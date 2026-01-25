REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Zarobki » Rodzice muszą uważać na limit 112 000 zł. Skarbówka tego pilnuje przy uldze na dziecko

Rodzice muszą uważać na limit 112 000 zł. Skarbówka tego pilnuje przy uldze na dziecko

25 stycznia 2026, 19:48
Adam Kuchta
Adam Kuchta
rodzice pieniądze skarbówka dziecko ulga podatek pit
Rodzice muszą uważać na limit 112 000 zł. Skarbówka tego pilnuje przy uldze na dziecko
INFOR

Przy uldze na dziecko kluczowym kryterium dającym prawo do zwrotu jest wysokość uzyskanych dochodów. Przekroczenie limitu dochodu powoduje, że niektórzy rodzice lub opiekunowie prawni nie uzyskają zwrotu z ulgi w rozliczeniu PIT. Jakie limity będą obowiązywały w rozliczeniu podatkowym dokonywanym w 2026 roku?

Ulga na dziecko, jak wynika z obowiązujących przepisów podatkowych (art. 27f ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) przysługuje, jeżeli podatnik wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego lub sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej wyłącznie w stosunku do jednego małoletniego dziecka i jednocześnie uzyskane dochody nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty:

  • 112 000 zł - gdy podatnik pozostawał przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (sumuje się dochody małżonków),
  • 112 000 zł - jeśli podatnik jest osobą samotnie wychowującą dziecko,
  • 56 000 zł - gdy podatnik nie pozostawał w związku małżeńskim, w tym również przez część roku.

Skarbówka pilnuje limitów dochodowych przy uldze na dziecko. Oto jeden z przykładów

W interpretacji indywidualnej z dnia 26 listopada 2025 r., Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDSL1-2.4011.558.2025.2.JN, wskazano jednoznacznie: „W opisie sprawy wskazała Pani, że zarówno w 2021 r., jak i w 2024 r. Pani dochody i dochody Pani męża przekroczyły łącznie limit dochodu 112 tys. zł. Wobec tego wystąpiła negatywna przesłanka uniemożliwiająca zastosowanie odliczenia od podatku ulgi prorodzinnej również na drugie (niepełnoletnie) dziecko.”

„Należy podkreślić, że bez znaczenia dla potrzeb skorzystania z odliczeń w ramach ulgi prorodzinnej pozostaje fakt posiadania przez Panią dwójki dzieci, ponieważ istotna jest ilość dzieci, na które przysługuje omawiana ulga. W Pani sytuacji tylko jedno dziecko spełniało przesłanki do skorzystania z ulgi prorodzinnej, dlatego też konieczne było uwzględnienie limitu warunkującego prawo do odliczenia określonego w art. 27f ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podsumowując należy stwierdzić, że nie ma Pani możliwości odliczenia od podatku ulgi prorodzinnej zarówno na dziecko pełnoletnie, jak i dziecko małoletnie za 2021 r. oraz 2024 r.” - napisał organ skarbowy.

Kiedy przysługuje zwrot z ulgi na dziecko bez względu na wysokość uzyskanych dochodów?

Inaczej jest gdy rodzina jest wielodzietna lub opiekuje się dzieckiem z niepełnosprawnością. Otóż wtedy ulga na dziecko przysługuje bez względu na wysokość uzyskanych dochodów, w przypadku gdy podatnik wykonywał władzę rodzicielską:

  • w stosunku do dwójki lub więcej dzieci;
  • w stosunku do jednego dziecka, posiadającego orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, lub decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.

Ważne! Powyższe zasady dotyczą podatnika również wtedy, gdy utrzymywał on pełnoletnie dziecko (dzieci) w związku z wykonywaniem ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.

Zobacz również:

Jakie są zwroty z ulgi na dziecko w 2026 roku? Co się dzieje gdy dochody są niewystarczające?

Wysokość zwrotu w ramach ulgi na dziecko w rozliczeniu rocznym PIT za 2025 rok, dokonywanym w 2026 roku wygląda następująco. Otóż:

  • na pierwsze dziecko: 92,67 zł miesięcznie (1 112,04 zł rocznie),
  • na drugie dziecko: 92,67 zł miesięcznie (1 112,04 zł rocznie),
  • na trzecie dziecko: 166,67 zł miesięcznie (2 000,04 zł rocznie),
  • na czwarte i każde kolejne dziecko: 225,00 zł miesięcznie (2 700,00 zł rocznie).

W sytuacji gdy uzyskane dochody były niewystarczające, tj. gdy zabraknie podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej ulgi, podatnik może otrzymać różnicę w postaci dodatkowego zwrotu.

Dochody rodziców lub opiekunów dla celów skorzystania z ulgi na dzieci w rocznym PIT

Ulga prorodzinna przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, a także rodzinom zastępczym, które uzyskały określone dochody. Przepisy wskazują, że za dochody rodziców/opiekunów dla celów skorzystania z ulgi na dzieci rozumie się dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym:

  • opodatkowane według skali podatkowej,
  • z kapitałów pieniężnych opodatkowanych 19% stawką podatku (np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych),
  • z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane 19% stawką podatku,
    - pomniejszone o zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne (podatek liniowy).

Przy czym, za podatnika pozostającego w związku małżeńskim nie uważa się osoby, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, a także osoby pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Na które dziecko przysługuje ulga prorodzinna?

Na koniec jeszcze jedna istotna informacja dotycząca prawa do ulgi. Otóż ta preferencja podatkowa przysługuje na każde dziecko:

  • które nie ukończyło 18 lat,
  • które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • do 25 roku życia, jeśli:
    - ciągle się uczy i
    - suma jego dochodów (z wyjątkiem renty rodzinnej) i przychodów z ulgi dla młodych i ulgi na powrót nie przekracza dwunastokrotności kwoty renty socjalnej w wysokości, która obowiązuje w grudniu roku podatkowego.
Podstawa prawna

Art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Zobacz również:
Źródło: INFOR
