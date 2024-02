Sztuczna inteligencja? Niekoniecznie. Polacy chcieliby, by roboty i systemy automatyczne przejęły od nich uciążliwe obowiązki domowe

Polacy najbardziej chcieliby, by roboty i systemy automatyczne przejęły od nich uciążliwe obowiązki domowe, ale nie zastępowały ich w pracy zawodowej.

Nie tylko wobec sztucznej inteligencji, ale w ogóle wobec większości nowych technologii Polacy mają niespójne poglądy. Chętnie korzystamy z ich dobrodziejstw, czego dowodem mogą być aplikacje w smartfonach i laptopach albo rozwijające się płatności bezgotówkowe. Z jeszcze większym entuzjazmem akceptujemy je gdy przejmują za nas obowiązki domowe. Najgorzej jest w pracy – tu w odczuciach przeważają wciąż obawy, że sztuczna inteligencja i nowoczesne technologie mogą pozbawić nas mniej pracy.

Sztuczna inteligencja: wróg czy przyjaciel człowieka

Jak wynika z raportu PRCN pt. „Polacy o sztucznej inteligencji”, badani nie chcą zostać zastąpieni w pracy przez roboty lub ich własne awatary, chętniej za to skorzystają z automatyzujących rozwiązań AI w środowisku domowym. Nowe technologie obierane są przez Polaków pozytywnie w kontekście usprawniania procesów i przejmowania uciążliwych codziennych obowiązków. Natomiast w miejscu pracy respondenci stawiają na samodzielność.

Z raportu wynika, że Polacy najbardziej otwarci są na nowoczesne technologie wykorzystywane w automatyzowaniu domu. Blisko 27% badanych deklaruje, że chciałoby wprowadzić inteligentne systemy usprawniające procesy, takie jak oświetlenie, ogrzewanie czy systemy bezpieczeństwa.

Roboty niech gotują i sprzątają, ewentualnie opiekują się dziećmi

Polacy chcieliby, by roboty i systemy automatyczne przejęły od nich uciążliwe obowiązki domowe. Jak wynika z badania, ponad ¼ ankietowanych korzystałaby na co dzień z robotów sprzątających, kuchennych i innych robotów do prac domowych.

Wykorzystanie AI w opiece nad dziećmi lub osobami starszymi i zwierzętami również cieszy się aprobatą Polaków, którzy widzą w robotyzacji codziennych zadań dużą oszczędność czasu. Innymi udogodnieniami, w których chcemy pomocy sztucznej inteligencji, jest automatyczna porada prawna (22,5%), automatyczna konsultacja zdrowotna (21,4%), czy automatyczny kasjer, zmniejszający kolejki do tradycyjnych kas i usprawniający zakupy (21,3%).

Sztuczna inteligencja w pracy: wróg co może odebrać etat

Polacy nie chcą jednak, aby awatary zajęły ich miejsce w pracy. Jedynie 10,3% ankietowanych pozytywie odebrałoby posiadanie własnego awatara, który pracowałby za nich. Nowoczesne technologie mogą być odbierane bardziej w kontekście zagrożenia niż szansy.

Aż 24% badanych wykazało niechęć do korzystania z pomocy AI oraz preferencję usług świadczonych przez ludzi. Badani patrzą sceptycznie także na automatyczne taksówki, sterowane wyłącznie przez sztuczną inteligencję (11,2%).

Najmniejszym zaufaniem respondenci darzą prace pisemne wygenerowane przez AI. Są to treści, tworzone przez takie narzędzia jak, np. Chat GPT czy Open AI. Wyniki badania wskazują, że Polacy najmniej pozytywnie odbierają sztukę tworzoną przez sztuczną inteligencję. AI nie posiada pierwiastka twórczego, który posiadają artyści.

Poznanie stosunku Polaków do nowych technologii pozwala zauważyć fakt, że Polacy odbierają AI i roboty pozytywnie w obszarach doradztwa i pomocy. Wniosek ten ma istotne znaczenie dla komunikacji, która powinna unikać komunikatów przedstawiających AI jako zastępcę człowieka. Pomimo że znaczna część społeczeństwa nadal nie jest przekonana do zalet kreatywnej AI, warto komunikować wspierającą rolę nowych technologii w codziennym życiu.

– Menedżerowie stoją przed nie lada wyzwaniem, by przełamać lęk i opór pracowników przed wdrożeniem automatyzacji i sztucznej inteligencji. Z pomocą przyjść mogą narzędzia komunikacji zmiany, z którymi na co dzień pracują podmioty doradcze w dziedzinie komunikacji i zarządzania zmianą w przedsiębiorstwach. Do wdrożenia sztucznej inteligencji na szeroką skalę w firmach, należy podejść strategicznie, angażując pracowników w planowanie i projektowanie zmian – komentuje Iwona Kubicz, Managing Director Agencji Public Relations, PRCN.