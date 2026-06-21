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Nawet 2150 zł miesięcznie na wsparcie seniorów od rządu. Pieniądze nie trafią jednak na konto, a sfinansują konkretne usługi

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21 czerwca 2026, 14:28
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
emeryt, senior, pieniądze, emerytura, renta
Nawet 2150 zł miesięcznie na wsparcie seniorów od rządu. Pieniądze nie trafią jednak na konto, a sfinansują konkretne usługi
ShutterStock

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Bon senioralny staje się faktem. Polski Sejm podjął ostateczną decyzję w sprawie nowego programu, który zasili budżety najstarszych Polaków kwotą nawet 2150 zł miesięcznie. To rewolucyjne wsparcie w opiece długoterminowej ma pomóc seniorom w codziennym życiu we własnych domach. Rząd stawia jednak twarde warunki. Zobacz, kto już teraz musi przygotować się na nadchodzące zmiany i jakie kryteria dochodowe będą kluczowe do otrzymania pieniędzy.

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Dla kogo bon senioralny? Trzy kluczowe warunki

Nowe świadczenie nie będzie przyznawane automatycznie wszystkim emerytom. Aby otrzymać pomoc o wartości do 2150 zł miesięcznie, należy spełnić trzy twarde kryteria:

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  1. Wiek: Ukończony 65. rok życia (ustawodawca ostatecznie zdecydował o obniżeniu wieku z planowanych wcześniej 75 lat).
  2. Obywatelstwo: Polskie lub status obywatela UE, EOG, Szwajcarii bądź Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
  3. Kryterium dochodowe: Średni miesięczny dochód seniora z 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie może przekraczać 3410 zł brutto. Kwota ta będzie co roku waloryzowana.

Warunek dla pracującej rodziny. Rząd wprowadza progi dla dzieci

To jeden z najważniejszych i najbardziej zaskakujących elementów nowej ustawy. Bon senioralny ma odciążyć i zatrzymać na rynku pracy osoby aktywne zawodowo, które opiekują się starzejącymi rodzicami. Z tego powodu ustawa nakłada sztywne limity dochodowe na członków rodziny (tzw. zstępnych), którzy wnioskują o bon dla swojego bliskiego:

  • Dla osób samotnych: Dochód pracującego członka rodziny musi mieścić się w przedziale od 3500 zł do 6700 zł brutto.
  • Dla gospodarstw wieloosobowych: Łączny limit dochodu na rodzinę wnioskodawcy wynosi maksymalnie 10 000 zł brutto miesięcznie.

Pieniądze nie trafią na konto. Jak działa nowe świadczenie?

Warto mocno podkreślić, że bon senioralny nie jest dodatkiem gotówkowym. Seniorzy nie otrzymają przelewu na konto ani pieniędzy do ręki. Środki te będą przekazywane bezpośrednio gminom, które sfinansują konkretną, doraźną pomoc (trwającą maksymalnie dwa tygodnie) realizowaną bezpośrednio w miejscu zamieszkania danej osoby. Katalog bezpłatnych usług w ramach bonu obejmuje:

  • Przygotowywanie posiłków i pomoc w zakupach.
  • Utrzymanie porządku w domu i wykonywanie drobnych prac domowych.
  • Udzielanie pomocy w zakresie higieny osobistej i pielęgnacji.
  • Umawianie i organizowanie wizyt u lekarza.
  • Pomoc w sprawach urzędowych i formalnych.
  • Wspieranie aktywności fizycznej oraz udziału w życiu społecznym.

Kto zostanie wykluczony z programu?

Rząd wprowadza jasne i bezwzględne zasady: bonu senioralnego nie można łączyć z innymi formami opieki instytucjonalnej lub wybranym publicznym wsparciem finansowym. Z programu wykluczone są osoby, które korzystają m.in. ze:

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  • Świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.
  • Zasiłku dla opiekuna lub świadczenia wspierającego.
  • Całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej (DPS).
  • Pobytu w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym (ZOL) lub pielęgnacyjno-opiekuńczym (ZPO).
  • Asystencji osobistej i innych usług opiekuńczych finansowanych ze środków publicznych.

Gdzie złożyć wniosek i kto oceni potrzeby seniora?

Za realizację programu i przyznawanie bonów w całości będą odpowiadały gminy właściwe dla miejsca zamieszkania seniora. Cała procedura nie będzie jednak formalnością opartą wyłącznie na dokumentach. Zanim wsparcie zostanie uruchomione, specjalny koordynator wyznaczony przez gminę przeprowadzi indywidualną ocenę potrzeb seniora w jego środowisku domowym. Bon otrzymają wyłącznie te osoby, u których test wykaże faktyczne, niezaspokojone trudności w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego.

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Harmonogram wdrażania. Kiedy ruszą pierwsze programy?

Ustawa trafi teraz pod obrady Senatu. Program będzie wprowadzany stopniowo w ramach trzyletnich programów rządowych na lata 2026-2028. Rząd celowo rozłożył finansowanie, aby gminy miały czas na przygotowanie wykwalifikowanej kadry opiekunów:

  • Rozpoczęcie: IV kwartał 2026 roku z budżetem 100 mln zł.
  • Rozwój w 2027 roku: Nakłady wzrosną do 400 mln zł.
  • Pełna faza w 2028 roku: Na cel przeznaczone zostanie 500 mln zł.

Kto pierwszy otrzyma wsparcie? Ustawa precyzuje kolejność. Pierwszeństwo mają gminy, w których publiczne usługi opiekuńcze dla seniorów dotychczas w ogóle nie funkcjonowały lub były drastycznie ograniczone (świadczone dla maksymalnie 10 osób) oraz regiony z najszybszym prognozowanym wzrostem liczby osób starszych.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Jakie trzy warunki musi spełnić senior, aby otrzymać bon senioralny do 2150 zł miesięcznie?

Senior musi mieć ukończony 65. rok życia, mieć polskie obywatelstwo lub status obywatela UE, EOG, Szwajcarii bądź Zjednoczonego Królestwa oraz dochód z 3 miesięcy nieprzekraczający 3410 zł brutto.

Czy bon senioralny będzie wypłacany seniorom na konto?

Bon senioralny nie jest dodatkiem gotówkowym. Środki będą przekazywane bezpośrednio gminom, które sfinansują konkretną, doraźną pomoc realizowaną w miejscu zamieszkania seniora.

Jakie limity dochodowe dotyczą członków rodziny wnioskujących o bon senioralny?

Dla osób samotnych dochód pracującego członka rodziny musi wynosić od 3500 zł do 6700 zł brutto. Dla gospodarstw wieloosobowych łączny limit dochodu na rodzinę wnioskodawcy wynosi maksymalnie 10 000 zł brutto miesięcznie.

Kto zostanie wykluczony z programu bonu senioralnego?

Z programu wykluczone są osoby korzystające m.in. ze świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna, świadczenia wspierającego, całodobowej opieki w DPS, pobytu w ZOL lub ZPO oraz publicznie finansowanych usług opiekuńczych.

Kiedy program bonu senioralnego ma być wprowadzany i jakie zaplanowano finansowanie?

Program bonu senioralnego będzie wprowadzany stopniowo w latach 2026–2028. Rozpoczęcie zaplanowano na IV kwartał 2026 roku z budżetem 100 mln zł, w 2027 roku nakłady wzrosną do 400 mln zł, a w 2028 roku do 500 mln zł.

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Źródło: INFOR
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