GUS podał dane o przeciętnym wynagrodzeniu brutto i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw – płace rosną, ale zatrudnienie spada. Czy wpłynie to na decyzję RPP o poziomie stóp procentowych?

Wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw

Według Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2026 r. wyniosło 9652,19 zł, co oznacza wzrost o 6,6 proc. w ujęciu rocznym.

REKLAMA

REKLAMA

Ekonomiści banku PKO BP w komentarzu do danych GUS stwierdzili, że przyspieszenie rocznej dynamiki płac względem lutego to zasługa m.in. górnictwa, gdzie pomimo silnego miesięcznego spadku związanego z wypłatami tzw. "czternastek" w lutym (-13,1 proc. m/m) wynagrodzenia w marcu, za sprawą niskiej bazy, wzrosły o 6,7 proc. r/r (wobec -2,7 proc. r/r miesiąc wcześniej). Wzrost płac przyspieszył również w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (do 11,6 proc. r/r z 8,6 proc. r/r), zakwaterowaniu i gastronomii (do 6,8 proc. r/r z 4,7 proc. r/r) oraz w budownictwie (do 8 proc. r/r z 6,3 proc. r/r). W rolnictwie i przetwórstwie przemysłowym wzrost wynagrodzeń pozostał niemal niezmieniony i wyniósł odpowiednio 2,5 proc. r/r oraz 6,6 proc. r/r.

Spadek zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

GUS podał także, że zatrudnienie w tym sektorze spadło o 0,9 proc. w ujęciu rocznym oraz o 0,1 proc. w stosunku do lutego br. Ekonomiści PKO BP podkreślili, że ujemna dynamika zatrudnienia w ujęciu rocznym utrzymuje się nieprzerwanie od października 2023 r.

Zdaniem ekspertów, choć dynamika płac nieco przyspieszyła, do 6,6 proc. r/r z 6,1 proc. r/r w styczniu i lutym, to wciąż kształtuje się poniżej poziomów obserwowanych w latach 2021-2025. Ekonomiści PKO BP zakładają, że do końca roku wzrost wynagrodzeń może nieco spowolnić, jednak w całym roku wyniesie około 6 proc. Jeszcze 2 miesiące temu można było zastanawiać się jak na takie dane zareaguje Rada Polityki Pieniężnej, jednak dziś kluczowym czynnikiem dla Rady pozostają wojna w Zatoce Perskiej i ceny energii, zaś procesy na rynku pracy zeszły na dalszy plan. Dane nie zmieniają prognozy stabilizacji stopy referencyjnej NBP do końca 2026 r.