K. Stanowski krytycznie o zasiłku pielęgnacyjnym. 1 mln Polaków upokorzonych przez brak choćby złotówki więcej. Wciąż 215.84 zł

31 maja 2026, 12:37
[Data aktualizacji 31 maja 2026, 12:50]
Krzysztof Stanowski: Zasiłek pielęgnacyjny od 2019 roku nie wzrósł nawet o złotówkę i wynosi 215,84 zł.

To krytyczna wypowiedź dziennikarza. To jego komentarz do materiału TVP Info prezentującego poświęcenie matek prowadzących rodziny zastępcze. 36 000 osób je prowadzi, zajmując się dziećmi bez rodzin, w tym niepełnosprawnymi dziećmi z najwyższymi deficytami niepełnosprawności.

1 mln Polaków upokorzonych przez brak choćby złotówki więcej. Wciąż 215.84 zł

W 2026 r. wygranymi (co do podwyżek) są:

1) świadczenie wspierające (dzięki podwyżce renty socjalnej o około 4,9%).

2) świadczenie pielęgnacyjne (podwyżka o 3%).

Przegranym jest (2026 r. to kolejny taki rok) zasiłek pielęgnacyjny – podwyżka 0%.

W 2026 r. niesprawiedliwie, ale zgodnie z prawem. Zasiłek pielęgnacyjny nędzne 215,84 zł, a inne świadczenia przepisy podwyższyły ex lege do 4 353 zł netto (świadczenie wspierające 95-100 punkty) i 3386 zł (świadczenie pielęgnacyjne)

Dlaczego wygrywają świadczenie pielęgnacyjne i świadczenie wspierające? Bo mają zagwarantowany ustawowy mechanizm waloryzacji – jest zapisany w ustawie i rząd szukając środków budżetowych, nie może zablokować podwyżki. Inaczej jest w przypadku zasiłku pielęgnacyjnego – jego podwyżka jest uznaniowa. Rząd skorzystał z uprawnień w tym zakresie i zablokował podwyżkę zasiłku pielęgnacyjnego.

W 2026 r. mamy:

  1. świadczenie wspierające w najwyższej wysokości rośnie do 4 353 zł (najwyższa wartość za 95-100 punkty);
  2. świadczenie pielęgnacyjne - 3386 zł. Podwyżka wynosi na 2026 r. 3% i wynika z podwyżki pensji minimalnej, która 2025 roku wynosi 4666 zł. I została podniesiona o 3% w 2026 r.
  3. Zasiłek pielęgnacyjny w dalszym ciągu wynosi tylko 215,84 zł. Nie ma podwyżki zasiłku – co budzi bardzo negatywne oceny nie tylko osób niepełnosprawnych – aż do 2028 r. (ostatnia podwyżka 2019 r.).

Świadczenie wspierające w 2026 r. - tabela

% renty socjalnej (od 95 do 100 punktów).

Przykład

Świadczenie wspierające a punkty (poziom potrzeby wsparcia)

  • od 95 do 100 punktów - 4353 zł;
  • od 90 do 94 punktów - 3562 zł;
  • od 85 do 89 punktów - 2375 zł;
  • od 80 do 84 punktów - 1583 zł
  • od 75 do 79 punktów - 1188 zł;
  • od 70 do 74 punktów - 792 zł.

Zasiłek pielęgnacyjny – brak podwyżki od 2019 r.

Zasiłek pielęgnacyjny nie będzie miał podwyżki (aż do początku 2028 r.). Rząd był wielokrotnie proszony o wyjaśnienie tej dziwnej sytuacji zasiłkiem pielęgnacyjnym. Rozmowa na ten temat między posłami a rządem odbywa się przy pomocy interpelacji poselskich. Posłowie – w imieniu swoich wyborców przychodzących do biur poselskich – pytają o podwyżkę zasiłku pielęgnacyjnego, jej brak. W odpowiedzi rząd wyjaśnia, że ta podwyżka jest niezasadna gdyż od 1 stycznia 2024 roku można uzyskać świadczenie wspierające. Tyle że, beneficjenci obu tych świadczeń nie pokrywają się ze sobą. Świadczenie wspierające przeznaczone jest dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. I to tak znaczny, że osoba niepełnosprawna nie jest w stanie samodzielnie ubrać się, przyrządzić posiłek, pójść do sklepu albo na spacer. Dlatego to świadczenie pobiera 120 000 osób. Natomiast zasiłek pielęgnacyjny otrzymuje około jednego miliona Polaków. I są to głównie osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Komu zasiłek pielęgnacyjny w 2026 r. przysługuje? Czy są zmiany w przesłankach dla zasiłku

Nie ma zmian w przesłankach przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w 2026 r. Wypłaca się je:

  • niepełnosprawnemu dziecku;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

Identycznie bez zmian jest co do przesłanek negatywnych. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

  • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
  • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
  • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie pielęgnacyjne w 2026 r. - tu jest lepiej niż w zasiłku pielęgnacyjnym. Była podwyżka!

W 2026 r. dalej będą funkcjonowały obok siebie dwa świadczenia pielęgnacyjne. Kwota świadczenia jest taka sama, ale każde z nich jest adresowane do innych odbiorców:

Wariant 1. „Stare” świadczenie pielęgnacyjne jest przeznaczone także dla opiekunów osób dorosłych (z zakazem pracy dla opiekuna).

Wariant 2. „nowe” (dla rodziców i opiekunów osób poniżej 18 roku życia, opiekun może pracować).

Zarówno dla wariantu 1 jak i wariantu 2 nowa (po zmianach waloryzacyjnych) wartość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 3386 zł. Jak to obliczamy? W 2026 r. została podwyższona do 4806 zł brutto (dla porównania w 2025 r. 4666 zł brutto). W 2006 r. pensja minimalna (po przeliczeniu z 4806 zł) wynosi 3605,85 zł netto. Jest to wzrost o 3%. I taka sama podwyżka dotyczy świadczenia pielęgnacyjnego. Dla porównania dla 2025 r. pensja ta wzrosła o 10%. Więc o taki sam procent wzrosło świadczenie pielęgnacyjne (do 3287 zł). W 2026 r. pensja minimalna wzrośnie o 3%. W 2026 r. także o 3% wzrośnie świadczenie pielęgnacyjne według poniższej formuły:

3287 zł (świadczenie pielęgnacyjne w 2025 r.) + 3% (99 zł) = 3386 zł (świadczenie pielęgnacyjne w 2026 r. po zaokrągleniach )

W 2025 r. świadczenie pielęgnacyjne wyniesie 3386 zł. To wzrost o 99 zł. Przypominamy, że świadczenie pielęgnacyjne wzrosło w 2025 r. (w porównaniu do 2024 r.) o 299 zł (z kwoty 2988 zł) do kwoty 3287 zł.

Kto może ubiegać się o zasiłek opiekuńczy? Jak długo ZUS będzie wypłacać świadczenie?
Dodatkowe 60 dni zasiłku opiekuńczego na chore dziecko. Razem to nawet 120 dni rocznie
Zasiłek macierzyński na JDG do 16,5 tys. zł brutto. Co muszą wiedzieć mamy-przedsiębiorczynie?
Prawo
K. Stanowski krytycznie o zasiłku pielęgnacyjnym. 1 mln Polaków upokorzonych przez brak choćby złotówki więcej. Wciąż 215.84 zł
31 maja 2026

Krzysztof Stanowski: Zasiłek pielęgnacyjny od 2019 roku nie wzrósł nawet o złotówkę i wynosi 215,84 zł.
Niepełnosprawni: Zrównajmy zasiłek pielęgnacyjny (215,84 zł) i dodatek pielęgnacyjny (366,67 zł)
31 maja 2026

Osoby niepełnosprawne wskazują na konieczność nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zniknąłby z niej przepis mówiący, że zasiłek pielęgnacyjny przysługuje (obecnie w wysokości 215,84 zł miesięcznie). Jednocześnie w art. 16 tej ustawy miałby się pojawić przepis mówiący, że zasiłek pielęgnacyjny ma wartość dodatku pielęgnacyjnego. Chodzi tu o bieżącą wartość dodatku pielęgnacyjnego. Taka konstrukcja przepisów oznacza coroczną waloryzację i podwyżkę zasiłku pielęgnacyjnego.
Emerycie. Otrzymałeś 2500 zł. Ale musisz zwrócić 3000 zł. Uciążliwy system ZUS i NFZ
31 maja 2026

Może się zdarzyć, że emeryt albo rencista musi zwrócić do ZUS świadczenia. Zdarza się to stosunkowo rzadko, ale się zdarza. Pojawia się wtedy problem – „Oddaję pieniądze do ZUS w kwocie brutto czy netto?" Niestety jest to kwota brutto. Dlaczego niestety? Bo jeżeli emeryturę obciążył PIT albo składka zdrowotna, to emeryt musi sam się zająć odzyskaniem tych pieniędzy. Nie zrobi za niego tego ZUS. Czyli emeryt otrzymał od ZUS np. łącznie z kilku emerytur 8271.33 zł netto, ale musi ZUS oddać 10 000 zł brutto. Różnicę między 10 000 zł a 8271.33 zł emeryt/rencista musi odzyskać sam. Jeżeli świadczenie było opodatkowane, to nadpłacony podatek PIT trzeba osobno „wyciągnąć” z Urzędu Skarbowego – skarbówka go nie odda z urzędu. To samo jest ze składką na NFZ.
Stopień umiarkowany w 2026 r. Źle ze świadczeniami z PFRON. Jeszcze gorzej z zasiłkiem pielęgnacyjnym (215,84 zł)
31 maja 2026

Dla osób niepełnosprawnych obecna sytuacja to dyskryminacja. Polega na tym, że nie ma nie tylko podwyżki zasiłków dla stopnia umiarkowanego niepełnosprawności, ale i takich świadczeń jak dopłaty PFRON do zakupu samochodu (jest pomoc przy doposażeniu samochodów dla stopnia umiarkowanego, dopłaty do kupna tylko dla stopnia znacznego). Zmniejsza się znaczenie świadczeń dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Np. zasiłek pielęgnacyjny z MOPS nie będzie waloryzowany aż do 2028 r. (według odpowiedzi na interpelacje złożone w Sejmie).

Komunikat PFRON: Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Nowy formularz INF-O-PP
31 maja 2026

Nowy druk formularza został wprowadzony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2026 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. 2026, poz. 523)
Podatek od deszczu 2026 – właściciele nieruchomości zapłacą, a kościoły nie. Te przepisy już obowiązują
31 maja 2026

Podatkiem od deszczu określana jest opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, którą zobowiązani są, co kwartał, uiszczać właściciele nieruchomości nieujętych w system kanalizacji, których powierzchnia przekracza ustawowy próg i którzy – w związku z zabudowaniami swojej działki – dokonali wyłączenia określonej powierzchni nieruchomości z tzw. powierzchni biologicznie czynnej. Z obowiązku ponoszenia daniny od deszczu – niezależnie od powierzchni nieruchomości wyłączonej z powierzchni biologicznie czynnej – ustawodawca zwolnił natomiast kościoły i inne związki wyznaniowe.
Jak obliczyć dochód do zasiłku? Czasami MOPS stosuje fikcję prawną
29 maja 2026

„Ustawodawca przyjął fikcję prawną, zgodnie z którą posiadanie gruntu rolnego oznacza jednoczesne uzyskiwanie dochodu” - przypomina Naczelny Sąd Administracyjny. Kwestia ta wzbudza wciąż wątpliwości beneficjentów pomocy społecznej.
Prawo pierwokupu na rynku aukcyjnym dóbr kultury i granice jego dopuszczalnego wykonywania. Praktyczne zastosowanie: kazus muzeum w roli licytanta
29 maja 2026

Czy podmiot wyposażony w ustawowe prawo pierwokupu może jednocześnie wpływać na cenę, którą ostatecznie sam zapłaci? Na rynku aukcyjnym zabytków pytanie to przestaje być wyłącznie teoretycznym dylematem. Aktywne uczestnictwo muzeów rejestrowanych w licytacjach, połączone z możliwością późniejszego wykonania prawa pierwokupu, rodzi poważne wątpliwości dotyczące transparentności aukcji, równości uczestników obrotu oraz granic dopuszczalnego wykonywania uprawnień publicznoprawnych. Artykuł analizuje ten problem na styku prawa cywilnego, ochrony dziedzictwa kulturowego i zasad uczciwego rynku.

Smartfon jako „czysty nośnik”? Co zmienia nowelizacja opłaty reprograficznej w 2026 roku - skutki prawne i konstytucyjne wątpliwości
29 maja 2026

Nowelizacja przepisów o opłacie reprograficznej to jedna z najistotniejszych zmian na styku prawa autorskiego i rynku nowych technologii ostatnich lat. Ustawodawca odchodzi od katalogu urządzeń, który przestał odpowiadać realiom cyfrowego obrotu, zastępując go rozwiązaniami obejmującymi współczesne nośniki i sprzęt elektroniczny. Zmiana ma przynieść twórcom realną rekompensatę za korzystanie z utworów w ramach dozwolonego użytku prywatnego, ale jednocześnie rodzi pytania o granice regulacji i jej wpływ na przedsiębiorców oraz konsumentów.
MOPS w sądzie: urzędnicy w kółko powtarzali mantrę: musimy pomoc rozdzielić na 6 osób. Zamiast zbadać stan faktyczny
30 maja 2026

W sprawie opisanej w artykule możliwe jest tylko kupno nowego okna. Bezsens pomocy z MOPS polega na tym, że przyznał 500 zł zasiłku, ale na naprawę okna. A to trzeba wymienić na nowo. I potrzeba jest cztery razy tyle pieniędzy. Sytuacja osoby potrzebującej jest taka, że nie będzie miała środków na wymianę okna (przeszło 2000 zł). Pokazuje to absurdalność pomocy MOPS - nie ma służyć rozwiązywaniu problemów w sposób zmieniający życie ludzi korzystających z pomocy społecznej. Priorytetem jest równe rozdzielenie niewielkimi kwotami środków na jak największą liczbę beneficjentów tak, aby było "sprawiedliwie".
