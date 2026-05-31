K. Stanowski krytycznie o zasiłku pielęgnacyjnym. 1 mln Polaków upokorzonych przez brak choćby złotówki więcej. Wciąż 215.84 zł

To krytyczna wypowiedź dziennikarza. To jego komentarz do materiału TVP Info prezentującego poświęcenie matek prowadzących rodziny zastępcze. 36 000 osób je prowadzi, zajmując się dziećmi bez rodzin, w tym niepełnosprawnymi dziećmi z najwyższymi deficytami niepełnosprawności.

Zasiłek pielęgnacyjny od 2019 roku nie wzrósł nawet o złotówkę i wynosi 215,84 zł. — Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) May 26, 2026

1 mln Polaków upokorzonych przez brak choćby złotówki więcej. Wciąż 215.84 zł

W 2026 r. wygranymi (co do podwyżek) są:

1) świadczenie wspierające (dzięki podwyżce renty socjalnej o około 4,9%).

2) świadczenie pielęgnacyjne (podwyżka o 3%).

Przegranym jest (2026 r. to kolejny taki rok) zasiłek pielęgnacyjny – podwyżka 0%.

W 2026 r. niesprawiedliwie, ale zgodnie z prawem. Zasiłek pielęgnacyjny nędzne 215,84 zł, a inne świadczenia przepisy podwyższyły ex lege do 4 353 zł netto (świadczenie wspierające 95-100 punkty) i 3386 zł (świadczenie pielęgnacyjne)

Dlaczego wygrywają świadczenie pielęgnacyjne i świadczenie wspierające? Bo mają zagwarantowany ustawowy mechanizm waloryzacji – jest zapisany w ustawie i rząd szukając środków budżetowych, nie może zablokować podwyżki. Inaczej jest w przypadku zasiłku pielęgnacyjnego – jego podwyżka jest uznaniowa. Rząd skorzystał z uprawnień w tym zakresie i zablokował podwyżkę zasiłku pielęgnacyjnego.

W 2026 r. mamy:

świadczenie wspierające w najwyższej wysokości rośnie do 4 353 zł (najwyższa wartość za 95-100 punkty); świadczenie pielęgnacyjne - 3386 zł. Podwyżka wynosi na 2026 r. 3% i wynika z podwyżki pensji minimalnej, która 2025 roku wynosi 4666 zł. I została podniesiona o 3% w 2026 r. Zasiłek pielęgnacyjny w dalszym ciągu wynosi tylko 215,84 zł. Nie ma podwyżki zasiłku – co budzi bardzo negatywne oceny nie tylko osób niepełnosprawnych – aż do 2028 r. (ostatnia podwyżka 2019 r.).

Świadczenie wspierające w 2026 r. - tabela

% renty socjalnej (od 95 do 100 punktów).

Przykład Świadczenie wspierające a punkty (poziom potrzeby wsparcia) od 95 do 100 punktów - 4353 zł ;

; od 90 do 94 punktów - 3562 zł ;

; od 85 do 89 punktów - 2375 zł ;

; od 80 do 84 punktów - 1583 zł

od 75 do 79 punktów - 1188 zł ;

; od 70 do 74 punktów - 792 zł.

Zasiłek pielęgnacyjny – brak podwyżki od 2019 r.

Zasiłek pielęgnacyjny nie będzie miał podwyżki (aż do początku 2028 r.). Rząd był wielokrotnie proszony o wyjaśnienie tej dziwnej sytuacji zasiłkiem pielęgnacyjnym. Rozmowa na ten temat między posłami a rządem odbywa się przy pomocy interpelacji poselskich. Posłowie – w imieniu swoich wyborców przychodzących do biur poselskich – pytają o podwyżkę zasiłku pielęgnacyjnego, jej brak. W odpowiedzi rząd wyjaśnia, że ta podwyżka jest niezasadna gdyż od 1 stycznia 2024 roku można uzyskać świadczenie wspierające. Tyle że, beneficjenci obu tych świadczeń nie pokrywają się ze sobą. Świadczenie wspierające przeznaczone jest dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. I to tak znaczny, że osoba niepełnosprawna nie jest w stanie samodzielnie ubrać się, przyrządzić posiłek, pójść do sklepu albo na spacer. Dlatego to świadczenie pobiera 120 000 osób. Natomiast zasiłek pielęgnacyjny otrzymuje około jednego miliona Polaków. I są to głównie osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Komu zasiłek pielęgnacyjny w 2026 r. przysługuje? Czy są zmiany w przesłankach dla zasiłku

Nie ma zmian w przesłankach przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w 2026 r. Wypłaca się je:

niepełnosprawnemu dziecku;

osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;

osobie, która ukończyła 75 lat.

Identycznie bez zmian jest co do przesłanek negatywnych. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;

osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;

jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie pielęgnacyjne w 2026 r. - tu jest lepiej niż w zasiłku pielęgnacyjnym. Była podwyżka!

W 2026 r. dalej będą funkcjonowały obok siebie dwa świadczenia pielęgnacyjne. Kwota świadczenia jest taka sama, ale każde z nich jest adresowane do innych odbiorców:

Wariant 1. „Stare” świadczenie pielęgnacyjne jest przeznaczone także dla opiekunów osób dorosłych (z zakazem pracy dla opiekuna).

Wariant 2. „nowe” (dla rodziców i opiekunów osób poniżej 18 roku życia, opiekun może pracować).

Przykład Zarówno dla wariantu 1 jak i wariantu 2 nowa (po zmianach waloryzacyjnych) wartość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 3386 zł. Jak to obliczamy? W 2026 r. została podwyższona do 4806 zł brutto (dla porównania w 2025 r. 4666 zł brutto). W 2006 r. pensja minimalna (po przeliczeniu z 4806 zł) wynosi 3605,85 zł netto. Jest to wzrost o 3%. I taka sama podwyżka dotyczy świadczenia pielęgnacyjnego. Dla porównania dla 2025 r. pensja ta wzrosła o 10%. Więc o taki sam procent wzrosło świadczenie pielęgnacyjne (do 3287 zł). W 2026 r. pensja minimalna wzrośnie o 3%. W 2026 r. także o 3% wzrośnie świadczenie pielęgnacyjne według poniższej formuły:

3287 zł (świadczenie pielęgnacyjne w 2025 r.) + 3% (99 zł) = 3386 zł (świadczenie pielęgnacyjne w 2026 r. po zaokrągleniach )

W 2025 r. świadczenie pielęgnacyjne wyniesie 3386 zł. To wzrost o 99 zł. Przypominamy, że świadczenie pielęgnacyjne wzrosło w 2025 r. (w porównaniu do 2024 r.) o 299 zł (z kwoty 2988 zł) do kwoty 3287 zł.