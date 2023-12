Wielu pracodawców zatrudniających pracowników–twórców korzysta bądź zamierza korzystać z tzw. kosztów autorskich. Takie rozwiązanie jest korzystne dla pracowników. Dzięki wyodrębnieniu wynagrodzenia za przeniesienie praw autorskich do utworów stworzonych w ramach stosunku pracy pracownicy mogą korzystać z 50% kosztów uzyskania przychodu, dzięki czemu płacą podatek od połowy dochodu.

4242 zł – najniższa krajowa od 1 stycznia u informatyków i twórców: jak podwyższać minimalne wynagrodzenie za pracę z prawami autorskimi

W uproszczeniu skutek finansowy w podatkach jest taki jakby oni już teraz korzystali z podwojonej kwoty wolnej od podatku, wynoszącej nie 30 000 zł ale 60 000 zł.

Wynagrodzenie autorskie a płaca minimalna

Jak tłumaczą ekspertki Deloitte, jest to rozwiązanie szczególnie popularne w branżach kreatywnych oraz IT, w których codziennością jest tworzenie przez pracowników utworów. Zastosowanie tego rozwiązania skutkuje otrzymywaniem przez pracownika wyższego wynagrodzenia netto bez zwiększania kosztów po stronie pracodawcy.

W tym celu konieczne jest jednak m.in. prawidłowe wyodrębnienie wynagrodzenia autorskiego.

Jak to zrobić, radzą: Katarzyna Sarek-Sadurska, Radca prawny, Local Partner, Prawo HR oraz Wiktoria Kokoszka, praktykantka w zespole prawa HR w Kancelarii Deloitte Legal.

Jak wyjaśniają na wstępie, w praktyce dość istotnym ograniczeniem w stosowaniu tego rozwiązania było przyjmowanie, że oprócz wyodrębnionego wynagrodzenia autorskiego pracownik powinien otrzymywać dodatkowo, co najmniej wynagrodzenie minimalne za pracę i to bez względu na to, jak wysokie byłoby wynagrodzenie autorskie.

To ograniczenie miało wynikać z art. 6 ust. 4 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, zgodnie z którym przy ustalaniu czy pracownik otrzymał wynagrodzenie minimalne bierze się pod uwagę, te składniki wynagrodzenia, które zostały przez GUS zakwalifikowane do tzw. wynagrodzeń osobowych zgodnie z zasadami statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń.

Płaca minimalna: wynagrodzenie nieosobowe nie jest uwzględniane

Powyższe zdanie potwierdzało orzecznictwo. Zarówno Sąd Najwyższy w wyroku z 18 października 2017 r., jak i Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w wyroku z 26 stycznia 2021 r. orzekły, że wynagrodzenie autorskie nie powinno zaliczać się przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia.

Jako podstawę takiej tezy przyjęły załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 7 marca 2012 r. (tzw. coroczne rozporządzenie statystyczne) zatytułowany "Zakres składników wynagrodzeń w gospodarce narodowej obowiązujący od 1 stycznia 2000 r.”. We wskazanym dokumencie wymieniono wynagrodzenia z tytułu przeniesienia praw autorskich jako te, które nie powinny być zaliczane do tzw. wynagrodzeń osobowych. Podstawę wydania tego rozporządzenia (i innych corocznych rozporządzeń) był art. 31 Ustawy o statystyce publicznej. Został on jednak uchylony od 1 stycznia 2018 r.

Ekspertki Deloitte podkreślają, iż po uchyleniu tego artykułu można zasadnie postawić wniosek, że nie istnieje przepis prawny dający podstawę do uznania, że wynagrodzenia autorskie należy wyłączyć przy obliczaniu wynagrodzenia minimalnego.

Wynagrodzenie autorskie należy uwzględnić w płacy minimalnej?

Nawet w czasie obowiązywania przepisów rozporządzenia, umocowanie „Zakresu składników wynagrodzeń…” nie było oczywiste i wywoływało dużo kontrowersji. Możliwe było nawet kwestionowanie konstytucyjności tego rozwiązania. Od 2018 roku te rozważania jednak straciły na znaczeniu, bo normatywna podstawa wyłączania wynagrodzenia autorskiego ze składników wynagrodzenia minimalnego została uchylona.

Dlatego przy ustalaniu wynagrodzenia minimalnego wynagrodzenie autorskie powinno być brane pod uwagę. To rozwiązanie będzie korzystne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Do jego wdrożenia konieczna jest jednak zmiana wewnętrznych regulacji i umów z pracownikami – podsumowują ekspertki Deloitte: Katarzyna Sarek-Sadurska i Wiktoria Kokoszka.