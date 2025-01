Słaba koniunktura i większa niepewność gospodarcza przekłada się na trendy płacowe w sektorze IT. Co prawda 76 proc. firm z sektora technologicznego planuje podwyżki dla informatyków, jednak zaledwie 16 proc. z nich przewiduje, że przekroczą one poziom 10%. Chociaż w kontekście kontraktingu IT nie można mówić o stagnacji płac, to można dostrzec wyraźne wyhamowanie dynamiki wzrostu stawek.