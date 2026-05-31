REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Podwyżka pierwszego progu podatkowego do 171 000 zł, bo aktualny próg jest „nieadekwatny do kosztów życia obywateli” – zapadła decyzja Sejmu

Podwyżka pierwszego progu podatkowego do 171 000 zł, bo aktualny próg jest „nieadekwatny do kosztów życia obywateli” – zapadła decyzja Sejmu

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
31 maja 2026, 12:35
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
pierwszy próg podatkowy, podatek, sejm, podatek dochodowy od osób fizycznych, PIT, wynagrodzenia
Podwyżka pierwszego progu podatkowego do 171 000 zł, bo aktualny próg jest „nieadekwatny do kosztów życia obywateli” – zapadła decyzja Sejmu
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Aktualne progi podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) są „nieadekwatne do kosztów życia obywateli” – stwierdził przewodniczący sejmowej Komisji do Spraw Petycji, poseł Rafał Bochenek. W dniu 27 maja 2026 r. ww. sejmowa komisja podjęła decyzję co do dalszych prac nad postulatem podwyższenia pierwszego progu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) ze 120 000 zł, do kwoty stanowiącej równowartość dwukrotności rocznej mediany wynagrodzeń, tj. do 171 000 zł.

Pierwszy próg podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – ile aktualnie wynosi i jaka kwota wynagrodzenia (brutto) do niego kwalifikuje?

Od 1 stycznia 2022 r. – zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – kwota graniczna pomiędzy pierwszym i drugim przedziałem skali podatkowej wynosi 120 000 zł.

REKLAMA

REKLAMA

W przypadku dochodu:

  • do 120 000 zł – podatek opiewa na 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3 600 zł,
  • ponad 120 000 zł – podatek opiewa na 10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł.

Pierwszy próg podatkowy został ustalony na poziomie 120 000 zł ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (art. 1 pkt 47 lit. a ww. ustawy).

W przypadku przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej – podstawą obliczenia podatku według skali podatkowej z ww. art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest – wynagrodzenie pomniejszone o koszty uzyskania przychodów oraz potrącone przez płatnika ze środków pracownika (podatnika) składki na ubezpieczenia społeczne – emerytalne, rentowe i chorobowe (por. art. 22 ust. 2 i 11 oraz art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Przykład

Zgodnie z wyliczeniami sejmowego Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji – przyjmując, że pracownik zatrudniony jest na jednym etacie i odlicza koszty w kwocie podstawowej (250 zł. m-nie, tj. 3 000 zł rocznie) jego wynagrodzenie brutto opodatkowane według stawki z pierwszego przedziału skali podatkowej (tj. 12% przy podstawie opodatkowanie nieprzekraczającej 120 000 zł) nie może przekroczyć rocznie 142 542,59 zł1, tj. 11 878,55 zł miesięcznie. Powyżej ww. kwoty – pracownik będzie „kwalifikował” się do drugiego progu podatkowego.

Podwyższenie pierwszego progu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) do 171 000 zł, tj. poziomu odpowiadającego medianie wynagrodzeń w Polsce – do Sejmu została złożona petycja obywatelska

W dniu 12 grudnia 2025 r. do Sejmu została złożona petycja obywatelska (nr BKSP-153-X-788/25), której autor wystąpił z postulatem podjęcia prac legislacyjnych nad podniesieniem pierwszego progu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) do poziomu 171 000 zł rocznie.

REKLAMA

Petytor argumentuje, że pierwszy próg podatkowy na poziomie 120 000 zł, został wprowadzony w Polsce w 2022 r., a od tego czasu – sytuacja gospodarcza oraz poziom wynagrodzeń uległy znacznym zmianom. W związku z powyższym – „aby próg podatkowy był sprawiedliwy i odzwierciedlał realia rynku pracy”, zaproponował on jego dostosowanie do mediany wynagrodzeń i przyjęcie zasady, że pierwszy próg podatkowy obejmuje dochody do dwukrotności mediany rocznej, co – biorąc pod uwagę dane GUS z czerwca 2025 r. (zgodnie z którymi – mediana wynagrodzeń opiewała na 7 138 zł miesięcznie2, co odpowiada 85 656 zł rocznie) – oznaczałoby 171 312 zł (tj. 85 656 zł x 2). Po zaokrągleniu powyższej kwoty – petytor zaproponował podniesienie pierwszego progu podatkowego z obecnych 120 000 zł do 171 000 zł i ponadto:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • utrzymanie stawki 12% dla dochodów do tego poziomu oraz
  • aby stawka 32% obowiązywała dopiero powyżej 171 000 zł.

Wśród korzyści społeczno-ekonomicznych podwyższenia pierwszego progu podatkowego, autor petycji wymienia:

  • sprawiedliwość podatkową, przez co rozumie, że „osoby zarabiające nieco powyżej mediany, nie będą przedwcześnie obciążane wyższą stawką” podatkową i podkreśla, że sytuacja ta jest „dotkliwa zwłaszcza dla singli, którzy nie mają żadnych możliwości kompensacji podatku (brak ulg czy partnera do wspólnego rozliczenia)”,
  • wzrost siły nabywczej, z tego powodu, że – „część społeczeństwa zachowa dochody w pierwszym progu, co przełoży się na konsumpcję i oszczędności” oraz
  • stabilność systemu, ponieważ – „próg będzie dostosowany do realnych warunków gospodarczych i inflacji”.

Podwyższenie pierwszego progu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) do 171 000 zł, tj. poziomu odpowiadającego medianie wynagrodzeń w Polsce – sejmowe Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji przeciwne postulatowi

W opinii z dnia 8 maja 2026 r., na temat petycji w sprawie podniesienia pierwszego progu podatkowego do poziomu odpowiadającego medianie wynagrodzeń w Polsce – sejmowe Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji zarekomendowało Komisji do Spraw Petycji nieuwzględnianie żądania będącego przedmiotem petycji.

W ocenie ekspertów BEOS – skutkiem przyjęcia regulacji proponowanej w petycji, byłyby „niższe dochody publiczne z podatku dochodowego od osób fizycznych (o ok. 19,7 mld zł), a tym samym mniejsze możliwości finansowania przez państwo i – przede wszystkim – jednostki samorządu terytorialnego wydatków publicznych, co stanowiłoby „znaczny ubytek dochodów sektora finansów publicznych”. Podatki natomiast – jak podkreślili eksperci BEOS – odgrywają nie tylko funkcję fiskalną, ale również m.in. funkcję redystrybucyjną – poprzez system podatkowy państwo ingeruje bowiem w redystrybucję dochodu narodowego, co dokonuje się pomiędzy podatnikiem płacącym podatek a budżetem państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Ingerencja poprzez system podatkowy w podział dochodu narodowego stanowi element polityki państwa, za którą ustawodawca (parlament) ponosi odpowiedzialność przed elektoratem.

Pomimo rekomendacji uznania postulatu petycji za nieuzasadniony – sejmowe BEOS, jednocześnie zwróciło uwagę, że – aktualnie, w Sejmie trwają prace nad dwoma innymi projektami, które przewidują podwyższenie pierwszego progu podatkowego, tj.:

  1. przedstawionym przez Prezydenta RP projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1898), który w dniu 4 listopada 2025 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu i który zakłada podwyższenie pierwszego progu skali podatkowej do 140 000 zł;
  2. poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (nr w wykazie projektów, którym nie został jeszcze nadany nr druku sejmowego: RPW/12830/2026), autorstwa grupy posłów, których przedstawicielami są posłanka Ewa Schädler i poseł Piotr Paweł Strach, który także zakłada podwyższenie górnej granicy pierwszego progu podatkowego do 140 000 zł i który – w dniu 15 kwietnia 2026 r. – został skierowany do konsultacji społecznych (konsultacje te zakończyły się w dniu 15 maja br.).

Podwyższenie pierwszego progu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) do 171 000 zł, tj. poziomu odpowiadającego medianie wynagrodzeń w Polsce – zapadła decyzja sejmowej Komisji do Spraw Petycji w kwestii postulatu, będącego przedmiotem petycji obywatelskiej

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji do Spraw Petycji, które odbyło się w dniu 27 maja 2026 r. – posłowie będący członkami ww. komisji, podjęli decyzję w kwestii postulatu będącego przedmiotem petycji obywatelskiej (nr BKSP-153-X-788/25) w sprawie podniesienia pierwszego progu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Poseł Robert Warwas, referujący przedmiotową petycję podczas ww. posiedzenia, zarekomendował przekazanie jej w całości do sejmowej Komisji Finansów Publicznych, w której – jak podkreślił – aktualnie trwają już prace nad dwoma projektami, zakładającymi podwyższenie pierwszego progu podatkowego, tj. wspomnianym w opinii BEOS:

  • projektem prezydenckim (druk sejmowy nr 1898) oraz
  • projektem poselskim (nr w wykazie projektów, którym nie został jeszcze nadany nr druku sejmowego: RPW/12830/2026).

Z rekomendacją tą zgodzili się pozostali posłowie-członkowie komisji, w tym również przewodniczący komisji, poseł Rafał Bochenek, który podsumowując dyskusję na temat petycji podkreślił, że – „rzeczywiście pojawiają się głosy społeczne, aby podnosić ten próg [red.: tj. pierwszy próg podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych], bo jest on już zupełnie nieadekwatny do poziomu zarobków i kosztów życia polskich obywateli. Poseł Bochenek zaznaczył również, że – „centrum analiz ekonomicznych zasugerowało nawet w jednym z opublikowanych dzisiaj artykułów, iż ten pierwszy próg powinien być ustanowiony już nie na poziomie 120 000 zł, ale 175 745 zł, z uwagi na to, że – Polacy tak bardzo tracą dzisiaj na tym, iż muszą płacić wyższy podatek dochodowy (na poziomie 32%) i coraz więcej osób „wpada” w ten drugi próg, ponosząc tego – niestety – finansowe, negatywne konsekwencje.”

Ostatecznie, przewodniczący komisji podkreślił, że – Rzeczywiście należy nad tym pracować – tj. postarać się zrobić „coś” z tymi progami, które dzisiaj są już nieadekwatne do poziomu i kosztów życia obywateli, w związku z czym – przedmiotowa petycja zostaje przekazana do Komisji Finansów Publicznych i do dalszych prac.

1 (120 000 + 3 000) : 0,8629 = 142 542,59 zł (współczynnik 0,8629 stanowi odpowiednik wynagrodzenia pracownika po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne potrącane przez pracodawcę ze środków pracownika). Pracownik opłaca składki na ubezpieczenia: emerytalne – 9,76%, rentowe – 1,5% oraz chorobowe – 2,45% (łącznie 13,71% wynagrodzenia brutto). Por. art. 16 ust. 1 i 1b i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

2 Zgodnie z danymi GUS w zakresie rozkładu wynagrodzeń w gospodarce narodowej za czerwiec 2025 r. (https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/rozklad-wynagrodzen-w-gospodarce-narodowej-w-czerwcu-2025-r-,32,18.html)

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 592)
  • Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 2105 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 199 z późn. zm.)
Powiązane
Zerowy PIT na drugie (również dorosłe) dziecko dla każdego, jeżeli rodzina nie przekracza 280 tys. zł dochodu rocznie. Prezydent rozszerzy zwolnienie na kolejnych rodziców?
Zerowy PIT na drugie (również dorosłe) dziecko dla każdego, jeżeli rodzina nie przekracza 280 tys. zł dochodu rocznie. Prezydent rozszerzy zwolnienie na kolejnych rodziców?
Podatek od deszczu 2026 – właściciele nieruchomości zapłacą, a kościoły nie. Te przepisy już obowiązują
Podatek od deszczu 2026 – właściciele nieruchomości zapłacą, a kościoły nie. Te przepisy już obowiązują
Nowa ulga mieszkaniowa przy sprzedaży nieruchomości – nie będzie trzeba już płacić 19% podatku dochodowego, jeżeli nie dokonało się zakupu innej nieruchomości?
Nowa ulga mieszkaniowa przy sprzedaży nieruchomości – nie będzie trzeba już płacić 19% podatku dochodowego, jeżeli nie dokonało się zakupu innej nieruchomości?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Podwyżka pierwszego progu podatkowego do 171 000 zł, bo aktualny próg jest „nieadekwatny do kosztów życia obywateli” – zapadła decyzja Sejmu
31 maja 2026

Aktualne progi podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) są „nieadekwatne do kosztów życia obywateli” – stwierdził przewodniczący sejmowej Komisji do Spraw Petycji, poseł Rafał Bochenek. W dniu 27 maja 2026 r. ww. sejmowa komisja podjęła decyzję co do dalszych prac nad postulatem podwyższenia pierwszego progu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) ze 120 000 zł, do kwoty stanowiącej równowartość dwukrotności rocznej mediany wynagrodzeń, tj. do 171 000 zł.
Niepełnosprawni: Zrównajmy zasiłek pielęgnacyjny (215,84 zł) i dodatek pielęgnacyjny (366,67 zł)
31 maja 2026

Osoby niepełnosprawne wskazują na konieczność nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zniknąłby z niej przepis mówiący, że zasiłek pielęgnacyjny przysługuje (obecnie w wysokości 215,84 zł miesięcznie). Jednocześnie w art. 16 tej ustawy miałby się pojawić przepis mówiący, że zasiłek pielęgnacyjny ma wartość dodatku pielęgnacyjnego. Chodzi tu o bieżącą wartość dodatku pielęgnacyjnego. Taka konstrukcja przepisów oznacza coroczną waloryzację i podwyżkę zasiłku pielęgnacyjnego.
Emerycie. Otrzymałeś 2500 zł. Ale musisz zwrócić 3000 zł. Uciążliwy system ZUS i NFZ
31 maja 2026

Może się zdarzyć, że emeryt albo rencista musi zwrócić do ZUS świadczenia. Zdarza się to stosunkowo rzadko, ale się zdarza. Pojawia się wtedy problem – „Oddaję pieniądze do ZUS w kwocie brutto czy netto?" Niestety jest to kwota brutto. Dlaczego niestety? Bo jeżeli emeryturę obciążył PIT albo składka zdrowotna, to emeryt musi sam się zająć odzyskaniem tych pieniędzy. Nie zrobi za niego tego ZUS. Czyli emeryt otrzymał od ZUS np. łącznie z kilku emerytur 8271.33 zł netto, ale musi ZUS oddać 10 000 zł brutto. Różnicę między 10 000 zł a 8271.33 zł emeryt/rencista musi odzyskać sam. Jeżeli świadczenie było opodatkowane, to nadpłacony podatek PIT trzeba osobno „wyciągnąć” z Urzędu Skarbowego – skarbówka go nie odda z urzędu. To samo jest ze składką na NFZ.
Stopień umiarkowany w 2026 r. Źle ze świadczeniami z PFRON. Jeszcze gorzej z zasiłkiem pielęgnacyjnym (215,84 zł)
31 maja 2026

Dla osób niepełnosprawnych obecna sytuacja to dyskryminacja. Polega na tym, że nie ma nie tylko podwyżki zasiłków dla stopnia umiarkowanego niepełnosprawności, ale i takich świadczeń jak dopłaty PFRON do zakupu samochodu (jest pomoc przy doposażeniu samochodów dla stopnia umiarkowanego, dopłaty do kupna tylko dla stopnia znacznego). Zmniejsza się znaczenie świadczeń dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Np. zasiłek pielęgnacyjny z MOPS nie będzie waloryzowany aż do 2028 r. (według odpowiedzi na interpelacje złożone w Sejmie).

REKLAMA

Komunikat PFRON: Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Nowy formularz INF-O-PP
31 maja 2026

Nowy druk formularza został wprowadzony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2026 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. 2026, poz. 523)
Naukowcy odkryli nowy związek między zdrowiem zębów a płodnością
31 maja 2026

Zdrowie jamy ustnej może mieć większe znaczenie dla płodności, niż dotąd sądzono. Badania wskazują, że przewlekły stan zapalny w obrębie jamy ustnej może zaburzać funkcjonowanie układu rozrodczego.
Karetki wodne wracają na jeziora. Ratownicy będą czuwać do końca września
31 maja 2026

Ponad 4,8 mln zł kosztować będzie w tym sezonie zabezpieczenie Wielkich Jezior Mazurskich i Jezioraka przez wodne zespoły ratownictwa medycznego. Specjalistyczne karetki wodne od czerwca do końca września będą czuwać nad bezpieczeństwem żeglarzy, motorowodniaków i plażowiczów. Tylko w ubiegłym roku ratownicy interweniowali na wodzie ponad 400 razy.
Zapłaciłeś za studia z własnej kieszeni? Fiskus ma złą wiadomość
31 maja 2026

Dyrektor zatrudniony na podstawie umowy o pracę płaci z własnej kieszeni za studia związane z restrukturyzacją firmy i rozszerzeniem zakresu obowiązków. Chce zaliczyć czesne do kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy. Fiskus odmawia. Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 19 maja 2026 r. przypomina zasadę, którą łatwo przeoczyć: pracownik i przedsiębiorca rozliczają koszty według odmiennych reguł.

REKLAMA

Kto się załapie na bon senioralny? Nowe wsparcie dla osób 65+
31 maja 2026

Bon senioralny dla osób 65 plus ma pomóc w codziennym funkcjonowaniu i zapewnić dostęp do usług opiekuńczych. Nowe przepisy przewidują m.in. pomoc przy przygotowaniu posiłków, utrzymaniu porządku czy korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych. Program ma ruszyć etapami od 2026 roku, a pierwszeństwo otrzymają gminy, w których dziś brakuje publicznych usług opiekuńczych dla seniorów.
Idealny dział HR za 10 lat: AI od „czarnej roboty”, człowiek od nadawania sensu [Wywiad cz. II]
30 maja 2026

Jak idealny dział HR będzie wyglądał za 10 lat: AI od „czarnej roboty”, a człowiek od nadawania jej sensu? Jakie stanowiska zostaną zastąpione, a kto może spać spokojnie? Oto druga część wywiadu "Jak AI redefiniuje tożsamość działów HR? Powstaje nowe stanowisko - ekspert HR o rozszerzonych kompetencjach". Na nasze pytania odpowiada Dominique Rodier, wiceprezes ADP ds. badań i rozwoju.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA