Donald Tusk po wecie prezydenta: „poradzimy sobie z tym”. 2024: co z podwyżkami 30% dla nauczycieli 20% dla budżetówki

Prezydent Andrzej duda niespodziewanie zawetował ustawę okołobudżetową. Tę samą, która stanowi uzupełnienie do ustawy budżetowej, dając podstawę do zwiększonych wypłat dla nauczycieli i innych transferów socjalnych zapowiedzianych przez rząd. Czy to znaczy, że podwyżek teraz nie będzie?