Do majowej wypłaty należy się 1000 złotych dodatku. Pracodawca musi te pieniądze wypłacić. Odmówić nie może

Do majowej wypłaty należy się 1000 złotych dodatku. Pracodawca musi te pieniądze wypłacić. Odmówić nie może

01 maja 2026, 06:07
Maja Retman
Specjalny dodatek do pensji otrzymują ci, którzy pracują w nocy. Kwota nie jest stała. Jej wysokość zależy między innymi od liczby godzin pracy w danym miesiącu. Czerwcowy bilans daje ich sto sześćdziesiąt. Ile dokładnie wyniesie maksymalny dodatek za nocną pracę w tym miesiącu?

Dodatek za pracę w nocy. Kto może na niego liczyć?

Praca wykonywana w godzinach nocnych wiąże się z dodatkowymi obciążeniami dla organizmu, dlatego przepisy przewidują specjalną rekompensatę finansową. Dodatek za pracę w nocy przysługuje każdemu pracownikowi, który wykonuje obowiązki w tej porze – niezależnie od rodzaju umowy czy wysokości wynagrodzenia zasadniczego.

Podstawą jego wypłaty Kodeksu pracy. Zgodnie z przepisami pracodawca ma obowiązek wypłacić dodatek w wysokości 20 proc. stawki godzinowej, obliczanej na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę, za każdą godzinę przepracowaną w nocy.

Jak wyliczyć dodatek nocny w maju 2026?

W maju 2026 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 4806 zł brutto. Przy nominalnym czasie pracy wynoszącym 160 godzin oznacza to, że stawka godzinowa wynosi 30,03 zł. Dodatek nocny stanowi 20 proc. tej kwoty, czyli 6,01 zł za każdą godzinę pracy w nocy.

W praktyce oznacza to, że jeśli pracownik przepracuje w maju pełne 160 godzin w porze nocnej, otrzyma łącznie 961,60 zł dodatku. Po zaokrągleniu daje to 962 zł brutto. Ostateczna wysokość dodatku zależy jednak od faktycznej liczby przepracowanych godzin nocnych – im więcej ich przypada w grafiku, tym wyższe będzie dodatkowe wynagrodzenie.

Czym dokładnie jest pora nocna?

Pora nocna w rozumieniu przepisów obejmuje 8 godzin mieszczących się w przedziale od 21 do 7. Konkretne ramy czasowe ustala pracodawca, najczęściej w regulaminie pracy albo bezpośrednio w umowie.

W praktyce oznacza to, że w jednej firmie pora nocna może obejmować godziny 21–5, w innej 22–6, a jeszcze w innej 23 –7. Możliwe są też mniej typowe warianty, jak 21.30–5.30. Co ważne, różnice mogą występować nawet między pracownikami w tej samej firmie – wszystko zależy od organizacji pracy i specyfiki stanowiska.

Dlaczego wysokość dodatku się zmienia?

Kwota dodatku nocnego nie jest stała przez cały rok. Zmienia się wraz z liczbą godzin pracy w danym miesiącu, ponieważ to ona wpływa na wyliczenie stawki godzinowej.

W maju – podobnie jak w styczniu, lutym, sierpniu, listopadzie i grudniu – nominalny czas pracy wynosi 160 godzin. W tych miesiącach stawka godzinowa oscyluje wokół 30 zł, co bezpośrednio przekłada się na wysokość dodatku nocnego.

Pracodawca nie ma wyboru. Musi zapłacić

Wypłata dodatku za pracę w nocy nie jest dobrą wolą pracodawcy, lecz obowiązkiem wynikającym z przepisów. Nie można z niego zrezygnować ani zastąpić go inną formą wynagrodzenia – wyjątkiem są sytuacje, w których praca nocna wykonywana jest stale poza zakładem pracy.

W takich przypadkach dopuszczalne jest zastosowanie ryczałtu, który odpowiada przewidywanej liczbie godzin przepracowanych w porze nocnej. Nadal jednak musi on odzwierciedlać realny wymiar pracy i nie może być dowolnie zaniżany.

Takie są stawki dodatku za pracę w nocy na 2026 na każdy miesiąc

• Liczba godzin pracy w styczniu to 160 dodatek za godziny nocne - 6,01 zł brutto

• Liczba godzin pracy w lutym to także 160, dodatek za godziny nocne - 6,01 zł brutto

• Liczba godzin pracy w marcu to 176 dodatek za godziny nocne - 5,46 zł brutto

• Liczba godzin pracy w kwietniu to 168, dodatek za godziny nocne - 5,72 zł brutto

• Liczba godzin pracy w maju to 160, dodatek za godziny nocne – 6,01 zł brutto,

• Liczba godzin pracy w czerwcu to 168, dodatek za godziny nocne - 5,72zł brutto,

• Liczba godzin pracy w lipcu to 184, dodatek za godziny nocne - 5,22 zł brutto

• Liczba godzin pracy w sierpniu to 160, dodatek za godziny nocne – 6,01 zł brutto

• Liczba godzin pracy we wrześniu to 176, dodatek za godziny nocne -5,46 zł brutto

• Liczba godzin pracy w październiku to 176, dodatek za godziny nocne -5,46 zł brutto

• Liczba godzin pracy w listopadzie to 160, dodatek za godziny nocne - 6,01 zł brutto

• Liczba godzin pracy w grudniu to 160, dodatek za godziny nocne – 6,01zł brutto

Nie wszyscy zatrudnieni mogą pracować w porze nocnej

Zgodnie z ustawowymi regulacjami wyłączenia obejmują kobiety w ciąży, pracowników młodocianych, czyli osoby poniżej 18. roku życia, także pracowników opiekujących się dzieckiem do lat 8. Na tej liście są też osoby z niepełnosprawnością, chyba że lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne wyrazi zgodę na taką pracę.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Infor.pl
Masz umowę na czas określony? Możesz zmienić na czas nieokreślony. Napisz wniosek do pracodawcy. Jest jeden warunek
30 kwi 2026

Masz umowę na czas określony? Możesz zmienić na czas nieokreślony. Daje największe poczucie bezpieczeństwa w zatrudnieniu. Napisz wniosek do pracodawcy. Jest jeden warunek ustanowiony w Kodeksie pracy.
Wypłata dodatku stażowego z wyrównaniem po wejściu w życie nowych przepisów w 2026 r. [PIP]
30 kwi 2026

Po wejściu w życie nowych przepisów w 2026 r. pracodawca powinien wypłacić dodatek stażowy z wyrównaniem. Pracownik musi oczywiście przedstawić zaświadczenie o dłuższym stażu pracy. Jak tłumaczy to PIP?
Co powinien zrobić podatnik VAT, gdy na jego koncie KSeF pojawią się obce, omyłkowe lub fikcyjne faktury?
30 kwi 2026

Pojawienie się w KSeF faktur, które nie dokumentują rzeczywistych zakupów podatnika, to zjawisko, na które firmy muszą być przygotowane. W nowym modelu fakturowania ustrukturyzowanego niechciane dokumenty – w tym faktury prywatne pracowników, omyłkowe czy scamowe – są widoczne zarówno dla podatnika, jak i dla organów podatkowych. Sam fakt ich otrzymania nie powoduje jednak obowiązku zapłaty ani szczególnych obowiązków informacyjnych. Kluczowe jest właściwe rozpoznanie sytuacji oraz wdrożenie wewnętrznej procedury, aby takie faktury nie zostały zaewidencjonowane i rozliczone w księgach oraz w ewidencji VAT podatnika.
Reforma 800 plus w 2027 roku. Jakich zmian mogą spodziewać się rodzice?
30 kwi 2026

Rząd pracuje nad tym, by o świadczenie wychowawcze było łatwiej wnioskować. Mniej formalności to jednak nie jedyna zmiana, na którą czekają rodzice. Czy inne postulaty również zostaną spełnione? Oto szczegóły projektu.

REKLAMA

Najwyższe bezrobocie od 5 lat. Tymczasem firmom brakuje pracowników, a kandydatom pracy
30 kwi 2026

Paradoks polskiego rynku pracy: najwyższe bezrobocie od 5 lat - tymczasem firmom brakuje pracowników, a kandydatom pracy. O co tutaj chodzi?
Jak PIP może ukarać przedsiębiorcę od 8 lipca 2026 roku? Wyższe grzywny i ryzyko przekwalifikowania umów. Jak będą kontrolowane i oceniane umowy cywilnoprawne?
30 kwi 2026

Zasadnicza część nowelizacji z 11 marca 2026 r. ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw, ma wejść w życie 8 lipca br. Skutkiem tych zmian będzie przyznanie Państwowej Inspekcji Pracy nowych uprawnień, które pozwolą jej na stwierdzanie istnienia stosunku pracy w drodze decyzji administracyjnej. Istotnie wzrosną też grzywny dla pracodawców,. Będzie to miało zauważalne skutki dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących współpracę na podstawie umów cywilnoprawnych i B2B. Co prawda Prezydent RP podpisał tę nowelizację, jednocześnie kierując ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej – ale nie wstrzymuje to wejścia w życie nowych przepisów.
Spory sąsiadów o zalaną działkę. Gmina nakaże rozbiórkę, nawet gdy szkoda dopiero wystąpi
30 kwi 2026

Czy na nieruchomości musi wystąpić szkoda, żeby powstała podstawa do nakazania właścicielowi działki przywrócenie stanu poprzedniego? Spory między sąsiadami bywają burzliwe i często trwają naprawdę długo. A co wynika z przepisów?
Wypłata 800 plus w maju 2026. ZUS zmienia terminy przez majówkę
30 kwi 2026

Rodzice i opiekunowie pobierający świadczenie wychowawcze muszą przygotować się na zmiany. Nadchodząca majówka 2026 istotnie wpływa na harmonogram przelewów 800 plus z ZUS. Część rodzin otrzyma pieniądze wcześniej, niż zakłada ich standardowy termin - niektórzy zobaczą środki na koncie jeszcze w kwietniu.

REKLAMA

Emerytura bez pracy na etacie: jak zabezpieczyć swoją przyszłość? 5 sposobów
30 kwi 2026

Emerytura to zwykle najważniejsze, co trzyma pracowników przy etacie. Jak bez umowy o pracę można zadbać finansowo o przyszłość? Oto 5 sposobów.
Dostawcy będą musieli badać jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Prezydent podpisał ustawę
30 kwi 2026

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o zaopatrzeniu w wodę. Podpisana ustawa określa obowiązki dostawców wody, obejmujące badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
