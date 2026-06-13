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Wdowia renta 2026 i 2027: wkrótce będą zmiany. Czy na korzyść, kto dostanie więcej pieniędzy z ZUS

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13 czerwca 2026, 07:43
Bartosz Biskupski
Bartosz Biskupski
Wdowia renta 2026 to świadczenie wypłacane przez ZUS, którego wysokość w 2026 roku nikogo nie satysfakcjonuje
Wdowia renta: seniorzy liczyli na wyższe świadczenia z ZUS w 2026 roku: czy podwyższą je chociaż w przyszłym roku?
Shutterstock

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Fundamentalnym założeniem nowego rozwiązania - wdowiej renty z ZUS, było uzupełnienie jednej emerytury lub renty częścią drugiego świadczenia, choć tylko w przypadku gdy wdowiec lub wdowa mają prawo do renty rodzinnej oraz własnego świadczenia, np. emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy.

Wdowia renta: czy seniorzy mogą teraz liczyć na więcej pieniędzy z ZUS, od czego to zależy

Przypomnijmy, że ideą wprowadzenia w życie nowego świadczenia jakim jest tak zwana renta wdowia jest chęć wyrównania emerytce lub emerytowi osamotnionemu po śmierci życiowej partnerki wzrostu kosztów utrzymania. Dzielone na dwoje zwykle są niższe niż gdy trzeba je pokryć z jednej renty lub emerytury.
Wdowy i wdowcy, którym obiecano w trakcie kampanii przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi dodatkowe świadczenie z ZUS, wciąż są rozczarowani przyjętymi przez Sejm rozwiązaniami. Są one dalekie od obietnic, zwłaszcza co do wysokości wdowiej renty. Samotni seniorzy wciąż liczą na poprawienie prawa, które da im więcej pieniędzy.

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Rozbieżność w oczekiwaniach seniorów oraz ostatecznie wdrożonego rozwiązania sprowadza się do wysokości tego drugiego świadczenia. Można co prawda jako główne płatne dalej w 100 proc. wybrać własne świadczenie lub świadczenie po zmarłym, ale drugie świadczenie wynosi 15 proc. – niezależnie czy jest to wariant 100 proc. renty rodzinnej po zmarłym (jej wysokość to 85 proc. świadczenia, które otrzymywała zmarła osoba) czy 100 proc. własnego świadczenia. Osamotniony emeryt dodatkowo ma ten przywilej, że sam decyduje, z której opcji chce skorzystać. Od ponad roku na stronie internetowej ZUS jest zamieszczony specjalny kalkulator, który ma pomagać w wyborze korzystniejszego wariantu.

Dodatkowo nie jest to jedyne ograniczenie, bowiem obowiązuje też przepis, w myśl którego suma wypłacanych świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Pamiętać też trzeba, że do tego limitu ZUS wlicza świadczenia, które są wypłacane łącznie, a także świadczenia wypłacane przez instytucje zagraniczne oraz inne niż jednorazowe świadczenia i dodatki wypłacane na podstawie ustawy emerytalnej lub podobnych przepisów.

Wdowia renta 2026: wyższa o 5,3 procent tytułem waloryzacji

Trzeba też pamiętać, że wdowia renta, podobnie jak inne stałe świadczenia z ZUS podlega co roku waloryzacji dokonywanej z dniem 1 marca danego roku. Dzięki temu aktualnie, od marca 2026 r. limit trzykrotności najniższej emerytury wynosi 5 935,47 zł brutto. Niestety w 2026 roku jest to jedyna zmiana w wysokości wdowiej renty, na której korzystają osoby tracące w pierwszym okresie obowiązywania wdowiej renty na tym, że ich łączne świadczenie (100 proc. plus 15 proc.) przekraczało 5 637 zł brutto – czyli trzykrotność najniższej emerytury w 2025 r. oraz w styczniu i lutym 2026. Oczywiście trzeba także uwzględnić to, że o 5,3 proc. wzrosła sama renta wdowia bowiem zarówno jedno świadczenie (100 proc.) jak i drugie (15 proc.) zostały zwaloryzowane o ten sam wskaźnik waloryzacji wynoszący 1,053.

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Wdowia renta: korzystna zmiana od 1 stycznia 2027

Inaczej będzie w roku przyszłym. Poza marcową waloryzacją wcześniej bowiem z 15 do 25 proc. podwyższone zostanie drugie świadczenie składające się na wdowią rentę. Przypomnijmy, że teraz limit stanowi 15 proc. renty rodzinnej – gdy głównym świadczeniem pozostaje własna emerytura lub renta albo 15 proc. własnego świadczenia dodawanego do 100 proc. renty rodzinnej.

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Tytułem porządku przypomnijmy, że prawo do wdowiej renty nie przysługuje z automatu każdemu osamotnionemu seniorowi. Osoba, która chce skutecznie wnioskować o rentę wdowią musi spełniać łącznie wszystkie następujące warunki: pełnić wszystkie poniższe warunki: ma co najmniej 60 lat (jeśli jest kobietą) i 65 lat (jeśli jest mężczyzną), do dnia śmierci małżonka lub małżonki pozostawała (lub pozostawał) z nim (lub z nią) we wspólności małżeńskiej, nabyła lub nabył prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w dniu, w którym ukończyła 55 lat, jeśli jesteś kobietą lub ukończył 60 lat, jeśli jest mężczyzną oraz nie jesteś w momencie składania wniosku o rentę rodzinną w związku małżeńskim. Ponadto prawo do wypłaty świadczeń łącznie z rentą rodzinną ustaje, jeśli wdowa lub wdowiec zawrze nowy związek małżeński.

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Źródło: INFOR
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