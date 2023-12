Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego zostaje podniesiona z 500 zł do 800 zł. ZUS, który wypłaca to świadczenie, sam zmieni jego wysokość. Dlatego nie trzeba składać dodatkowego wniosku. Wypłaty świadczeń w nowej wysokości będą realizowane od stycznia 2024 r. Ale są osoby, które wniosek do ZUS muszą złożyć.

Osoby, które do tej pory nie złożyły wniosku w świadczenie bo np. dopiero urodziło się dziecko, na które przysługuje lub stali się formalnie jego rodzicami po adopcji – albo po prostu choć przysługiwało im 500+ ale z jakichś względów nie załatwili wcześniej formalności – muszą złożyć wniosek w styczniu lub w kolejnych miesiącach.

Będzie to już wniosek nie o 500+ ale o 800+.

Komu przysługuje wsparcie z rządowego programu Rodzina 500+/800+?

Świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko do ukończenia 18 roku życia:

matce lub ojcu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka)

- jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca/opiekuna faktycznego;

- jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca/opiekuna faktycznego; opiekunowi prawnemu dziecka;

dyrektorowi domu pomocy społecznej.

REKLAMA

O świadczenie wychowawcze może ubiegać się każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je, po spełnieniu warunków ustawowych, zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, rodzice pozostający w nieformalnych związkach, jak i osoby samotnie wychowujące dziecko.

W przypadku rodziców, którzy są po rozwodzie świadczenie wychowawcze przysługuje temu z rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu jest dziecko. W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach – każdy z rodziców może złożyć wniosek i dostać połowę kwoty przysługującego świadczenia wychowawczego, tj. co do zasady 400 zł miesięcznie.

Dodatkowo, zgodnie z wprowadzonymi od 2022 r. zmianami w ramach programu Rodzina 500 +/800+, świadczenie wychowawcze przysługuje na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej w miejsce wypłacanego dotychczas dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W związku z tym, o świadczenie wychowawcze na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej mogą ubiegać się również:

rodziny zastępcze;

osoby prowadzące rodzinny dom dziecka;

dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych;

dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych;

dyrektorzy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

800+ na dziecko od stycznia bez składania wniosku do ZUS

REKLAMA

Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego dla wszystkich uprawnionych zostanie podniesiona z 500 zł do 800 zł. Dla rodziców i opiekunów oznacza to, że na ich konta będzie wpływać rocznie więcej środków na utrzymanie dziecka. W przypadku jednego dziecka będzie to o 3600 zł więcej, dwojga – 7200 zł, trojga – 10 800 zł.

Nie trzeba składać dodatkowego wniosku - kwota świadczenia zmieni się automatycznie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który wypłaca świadczenie wychowawcze, sam podniesie jego wysokość. Dlatego nie trzeba składać dodatkowego wniosku. Nastąpi to automatycznie i obejmie wszystkich, którzy według stanu na 1 stycznia 2024 r. mają prawo do świadczenia w okresie świadczeniowym, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Po 1 stycznia 2024 r. osoby te otrzymają wypłaty w nowej wysokości. Zostaną o tym poinformowane na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Świadczenie 500+ zamienione od stycznia 2024 r. na 800+ zostanie przyznane na cały okres rozliczeniowy, gdy wniosek złożony został w okresie od 1 lutego do 30 czerwca, na cały okres rozliczeniowy czyli od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.

W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony w trakcie trwania okresu, po 30 czerwca ,prawo do świadczenia zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu świadczeniowego. Oznacza to, że osoba składająca wniosek w styczniu otrzyma świadczenie w wysokości 800+ do 31 maja. W lutym 2024 r. będzie mogła natomiast złożyć wniosek ponownie, o świadczenie w pełnym następnym okresie rozliczeniowym - od czerwca 2024 do maja 2025.

Kto musi złożyć wniosek o 800+ od lutego 2024

Wszystkie inne zasady wsparcia dla rodzin pozostają bez zmian. Nabór wniosków o świadczenie wychowawcze na kolejny okres, który będzie trwał od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r., zostanie otwarty 1 lutego 2024 r.

Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać tylko elektronicznie, przez:

aplikację mobilną mZUS,

PUE ZUS,

portal Emp@tia,

bankowość elektroniczną banków lub SKOK, które współpracują z ZUS.