Do majowej wypłaty należy się 1000 złotych dodatku. Pracodawca musi te pieniądze wypłacić. Odmówić nie może

Specjalny dodatek do pensji otrzymują ci, którzy pracują w nocy. Kwota nie jest stała. Jej wysokość zależy między innymi od liczby godzin pracy w danym miesiącu. Czerwcowy bilans daje ich sto sześćdziesiąt. Ile dokładnie wyniesie maksymalny dodatek za nocną pracę w tym miesiącu?

rozwiń >

Praca wykonywana w godzinach nocnych wiąże się z dodatkowymi obciążeniami dla organizmu, dlatego przepisy przewidują specjalną rekompensatę finansową. Dodatek za pracę w nocy przysługuje każdemu pracownikowi, który wykonuje obowiązki w tej porze – niezależnie od rodzaju umowy czy wysokości wynagrodzenia zasadniczego.

REKLAMA

REKLAMA

Podstawą jego wypłaty Kodeksu pracy. Zgodnie z przepisami pracodawca ma obowiązek wypłacić dodatek w wysokości 20 proc. stawki godzinowej, obliczanej na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę, za każdą godzinę przepracowaną w nocy.

W maju 2026 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 4806 zł brutto. Przy nominalnym czasie pracy wynoszącym 160 godzin oznacza to, że stawka godzinowa wynosi 30,03 zł. Dodatek nocny stanowi 20 proc. tej kwoty, czyli 6,01 zł za każdą godzinę pracy w nocy.

W praktyce oznacza to, że jeśli pracownik przepracuje w maju pełne 160 godzin w porze nocnej, otrzyma łącznie 961,60 zł dodatku. Po zaokrągleniu daje to 962 zł brutto. Ostateczna wysokość dodatku zależy jednak od faktycznej liczby przepracowanych godzin nocnych – im więcej ich przypada w grafiku, tym wyższe będzie dodatkowe wynagrodzenie.

REKLAMA

Czym dokładnie jest pora nocna?

Pora nocna w rozumieniu przepisów obejmuje 8 godzin mieszczących się w przedziale od 21 do 7. Konkretne ramy czasowe ustala pracodawca, najczęściej w regulaminie pracy albo bezpośrednio w umowie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W praktyce oznacza to, że w jednej firmie pora nocna może obejmować godziny 21–5, w innej 22–6, a jeszcze w innej 23 –7. Możliwe są też mniej typowe warianty, jak 21.30–5.30. Co ważne, różnice mogą występować nawet między pracownikami w tej samej firmie – wszystko zależy od organizacji pracy i specyfiki stanowiska.

Dlaczego wysokość dodatku się zmienia?

Kwota dodatku nocnego nie jest stała przez cały rok. Zmienia się wraz z liczbą godzin pracy w danym miesiącu, ponieważ to ona wpływa na wyliczenie stawki godzinowej.

W maju – podobnie jak w styczniu, lutym, sierpniu, listopadzie i grudniu – nominalny czas pracy wynosi 160 godzin. W tych miesiącach stawka godzinowa oscyluje wokół 30 zł, co bezpośrednio przekłada się na wysokość dodatku nocnego.

Pracodawca nie ma wyboru. Musi zapłacić

Wypłata dodatku za pracę w nocy nie jest dobrą wolą pracodawcy, lecz obowiązkiem wynikającym z przepisów. Nie można z niego zrezygnować ani zastąpić go inną formą wynagrodzenia – wyjątkiem są sytuacje, w których praca nocna wykonywana jest stale poza zakładem pracy.

W takich przypadkach dopuszczalne jest zastosowanie ryczałtu, który odpowiada przewidywanej liczbie godzin przepracowanych w porze nocnej. Nadal jednak musi on odzwierciedlać realny wymiar pracy i nie może być dowolnie zaniżany.

Takie są stawki dodatku za pracę w nocy na 2026 na każdy miesiąc

• Liczba godzin pracy w styczniu to 160 dodatek za godziny nocne - 6,01 zł brutto

• Liczba godzin pracy w lutym to także 160, dodatek za godziny nocne - 6,01 zł brutto

• Liczba godzin pracy w marcu to 176 dodatek za godziny nocne - 5,46 zł brutto

• Liczba godzin pracy w kwietniu to 168, dodatek za godziny nocne - 5,72 zł brutto

• Liczba godzin pracy w maju to 160, dodatek za godziny nocne – 6,01 zł brutto,

• Liczba godzin pracy w czerwcu to 168, dodatek za godziny nocne - 5,72zł brutto,

• Liczba godzin pracy w lipcu to 184, dodatek za godziny nocne - 5,22 zł brutto

• Liczba godzin pracy w sierpniu to 160, dodatek za godziny nocne – 6,01 zł brutto

• Liczba godzin pracy we wrześniu to 176, dodatek za godziny nocne -5,46 zł brutto

• Liczba godzin pracy w październiku to 176, dodatek za godziny nocne -5,46 zł brutto

• Liczba godzin pracy w listopadzie to 160, dodatek za godziny nocne - 6,01 zł brutto

• Liczba godzin pracy w grudniu to 160, dodatek za godziny nocne – 6,01zł brutto

Nie wszyscy zatrudnieni mogą pracować w porze nocnej

Zgodnie z ustawowymi regulacjami wyłączenia obejmują kobiety w ciąży, pracowników młodocianych, czyli osoby poniżej 18. roku życia, także pracowników opiekujących się dzieckiem do lat 8. Na tej liście są też osoby z niepełnosprawnością, chyba że lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne wyrazi zgodę na taką pracę.