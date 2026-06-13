Darowizna od rodziców męża na wspólny dom. Czy żona zapłaci podatek i powinna złożyć SD-Z2? Jest interpretacja skarbówki

Mąż dostał od rodziców darowiznę pieniężną, a za te pieniądze małżonkowie chcą kupić działkę i postawić dom – do majątku wspólnego. Czy po stronie żony powstaje podatek od spadków i darowizn i czy będzie musiała złożyć formularz SD-Z2? Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 11 czerwca 2026 r. uznał, że nie. Wyjaśniamy, dlaczego finansowanie majątku wspólnego z majątku osobistego jednego z małżonków nie jest darowizną na rzecz drugiego małżonka.

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Ślub, darowizna od rodziców i plany na własny dom

Sytuacja, której dotyczy interpretacja, jest typowa dla wielu młodych małżeństw. Kobieta, która wystąpiła o jej wydanie, w 2026 r. zawarła związek małżeński. Następnie jej mąż otrzymał od swoich rodziców darowiznę pieniężną, którą zgłosił do urzędu skarbowego na formularzu SD-Z2. Otrzymane środki weszły do jego majątku osobistego i znajdowały się na jego rachunku bankowym.

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Małżonkowie planowali kupić – do majątku wspólnego, w drodze przetargu organizowanego przez urząd miasta – działkę budowlaną, a następnie wybudować na niej dom. Regulamin przetargu wymagał jednak, aby w przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego wadium zostało wpłacone w imieniu obojga małżonków. Zarówno wadium, jak i pozostała część ceny miały zostać pokryte wyłącznie ze środków pochodzących z darowizny otrzymanej przez męża.

Powstała więc wątpliwość, czy sfinansowanie zakupu nieruchomości do majątku wspólnego z majątku osobistego męża powoduje po stronie żony powstanie przysporzenia majątkowego podlegającego opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

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Stanowisko podatniczki: nie ma darczyńcy, nie ma obdarowanego

We wniosku kobieta wskazała, że po jej stronie nie powstanie żaden obowiązek podatkowy. Argumentowała, że darowizna wymaga istnienia darczyńcy i obdarowanego oraz dokonania nieodpłatnego przysporzenia na rzecz konkretnej osoby. Jej zdaniem środki przeznaczane przez męża nie trafiają do jej majątku osobistego, lecz służą nabyciu i powiększeniu majątku wspólnego małżonków. Nie dochodzi więc do przekazania majątku przez jednego małżonka drugiemu.

Dyrektor KIS zgodził się z tym stanowiskiem i uznał je za prawidłowe.

Czym jest darowizna w rozumieniu przepisów

Punktem wyjścia jest ustawa o podatku od spadków i darowizn. Opodatkowaniu podlega m.in. nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem darowizny. Sama ustawa nie definiuje jednak pojęcia darowizny, dlatego należy odwołać się do przepisów Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Istotą darowizny jest więc nieodpłatne przysporzenie majątkowe po stronie obdarowanego.

Jak podkreślił organ, darowizna polega na przesunięciu dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego. Świadczenie musi wzbogacić obdarowanego, a zamiar darczyńcy musi mieć charakter nieodpłatny. Do zawarcia umowy darowizny konieczne są również zgodne oświadczenia obu stron, w tym przyjęcie darowizny przez obdarowanego.

W praktyce oznacza to, że musi dojść do wzbogacenia konkretnej osoby kosztem majątku innej osoby. Jeżeli taki skutek nie występuje, nie można mówić o darowiźnie w rozumieniu przepisów podatkowych.

Majątek osobisty i wspólny – kluczowe rozróżnienie

Drugim filarem interpretacji są przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje ustawowa wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Jednocześnie część składników majątkowych pozostaje majątkiem osobistym każdego z małżonków. Zgodnie z art. 33 pkt 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do majątku osobistego należą przedmioty nabyte przez darowiznę, chyba że darczyńca postanowił inaczej.

Oznacza to, że pieniądze otrzymane przez męża od rodziców stanowią jego majątek osobisty, nawet jeśli między małżonkami istnieje ustawowa wspólność majątkowa. Organ przypomniał również, że zgodnie z art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonkowie są zobowiązani przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny stosownie do swoich możliwości majątkowych i zarobkowych.

Nakład z majątku osobistego na majątek wspólny to nie darowizna

Dyrektor KIS uznał, że środki pieniężne pochodzące z majątku osobistego męża, przeznaczone na wpłatę wadium, zakup działki oraz budowę domu do majątku wspólnego, nie stanowią darowizny na rzecz żony. Organ podkreślił, że wydatkowanie środków z majątku osobistego jednego małżonka na majątek wspólny jest nakładem na ten majątek, a nie nieodpłatnym przysporzeniem na rzecz drugiego małżonka. W interpretacji wskazano wprost, że działania te skutkują zwiększeniem majątku wspólnego niezależnie od tego, czy środki pochodzą z majątku wspólnego, czy z majątku osobistego męża.

W rezultacie nie dochodzi do nabycia przez żonę własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem darowizny. Skoro nie ma darowizny, nie powstaje również obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn. W konsekwencji po stronie żony nie powstaje obowiązek podatkowy. Nie ma ona również obowiązku składania formularza SD-Z2 ani przy wpłacie wadium i zakupie działki, ani przy późniejszym finansowaniu budowy domu.

Ważne Sam fakt, że wadium zostało wpłacone „w imieniu obojga małżonków”, nie oznacza dokonania darowizny. Jest to wyłącznie wymóg regulaminu przetargu związany z nabyciem nieruchomości do majątku wspólnego.

Nakład z majątku osobistego na wspólny dom nie oznacza darowizny

Z interpretacji wynika praktyczny wniosek: przeznaczenie środków pochodzących z majątku osobistego jednego małżonka – także z otrzymanej przez niego darowizny – na zakup nieruchomości lub budowę domu do majątku wspólnego co do zasady nie powoduje powstania podatku od spadków i darowizn po stronie drugiego małżonka.

Należy jednak pamiętać, że sama darowizna otrzymana od rodziców jest odrębnym zdarzeniem podatkowym. Aby skorzystać ze zwolnienia dla najbliższej rodziny, trzeba spełnić warunki określone w ustawie o podatku od spadków i darowizn, w tym zgłosić nabycie na formularzu SD-Z2 w ustawowym terminie. Warto również zachować dokumentację potwierdzającą pochodzenie środków oraz sposób ich wydatkowania. Może to mieć znaczenie zarówno dla celów podatkowych, jak i przy ewentualnych rozliczeniach nakładów między majątkiem osobistym a wspólnym. Trzeba też pamiętać, że interpretacja indywidualna chroni wyłącznie osobę, która ją uzyskała, i tylko w zakresie przedstawionego zdarzenia przyszłego. W innych okolicznościach – np. przy rozdzielności majątkowej lub odmiennych postanowieniach darczyńcy – skutki podatkowe mogą być inne.

Podstawa prawna – art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 478) – art. 888 § 1 i art. 890 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1071 ze zm.) – art. 27, art. 31 § 1 i art. 33 pkt 2 ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 236)

Powołana interpretacja:

– interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 czerwca 2026 r., sygn. 0111-KDIB2-3.4015.147.2026.1.BD