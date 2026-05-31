Komunikat PFRON: Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Nowy formularz INF-O-PP

Nowy druk formularza został wprowadzony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2026 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. 2026, poz. 523)

Jeśli jesteś pracodawcą i dofinansowanie do wynagrodzeń jest dla Ciebie pomocą publiczną, do każdego wniosku lub korekty wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, musisz dołączyć jeden z druków:

formularz INF-O-PR - jeśli prowadzisz działalność w rolnictwie lub rybołówstwie lub

formularz INF-O-PP - jeśli prowadzisz działalność w sektorach innych niż rolnictwo i rybołówstwo.

Formularz INF-O-PP uległ zmianie. Od 1 czerwca 2026 r., przy składaniu wniosku Wn-D lub jego korekty (liczy się data nadania wniosku) musisz załączać aktualny druk formularza INF-O-PP. Składając wniosek z INF-O-PP w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji, system podstawi prawidłowy druk w obowiązującej wersji. Natomiast w przypadku składania wniosku w formie papierowej bądź przez e-Doręczenia, musisz pamiętać, aby załączyć aktualny formularz, dostępny wraz z instrukcją wypełniania w tym miejscu.

Uwaga! Jeśli przed 1 czerwca 2026r. utworzyłeś w SODiR wniosek o dofinansowanie wraz z formularzem INF-O-PP i wniosek ten pozostaje w stanie ‘Zapisany’, to aby go wysłać musisz edytować wniosek, usunąć formularz INF-O-PP w starej wersji i dodać go na nowo.

Główne zmiany na nowym formularzu INF-O-PP

Szczegółowa instrukcja wypełniania całego formularza INF-O-PP znajduje się w tym miejscu. Poniżej przedstawiamy jedynie zmiany, jakie wprowadza w stosunku do dotychczasowego druku, nowa wersja formularza:

Sekcja A Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc publiczna

W sekcji A w punkcie 7 ‘Klasa działalności, w związku z którą podmiot ubiega się o pomoc publiczną’ wpisz kod PKD działalności, w związku z którą ubiegasz się o pomoc i wskaż czy jest to klasa określona:

zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (jeśli tak, zaznacz pozycję 7a), czy

zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (jeśli tak, zaznacz pozycję 7b).

Zaznacz tylko jedną z pozycji 7a lub 7b.

Od 1 stycznia 2025 r. obowiązuje nowa Polska Klasyfikacji Działalności (PKD 2025), która zastąpi klasyfikację PKD 2007. Wynika to ze zmian w Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczych w Unii Europejskiej. PKD 2025 obowiązuje na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Pełna treść rozporządzenia dostępna jest tutaj. W rozporządzeniu tym zawarto m.in. przepisy, które pozwalają na stosowanie kodów PKD 2007, równocześnie ze stosowaniem kodów PKD 2025 do 31 grudnia 2026 r. Jeśli masz już PKD 2025, to podaj kod w dokumentach o dofinansowanie. Jeśli dalej posługujesz się PKD 2007, to kod z tej klasyfikacji możesz podawać do czasu, aż przejdziesz na klasyfikację z 2025 r. (jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2026 r.).

Sekcja B Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc publiczna

W sekcji B w punkcie 7 wprowadzono pytanie dotyczące sytuacji ekonomicznej całej grupy (grupa przedsiębiorstw tworzących jeden podmiot gospodarczy w rozumieniu orzecznictwa europejskiego z zakresu prawa konkurencji). Zaznacz odpowiedź ‘tak’ lub ‘nie’, jeśli w punkcie 9 w sekcji A wykazałeś podmioty powiązane. Wybierz odpowiedź ‘tak’, jeśli Twoja firma i podmioty z Tobą powiązane spełniacie łącznie co najmniej jedną z przesłanek określonych w punktach od 1 do 5 sekcji B. Jeżeli w punkcie 9 w sekcji A nie wykazałeś powiązań z innymi podmiotami, ponieważ na wszystkie pytania udzieliłeś odpowiedzi ‘nie’, to wybierz w punkcie 7 w sekcji B odpowiedź ‘nie dotyczy’.

Dodatkowo Sekcja B jest nieobowiązkowa dla pewnej grupy pracodawców.

Uwaga! Nie musisz uzupełniać sekcji B w przypadku, gdy jesteś przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej, jednak spełniasz warunki, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. c Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. W dofinansowaniu do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, może to dotyczyć przedsiębiorstw, które nie znajdowały się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r., lecz znalazły się w takiej sytuacji w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. W takim przypadku nie uzupełniasz całej sekcji B, ale musisz złożyć dodatkowe oświadczenie wskazujące, że składasz wniosek jako podmiot, o którym mowa w art. 1 ust. 4 lit. c rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Jeśli składasz wniosek elektronicznie - oświadczenie to będzie dostępne bezpośrednio na formularzu INF-O-PP, w sekcji B pod pytaniem 5. Jeśli zaznaczysz odpowiedź „tak” w oświadczeniu, że jesteś podmiotem, o którym mowa w art. 1 ust. 4 lit. c rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, pytania od 1 do 5 oraz 7 będą nieaktywne. Nie musisz ich uzupełniać. Zostaw puste oświadczenie, jeśli nie jesteś podmiotem, o którym mowa w art. 1 ust. 4 lit. c rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Jeśli składasz wniosek papierowo - a nie jesteś zobowiązany do wypełnienia części B formularza INF-O-PP - to wraz z wnioskiem musisz przesłać oświadczenie, że składasz dokument jako podmiot, o którym mowa w art. 1 ust. 4 lit. c rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Jeśli otrzymasz wezwanie do korekty odnoszące się do pustych pozycji z części B, a nie masz obowiązku ich uzupełniać, to musisz przesłać elektronicznie lub papierowo razem z korektą dokumentów oświadczenie, że składasz wniosek jako podmiot, o którym mowa w art. 1 ust. 4 lit. c rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. W oświadczeniu, wysłanym papierowo powołaj się na numer wezwania do korekty (lub uzupełnienia) i wskaż okres sprawozdawczy. Oświadczenie to złóż razem z korektą wniosku Wn-D, z formularzem INF-O-PP i załącznikami INF-D-P (jeśli INF-D-P wymagają korekty), do Twojego Oddziału PFRON.

Sekcja D Informacje dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot, któremu ma być udzielona pomoc publiczna

W sekcji D w punkcie 4 wskaż - tak jak dotychczas - tylko informacje w podpunkcie a, b i c, które dotyczą przedsięwzięcia, w związku z którym ubiegasz się o pomoc (informacje dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych). Nie wypełniaj podpunktu d, e i f, które są dodane na nowym druku.

Sekcja E ‘Informacje dotyczące otrzymanej pomocy’

W sekcji E zmieniono numerację. Jeśli otrzymałeś z innych źródeł pomoc do kosztów płacy osoby niepełnosprawnej za okres sprawozdawczy z wniosku Wn-D, do którego dodajesz INF-O-PP, powinieneś odpowiedzieć „tak” na pytania 1 i 3 oraz podać informacje o tej pomocy w tabeli w punkcie 6 i dodatkowo w punkcie 9. Dotychczas dane te były wykazywane w punkcie 5 i 8. Pamiętaj, jeśli w pozycji 49 INF-D-P za pracownika lub pracowników, wykazałeś kwotę, jaką dostałeś jako inną pomoc publiczną lub pomoc de minimis, to musisz wypełnić informacje o tej kwocie w pozycjach 1, 3, 6 i 9, w sekcji E INF-O-PP.

Całkowitą wartość w euro pomocy otrzymanej w danym roku kalendarzowym przez Ciebie i podmioty z Tobą powiązane (dotyczy pomocy w formie subsydiowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych) podaj w punkcie 7, w sekcji E INF-O-PP. Dotychczas pomoc tę wykazywałeś w punkcie 6.

Gdzie szukać więcej informacji

Jeżeli będziesz mieć dodatkowe pytania w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych lub problemy z uzupełnieniem wniosku, prosimy o kontakt z nami pod numerem telefonu: (22) 581-84-10 wew. 1. Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00. Zapytanie w sprawie dofinansowania można przesyłać również:

na adres: sod@pfron.org.pl lub

w SODiR w module ‘Korespondencja’

na adres PFRON w systemie e-Doręczeń (AE:PL-20012-50011-SAVUD-30).

Przypisy

[1] Pełna nazwa tego formularza to: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

[2] Pełna nazwa tego formularza to: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

[3] Nowy druk formularza został wprowadzony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2026 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. 2026, poz. 523)

[4] Wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, składany co miesiąc w terminie do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

[5] System Obsługi Dofinansowań i Refundacji - jest bezpłatnym systemem, w którym pracodawcy mogą przygotować i wysłać wniosek Wn-D wraz z załącznikami (INF-D-P oraz INF-O-PP lub INF-O-PR). Aby móc wysyłać wnioski za pośrednictwem SODiR należy we wniosku Wn-D składanym papierowo złożyć odpowiednie oświadczenie (zaznaczyć opcję ‘wybieram elektroniczną formę składania wniosków’- opcja dostępna w dolnej części wniosku). Hasło i login wyślemy pisemnie lub e-doręczeniami.