracowany na umowach zlecenia, lata prowadzenia działalności gospodarczej oraz część okresów pracy wykonywanej za granicą.

Dotychczas wiele osób, mimo dużego doświadczenia zawodowego, formalnie miało znacznie krótszy staż pracy. Wynikało to z faktu, że różne formy aktywności zawodowej nie były brane pod uwagę przy ustalaniu uprawnień pracowniczych. Nowe regulacje mają to zmienić i lepiej odzwierciedlać rzeczywisty przebieg kariery zawodowej.

W instytucjach publicznych przepisy obowiązują od stycznia, a od maja objęły także sektor prywatny. Dzięki temu tysiące pracowników mogą uzyskać dostęp do świadczeń i przywilejów, które wcześniej były dla nich niedostępne.

Dłuższy urlop i wyższe dodatki do pensji

Nowe zasady przekładają się na konkretne korzyści finansowe oraz dodatkowe przywileje pracownicze. Jedną z najważniejszych zmian jest możliwość szybszego uzyskania prawa do dwudziestu sześciu dni urlopu wypoczynkowego rocznie zamiast dwudziestu. W praktyce oznacza to nawet sześć dodatkowych dni wolnych w ciągu roku.

Znaczenie mają również dodatki stażowe, które funkcjonują w wielu urzędach, szkołach i innych instytucjach publicznych, a także w części prywatnych przedsiębiorstw. Po osiągnięciu odpowiedniego stażu wynagrodzenie zasadnicze może wzrosnąć nawet o kilkaset złotych miesięcznie.

Zmiany są istotne także dla osób objętych systemem nagród jubileuszowych. Doliczenie nowych okresów aktywności zawodowej może przyspieszyć moment otrzymania kolejnej nagrody nawet o kilka lat. Dla wielu pracowników oznacza to realną poprawę sytuacji finansowej i większą liczbę dni wolnych.

Bez dokumentu z ZUS pracodawca nie przeliczy stażu

Samo wejście nowych przepisów w życie nie oznacza automatycznego przeliczenia stażu pracy. Aby dodatkowe okresy zostały uwzględnione, pracownik musi je formalnie potwierdzić.

Najważniejszym dokumentem jest zaświadczenie wydawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dopiero po jego dostarczeniu pracodawca może doliczyć nowe okresy do stażu pracy i przyznać wynikające z tego uprawnienia.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej rekomenduje uzyskanie jednego zbiorczego zaświadczenia obejmującego wszystkie okresy podlegania ubezpieczeniom społecznym. Takie rozwiązanie ma uprościć pracę działów kadr i ograniczyć ryzyko błędów.

Jeżeli jednak w bazach ZUS brakuje części danych, konieczne może być przedstawienie dodatkowych dokumentów. Mogą to być między innymi umowy, decyzje administracyjne lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie albo prowadzenie działalności gospodarczej.

Jak wygląda procedura uzyskania zaświadczenia

Cała procedura opiera się na danych zgromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Osoba zainteresowana musi złożyć odpowiedni wniosek, który pozwala ZUS zweryfikować okresy podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Po przeanalizowaniu dokumentacji instytucja wydaje zaświadczenie zawierające potwierdzone okresy aktywności zawodowej. Dokument trafia następnie do pracodawcy, który na tej podstawie ponownie wylicza staż pracy i ustala nowe uprawnienia pracownika.

Eksperci zwracają uwagę, że bardzo ważne jest dokładne uzupełnienie wniosku. Im bardziej kompletne informacje zostaną przekazane do ZUS, tym szybciej urząd będzie mógł wydać zaświadczenie i uniknąć dodatkowych postępowań wyjaśniających.

ZUS zasypany wnioskami od pracowników

Zainteresowanie nowymi przepisami okazało się ogromne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że do końca kwietnia wpłynęło już blisko 640 tysięcy wniosków o wydanie zaświadczenia potrzebnego do doliczenia nowych okresów do stażu pracy.

Urząd podkreśla, że cały proces został w dużej mierze zautomatyzowany, ponieważ na rozpatrzenie wniosku przewidziano siedem dni. Według danych ZUS wydano już ponad milion zaświadczeń.

Tak duża liczba zgłoszeń pokazuje skalę problemu, z jakim przez lata mierzyli się pracownicy zatrudnieni poza klasycznym etatem. Wiele osób dopiero teraz może formalnie potwierdzić doświadczenie zawodowe, które wcześniej nie przekładało się na prawa pracownicze.

Od maja nowa fala wniosków zaczęła napływać również od pracowników sektora prywatnego. W przypadkach, gdy dokumentacja jest niepełna, ZUS prowadzi dodatkowe postępowania wyjaśniające i może poprosić o uzupełnienie dokumentów.

Jak złożyć wniosek krok po kroku

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć elektronicznie za pośrednictwem konta w systemie ZUS. Po zalogowaniu należy przejść do zakładki „Usługi”, a następnie wybrać formularz zatytułowany „Wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczania okresów do stażu pracy”.

Część danych użytkownika zostaje uzupełniona automatycznie. Przed wysłaniem formularza trzeba jednak dokładnie sprawdzić poprawność informacji oraz uzupełnić brakujące pola.

Po złożeniu wniosku ZUS rozpoczyna weryfikację danych i przygotowanie dokumentu, który następnie można przekazać pracodawcy.

Terminy mogą zdecydować o nowych uprawnieniach

Pracownicy nie powinni zwlekać ze złożeniem dokumentów. Brak zaświadczenia oznacza, że pracodawca nie będzie mógł uwzględnić dodatkowych okresów aktywności zawodowej przy wyliczaniu stażu pracy. W praktyce może to oznaczać utratę prawa do wyższego dodatku stażowego, nagrody jubileuszowej albo dłuższego urlopu wypoczynkowego.

Im szybciej pracownik złoży wniosek i dostarczy dokument do pracodawcy, tym szybciej będzie mógł skorzystać z nowych przywilejów wynikających z jednej z największych zmian w prawie pracy ostatnich lat.

Źródło: INFOR
Infor.pl
Pracodawca zwolni pracownika, który często choruje. Sądy są zgodne – celem stosunku pracy nie jest utrzymywanie pracownika
28 maja 2026

Częste nieobecności pracownika dezorganizują pracę. Ale czy mogą uzasadniać wypowiedzenie umowy? Sądy nie mają wątpliwości co do tego, co jest celem stosunku pracy. W wydawanych wyrokach zauważają też trudności, z którymi mierzą się pracodawcy.
Szykuje się prawdziwe trzęsienie ziemi w wypłatach emerytur. Ministerstwo już zdecydowało
28 maja 2026

Od dłuższego czasu Zakład Ubezpieczeń Społecznych próbuje zmienić przyzwyczajenia emerytów i usiłuje ich „ubankowić”. Bo niektórzy seniorzy zamiast konta wciąż wolą listonosza, który emerycką pensję przyniesie im do domu. Czy teraz ten opór zostanie przełamany arbitralną decyzją? ZUS zaproponował, aby emerytury i renty były wypłacane wyłącznie na rachunki bankowe. Stanowisko w tej sprawie zajął resort rodziny, pracy i polityki społecznej.
Dodatkowe 60 dni zasiłku opiekuńczego na chore dziecko. Razem to nawet 120 dni rocznie
27 maja 2026

Rodzice dzieci chorych onkologicznie i przewlekle otrzymają nawet 120 dni zasiłku opiekuńczego rocznie – dwukrotnie więcej niż obecnie. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zgłosiło projekt ustawy wydłużający o 60 dni okres zwolnienia. Bez dodatkowych wniosków, bez listy chorób – wystarczy zaświadczenie lekarskie.
Po urlopie macierzyńskim kobieta traktowana jak pracownik drugiej kategorii
27 maja 2026

Po urlopie macierzyńskim kobieta traktowana jest jak pracownik drugiej kategorii. Kiedy nie widzi dla siebie szans na awans i lepsze traktowanie, często woli zrezygnować z pracy. Tymczasem poziom dzietności w Polsce drastycznie spada, a rąk do pracy brakuje. Co trzeba zmienić?

Traktat między Polską a Wielką Brytanią dot. bezpieczeństwa i obronności z 27 maja 2026 r. [treść]. Jakie postanowienia zawiera?
27 maja 2026

W dniu 27 maja 2026 r. prezes Rady Ministrów Donald Tusk oraz premier brytyjskiego rządu Keir Starmer podpisali Traktat o Partnerstwie w Dziedzinie Bezpieczeństwa i Obronności w wojskowej bazie lotniczej Northolt. „Chcemy bronić bezpiecznej Polski i Wielkiej Brytanii oraz chronić nasze wartości” - zaznaczył Prezes Rady Ministrów. Warszawa i Londyn wyniosły relacje dwustronne na najwyższy poziom. Traktat z Northolt przewiduje współdziałanie w obszarze wojskowości, przemysłu zbrojeniowego oraz cyberbezpieczeństwa. Celem obu państw jest skuteczne odstraszanie potencjalnego agresora - Rosji. To kolejne strategiczne porozumienie zawarte przez nasz kraj, po podpisaniu w 2025 roku podobnego traktatu z Francją. Traktat ten wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia otrzymania późniejszej z notyfikacji, w których Strony poinformują się wzajemnie o wypełnieniu odpowiednich wewnętrznych procedur (ratyfikacyjnych) wymaganych do wejścia w życie tego Traktatu.
Kiedy przelew lub wpłata gotówkowa trafia pod lupę fiskusa i GIIF? Bank widzi i raportuje więcej niż myślisz
27 maja 2026

W debacie publicznej wciąż funkcjonuje przekonanie, że kontrola przepływów finansowych dotyczy przede wszystkim dużych firm, spektakularnych transakcji albo przypadków rażących nadużyć. Tymczasem system nadzoru nad finansami działa znacznie szerzej i w dużej mierze automatycznie. Obejmuje zarówno przedsiębiorców, jak i osoby prywatne, a jego podstawą nie jest wyłącznie wysokość kwoty, ale przede wszystkim logika i schemat przepływu pieniędzy.
Transport na życzenie w Zgierzu. Nowa usługa uzupełni komunikację miejską
27 maja 2026

Z początkiem czerwca w Zgierzu rusza pilotażowy program „Tup Tup & Go”. To nowa usługa transportu na żądanie, która ma uzupełnić lokalną komunikację miejską. Pilotaż ma na celu zbadanie potrzeb pasażerów i kierunków przemieszczania się na terenie miasta Zgierza.
Czy każdą ocenę można poprawić? Wątpliwości mają nie tylko uczniowie i rodzice, ale i nauczyciele. Co na to przepisy?
27 maja 2026

Choć w przestrzeni internetowej rodzice grzmią o tym, że oceny dziecka nie mają dla nich znaczenia, to jednocześnie większość z nich domu przelicza średnią ocen swoich dzieci i zachęca do poprawiania ocen. Trudno się temu dziwić, skoro w polskim systemie edukacji od ocen nadal wiele zależy.

Obowiązek alimentacyjny w Polsce
27 maja 2026

Obowiązek alimentacyjny w Polsce polega na zapewnieniu środków utrzymania osobom, które nie mogą zapewnić ich sobie samodzielnie. Obowiązek ten w prawie regulują przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Dotyczy on głównie rodziców, dzieci i dziadków, a w niektórych przypadkach także małżonków oraz rodzeństwa.
Ile wynosi przeciętna emerytura po waloryzacji? ZUS odkrył karty. Sprawdź, czy dostajesz więcej niż średnia
27 maja 2026

Najnowszy raport ZUS przynosi konkretne odpowiedzi na pytania o finanse polskich seniorów. Publikacja biuletynu "Miesięczna informacja o wybranych świadczeniach pieniężnych" ujawniła realne skutki niedawnej waloryzacji. Liczby nie kłamią - na konta emerytów trafiają wyższe kwoty, ale ceną za to jest rekordowe obciążenie państwowej kasy. Czy Twoje świadczenie nadąża za krajową średnią?
