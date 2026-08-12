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Renta wdowia 2026. Prawie milion osób pobiera świadczenie. Od 2027 roku ważna zmiana

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12 sierpnia 2026, 15:39
Adam Kuchta
Adam Kuchta
renta wdowia świadczenie zmiana
Renta wdowia 2026. Prawie milion osób pobiera świadczenie. Od 2027 roku ważna zmiana
Adam Kuchta
INFOR

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Renta wdowia cieszy się dużym zainteresowaniem. W czerwcu 2026 r. świadczenia w ramach renty wdowiej pobierało 993,4 tys. osób. Od początku działania programu przynajmniej jedną wypłatę otrzymało ok. 1,1 mln wdów i wdowców. W pierwszym półroczu 2026 r. na świadczenia przeznaczono ponad 22,8 mld zł. Od 1 stycznia 2027 r. wzrośnie także udział drugiego świadczenia.

Renta wdowia trafia już do niemal miliona osób. Najnowsze dane ZUS pokazują, ilu wdów i wdowców korzysta obecnie z możliwości łączenia świadczeń oraz ile pieniędzy wypłacono w ramach programu. Ważna zmiana czeka beneficjentów od 1 stycznia 2027 r. Wtedy wzrośnie procent drugiego świadczenia, co dla części osób będzie oznaczało wyższą wypłatę. Kto może skorzystać z renty wdowiej, ile można obecnie otrzymać i jaki będzie limit świadczenia?

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Renta wdowia. Prawie milion osób otrzymuje świadczenie

Renty wdowie wypłacane są przez ZUS od lipca 2025 r. Renta wdowia nie jest nowym świadczeniem. To możliwość łączenia renty rodzinnej po zmarłym małżonku i własnego świadczenia emerytalno-rentowego. Jednym z nich musi być renta rodzinna po zmarłym małżonku. Obecnie uprawnieni mogą pobierać jedno pełne świadczenie oraz 15 proc. drugiego. Od 1 stycznia 2027 r. udział drugiego świadczenia wzrośnie do 25 proc.

Według danych ZUS, w czerwcu 2026 r. świadczenia w ramach renty wdowiej pobierało 993,4 tys. osób. Od początku działania programu przynajmniej jedną wypłatę otrzymało ok. 1,1 mln osób. Łączna kwota świadczeń wypłaconych w ramach renty wdowiej od stycznia do czerwca 2026 r. wyniosła ponad 22,8 mld zł. Z tego 1,93 mld zł stanowiły dodatkowe kwoty wynikające z wypłaty 15 proc. drugiego świadczenia.

Ile można otrzymać w ramach renty wdowiej?

Uprawniona osoba może wybrać jeden z dwóch wariantów: 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. własnego świadczenia lub 100 proc. własnego świadczenia i 15 proc. renty rodzinnej.

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Przeciętna wypłata świadczenia w ramach renty wdowiej wyniosła w czerwcu 3949,43 zł. Średnia kwota wynikająca z doliczenia 15 proc. drugiego świadczenia to 379,10 zł.

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Kto ma prawo do renty wdowiej?

Prawo do renty wdowiej przysługuje wdowie lub wdowcowi, którzy: osiągnęli wiek emerytalny – 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn, pozostawali we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka, nabyli prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat przez kobietę lub 60 lat przez mężczyznę, nie pozostają obecnie w związku małżeńskim.

Prawo do łączenia świadczeń dotyczy wyłącznie renty rodzinnej po ostatnim zmarłym małżonku. Jeśli osoba uprawniona zawrze nowy związek małżeński, straci prawo do pobierania świadczeń w zbiegu, czyli połączenia własnego świadczenia z rentą rodzinną.

Renta wdowia ma limit. ZUS może pomniejszyć wypłatę

Przepisy określają maksymalną wysokość świadczeń wypłacanych w zbiegu z rentą rodzinną. Suma świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Obecnie jest to 5935,47 zł brutto. Jeżeli łączna kwota świadczeń przekroczy ten limit, ZUS pomniejszy wypłatę o kwotę przekroczenia.

Osoby zainteresowane rentą wdowią mogą skorzystać z narzędzi dostępnych na stronie internetowej ZUS. Ankieta pomaga sprawdzić, czy dana osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia. Wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących wieku, sytuacji rodzinnej oraz pobieranych świadczeń. Na stronie ZUS dostępny jest także kalkulator renty wdowiej. Pozwala oszacować wysokość przyszłej wypłaty i wskazuje najkorzystniejszy wariant połączenia świadczeń.

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FAQ: renta wdowia 2026

Czym jest renta wdowia?

Renta wdowia to możliwość łączenia renty rodzinnej po zmarłym małżonku z własnym świadczeniem emerytalno-rentowym. Jednym z łączonych świadczeń musi być renta rodzinna po zmarłym małżonku.

Ile wynosi renta wdowia w 2026 roku?

W 2026 roku uprawniona osoba może otrzymywać 100 proc. jednego świadczenia oraz 15 proc. drugiego świadczenia. Może wybrać 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. własnego świadczenia albo 100 proc. własnego świadczenia i 15 proc. renty rodzinnej.

Ile osób pobiera rentę wdowią?

W czerwcu 2026 r. świadczenia w ramach renty wdowiej pobierało 993,4 tys. osób. Od początku działania programu przynajmniej jedną wypłatę otrzymało około 1,1 mln osób.

Ile wynosi przeciętna renta wdowia?

W czerwcu 2026 r. przeciętna wypłata świadczenia w ramach renty wdowiej wyniosła 3949,43 zł. Średnia kwota wynikająca z doliczenia 15 proc. drugiego świadczenia wyniosła 379,10 zł.

Ile będzie wynosić renta wdowia od 2027 roku?

Od 1 stycznia 2027 r. udział drugiego świadczenia wzrośnie z 15 proc. do 25 proc. Oznacza to, że uprawniona osoba będzie mogła otrzymywać 100 proc. jednego świadczenia oraz 25 proc. drugiego.

Kto może otrzymać rentę wdowią?

Prawo do renty wdowiej przysługuje wdowie lub wdowcowi, którzy osiągnęli wiek emerytalny, pozostawali we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka, nabyli prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku w odpowiednim wieku oraz obecnie nie pozostają w związku małżeńskim.

Ile lat trzeba mieć, żeby dostać rentę wdowią?

Kobieta musi mieć co najmniej 60 lat, a mężczyzna co najmniej 65 lat. Istotny jest również warunek dotyczący wieku, w którym nabyto prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku: nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat przez kobietę lub 60 lat przez mężczyznę.

Czy można łączyć rentę rodzinną z własną emeryturą?

Tak. Renta wdowia umożliwia połączenie renty rodzinnej po zmarłym małżonku z własnym świadczeniem emerytalno-rentowym. W 2026 roku jedno świadczenie jest wypłacane w pełnej wysokości, a drugie w wysokości 15 proc.

Czy renta wdowia przysługuje po każdym zmarłym małżonku?

Nie. Prawo do łączenia świadczeń dotyczy wyłącznie renty rodzinnej po ostatnim zmarłym małżonku.

Czy po ponownym ślubie traci się rentę wdowią?

Tak. Jeśli osoba uprawniona do renty wdowiej zawrze nowy związek małżeński, straci prawo do pobierania świadczeń w zbiegu, czyli połączenia własnego świadczenia z rentą rodzinną.

Jaki jest maksymalny limit renty wdowiej?

Suma świadczeń wypłacanych w zbiegu z rentą rodzinną nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Obecnie limit wynosi 5935,47 zł brutto. Jeśli suma świadczeń przekroczy tę kwotę, ZUS pomniejszy wypłatę o kwotę przekroczenia.

Czy można sprawdzić, czy przysługuje mi renta wdowia?

Tak. Na stronie internetowej ZUS dostępna jest ankieta, która pomaga sprawdzić spełnienie warunków do otrzymania renty wdowiej. Należy odpowiedzieć na pytania dotyczące m.in. wieku, sytuacji rodzinnej oraz pobieranych świadczeń.

Czy można obliczyć wysokość renty wdowiej?

Tak. ZUS udostępnia kalkulator renty wdowiej, który pozwala oszacować wysokość przyszłej wypłaty oraz wskazuje najkorzystniejszy wariant połączenia świadczeń.

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Źródło: INFOR
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