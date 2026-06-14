Inwestujesz pieniądze rodziny bez spisanej umowy? Sprawdź, jak robić to bezpiecznie podatkowo [interpretacja KIS]

Zakładasz babci lokatę, pomnażasz oszczędności rodziców, a po kilku miesiącach oddajesz całą kwotę wraz z wypracowanym zyskiem. Czy fiskus może się wtedy upomnieć o podatek? Najnowsza interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej pokazuje, że przy zachowaniu kilku prostych zasad takie zarządzanie cudzymi pieniędzmi nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC). Kluczowe znaczenie ma jednak jeden szczegół to od niego zależy, czy pojawi się obowiązek zapłaty 0,5 proc. podatku, czy nie będzie go wcale.

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Sytuacja, którą rozpatrzył Dyrektor KIS, jest bardzo prosta i może dotyczyć wielu rodzin. Starsza kobieta nie radziła sobie z bankowością internetową – nie potrafiła samodzielnie założyć konta oszczędnościowego ani lokaty, a jednocześnie nie chciała, aby jej pieniądze pozostawały bez żadnego oprocentowania. Poprosiła więc wnuczkę, aby nieodpłatnie zajęła się jej oszczędnościami i ulokowała je w sposób pozwalający osiągnąć możliwie najwyższy zysk.

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Wnuczka zrobiła dokładnie to. Założyła specjalnie w tym celu konto oszczędnościowe, przelała na nie pieniądze babci, a następnie przesunęła je na trzymiesięczną lokatę. Cała operacja trwała siedem miesięcy. Po jej zakończeniu wnuczka oddała babci całą kwotę – razem z wypracowanym zyskiem. Nie skorzystała z tych środków w żaden sposób, nie obracała nimi na własny rachunek i nie odniosła żadnej korzyści majątkowej.

Co istotne, panie nie spisały żadnej umowy. Wszystko opierało się na ustnych ustaleniach, ale wnuczka zachowała pełną dokumentację bankową: od pierwszego przelewu, przez kolejne operacje, aż po przelew zwrotny. Pojawiło się jednak pytanie, które spędza sen z powiek wielu osobom w podobnej sytuacji: czy trzeba to zgłosić do urzędu, zapłacić podatek albo złożyć jakieś wyjaśnienia? Wnuczka uznała, że nie – wystarczy, że przechowa potwierdzenia na wypadek ewentualnej kontroli. Wystąpiła o interpretację indywidualną, żeby mieć pewność.

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Fiskus: stanowisko prawidłowe, podatku nie ma

Dyrektor KIS przyznał jej rację. W interpretacji z 10 czerwca 2026 r. (sygn. 0111-KDIB2-3.4014.207.2026.2.ASZ) potwierdził, że w tym wypadku ustna umowa polegająca na nieodpłatnym zarządzaniu środkami babci poprzez ulokowanie ich na koncie oszczędnościowym i lokacie nie stanowiła ani pożyczki, ani depozytu nieprawidłowego. W tym wypadku wnuczka nie była uprawniona do swobodnego rozporządzania tymi pieniędzmi na własne cele. W konsekwencji czynność ta nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych i nie rodzi po stronie wnuczki obowiązku zapłaty PCC ani obowiązku zgłoszenia tej czynności do urzędu skarbowego.

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Dlaczego? Bo PCC działa na zasadzie zamkniętego katalogu. Opodatkowane są wyłącznie te czynności, które ustawodawca wprost wymienił w ustawie – m.in. sprzedaż, zamiana, pożyczka czy darowizna w określonym zakresie. Jeśli dana umowa nie mieści się na tej liście, podatku po prostu nie ma. I właśnie tak jest z klasyczną umową przechowania.

PCC a przechowanie pieniędzy: kluczowa różnica, która decyduje o podatku

Tu dochodzimy do sedna, które decyduje o wszystkim. W grę wchodziły trzy możliwe konstrukcje prawne, a tylko jedna z nich jest neutralna podatkowo.

Pierwsza to zwykła umowa przechowania (art. 835 Kodeksu cywilnego). Przechowawca ma obowiązek zachować powierzoną rzecz w stanie niepogorszonym i co kluczowe, nie może z niej korzystać bez zgody właściciela. Taka umowa nie została wymieniona w katalogu czynności podlegających PCC, dlatego nie rodzi obowiązku podatkowego.

Druga to depozyt nieprawidłowy (art. 845 Kodeksu cywilnego). Powstaje on wtedy, gdy z umowy lub okoliczności wynika, że przechowawca może swobodnie rozporządzać powierzonymi pieniędzmi, czyli wykorzystać je na własne potrzeby, podobnie jak przy pożyczce. Taki depozyt podlega PCC według stawki 0,5 proc., a obowiązek zapłaty podatku ciąży na przechowawcy.

Trzecia to pożyczka (art. 720 Kodeksu cywilnego), która również podlega opodatkowaniu. W jej przypadku pożyczkobiorca otrzymuje pieniądze do własnej dyspozycji i może nimi swobodnie rozporządzać.

Granica między tymi konstrukcjami przebiega w jednym miejscu: czy osoba, której powierzono pieniądze, ma prawo swobodnie nimi dysponować na własny użytek. Wnuczka takiego prawa nie miała. Środki przez cały czas pozostawały „własnością” babci w sensie ekonomicznym, leżały na koncie i lokacie założonych wyłącznie dla nich, a po zakończeniu wróciły do właścicielki w całości wraz z zyskiem. To klasyczne przechowanie, a nie depozyt nieprawidłowy ani pożyczka. Stąd brak podatku.

Kiedy pojawia się obowiązek podatkowy – najczęstsze błędy przy przechowywaniu pieniędzy bliskich

Wyobraź sobie, że scenariusz wygląda nieco inaczej: dostajesz od rodzica pieniądze „na przechowanie”, ale po drodze obracasz nimi na własnym rachunku, mieszasz je z prywatnymi środkami albo finansujesz z nich własne wydatki, a oddajesz dopiero później „taką samą kwotę”. Wtedy charakter umowy się zmienia – z przechowania robi się depozyt nieprawidłowy lub pożyczka, a wraz z nim pojawia się PCC. Sam fakt powierzenia pieniędzy nie tworzy jeszcze depozytu nieprawidłowego; tworzy go dopiero prawo do swobodnego rozporządzania nimi.

Warto też pamiętać, że interpretacja dotyczyła wyłącznie PCC. Wnuczka wyraźnie zaznaczyła, że nie było mowy o darowiźnie – i organ to przyjął. Gdyby jednak pieniądze faktycznie miały trafić do niej na własność bez obowiązku zwrotu, w grę wchodziłby już inny reżim, czyli podatek od spadków i darowizn, rządzący się własnymi zasadami i zwolnieniami.

Jak bezpiecznie zarządzać pieniędzmi bliskich i uniknąć PCC – praktyczne wskazówki

Jeśli pomagasz bliskim zarządzać oszczędnościami, kilka zasad pozwoli ci spać spokojnie:

zakładaj konto lub lokatę przeznaczone wyłącznie dla środków bliskiej osoby i nie mieszaj ich z własnymi pieniędzmi,

nie korzystaj z powierzonych środków na własne potrzeby, nawet przejściowo,

oddawaj całość wraz z wypracowanym zyskiem, bez potrącania jakiejkolwiek „prowizji” dla siebie,

zachowaj pełną dokumentację bankową – potwierdzenia przelewu początkowego, kolejnych operacji oraz przelewu zwrotnego,

jeśli kwoty są duże lub sytuacja nietypowa, rozważ złożenie własnego wniosku o interpretację indywidualną (opłata wynosi 40 zł), ponieważ daje ona ochronę prawną.

Sednem nie jest forma (umowa może być nawet ustna), lecz to, co faktycznie dzieje się z pieniędzmi. Dopóki środki nie stają się realnie twoje i nie możesz nimi swobodnie dysponować na własny rachunek, fiskus nie ma podstaw, by upomnieć się o PCC.

Trzeba przy tym podkreślić, że zarówno sama interpretacja, jak i niniejszy tekst dotyczą wyłącznie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Fiskus nie odnosi się do ewentualnych skutków w podatku dochodowym, czy do tzw. podatku Belki od zysków kapitałowych. Oczywiście można argumentować, że wnuczka nie osiąga zysku z tej umowy więc nie ma PIT, a podatek Belki i tak automatycznie pobierze bank. Jednak warto zaznaczyć że w tej sytuacji najbezpieczniejszym podatkowowariantem praktycznym byłaby babcia jako właściciel rachunku/lokaty, a wnuczka jako pełnomocnik techniczny.

Podstawa prawna art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) i lit. j), art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 4 pkt 7 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2025 r. poz. 626 ze zm.)

art. 720 § 1, art. 835, art. 839 oraz art. 845 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 1061 ze zm.)

Powołana interpretacja

– interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 czerwca 2026 r., sygn. 0111-KDIB2-3.4014.207.2026.2.ASZ