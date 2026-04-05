Dają zarobić nawet 16 tysięcy złotych i… biją się o ludzi do pracy. Ten biznes coraz lepiej kręci się w Polsce

05 kwietnia 2026, 19:13
Maja Retman
Shutterstock
Choć nagłówki mediów w ostatnich miesiącach pełne są informacji o zwolnieniach, rosnącym bezrobociu i upadkach firm handlowych w całej Europie, rzeczywistość nie jest jednolita. W cieniu tych niepokojących doniesień są branże, które nie tylko trzymają się mocno, ale wręcz przyspieszają rozwój i intensywnie poszukują pracowników.

Gastronomia na przyspieszeniu

Branża fast foodów w Polsce wyraźnie nabiera rozpędu. Zagraniczne sieci coraz śmielej inwestują nad Wisłą, a ich ekspansja przekłada się bezpośrednio na rosnące zapotrzebowanie na pracowników.

Jak informował „Fakt”, amerykańska sieć Popeyes zatrudnia już blisko tysiąc osób i nie zwalnia tempa rekrutacji. Poszukiwani są zarówno pracownicy restauracji, jak i kadra menedżerska. Marka, która powstała w 1972 roku w Nowym Orleanie, prowadzi obecnie w Polsce 31 lokali i zapowiada dalszy rozwój.

– W 2026 roku planujemy utrzymać wysoką dynamikę ekspansji. Na naszej mapie celów znajdują się między innymi Gdańsk, Łódź, Bydgoszcz, Toruń czy Lublin – oświadczył Michał Różycki, szef ekspansji Rex Concept, cytowany przez serwis wp.pl.

Ambicje firmy sięgają jeszcze dalej. Do 2030 roku sieć chce mieć w Polsce aż 200 restauracji, oferujących dania inspirowane kuchnią Cajun, znaną między innymi z pikantnych wariantów kurczaka.

Rywalizacja sieci i walka o pracowników

Dynamiczny rozwój rynku fast foodów oznacza rosnącą konkurencję nie tylko o klientów, ale i o pracowników. O swoją pozycję walczy również Burger King, który ma obecnie około 80 restauracji i zatrudnia blisko sześćset osób. Sieć także planuje dalszą ekspansję i potrzebuje nowych pracowników.

Z danych przytaczanych przez „Fakt” wynika, że wynagrodzenia w Burger Kingu wahają się zazwyczaj od 4,8 tys. do 9 tys. zł brutto miesięcznie. Na znacznie wyższe zarobki mogą liczyć regionalni menedżerowie, których pensje sięgają nawet 16 tys. zł brutto. Ostateczna wysokość wynagrodzenia zależy od stanowiska, doświadczenia oraz lokalizacji restauracji.

Nie tylko pensja. Liczą się dodatki

Same wynagrodzenia to jednak nie wszystko. Sieci takie jak Popeyes i Burger King starają się przyciągnąć pracowników także szeroką ofertą benefitów pozapłacowych. Wśród nich znajdują się między innymi dopłaty do posiłków, karty sportowe oraz prywatna opieka medyczna.

Firmy inwestują również w rozwój pracowników, oferując szkolenia i programy motywacyjne, które mają wspierać zdobywanie nowych kompetencji oraz awans zawodowy. Jak pisał „Fakt”, przy średnim wynagrodzeniu w Polsce przekraczającym – według danych GUS – 9 tys. zł brutto, proponowane stawki pozostają konkurencyjne.

McDonald’s nie zwalnia tempa

Rozwój branży napędza także McDonald’s, czyli najdłużej działająca w Polsce sieć gastronomiczna tego typu. Firma, współpracując ze 117 franczyzobiorcami, planuje zwiększyć liczbę restauracji do 900 do 2027 roku. Każdy nowy lokal ma generować około 60 miejsc pracy.

Jeśli chodzi o wynagrodzenia, rozpoczynający pracę mogą liczyć na około 4 666 zł brutto miesięcznie. Pracownicy średniego szczebla zarabiają średnio 5 250 zł brutto, natomiast menedżerowie mogą otrzymywać około 6 180 zł brutto. Dodatkowo przewidziane są premie, między innymi za brak absencji czy pracę w godzinach nocnych.

Coraz atrakcyjniejszy pracodawca

Eksperci rynku pracy zauważają, że branża fast food staje się coraz bardziej atrakcyjna dla pracowników. Decydują o tym przede wszystkim elastyczne grafiki, które pozwalają łączyć pracę z innymi obowiązkami, a także możliwość rozpoczęcia zatrudnienia bez wcześniejszego doświadczenia.

Nie bez znaczenia pozostaje także stosunkowo szybka ścieżka awansu oraz stabilność zatrudnienia oferowana przez duże, międzynarodowe sieci. Dodatkowym impulsem dla rynku jest rozwój usług dostaw jedzenia oraz rosnąca popularność zamówień online, które zwiększają zapotrzebowanie na pracowników w gastronomii.

W efekcie, mimo niepewnej sytuacji gospodarczej w wielu sektorach, fast foody pozostają jednym z tych obszarów rynku, które wyraźnie zyskują na znaczeniu.

Źródło: INFOR
Infor.pl
49 kosztownych wpadek za pieniądze podatników. Nowa „Czarna Księga”
05 kwi 2026

Warsaw Enterprise Institute opublikował trzecią edycję „Czarnej Księgi” wydatków publicznych — zestawienie chybionych inwestycji z całej Polski, zarówno małych, jak i wielkich, które pochłonęły miliony złotych i nie przyniosły korzyści obywatelom.
Od poniedziałku droga do Morskiego Oka otwarta. Co z sytuacją lawinową?
05 kwi 2026

Droga do Morskiego Oka zostanie otwarta dla turystów w Poniedziałek Wielkanocny – poinformował TPN. Mimo to w Tatrach nadal obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego, a warunki pozostają niebezpieczne.
OPEC+ podnosi limity produkcji ropy. Co stanie się z cenami paliw?
05 kwi 2026

Organizacja Krajów Eksportujących Ropę naftową OPEC+ podjęła w niedzielę decyzję o zwiększeniu limitów produkcji ropy naftowej ze względu na zakłócenia na rynkach energetycznych, wywołanych wojną na Bliskim Wschodzie - poinformowała agencja AFP.
AI w rekrutacji pod szczególnym nadzorem. HR musi uważać na nowe przepisy UE
05 kwi 2026

Sztuczna inteligencja weszła do rekrutacji szybciej niż większość firm zdążyła przygotować zasady jej używania. Najpierw były proste narzędzia do sortowania aplikacji. Potem systemy, które analizują CV, porównują kandydatów, sugerują shortlisty albo pomagają ocenić dopasowanie do stanowiska. Dziś w wielu organizacjach AI działa już nie jako ciekawostka, ale jako element codziennej pracy HR. I właśnie dlatego rekrutacja jest jednym z tych obszarów, na które AI Act patrzy szczególnie uważnie.

Warto teraz brać kredyt ratalny lub hipoteczny - oprocentowanie będzie spadać czy wróci inflacja a z nią wyższe stopy procentowe
05 kwi 2026

Rada Polityki Pieniężnej raczej w kwietniu nie obniży po raz kolejny stóp procentowych. To oznacza, że oprocentowanie kredytów nie spadnie. Co gorsza przez wojnę w Iranie inflacja wróciła do trendu wzrostowego a ekonomiści ostrzegają, że grozi nam powtórka czasów Covid-19.
Nie chodzi tylko o jedzenie. Klucz do zdrowych świąt może być zaskakujący
05 kwi 2026

Wielkanoc to okres spotkań z bliskimi i spożywania tradycyjnych dań, jednak – jak podkreśliła w rozmowie z PAP Katarzyna Lisiecka, dietetyczka kliniczna z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu – dla naszego zdrowia najważniejsze są codzienne nawyki, zbilansowana dieta oraz zachowanie umiaru.
Wielkanoc w Tatrach? Nad Morskie Oko nie pójdziecie
05 kwi 2026

W Tatrach w Niedzielę Wielkanocną jest słonecznie, jednak warunki do uprawiania turystyki wysokogórskiej pozostają trudne – poinformował Tatrzański Park Narodowy (TPN). Nadal zamknięte są trzy doliny, w tym szczególnie zagrożona lawinami popularna droga do Morskiego Oka.
Setki tysięcy emerytów pozbawionych 64 tys. zł wyrównania za lata wypłaty przez ZUS zaniżonych świadczeń, a kobiety urodzone w latach 1949-1952 – również podwyżki emerytury o niemal 1200 zł. Nowe prawo od 1 czerwca 2026 r.
05 kwi 2026

Od 5 czerwca 2025 r. rząd pracuje nad projektem specustawy przeliczeniowej, który stanowić ma rozwiązanie, jakie MRPiPS proponuje dla poszkodowanych emerytów, w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 czerwca 2024 r. (sygn. akt SK 140/20), na podstawie którego – 200 tys. emerytów powinno otrzymać od ZUS ok. 64 tys. zł wyrównania za lata wypłaty zaniżonych świadczeń i podwyżkę emerytury o niemal 1200 zł. Pomimo jednak, iż celem ustawy (jak wskazywał sam resort) jest „uregulowanie kwestii dotyczącej stosowania art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej (...) w sposób pozwalający na utrzymanie zaufania obywatela do państwa” – w projekcie zupełnie pominięto część poszkodowanych emerytów, dla nikogo nie przewidziano wyrównania za lata wypłaty zaniżonych świadczeń, a jedynie podwyżkę świadczeń bieżących i ponadto – jak wskazuje Ministerstwo Finansów – proponowana regulacja w obecnym kształcie wprowadzi nierówności pomiędzy świadczeniobiorcami.

Skarbówka ostrzega! Darowizna od dzieci: pilnuj przelewów, bo samo oświadczenie nie wystarczy
05 kwi 2026

Wdowa, która wraz z dziećmi odziedziczyła majątek po mężu, dostała od fiskusa klarowną odpowiedź: przelew jest obowiązkowy, ale tylko w przypadku pieniędzy wypłaconych w gotówce. Dla środków już znajdujących się na wspólnym rachunku oraz dla obligacji i jednostek funduszy inwestycyjnych zasady są inne.
Kiedy wypada prawosławna Wielkanoc? Datę wyznacza się nieco inaczej niż u katolików
05 kwi 2026

Dziś prawosławni obchodzą Niedzielę Palmową. Wielkanoc przypada u nich w tym roku tydzień później niż u katolików. Jak się oblicza jej datę? Wyjaśniamy.

