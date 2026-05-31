REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zarobki » Wypłata nagrody jubileuszowej po doniesieniu dokumentów 2026. Nowe zasady stażu pracy to często dodatkowe pieniądze dla pracowników

Wypłata nagrody jubileuszowej po doniesieniu dokumentów 2026. Nowe zasady stażu pracy to często dodatkowe pieniądze dla pracowników

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
31 maja 2026, 17:48
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Wypłata nagrody jubileuszowej po doniesieniu dokumentów 2026
Wypłata nagrody jubileuszowej po doniesieniu dokumentów 2026
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od 2026 roku miliony pracowników może zyskać wyższy staż pracy, a razem z nim prawo do nagrody jubileuszowej. Chodzi o nowe przepisy, które pozwalają doliczyć do stażu m.in. umowy zlecenia, działalność gospodarczą czy pracę za granicą. Oznacza to, że po doniesieniu odpowiednich dokumentów pracodawca może być zobowiązany do wypłaty nagrody jubileuszowej, nawet jeśli wcześniej pracownikowi jej odmówiono.

rozwiń >

Nowe zasady stażu pracy 2026. Co można doliczyć?

Od 2026 roku zmieniają się zasady ustalania stażu pracy. Do okresu pracy będzie można doliczyć nie tylko klasyczne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, ale także inne formy aktywności zawodowej. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazuje, że chodzi m.in. o okresy prowadzenia działalności gospodarczej, wykonywania umowy zlecenia, umowy agencyjnej, świadczenia usług czy udokumentowanej pracy zarobkowej za granicą.

REKLAMA

REKLAMA

To ważna zmiana, bo dla wielu osób wcześniejsze lata pracy na zleceniu albo własnej działalności dotąd nie dawały takich samych uprawnień pracowniczych jak etat. Po zmianach mogą one podnieść ogólny staż pracy, a w wielu przypadkach przyspieszyć nabycie prawa do nagrody jubileuszowej.

Zobacz również:

Wypłata nagrody jubileuszowej po doniesieniu dokumentów 2026. Kiedy będzie możliwa?

Nagroda jubileuszowa nie przysługuje każdemu pracownikowi z samego Kodeksu pracy. Zależy od przepisów dotyczących danej grupy zawodowej. Takie zasady obowiązują m.in. u pracowników samorządowych, służby cywilnej, nauczycieli, pracowników instytucji kultury, części pracowników budżetówki albo od regulaminów wewnętrznych u pracodawcy.

Jeżeli jednak w danym miejscu pracy nagroda jubileuszowa obowiązuje, nowe zasady mogą mieć duże znaczenie. Po doliczeniu wcześniejszych okresów pracy może się okazać, że pracownik osiągnął wymagany próg stażu, np. 20, 25 albo 30 lat pracy. Wtedy, po udokumentowaniu tych okresów, pracodawca powinien przeliczyć staż i sprawdzić, czy powstało prawo do wypłaty.

REKLAMA

Najczęściej nagrody jubileuszowe są przyznawane co 5 lat, zaczynając zwykle od 20 lat stażu pracy, a potem 25, 30, 35, 40, czasem także po 45 latach pracy. Wysokość nagrody zwykle rośnie wraz ze stażem, Przykładowo za 20 lat pracy często przysługuje 75% miesięcznego wynagrodzenia, a za 40 lub 45 lat nawet kilkaset procent pensji. W firmach prywatnych nagroda jubileuszowa nie jest obowiązkowa z Kodeksu pracy. Może jednak wynikać z regulaminu wynagrodzenia albo umowy o pracę.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

MRPiPS wyjaśnia, że jeśli po doliczeniu nowych okresów na podstawie zaświadczenia z ZUS pracownik osiągnie lub przekroczy staż wymagany do nagrody jubileuszowej, pracodawca ma obowiązek ją wypłacić niezwłocznie po udokumentowaniu stażu.

Polecamy: Kodeks pracy 2026

Doliczenie stażu pracy może dać nagrodę jubileuszową. Przykład

Przykładowo pracownik samorządowy ma 16 lat stażu pracy. W przeszłości przez 5 lat prowadził działalność gospodarczą i opłacał składki. Po doliczeniu tego okresu jego staż wzrasta do 21 lat. To oznacza, że może osiągnąć próg uprawniający do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy.

Ministerstwo wskazuje, że w takiej sytuacji pracodawca będzie miał obowiązek wypłacić nagrodę za 20 lat pracy, pod warunkiem że pracownik prawidłowo udokumentuje ten okres.

Jedna czy kilka nagród jubileuszowych?

Może zdarzyć się także sytuacja, że po doliczeniu nowych okresów staż pracy wzrośnie tak bardzo, że pracownik „przeskoczy” więcej niż jeden próg, np. z 16 do 26 lat. Wtedy nie oznacza to automatycznie wypłaty kilku nagród naraz.

Według stanowiska MRPiPS, jeżeli po doliczeniu okresów pracownik spełnia warunki do więcej niż jednej nagrody, pracodawca wypłaca jedną nagrodę, najwyższą, do której pracownik ma prawo.

Jakie dokumenty trzeba donieść do pracodawcy?

Kluczowe będą dokumenty potwierdzające okresy, które mają zostać doliczone do stażu. Zaświadczenie potwierdzające takie okresy wydaje ZUS. Jeżeli ZUS nie będzie mógł wydać zaświadczenia, np. z powodu bardzo dawnych okresów pracy, pracownik będzie mógł udowodnić staż własnymi dokumentami.

Państwowa Inspekcja Pracy podkreśla, że to pracownik musi złożyć wniosek i dostarczyć dokumenty potwierdzające okresy, które chce doliczyć do stażu.

Od kiedy obowiązują nowe przepisy?

Nowe zasady stosuje się od 1 stycznia 2026 roku w sektorze finansów publicznych, a od 1 maja 2026 roku u pozostałych pracodawców.

To oznacza, że pracownicy budżetówki mogli od początku roku występować o przeliczenie stażu. W firmach prywatnych nowe zasady zaczęły działać od początku maja, ale również tam mogą mieć znaczenie, jeśli pracodawca przewiduje nagrody jubileuszowe w regulaminie albo innych wewnętrznych przepisach.

Jak uzyskać zaświadczenie o stażu pracy z ZUS krok po kroku?

  • Logujemy się na swoje konto ZUS: www.zus.pl/ezus/logowanie.
  • W menu wyszukujemy zakładkę „Kreator wniosku «stażowe»” i kliknij, aby otworzyć.
  • Po wejściu w zakładkę, klikamy w pole „Utwórz nowy wniosek” i kliknij „Pokaż”.
  • Następnie klikamy uzupełnij wniosek (częściowo uzupełniony już o Twoje dane) i wyślij.

W jakim terminie należy dostarczyć zaświadczenie pracodawcy?

Zaświadczenie należy dostarczyć pracodawcy w ciągu 24 miesięcy, licząc od:

  • 1 stycznia 2026 roku - jeżeli jesteś zatrudniony u pracodawcy z sektora publicznego,
  • 1 maja 2026 roku - jeżeli jesteś zatrudniony u pracodawcy z sektora prywatnego.

Jeżeli w tych terminach pracownik nie udowodni jakiegoś okresu pracy, pracodawca nie wliczy go do okresu zatrudnienia, od którego należą się uprawnienia pracownicze.

Dla kogo to może oznaczać wypłatę pieniędzy, kto może zostać pominięty?

Największe znaczenie nowe przepisy będą miały dla osób, które przez lata pracowały poza etatem, a dziś są zatrudnione na umowę o pracę. Chodzi m.in. o osoby, które wcześniej pracowały na zleceniu, prowadziły jednoosobową działalność gospodarczą, współpracowały przy działalności albo wykonywały pracę zarobkową za granicą.

Jednocześnie pojawiają się pytania, czy nowe zasady obejmą wszystkich w takim samym zakresie. Część środowiska wojskowego alarmuje, że przepisy mogą nie dotyczyć osób pełniących służbę na podstawie odrębnych ustaw.

W oficjalnych materiałach rządowych wymieniono część służb mundurowych m.in. Policję, Służbę Ochrony Państwa, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną czy Służbę Celno-Skarbową, jednak brakuje jasnego potwierdzenia, że nowe zasady obejmą także wysługę lat w wojsku. Oznacza to, że osoby wstępujące do służby po latach prowadzenia firmy lub pracy na zleceniu mogą nie otrzymać takich samych uprawnień jak pracownicy objęci Kodeksem pracy i nie dostaną nagród jubileuszowych.

Projekt rządowy rzeczywiście dotyczy przede wszystkim zmian w Kodeksie pracy oraz "okresu zatrudnienia", a żołnierze zawodowi funkcjonują na podstawie odrębnych przepisów programatycznych MON (Ustawa o obronie Ojczyzny z 2022 r.). To może powodować lukę.

Zobacz również:

Podstawa prawna:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
K. Stanowski krytycznie o zasiłku pielęgnacyjnym. 1 mln Polaków upokorzonych przez brak choćby złotówki więcej. Wciąż 215.84 zł
31 maja 2026

Krzysztof Stanowski: Zasiłek pielęgnacyjny od 2019 roku nie wzrósł nawet o złotówkę i wynosi 215,84 zł.
Podwyżka pierwszego progu podatkowego do 171 000 zł, bo aktualny próg jest „nieadekwatny do kosztów życia obywateli” – zapadła decyzja Sejmu
31 maja 2026

Aktualne progi podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) są „nieadekwatne do kosztów życia obywateli” – stwierdził przewodniczący sejmowej Komisji do Spraw Petycji, poseł Rafał Bochenek. W dniu 27 maja 2026 r. ww. sejmowa komisja podjęła decyzję co do dalszych prac nad postulatem podwyższenia pierwszego progu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) ze 120 000 zł, do kwoty stanowiącej równowartość dwukrotności rocznej mediany wynagrodzeń, tj. do 171 000 zł.
Niepełnosprawni: Zrównajmy zasiłek pielęgnacyjny (215,84 zł) i dodatek pielęgnacyjny (366,67 zł)
31 maja 2026

Osoby niepełnosprawne wskazują na konieczność nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zniknąłby z niej przepis mówiący, że zasiłek pielęgnacyjny przysługuje (obecnie w wysokości 215,84 zł miesięcznie). Jednocześnie w art. 16 tej ustawy miałby się pojawić przepis mówiący, że zasiłek pielęgnacyjny ma wartość dodatku pielęgnacyjnego. Chodzi tu o bieżącą wartość dodatku pielęgnacyjnego. Taka konstrukcja przepisów oznacza coroczną waloryzację i podwyżkę zasiłku pielęgnacyjnego.
Emerycie. Otrzymałeś 2500 zł. Ale musisz zwrócić 3000 zł. Uciążliwy system ZUS i NFZ
31 maja 2026

Może się zdarzyć, że emeryt albo rencista musi zwrócić do ZUS świadczenia. Zdarza się to stosunkowo rzadko, ale się zdarza. Pojawia się wtedy problem – „Oddaję pieniądze do ZUS w kwocie brutto czy netto?" Niestety jest to kwota brutto. Dlaczego niestety? Bo jeżeli emeryturę obciążył PIT albo składka zdrowotna, to emeryt musi sam się zająć odzyskaniem tych pieniędzy. Nie zrobi za niego tego ZUS. Czyli emeryt otrzymał od ZUS np. łącznie z kilku emerytur 8271.33 zł netto, ale musi ZUS oddać 10 000 zł brutto. Różnicę między 10 000 zł a 8271.33 zł emeryt/rencista musi odzyskać sam. Jeżeli świadczenie było opodatkowane, to nadpłacony podatek PIT trzeba osobno „wyciągnąć” z Urzędu Skarbowego – skarbówka go nie odda z urzędu. To samo jest ze składką na NFZ.

REKLAMA

Stopień umiarkowany w 2026 r. Źle ze świadczeniami z PFRON. Jeszcze gorzej z zasiłkiem pielęgnacyjnym (215,84 zł)
31 maja 2026

Dla osób niepełnosprawnych obecna sytuacja to dyskryminacja. Polega na tym, że nie ma nie tylko podwyżki zasiłków dla stopnia umiarkowanego niepełnosprawności, ale i takich świadczeń jak dopłaty PFRON do zakupu samochodu (jest pomoc przy doposażeniu samochodów dla stopnia umiarkowanego, dopłaty do kupna tylko dla stopnia znacznego). Zmniejsza się znaczenie świadczeń dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Np. zasiłek pielęgnacyjny z MOPS nie będzie waloryzowany aż do 2028 r. (według odpowiedzi na interpelacje złożone w Sejmie).
Komunikat PFRON: Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Nowy formularz INF-O-PP
31 maja 2026

Nowy druk formularza został wprowadzony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2026 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. 2026, poz. 523)
Naukowcy odkryli nowy związek między zdrowiem zębów a płodnością
31 maja 2026

Zdrowie jamy ustnej może mieć większe znaczenie dla płodności, niż dotąd sądzono. Badania wskazują, że przewlekły stan zapalny w obrębie jamy ustnej może zaburzać funkcjonowanie układu rozrodczego.
Karetki wodne wracają na jeziora. Ratownicy będą czuwać do końca września
31 maja 2026

Ponad 4,8 mln zł kosztować będzie w tym sezonie zabezpieczenie Wielkich Jezior Mazurskich i Jezioraka przez wodne zespoły ratownictwa medycznego. Specjalistyczne karetki wodne od czerwca do końca września będą czuwać nad bezpieczeństwem żeglarzy, motorowodniaków i plażowiczów. Tylko w ubiegłym roku ratownicy interweniowali na wodzie ponad 400 razy.

REKLAMA

Zapłaciłeś za studia z własnej kieszeni? Fiskus ma złą wiadomość
31 maja 2026

Dyrektor zatrudniony na podstawie umowy o pracę płaci z własnej kieszeni za studia związane z restrukturyzacją firmy i rozszerzeniem zakresu obowiązków. Chce zaliczyć czesne do kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy. Fiskus odmawia. Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 19 maja 2026 r. przypomina zasadę, którą łatwo przeoczyć: pracownik i przedsiębiorca rozliczają koszty według odmiennych reguł.
Kto się załapie na bon senioralny? Nowe wsparcie dla osób 65+
31 maja 2026

Bon senioralny dla osób 65 plus ma pomóc w codziennym funkcjonowaniu i zapewnić dostęp do usług opiekuńczych. Nowe przepisy przewidują m.in. pomoc przy przygotowaniu posiłków, utrzymaniu porządku czy korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych. Program ma ruszyć etapami od 2026 roku, a pierwszeństwo otrzymają gminy, w których dziś brakuje publicznych usług opiekuńczych dla seniorów.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA