REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Darowizna od rodziców męża na wspólny dom. Czy żona zapłaci podatek i powinna złożyć SD-Z2? Jest interpretacja skarbówki

Darowizna od rodziców męża na wspólny dom. Czy żona zapłaci podatek i powinna złożyć SD-Z2? Jest interpretacja skarbówki

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 czerwca 2026, 06:09
Sławomir Biliński
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
umowa dom darowizna
umowa dom darowizna
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Mąż dostał od rodziców darowiznę pieniężną, a za te pieniądze małżonkowie chcą kupić działkę i postawić dom – do majątku wspólnego. Czy po stronie żony powstaje podatek od spadków i darowizn i czy będzie musiała złożyć formularz SD-Z2? Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 11 czerwca 2026 r. uznał, że nie. Wyjaśniamy, dlaczego finansowanie majątku wspólnego z majątku osobistego jednego z małżonków nie jest darowizną na rzecz drugiego małżonka.

rozwiń >

Ślub, darowizna od rodziców i plany na własny dom

Sytuacja, której dotyczy interpretacja, jest typowa dla wielu młodych małżeństw. Kobieta, która wystąpiła o jej wydanie, w 2026 r. zawarła związek małżeński. Następnie jej mąż otrzymał od swoich rodziców darowiznę pieniężną, którą zgłosił do urzędu skarbowego na formularzu SD-Z2. Otrzymane środki weszły do jego majątku osobistego i znajdowały się na jego rachunku bankowym.

REKLAMA

REKLAMA

Małżonkowie planowali kupić – do majątku wspólnego, w drodze przetargu organizowanego przez urząd miasta – działkę budowlaną, a następnie wybudować na niej dom. Regulamin przetargu wymagał jednak, aby w przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego wadium zostało wpłacone w imieniu obojga małżonków. Zarówno wadium, jak i pozostała część ceny miały zostać pokryte wyłącznie ze środków pochodzących z darowizny otrzymanej przez męża.

Powstała więc wątpliwość, czy sfinansowanie zakupu nieruchomości do majątku wspólnego z majątku osobistego męża powoduje po stronie żony powstanie przysporzenia majątkowego podlegającego opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

REKLAMA

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Stanowisko podatniczki: nie ma darczyńcy, nie ma obdarowanego

We wniosku kobieta wskazała, że po jej stronie nie powstanie żaden obowiązek podatkowy. Argumentowała, że darowizna wymaga istnienia darczyńcy i obdarowanego oraz dokonania nieodpłatnego przysporzenia na rzecz konkretnej osoby. Jej zdaniem środki przeznaczane przez męża nie trafiają do jej majątku osobistego, lecz służą nabyciu i powiększeniu majątku wspólnego małżonków. Nie dochodzi więc do przekazania majątku przez jednego małżonka drugiemu.

Dyrektor KIS zgodził się z tym stanowiskiem i uznał je za prawidłowe.

Czym jest darowizna w rozumieniu przepisów

Punktem wyjścia jest ustawa o podatku od spadków i darowizn. Opodatkowaniu podlega m.in. nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem darowizny. Sama ustawa nie definiuje jednak pojęcia darowizny, dlatego należy odwołać się do przepisów Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Istotą darowizny jest więc nieodpłatne przysporzenie majątkowe po stronie obdarowanego.

Jak podkreślił organ, darowizna polega na przesunięciu dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego. Świadczenie musi wzbogacić obdarowanego, a zamiar darczyńcy musi mieć charakter nieodpłatny. Do zawarcia umowy darowizny konieczne są również zgodne oświadczenia obu stron, w tym przyjęcie darowizny przez obdarowanego.

W praktyce oznacza to, że musi dojść do wzbogacenia konkretnej osoby kosztem majątku innej osoby. Jeżeli taki skutek nie występuje, nie można mówić o darowiźnie w rozumieniu przepisów podatkowych.

Majątek osobisty i wspólny – kluczowe rozróżnienie

Drugim filarem interpretacji są przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje ustawowa wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Jednocześnie część składników majątkowych pozostaje majątkiem osobistym każdego z małżonków. Zgodnie z art. 33 pkt 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do majątku osobistego należą przedmioty nabyte przez darowiznę, chyba że darczyńca postanowił inaczej.

Oznacza to, że pieniądze otrzymane przez męża od rodziców stanowią jego majątek osobisty, nawet jeśli między małżonkami istnieje ustawowa wspólność majątkowa. Organ przypomniał również, że zgodnie z art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonkowie są zobowiązani przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny stosownie do swoich możliwości majątkowych i zarobkowych.

Nakład z majątku osobistego na majątek wspólny to nie darowizna

Dyrektor KIS uznał, że środki pieniężne pochodzące z majątku osobistego męża, przeznaczone na wpłatę wadium, zakup działki oraz budowę domu do majątku wspólnego, nie stanowią darowizny na rzecz żony. Organ podkreślił, że wydatkowanie środków z majątku osobistego jednego małżonka na majątek wspólny jest nakładem na ten majątek, a nie nieodpłatnym przysporzeniem na rzecz drugiego małżonka. W interpretacji wskazano wprost, że działania te skutkują zwiększeniem majątku wspólnego niezależnie od tego, czy środki pochodzą z majątku wspólnego, czy z majątku osobistego męża.

W rezultacie nie dochodzi do nabycia przez żonę własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem darowizny. Skoro nie ma darowizny, nie powstaje również obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn. W konsekwencji po stronie żony nie powstaje obowiązek podatkowy. Nie ma ona również obowiązku składania formularza SD-Z2 ani przy wpłacie wadium i zakupie działki, ani przy późniejszym finansowaniu budowy domu.

Ważne

Sam fakt, że wadium zostało wpłacone „w imieniu obojga małżonków”, nie oznacza dokonania darowizny. Jest to wyłącznie wymóg regulaminu przetargu związany z nabyciem nieruchomości do majątku wspólnego.

Nakład z majątku osobistego na wspólny dom nie oznacza darowizny

Z interpretacji wynika praktyczny wniosek: przeznaczenie środków pochodzących z majątku osobistego jednego małżonka – także z otrzymanej przez niego darowizny – na zakup nieruchomości lub budowę domu do majątku wspólnego co do zasady nie powoduje powstania podatku od spadków i darowizn po stronie drugiego małżonka.

Należy jednak pamiętać, że sama darowizna otrzymana od rodziców jest odrębnym zdarzeniem podatkowym. Aby skorzystać ze zwolnienia dla najbliższej rodziny, trzeba spełnić warunki określone w ustawie o podatku od spadków i darowizn, w tym zgłosić nabycie na formularzu SD-Z2 w ustawowym terminie. Warto również zachować dokumentację potwierdzającą pochodzenie środków oraz sposób ich wydatkowania. Może to mieć znaczenie zarówno dla celów podatkowych, jak i przy ewentualnych rozliczeniach nakładów między majątkiem osobistym a wspólnym. Trzeba też pamiętać, że interpretacja indywidualna chroni wyłącznie osobę, która ją uzyskała, i tylko w zakresie przedstawionego zdarzenia przyszłego. W innych okolicznościach – np. przy rozdzielności majątkowej lub odmiennych postanowieniach darczyńcy – skutki podatkowe mogą być inne.

Podstawa prawna

– art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 478)

– art. 888 § 1 i art. 890 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1071 ze zm.)

– art. 27, art. 31 § 1 i art. 33 pkt 2 ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 236)

Powołana interpretacja:

– interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 czerwca 2026 r., sygn. 0111-KDIB2-3.4015.147.2026.1.BD

Powiązane
Frankowiczu, dostałeś zwrot od banku? Skarbówka wyjaśnia, czy musisz płacić podatek
Frankowiczu, dostałeś zwrot od banku? Skarbówka wyjaśnia, czy musisz płacić podatek
Zwrot butelek bez podatku, ale zarobek na systemie kaucyjnym już tak. MF wyjaśnia zasady!
Zwrot butelek bez podatku, ale zarobek na systemie kaucyjnym już tak. MF wyjaśnia zasady!
Zarząd ubezpieczony? Po cyberataku to może nie wystarczyć (ROZMOWA INFOR.PL)
Zarząd ubezpieczony? Po cyberataku to może nie wystarczyć (ROZMOWA INFOR.PL)
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Nadchodzi nowy ustawowy wiek emerytalny: ile ma wynieść, co ze zrównaniem terminu przejścia na emeryturę kobiet i mężczyzn
13 cze 2026

Rewolucja w ustawowy wieku emerytalnym w Polsce jest przesądzona. Dyskusja dotyczy tylko trybu: najpierw zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, by nie było mowy o dyskryminacji w kwestii płci - czy od razu prawdziwa rewolucja i zmiany ostateczne. Debata toczy się także w kwestii trybu zrównywania ustawowego wieku emerytalnego.
Darowizna od rodziców męża na wspólny dom. Czy żona zapłaci podatek i powinna złożyć SD-Z2? Jest interpretacja skarbówki
13 cze 2026

Mąż dostał od rodziców darowiznę pieniężną, a za te pieniądze małżonkowie chcą kupić działkę i postawić dom – do majątku wspólnego. Czy po stronie żony powstaje podatek od spadków i darowizn i czy będzie musiała złożyć formularz SD-Z2? Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 11 czerwca 2026 r. uznał, że nie. Wyjaśniamy, dlaczego finansowanie majątku wspólnego z majątku osobistego jednego z małżonków nie jest darowizną na rzecz drugiego małżonka.
ZUS: w 2026 r. 16,3 mln osób płaci składki emerytalne i rentowe na 8 mln emerytów i rencistów. FUS pozostaje stabilny i wypłacalny
12 cze 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) w pierwszym kwartale 2026 roku wpłynęło 101,7 mld zł ze składek. To o 9,1% więcej niż rok wcześniej. Mimo nieco wolniejszego wzrostu gospodarczego sytuacja finansowa FUS pozostaje stabilna. Pieniądze z FUS są aktualnie wypłacane 8,055 mln osób.
Pracownicy są niesprawiedliwie oceniani przez AI. Co pracodawca musi zmienić, aby unikać błędów?
12 cze 2026

Pracownicy są niesprawiedliwie oceniani przez AI w toku procesu rekrutacyjnego. Zaczynają tworzyć CV pod kątem kompetencji faworyzowanych przez sztuczną inteligencję. W konsekwencji pracodawcy ciężko ocenić faktyczne zdolności przyszłego pracownika. Co trzeba zmienić, aby uniknąć błędów?

REKLAMA

Roczniki 1949-1969 mogą zyskać nawet 300 zł miesięcznie. ZUS czeka na jeden dokument
12 cze 2026

Wielu polskich emerytów żyje w przekonaniu, że raz przyznane świadczenie emerytalne może rosnąć wyłącznie przy okazji corocznej, marcowej waloryzacji. To poważny błąd, przez który tysiące osób bezpowrotnie traci pieniądze. Przepisy prawa ubezpieczeń społecznych dają seniorom narzędzia do legalnego wymuszenia na ZUS korekty kwoty, jaka co miesiąc trafia na ich konta. Okazuje się, że osoby urodzone w latach 1949-1969 znajdują się w wyjątkowo korzystnej sytuacji i mogą podwyższyć swoją emeryturę nawet o kilkaset złotych każdego miesiąca.

Przełom w emeryturach 2027. Rząd odkrywa karty, pęknie historyczna bariera
12 cze 2026

Rada Ministrów przyjęła oficjalną propozycję dotyczącą przyszłorocznych podwyżek dla seniorów. Waloryzacja emerytur w 2027 roku przyniesie rewolucję w strukturze świadczeń. Po raz pierwszy w historii najniższa emerytura przekroczy barierę 2000 zł brutto. Gabinet Donalda Tuska przedstawił już konkretne liczby, wskaźniki i szacowane koszty, które mocno obciążą budżet państwa.
Wrzucisz nawet 100 butelek naraz, automat policzy sam. Zobacz, gdzie jest
13 cze 2026

To w Poznaniu stanął pierwszy butelkomat, który przyjmuje 100 butelek i puszek jednocześnie – koniec z wyrzucaniem każdego opakowania osobno. Urządzenie samo segreguje, rozpoznaje i zlicza zwroty, a cała operacja zajmuje kilka minut zamiast pół godziny. Działa 24 godziny na dobę. Internauci piszą: „Tak powinny wyglądać wszystkie butelkomaty w Polsce".
MON: Setki samochodów i nieruchomości trzeba będzie oddać na rzecz obrony. Jest projekt nowego rozporządzenia
13 cze 2026

W przyszłym roku na rzecz obrony trzeba będzie oddać setki nieruchomości, samochodów oraz przyczep i maszyn. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje nowe rozporządzenie w sprawie świadczeń rzeczowych.

REKLAMA

Koniec przypadkowych benefitów tylko po to, aby dobrze wyglądały w ogłoszeniu o pracę. Co przesądza o wyborze pracodawcy?
12 cze 2026

Koniec przypadkowych benefitów tworzonych tylko po to, aby dobrze wyglądały w ogłoszeniu o pracę. Co dziś realnie przesądza o wyborze pracodawcy? Jakie nietypowe benefity pracownicze spotyka się w ogłoszeniach o pracę w 2026 r.?
Dział HR, który buduje poczucie bezpieczeństwa
12 cze 2026

Rozmowa z Anną Dębicką-Rasiak, członkiem zarządu ds. personalnych w Lidl Polska, o kulturze organizacyjnej opartej na szacunku, inkluzywności i realnym wsparciu pracowników.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA