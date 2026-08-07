REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zakupy » Ceny paliw znów będą regulowane? Rząd jest o krok od decyzji. Minister ujawnił, co może wydarzyć się już w przyszłym tygodniu

Ceny paliw znów będą regulowane? Rząd jest o krok od decyzji. Minister ujawnił, co może wydarzyć się już w przyszłym tygodniu

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
07 sierpnia 2026, 10:42
Adam Kuchta
Adam Kuchta
ceny paliw
Ceny paliw znów będą regulowane? Rząd jest o krok od decyzji. Minister ujawnił, co może wydarzyć się już w przyszłym tygodniu
Media

REKLAMA

REKLAMA

Rząd może wkrótce podjąć decyzję, która wpłynie na miliony kierowców w całej Polsce. Chodzi o możliwy powrót programu osłonowego dotyczącego cen paliw. Minister energii zdradził, kiedy można spodziewać się rozstrzygnięcia, a przy okazji odniósł się do głośnego sporu o podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Padły także ostre słowa pod adresem prezydenta Karola Nawrockiego.

rozwiń >

Rząd analizuje możliwość ponownego uruchomienia programu osłonowego, który miałby ograniczyć wzrost cen paliw na stacjach. Jak wynika z zapowiedzi ministra energii Miłosza Motyki, kluczowe decyzje mogą zapaść już w przyszłym tygodniu. Wszystko zależy od sytuacji na światowych rynkach ropy oraz rozwoju wydarzeń na Bliskim Wschodzie. Temat powraca w momencie, gdy wielu kierowców z niepokojem obserwuje sytuację geopolityczną i zastanawia się, czy ceny benzyny i oleju napędowego ponownie zaczną gwałtownie rosnąć.

REKLAMA

REKLAMA

Minister energii Miłosz Motyka w rozmowie z TVP Info został zapytany o możliwość przywrócenia działań osłonowych na stacjach paliw. Na razie – jak podkreślił – ostateczne rozstrzygnięcie jeszcze nie zapadło. "Decyzje zapadną pewnie w przyszłym tygodniu." Te słowa ministra oznaczają, że rząd nie zamknął drogi do ponownego uruchomienia mechanizmów, które przez ostatnie miesiące ograniczały ceny paliw dla kierowców.

Powrót programu zależy od sytuacji na świecie

Miłosz Motyka przypomniał również wcześniejsze zapowiedzi premiera Donalda Tuska. Szef rządu deklarował, że jeśli ceny ropy ponownie zaczną gwałtownie rosnąć w związku z napiętą sytuacją na Bliskim Wschodzie, państwo może ponownie interweniować.

Według wcześniejszych deklaracji rząd był gotowy zaproponować regulowane ceny paliw przynajmniej na dwa ostatnie tygodnie wakacji, jeśli światowe ceny surowca ponownie znacząco wzrosną. A zatem decyzja będzie uzależniona przede wszystkim od rozwoju sytuacji na globalnych rynkach energii oraz wpływu konfliktów międzynarodowych na ceny ropy.

REKLAMA

Minister energii odniósł się także do drugiego głośnego tematu – podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, określanego jako tzw. windfall tax. Jak podkreślił, jest zwolennikiem ponownego rozpoczęcia prac nad ustawą, którą w lipcu do Trybunału Konstytucyjnego skierował prezydent Karol Nawrocki.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Mocne słowa ministra pod adresem prezydenta Nawrockiego

Motyka bardzo krytycznie ocenił decyzję głowy państwa: "Jak można było stanąć po stronie koncernów, kiedy nawet jego (prezydenta Nawrockiego) idol polityczny, Donald Trump, mówi, że to koncerny w takiej sytuacji nadmiarowe zyski generują i powinny się zyskami właśnie tymi podzielić."

Minister został również zapytany, czy jego zdaniem prezydent uległ wpływom lobbystów. "Tak. Wiele na to wskazuje. Tak, w tej sprawie uległ lobbingowi koncernów, niekoniecznie polskich" - stwierdził Motyka. To jedne z najmocniejszych wypowiedzi przedstawiciela rządu dotyczących decyzji prezydenta w sprawie ustawy.

Dlaczego ustawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego?

W lipcu prezydent Karol Nawrocki skierował ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych do Trybunału Konstytucyjnego w ramach kontroli prewencyjnej.

Nowa danina miała objąć producentów oraz importerów paliw, którzy – według założeń projektu – osiągnęli ponadprzeciętne dochody w wyniku gwałtownych zmian na rynku energii po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Prezydent uznał jednak, że przepisy mogą naruszać konstytucyjną zasadę niedziałania prawa wstecz, dlatego zdecydował się skierować ustawę do oceny przez Trybunał.

Zobacz również:

O jakie pieniądze chodzi?

Projekt zakładał, że producenci i sprzedawcy paliw ciekłych mieliby zapłacić łącznie około 4 mld zł podatku od nadzwyczajnych zysków. Według zapisów ustawy:

  • 3,8 mld zł miało trafić do budżetu jeszcze w bieżącym roku,
  • pozostała część – w 2027 roku.

Środki miały częściowo zrekompensować ubytek dochodów państwa po obniżeniu podatku VAT na paliwa do 8 proc. oraz zmniejszeniu akcyzy do minimalnych poziomów dopuszczonych przez Unię Europejską.

Program „Ceny Paliwa Niżej” już się zakończył

Z końcem czerwca wygasł rządowy program „Ceny Paliwa Niżej”, który obejmował m.in. obniżoną stawkę VAT na benzynę i olej napędowy oraz mechanizm maksymalnych cen paliw na stacjach. Jeszcze wcześniej zakończyło się obowiązywanie przepisów obniżających akcyzę na paliwa.

Ministerstwo Finansów szacowało, że koszt całego programu wyniósł około 4,7 mld zł. Przedstawiciele rządu podkreślali, że rozwiązanie od początku miało charakter tymczasowy i zostało wprowadzone jako odpowiedź na gwałtowny wzrost cen ropy wywołany konfliktem USA i Izraela z Iranem.

Kierowcy czekają na decyzję

Najbliższy tydzień może okazać się kluczowy dla milionów kierowców. Jeśli rząd zdecyduje się na ponowne uruchomienie programu osłonowego, ceny paliw mogą zostać ponownie objęte mechanizmami ograniczającymi ich wzrost.

Na razie nie zapadły ostateczne decyzje, jednak deklaracje ministra energii pokazują, że taki scenariusz jest realnie rozważany. Ostateczny kierunek działań będzie zależał przede wszystkim od sytuacji na światowych rynkach ropy oraz dalszego rozwoju napięć geopolitycznych.

Powiązane
Masz testament? Jeden szczegół może sprawić, że sąd uzna go za nieważny
Masz testament? Jeden szczegół może sprawić, że sąd uzna go za nieważny
Prezes ZUS uspokaja Polaków: nie ma zagrożeń, jeśli chodzi o wypłaty emerytur
Prezes ZUS uspokaja Polaków: nie ma zagrożeń, jeśli chodzi o wypłaty emerytur
Zmiany w podatkach jednak możliwe? Minister zostawił sobie furtkę. Jedno zdanie może przesądzić o decyzji rządu
Zmiany w podatkach jednak możliwe? Minister zostawił sobie furtkę. Jedno zdanie może przesądzić o decyzji rządu
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Branża HoReCa w Polsce pod presją. Restauracje toną w długach, hotele radzą sobie lepiej [GOŚĆ INFOR.PL]
07 sie 2026

Wakacje to dla branży HoReCa czas największego ruchu. Hotele, restauracje i firmy cateringowe obsługują miliony klientów, jednak za wysokimi cenamikryje się rzeczywistość finansowa firm. Jak pokazują dane BIG InfoMonitor, kondycja poszczególnych segmentów rynku wyraźnie się różni. Hotele stopniowo poprawiają swoją sytuację, gastronomia wciąż zmaga się z narastającymi problemami finansowymi.
Min. 28 tys. zł zadośćuczynienia dla pracownika za mobbing już od listopada. To także nieuzasadniona krytyka i izolowanie z zespołu
07 sie 2026

Zmieniają się przepisy Kodeksu pracy dotyczące mobbingu. Już od 5 listopada 2026 r. pracownikowi należy się minimum 28 tys. zł zadośćuczynienia za mobbing. Mobbingiem jest także nieuzasadniona krytyka i izolowanie z zespołu.
W sierpniu kolejne samorządy apelują o ograniczenie podlewania ogrodów. Alarmy w 625 gminach. Niżówka hydrogeologiczna może objąć cały kraj
07 sie 2026

W sierpniu kolejne samorządy apelują o ograniczenie podlewania ogrodów i wykorzystywania wody do innych belów niż bytowe. Apele i alarmy wystosowało już 625 gmin. W tym miesiącu niżówka hydrogeologiczna może objąć cały kraj.
Wakacje od ZUS 2026. Rewolucja w opłacaniu składek trwa. Jest coraz mniej czasu na skorzystanie z preferencji
07 sie 2026

Wakacje składkowe to hasło, które biło rekordy popularności pod koniec 2024 roku. Jednak to, że dziś mówi się o nich mniej, nie jest równoznaczne z tym, że nie można już z nich skorzystać. Warto jednak zrobić to szybko, bo czasu na działanie jest coraz mniej.

REKLAMA

1000 zł dodatku motywacyjnego nie dla wszystkich pracowników noclegowni. MRPiPS wyjaśnia zasady
07 sie 2026

Pracownicy noclegowni i innych placówek dla osób w kryzysie bezdomności nie zawsze mogą otrzymać 1000 zł dodatku motywacyjnego. O prawie do świadczenia nie decyduje samo wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej. Kluczowy jest również status podmiotu zatrudniającego oraz sposób, w jaki realizuje on zadania zlecone przez samorząd – wynika z odpowiedzi MRPiPS na interpelację poselską.
Mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami to alternatywa dla opieki instytucjonalnej. 53% chce mieszkać samodzielnie lub z rodziną
07 sie 2026

Mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami to alternatywa dla opieki instytucjonalnej. 53% chce mieszkać samodzielnie lub z rodziną. Do 2030 r. musi powstać aż 7 tys. takich mieszkań. Obecnie dostępne to 1156 mieszkań treningowych i 1134 wspomaganych.
12 symboli przyczyn niepełnosprawności. Co oznaczają kody w orzeczeniu?
07 sie 2026

Symbol przyczyny niepełnosprawności jest ważnym elementem orzeczeń wydawanych osobom z niepełnosprawnościami. Ile kodów może znaleźć się w dokumencie? Co one oznaczają? Prezentujemy najważniejsze informacje.
Renta wdowia: ludzie czekają nawet 13 miesięcy na wypłatę. Czy należą się odsetki za opóźnienie?
07 sie 2026

Wyobraź sobie, że składasz wniosek o rentę wdowią w lutym. Mijają miesiące, kolejny rok, a Ty wciąż nie wiesz, ile realnie dostaniesz i kiedy. Urzędy wymieniają się między sobą pismami, jeden system informatyczny czeka na dane z drugiego, a Ty żyjesz na niepełnym świadczeniu. Dokładnie taką sytuację opisał RPO w piśmie skierowanym do MRPiPS. Na czym polega problem i czego RPO domaga się od rządu?

REKLAMA

Bezrobocie w Polsce wzrosło. Ministerstwo podało najnowsze dane
07 sie 2026

Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wzrosła w lipcu do 5,9 proc. – wynika z najnowszych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W porównaniu z czerwcem oznacza to wzrost o 0,1 pkt proc. W urzędach pracy było zarejestrowanych 907,3 tys. osób bezrobotnych, czyli o 5,8 tys. więcej niż miesiąc wcześniej.
4806 zł miesięcznie na każde dziecko do 3. roku życia i niezależnie od dochodów, a od 4. roku życia 800 plus – nowe świadczenie ma odwrócić trend spadku liczby urodzeń w Polsce
07 sie 2026

4806 zł brutto miesięcznie na każde urodzone dziecko, przez pierwsze trzy lata jego życia, a od czwartego roku życia przejście na 800 plus – to propozycja nowego świadczenia, pod nazwą Pensja Rodzicielska, którego wprowadzenie postuluje klub parlamentarny Rozwój Plus, działający pod przewodnictwem Mateusza Morawieckiego. Postulat wprowadzenia nowego świadczenia, którego koszt dla budżetu państwa, opiewałby na ok. 23-25 mld zł rocznie – podyktowany jest pogłębiającym kryzysem demograficznym (tj. coraz mniejszą liczbą urodzeń) w Polsce. Pensja Rodzicielska – chociaż nie byłaby uzależniona od dochodów – miałaby zapewnić minimalne bezpieczeństwo finansowe zwłaszcza tym rodzicom, którzy zdecydowaliby się na korzystanie z urlopu wychowawczego oraz tym niepracującym.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA