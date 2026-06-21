REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zarobki » Kto nie złoży wniosku w ZUS, ten straci szansę na dodatkowe lata stażu. Nowe przepisy wymusiły szturm na urzędy

Kto nie złoży wniosku w ZUS, ten straci szansę na dodatkowe lata stażu. Nowe przepisy wymusiły szturm na urzędy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
21 czerwca 2026, 14:23
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
rodzice, szok, smutek
Kto nie złoży wniosku w ZUS, ten straci szansę na dodatkowe lata stażu. Nowe przepisy wymusiły szturm na urzędy
fizkes
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od maja 2026 roku pracownicy firm prywatnych mogą doliczyć do stażu pracy dawne umowy zlecenia oraz okresy prowadzenia działalności gospodarczej. Zmiana przepisów pozwala zyskać nawet do 6 dni dodatkowego urlopu rocznie. Aby jednak odzyskać brakujące lata, należy samodzielnie złożyć wniosek do ZUS - bez odpowiedniego zaświadczenia dodatkowy staż bezpowrotnie przepadnie.

rozwiń >

Masowo ruszyli do ZUS. Ten jeden dokument natychmiast wydłuży Twój urlop o 6 dni

Wielka nowelizacja Kodeksu pracy wywołała ogromne poruszenie w całym kraju. Polacy masowo ruszyli do ZUS po dokumenty, które całkowicie zmienią ich sytuację zawodową. Nowe prawo rozwiązuje problem osób, które przez lata pracowały poza klasycznym etatem i nie nabywały z tego tytułu uprawnień pracowniczych. Reforma działa wstecz, co pozwala odzyskać staż sprzed wejścia ustawy w życie.

REKLAMA

REKLAMA

Nowe przepisy 2026. Kto i od kiedy zyskuje?

Zmiany w naliczaniu stażu pracy są wprowadzane etapami i zależą bezpośrednio od miejsca Twojego zatrudnienia. Pracownicy sektora publicznego, czyli popularnej budżetówki, zostali objęci reformą jako pierwsi, już 1 stycznia 2026 roku. Z kolei od 1 maja 2026 roku nowe reguły zaczęły obowiązywać także wszystkich pracowników firm prywatnych. Najważniejszą cechą nowych przepisów jest to, że działają punkty zwrotne wstecz. Oznacza to, że do stażu wliczasz umowy i okresy działalności zakończone nawet wiele lat temu. Czas na dostarczenie dokumentów pracodawcy jest jednak ściśle ograniczony i wynosi dokładnie 24 miesiące od momentu wejścia przepisów w życie.

  • Sektor publiczny: czas na złożenie zaświadczenia maksymalnie do 31 grudnia 2027 roku.
  • Sektor prywatny: musisz wyrobić się z formalnościami do 30 kwietnia 2028 roku.

Jeśli spóźnisz się choćby o jeden dzień, pracodawca nie dopisze dawnych lat do Twojego stażu pracy.

Co konkretnie dopiszesz do stażu pracy?

Nowe regulacje znacząco rozszerzają listę aktywności zawodowych, które pracodawca musi uznać. Do stażu pracy według Kodeksu pracy zalicza się teraz:

REKLAMA

  • Umowy zlecenia - oraz powiązane z nimi umowy agencyjne czy o świadczenie usług.
  • Działalność gospodarczą - czyli okresy prowadzenia jednoosobowej działalności (JDG) i opłacania składek.
  • Współpracę przy biznesie - pomaganie bliskim w prowadzeniu firmy jako osoba współpracująca.
  • Ulgę na start - początkowy okres prowadzenia biznesu z preferencyjnymi składkami.
  • Pracę za granicą - udokumentowane okresy zatrudnienia w innych państwach.
  • Przerwy na opiekę nad dzieckiem - czas zawieszenia działalności gospodarczej z tego tytułu.
  • Inne formy - członkostwo w spółdzielniach rolniczych oraz służbę w wybranych formacjach mundurowych.

Ważny wyjątek: Nowe przepisy nie obejmują umów o dzieło. Służą one osiągnięciu konkretnego rezultatu, nie mają charakteru powtarzalnego i brakuje w nich elementu kierownictwa pracowniczego. W stażu nie uwzględnia się także na ten moment niektórych grup, m.in. żołnierzy zawodowych, ze względu na odrębne ustawy programowe MON.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ważne wyjaśnienie ZUS: To nie jest wyższa emerytura

Wokół reformy narosło wiele mitów. ZUS jednoznacznie precyzuje: nowe zasady nie wpływają na staż emerytalny ani na ostateczną wysokość Twojego świadczenia senioralnego. Chodzi tu wyłącznie o staż pracowniczy regulowany Kodeksem pracy. W praktyce decyduje on o Twoich bieżących przywilejach w firmie:

  • Wymiar urlopu wypoczynkowego - najgłośniejsza zmiana. Przekroczenie łącznego progu 10 lat stażu oznacza natychmiastowy skok z 20 na 26 dni wolnego rocznie. Dodatkowe 6 dni urlopu w skali roku to niemal tydzień darmowych wakacji, za które pracodawca płaci Ci pełną pensję.
  • Dodatki stażowe - wyższa pensja zasadnicza w wielu branżach powiązana z wysługą lat.
  • Nagrody jubileuszowe - szansa na dodatkowe pieniądze po osiągnięciu określonego stażu.
  • Okres wypowiedzenia umowy - dłuższy czas ochrony i przygotowania przy rozstaniu z firmą.
  • Odprawy pracownicze - wyższe kwoty wypłacane przy zwolnieniach grupowych lub indywidualnych z winy zakładu.

Jak uzyskać zaświadczenie z ZUS? Instrukcja krok po kroku

Pracodawca nie zaktualizuje Twoich danych automatycznie. Musisz dostarczyć mu oficjalny dokument z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Służy do tego specjalny, wyłącznie cyfrowy Wniosek USP ("Wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy"). Zapomnij o formularzach papierowych - ZUS ich nie przyjmuje. Oto jak załatwić sprawę przez internet:

  1. Zaloguj się na swój profil w portalu eZUS.
  2. Przejdź do menu bocznego i kliknij zakładkę "Kreator wniosku stażowe".
  3. Wybierz opcję "Utwórz nowy wniosek", a następnie zatwierdź przyciskiem "Pokaż".
  4. Sprawdź poprawność automatycznie zaimportowanych danych osobowych (PESEL, adres).
  5. Uzupełnij zakres okresów, które chcesz potwierdzić, podpisz wniosek (np. Profilem Zaufanym) i wyślij.

Gotowe zaświadczenie pojawi się na Twoim koncie eZUS, o czym poinformuje Cię powiadomienie e-mail, SMS lub alert w aplikacji mobilnej mZUS. Jeśli ZUS nie będzie posiadał w swoich rejestrach bardzo starych danych, możesz donieść do urzędu własne papierowe dokumenty archiwalne w celu weryfikacji. Dokument z ZUS przekaż niezwłocznie do działu kadr swojego pracodawcy.

Czy okresy pracy na zleceniu u różnych pracodawców się sumują?

Tak. Do stażu pracy wlicza się wszystkie udokumentowane okresy, niezależnie od tego, dla ilu firm pracowałeś w przeszłości. Warunkiem jest opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne od tych umów.

Co jeśli zmienię pracę w trakcie trwania 24-miesięcznego okienka?

Jeśli zmienisz firmę przed upływem ustawowego terminu (czyli np. przed kwietniem 2028 roku w sektorze prywatnym), uzyskane zaświadczenie z eZUS składasz nowemu pracodawcy. Raz dostarczony dokument staje się stałym elementem Twoich akt osobowych (część A) i przechodzi do kolejnych zakładów pracy.

Co zrobić, jeśli pracodawca odmawia przyjęcia dokumentu z ZUS?

Pracodawca ma ustawowy obowiązek uwzględnić udokumentowany staż pracy. Jeśli odmawia doliczenia lat na podstawie oficjalnego zaświadczenia z eZUS, łamie przepisy prawa pracy. Taką sprawę należy niezwłocznie zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP).

Pracowałem na zleceniu podczas studiów. Czy ten czas liczy się podwójnie?

Nie. Przepisy prawa pracy zabraniają dublowania (nakładania się) okresów. Jeśli w tym samym czasie studiowałeś (za co po obronie otrzymujesz z urzędu 8 lat do stażu) i jednocześnie dorabiałeś na umowie zlecenia, dział kadr wybierze wariant korzystniejszy dla Ciebie. Te lata nie zostaną jednak zsumowane.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Kiedy pracownicy sektora publicznego i prywatnego mogą doliczać dawne okresy do stażu pracy?

Pracownicy sektora publicznego są objęci reformą od 1 stycznia 2026 roku, a pracownicy firm prywatnych od 1 maja 2026 roku. Zaświadczenie trzeba dostarczyć odpowiednio do 31 grudnia 2027 roku i do 30 kwietnia 2028 roku.

Jakie okresy nowe przepisy 2026 pozwalają doliczyć do stażu pracy według Kodeksu pracy?

Do stażu pracy zalicza się umowy zlecenia, umowy agencyjne lub o świadczenie usług, działalność gospodarczą, współpracę przy biznesie, ulgę na start, pracę za granicą, przerwy na opiekę nad dzieckiem, członkostwo w spółdzielniach rolniczych i służbę w wybranych formacjach mundurowych. Nowe przepisy nie obejmują umów o dzieło.

Czy nowe przepisy 2026 wpływają na staż emerytalny lub wysokość świadczenia senioralnego?

Nowe zasady nie wpływają na staż emerytalny ani na ostateczną wysokość świadczenia senioralnego. Chodzi wyłącznie o staż pracowniczy regulowany Kodeksem pracy, m.in. wymiar urlopu wypoczynkowego.

Jak złożyć Wniosek USP o zaświadczenie z ZUS do doliczenia okresów do stażu pracy?

Wniosek USP składa się wyłącznie cyfrowo przez profil w portalu eZUS, w zakładce „Kreator wniosku stażowe”. ZUS nie przyjmuje formularzy papierowych; gotowe zaświadczenie pojawi się na koncie eZUS.

Czy okresy pracy na umowie zlecenia u różnych firm sumują się do stażu pracy?

Tak. Do stażu pracy wlicza się wszystkie udokumentowane okresy, niezależnie od liczby firm, dla których wykonywano umowy zlecenia. Warunkiem jest opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne od tych umów.

Powiązane
Emerytura lub dochód poniżej 1010 zł? Z MOPS dostaniesz ponad 1200 zł miesięcznie
Emerytura lub dochód poniżej 1010 zł? Z MOPS dostaniesz ponad 1200 zł miesięcznie
Pracujesz dłużej? ZUS podał kwoty. Tyle zyskasz za 5 lat pracy po wieku emerytalnym
Pracujesz dłużej? ZUS podał kwoty. Tyle zyskasz za 5 lat pracy po wieku emerytalnym
Emerytura stażowa od 1 stycznia? ZUS podał wyliczenia, stracisz nawet kilkaset złotych co miesiąc
Emerytura stażowa od 1 stycznia? ZUS podał wyliczenia, stracisz nawet kilkaset złotych co miesiąc
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Dzień HR-owca: podejmujcie decyzje na podstawie danych, ale nie gubcie człowieka [WYWIAD]
21 cze 2026

20 czerwca co roku wypada Dzień HR-owca. Z tej okazji zadaliśmy kilka pytań dyrektorce HR w ADP Polska Annie Barbachowskiej. Z wywiadu można dowiedzieć o pracy w HR - jakie wykształcenie i umiejętności są wymagane, jak praca mieniła się na przestrzeni ostatnich 20 lat. Jak działy kadry i płac przygotowują się do wdrożenia regulacji o jawności wynagrodzeń? Czy 4-dnowy tydzień pracy ma sens? Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu pracowników? Czy zatrudnieni korzystają z pracy zdalnej na wakacjach?
Przedsiębiorcy i rolnicy stracą tańszy prąd? Ostatnie dni na oświadczenie
21 cze 2026

Tylko do 30 czerwca 2026 r. mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz rolnicy, którzy w drugiej połowie 2024 r. płacili za energię elektryczną ustawową cenę maksymalną, mogą złożyć lub poprawić „informację o pomocy”. Kto tego nie zrobi, straci prawo do preferencyjnej stawki, a sprzedawca przeliczy rachunki według cen z umowy – wraz z odsetkami. To termin ostateczny, który – zgodnie z zapowiedziami ustawodawcy – nie zostanie już przedłużony.
Kiedy najlepiej przejść na emeryturę w 2026 roku, żeby zyskać nawet kilkaset złotych. Został już tylko jeden korzystny termin
21 cze 2026

Nadal pracować czy już nie. Z tym dylematem mierzą się ci, którzy osiągnęli emerytalny wiek. Jeśli już ktoś zdecyduje się na pożegnanie z zawodowym życiem, nie bez znaczenia jest moment przejścia na zasłużony odpoczynek. Odłożenie decyzji o miesiąc lub dwa może sprawić, że emerytura będzie wyższa nawet o kilkaset złotych.
Płatna przerwa na umowie zlecenie w 2026 roku. Jak bezpiecznie skonstruować zapisy w umowie? [WZÓR KLAUZULI]
20 cze 2026

Wraz z rozpoczęciem sezonu urlopowego do działów kadr masowo trafiają pytania od zleceniobiorców o możliwość płatnego wypoczynku. Sytuację dodatkowo komplikuje zmiana dotycząca wliczania umów cywilnoprawnych do stażu pracowniczego. Jak legalnie przyznać zleceniobiorcy płatne wolne, nie narażając firmy na zarzut ustalenia stosunku pracy? Jakie pułapki kryje stawka godzinowa w 2026 roku? Wyjaśniamy.

REKLAMA

Nowe 600 plus na dentystę? Miliony Polaków mogą zyskać dopłatę do leczenia zębów
20 cze 2026

Wizyta w prywatnym gabinecie stomatologicznym to dla wielu Polaków potężny cios w domowy budżet. Plombowanie, zdjęcie kamienia i znieczulenie potrafią kosztować kilkaset złotych. Istnieje jednak legalny sposób, aby te pieniądze zostały w Twojej kieszeni. 600 plus na dentystę to potoczne określenie pakietu darmowych świadczeń gwarantowanych, które przysługują każdemu ubezpieczonemu w ramach NFZ.
Nowy podatek od mieszkań uświadomi bogatych inwestorów. Koniec omijania przepisów w Polsce
18 cze 2026

Temat podatku katastralnego w Polsce właśnie wszedł w decydującą fazę. Komisja Europejska wydała nowe zalecenia dla Polski, krytykując nasz obecny system jako głęboko niesprawiedliwy i napędzający spekulację. W tym samym czasie do Sejmu trafiła właśnie nowa, poprawiona wersja projektu ustawy autorstwa Nowej Lewicy. Autorzy załatali w niej luki, które miały pozwolić bogatym inwestorom na unikanie opłat.
Dodatkowe 12 dni wolnych od pracy dla wszystkich z powodu bólu uniemożliwiającego pracę i bez L4 – zamiast urlopu menstruacyjnego dla kobiet, który już obowiązuje
21 cze 2026

W OHP (tj. Ochotniczych Hufcach Pracy), będących jednostkami budżetowymi, podlegającymi pod Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – obowiązuje tzw. urlop menstruacyjny dla zatrudnionych tam kobiet, w wymiarze 1 pełnopłatnego dnia w miesiącu, co daje łącznie 12 dodatkowych dni wolnych od pracy w ciągu roku. W ostatnim czasie, jeden z posłów, wystąpił z postulatem zastąpienia ww. urlopu – urlopem zdrowotnym, przysługującym każdemu pracownikowi (bez podziału na płeć), który miałby stanowić pełnopłatny dzień wolny od pracy (w każdym miesiącu w ciągu roku), z powodu przewlekłego lub silnego bólu uniemożliwiającego pracę.
Pomocny zakup dla niepełnosprawnego dziecka. Niestety skarbówka nie pozwala odliczyć wydatku [interpretacja KIS]
20 cze 2026

Ojciec niepełnosprawnego chłopca kupił rower tandem ze wspomaganiem elektrycznym. Sprzęt realnie poprawił sprawność i samopoczucie dziecka, a jego zakup podpowiedzieli lekarze. Mimo to fiskus uznał, że kosztu nie wolno odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Powodem był brak „indywidualnego charakteru” sprzętu, a to pokazuje, jak nieprzewidywalna potrafi być ta ulga.

REKLAMA

Zmiany w liczeniu emerytury. ZUS robi to teraz po nowemu. Wychodzi się na tym lepiej czy gorzej? Oto konkretne wyliczenia
21 cze 2026

Zakończyć aktywność zawodową czy też nadal pracować, żeby zwiększyć wysokość „zusowskiej pensji” na starość. Ci, którzy zbliżają się do wieku emerytalnego stają przed ważną decyzją. Rząd od lat zachęca seniorów do dłuższej pracy i kusi ulgami podatkowymi. Kluczowe znaczenie mają też publikowane raz w roku przez GUS tablice średniego dalszego trwania życia.
Naukowcy znaleźli banalny sposób na kleszcze. Liczba pajęczaków spada nawet o 99 procent
19 cze 2026

Prosty i tani materiał, który większość z nas kojarzy z ogrodów, może stać się najpotężniejszą bronią w walce z plagą kleszczy. Naukowcy z University of Ottawa odkryli, że wysypanie wzdłuż leśnych ścieżek pasa zwykłych drewnianych zrębków dramatycznie ogranicza kontakt z pajęczakami – w niektórych przypadkach nawet o 99 procent. Jak to możliwe?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA