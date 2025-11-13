Zastanawiasz się, jak dorobić do pensji w 2025 roku, nie łamiąc prawa i bez zakładania firmy? Istnieje prosty, w pełni legalny sposób, który pozwala zarabiać nawet 3500 zł miesięcznie. Bez składek ZUS, faktur i biurokracji. To tzw. działalność nierejestrowana, z której korzystają już setki tysięcy Polaków. Sprawdź, jak działa, kto może z niej skorzystać i jak krok po kroku zacząć dorabiać w wolnym czasie.

Co to jest działalność nierejestrowana?

Działalność nierejestrowana to najprostsza i najtańsza forma dorabiania. Można ją prowadzić bez wpisu do CEIDG, bez kasy fiskalnej i bez opłacania składek ZUS. Jest to forma drobnej aktywności zarobkowej, która nie wymaga formalności typowych dla prowadzenia firmy.

Zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców, działalność nierejestrowaną może prowadzić osoba, która:

nie prowadziła działalności gospodarczej przez ostatnie 60 miesięcy ,

, osiąga miesięczny przychód nieprzekraczający 75% minimalnego wynagrodzenia, czyli 3499,50 zł brutto w 2025 r.

Nie trzeba tworzyć faktur VAT ani rozliczać się co miesiąc. Wystarczy:

prowadzić prostą ewidencję sprzedaży (np. w zeszycie lub arkuszu Excel),

(np. w zeszycie lub arkuszu Excel), wystawiać rachunki kupującym (bez NIP),

raz w roku rozliczyć przychód w formularzu PIT-36 jako inne źródła przychodu.

Co można robić bez rejestracji działalności?

W 2025 roku katalog możliwych działań jest szeroki, od prostych usług po internetowe formy zarabiania. Najpopularniejsze przykłady to:

sprzedaż rękodzieła, biżuterii, ozdób, świec, ubrań czy dodatków na platformach takich jak OLX, Vinted czy Allegro Lokalnie,

na platformach takich jak OLX, Vinted czy Allegro Lokalnie, korepetycje, lekcje online, tłumaczenia, copywriting lub inne usługi intelektualne,

lub inne usługi intelektualne, opieka nad dziećmi, seniorami albo zwierzętami ,

, naprawy, szycie, sprzątanie i drobne usługi domowe ,

, grafika komputerowa, projektowanie CV, pisanie tekstów ,

, sprzedaż używanych rzeczy, jeśli nie są kupowane z myślą o dalszej odsprzedaży.

Dzięki tej formie można legalnie dorabiać po pracy, w weekendy lub sezonowo. Wiele osób łączy kilka źródeł i osiąga 2–3 tys. zł miesięcznie.

Jak rozliczyć dodatkowe zarobki?

Działalność nierejestrowaną rozlicza się raz w roku, co czyni ją wyjątkowo prostą. Dochody należy wpisać w zeznaniu PIT-36 w rubryce "inne źródła przychodu". Nie są wymagane zaliczki miesięczne ani kwartalne.

Warto pamiętać o kilku zasadach:

prowadź ewidencję przychodów – zapisuj datę, kwotę i rodzaj sprzedaży,

– zapisuj datę, kwotę i rodzaj sprzedaży, przechowuj rachunki i paragony , by móc udowodnić poniesione koszty,

, by móc udowodnić poniesione koszty, nie przekraczaj miesięcznego limitu 3499,50 zł brutto.

Jeśli przekroczysz limit, masz 7 dni na zarejestrowanie działalności gospodarczej w CEIDG. Przepisy nie przewidują za to kar, uznają, że działalność naturalnie przechodzi w firmę. Od momentu rejestracji obowiązuje konieczność opłacania składek, ale dostępne są liczne ulgi.

Kiedy trzeba zgłosić działalność?

Po przekroczeniu limitu 3499,50 zł brutto należy zarejestrować firmę w CEIDG i wybrać formę opodatkowania. Aby ułatwić start, dostępne są trzy preferencje:

Ulga na start – 6 miesięcy bez składek na ubezpieczenia społeczne. Preferencyjny ZUS – przez kolejne 24 miesiące niższe składki (ok. 330–400 zł miesięcznie). Mały ZUS Plus – do 36 miesięcy niższe składki zależne od dochodu.

Dzięki temu nawet po przekroczeniu limitu można kontynuować działalność z niskimi kosztami przez kilka lat.

Inne legalne sposoby na dorobienie

Nie każdy musi korzystać z działalności nierejestrowanej. W 2025 roku istnieją też inne w pełni legalne sposoby na dodatkowe dochody:

1. Umowa zlecenie

od 2025 r. wszystkie zlecenia są objęte składkami ZUS,

to dobra opcja dla studentów, emerytów i osób pracujących na etacie,

rozliczenie podatkowe następuje w PIT-37.

2. Umowa o dzieło

nie wymaga składek ZUS (chyba że zawierasz ją z własnym pracodawcą),

obowiązuje 12% podatek dochodowy,

dla twórców możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu, co znacząco obniża podatek.

3. Praca online

W 2025 roku internet otwiera coraz więcej możliwości dorabiania z domu. Popularne sposoby to:

programy afiliacyjne i linki partnerskie ,

, sprzedaż kursów, e-booków lub zdjęć ,

, tworzenie treści w social media ,

, copywriting, grafika, korepetycje online, tłumaczenia.

Większość z tych zajęć można prowadzić w ramach działalności nierejestrowanej, dopóki nie przekraczasz ustawowego limitu.

Dlaczego warto spróbować?

Działalność nierejestrowana to idealny sposób, by bez ryzyka sprawdzić swój pomysł na biznes lub po prostu dorobić do pensji. Nie wymaga formalności, pozwala samodzielnie decydować o godzinach pracy i zachować pełną kontrolę nad dochodami. Dla wielu osób jest też pierwszym krokiem do założenia własnej firmy, już z gotową bazą klientów i doświadczeniem.

Podsumowanie

W 2025 roku można w pełni legalnie zarabiać do 3499,50 zł miesięcznie bez rejestracji firmy, bez kasy fiskalnej i bez składek ZUS. Wystarczy prowadzić prostą ewidencję, rozliczyć dochód w PIT i przestrzegać limitu przychodu. To doskonały sposób na dorobienie do pensji, realizację pasji lub przetestowanie własnego pomysłu na biznes – bez ryzyka, biurokracji i kosztów.

Warto wiedzieć: według danych Ministerstwa Rozwoju już ponad 400 tys. Polaków korzysta z działalności nierejestrowanej. W 2026 roku ta liczba prawdopodobnie jeszcze wzrośnie, bo to najprostsza forma legalnego dorabiania w Polsce.

