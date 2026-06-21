REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nawet o kilkaset złotych wzrosną emerytury kobiet z rocznika 1961. ZUS po ukończeniu 65 lat przeliczy świadczenia z urzędu

Nawet o kilkaset złotych wzrosną emerytury kobiet z rocznika 1961. ZUS po ukończeniu 65 lat przeliczy świadczenia z urzędu

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
21 czerwca 2026, 14:27
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
kobieta, emerytka, szczęśliwa, przeliczenie emerytury
Nawet o kilkaset złotych wzrosną emerytury kobiet z rocznika 1961. ZUS po ukończeniu 65 lat przeliczy świadczenia z urzędu
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W 2026 roku tysiące Polek czeka potężna zmiana w portfelach. Chodzi o kobiety z rocznika 1961, które kończą 65 lat. ZUS przestanie wypłacać im tzw. okresową emeryturę kapitałową. Brzmi groźnie? Wręcz przeciwnie! To moment, w którym ich docelowe świadczenie może wzrosnąć nawet o kilkaset złotych miesięcznie. Co trzeba zrobić, aby nie stracić ani grosza?

rozwiń >

Wielkie przeliczenie emerytur rocznika 1961. Jak zyskać nawet kilkaset złotych?

Tysiące kobiet z rocznika 1961 właśnie wchodzą w kluczowy moment dla swoich finansów. Po pięciu latach pobierania emerytury, wiek 65 lat przynosi tzw. "wielkie przeliczenie". Mechanizm ZUS działa na korzyść seniorek. Zmiana dzielnika i nowe Tablice Średniego Dalszego Trwania Życia GUS mogą podnieść miesięczną wypłatę od 200 do nawet 800 złotych. Jeśli urodziłaś się w 1961 roku i od pięciu lat pobierasz emeryturę, ten rok może być momentem, w którym Twój domowy budżet odczuje wyraźną ulgę. Mechanizm "wielkiego przeliczenia" dotyczy osób, które posiadały środki na subkoncie w ZUS i należały do Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE).

REKLAMA

REKLAMA

Dlaczego akurat teraz? Mechanizm okresowej emerytury kapitałowej

Kobiety z rocznika 1961 przeszły na emeryturę w wieku 60 lat (w 2021 roku). Przez ostatnie 5 lat ich świadczenie składało się z dwóch części: emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) oraz tzw. okresowej emerytury kapitałowej. Ta druga wypłacana jest ze środków zgromadzonych na subkoncie tylko do momentu ukończenia 65. roku życia - czyli powszechnego wieku emerytalnego przewidzianego dla mężczyzn. W miesiącu ukończenia 65 lat przez kobietę ten okres mija. ZUS ma wtedy ustawowy obowiązek dokonać z urzędu ponownego obliczenia świadczenia docelowego.

Ile można zyskać? Nowe tablice i zasada nienaruszalności kapitału głównego

Najważniejszą informacją dla seniorek jest unikalny sposób, w jaki prawo traktuje ten proces. Zgodnie z art. 26c ustawy o emeryturach i rentach z FUS, nowa emerytura docelowa jest obliczana na nowo od całej podstawy. Co to oznacza? Kwota składek na koncie głównym oraz kapitał początkowy nie są pomniejszane o wypłaty, które seniorka otrzymywała przez ostatnie 5 lat. Do tej bazy dopisuje się niewypłaconą dotychczas, zwaloryzowaną część środków z subkonta. Zsumowany w ten sposób nowy kapitał dzieli się przez mniejszą liczbę miesięcy, ponieważ w wieku 65 lat statystycznie mamy przed sobą mniej życia niż w wieku 60 lat. Efekt? Miesięczna kwota "na rękę" niemal zawsze idzie w górę - wzrost świadczenia potrafi wynieść od 45 proc. do ponad 50 proc.

Czy trzeba składać wniosek do ZUS?

Zgodnie z przepisami, ZUS dokonuje ponownego obliczenia emerytury z urzędu (automatycznie) w dniu ukończenia przez kobietę 65. roku życia. Warto jednak trzymać rękę na pulsie. Jeśli w kolejnym miesiącu po urodzinach nie otrzymasz decyzji o nowej wysokości świadczenia lub kwota przelewu się nie zmieni, warto złożyć zapytanie przez portal PUE ZUS lub udać się do placówki osobiście. Automatyzacja czasem napotyka problemy techniczne, zwłaszcza jeśli w starej dokumentacji występowały rozbieżności.

REKLAMA

Nowe tablice GUS a wysokość Twojej emerytury

Kluczem do wyższej emerytury przy przeliczeniu w wieku 65 lat są aktualne tablice średniego dalszego trwania życia publikowane przez GUS. Mechanizm jest prosty: im statystycznie krócej będziemy pobierać świadczenie, tym wyższa będzie jego miesięczna kwota. Według oficjalnej tabeli GUS, dla osoby w wieku dokładnie 65 lat średnie dalsze trwanie życia wynosi 222,7 miesiąca. To znacznie mniej niż w przypadku 60-latek, gdzie kapitał dzieli się przez 268,9 miesiąca. Właśnie ta różnica w "dzielniku" sprawia, że te same pieniądze dają odczuwalnie wyższy przelew każdego miesiąca.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

O czym ZUS Ci nie powie? Cztery ukryte korzyści i pułapki

  • Pułapka podatkowa: Skokowy wzrost emerytury (np. o 800 zł) może sprawić, że Twój roczny dochód przekroczy kwotę wolną od podatku (30 000 zł). W takim przypadku ZUS automatycznie zacznie potrącać 12 proc. zaliczki na podatek dochodowy (PIT).
  • PIT-0 dla Seniora: Jeśli kończysz 65 lat, czujesz się na siłach i zrezygnujesz na jakiś czas z pobierania emerytury na rzecz dalszej pracy, zyskasz całkowite zwolnienie z podatku dochodowego aż do kwoty 85 528 zł rocznie.
  • Premia za datę urodzenia: Kobiety, które obchodzą 65. urodziny po 1 czerwca, zyskują podwójnie. Ich środki na subkoncie zdążą przejść przez bardzo korzystną, roczną czerwcową waloryzację składek ZUS, co dodatkowo powiększy bazę do przeliczenia.
  • Gwarancja dziedziczenia dla rodziny: Przez pierwsze 3 lata od przejścia na emeryturę docelową (między 65. a 68. rokiem życia) obowiązuje tzw. wypłata gwarantowana. Jeśli seniorka w tym czasie umrze, wskazana przez nią osoba uposażona (np. mąż lub dzieci) otrzyma jednorazową wypłatę pozostałych na subkoncie środków. Warto upewnić się w ZUS, kto widnieje w dokumentach jako Twój spadkobierca.

Dorabianie na emeryturze w 2026 roku. Jak legalnie zwiększyć świadczenie?

Osiągnięcie 65. roku życia i przejście na emeryturę docelową nie oznacza konieczności rezygnacji z pracy. Dorabianie jest wyjątkowo korzystne dla seniorów z dwóch powodów:

  • Brak limitów zarobkowych: Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, mogą zarabiać bez żadnych ograniczeń. ZUS nie zawiesi ani nie zmniejszy ich świadczenia, niezależnie od wysokości pensji.
  • Coroczne doliczanie składek: Każdy miesiąc pracy to nowe składki na Twoim koncie. Raz w roku możesz złożyć wniosek o doliczenie tych okresów (druk ERPO). Najlepiej zrobić to w lipcu, tuż po przeprowadzeniu przez ZUS rocznej czerwcowej waloryzacji składek.

Lista kontrolna 65-latki. O czym musisz pamiętać?

  • Weryfikacja subkonta: Zaloguj się na portal PUE ZUS i sprawdź stan środków przeniesionych z OFE.
  • Kontrola przelewu: Sprawdź wpływ na konto w miesiącu następującym po Twoich 65. urodzinach. Jeśli kwota się nie zmieniła, natychmiast skontaktuj się z ZUS.
  • Wniosek o doliczenie składek: Jeśli wciąż pracujesz, złóż w lipcu wniosek ERPO, aby uwzględnić nowe składki z najwyższą waloryzacją.
  • Weryfikacja kapitału początkowego: Upewnij się, że ZUS prawidłowo wyliczył Twoje lata pracy sprzed 1999 roku.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

  1. Czy muszę składać wniosek, aby ZUS przeliczył moją emeryturę po 65. urodzinach? Nie. Zgodnie z prawem ZUS ma obowiązek dokonać zakończenia emerytury kapitałowej i wyliczenia emerytury docelowej automatycznie (z urzędu) w miesiącu Twoich 65. urodzin.
  2. Kiedy dokładnie zobaczę wyższą kwotę na koncie? Nowa stawka zacznie obowiązywać od dnia Twoich urodzin. Pełną wyższą kwotę lub wyrównanie otrzymasz w najbliższym terminie wypłaty świadczenia (np. jeśli urodziłaś się 15 maja, wyższa emerytura przysługuje od 15 maja, a fizyczny przelew z nową kwotą otrzymasz w czerwcu).
  3. Co się stało z pieniędzmi z mojego subkonta, skoro przez 5 lat wypłacano mi emeryturę kapitałową? Przez ostatnie 5 lat ZUS co miesiąc wypłacał część środków z subkonta. W wieku 65 lat subkonto zostaje zamknięte, a cała niewypłacona dotychczas, pozostała tam kwota (wraz z należnymi waloryzacjami) zostaje na stałe przepisana i dodana do Twojego głównego konta emerytalnego.
  4. Czy jeśli dorabiam do emerytury, ZUS sam doliczy nowe składki przy tym przeliczeniu? Nie. Automatyczne "wielkie przeliczenie" dotyczy wyłącznie połączenia zgromadzonych kapitałów i zastosowania nowego dzielnika GUS. Składki z obecnej pracy zostaną dopisane do Twojego świadczenia wyłącznie na Twój wniosek (druk ERPO), który warto składać raz w roku.
  5. Co zrobić, jeśli minął miesiąc od moich urodzin, a emerytura nie wzrosła? Zaloguj się na platformę PUE ZUS lub udaj się osobiście do placówki ZUS. Sprawdź, czy została wydana nowa decyzja emerytalna. Jeśli wystąpił błąd techniczny systemu, złóż pisemny wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia w związku z ukończeniem 65. roku życia.
Powiązane
Rząd szykuje zmiany. Seniorzy otrzymają niemal 4000 zł w podwójnych bonusach
Rząd szykuje zmiany. Seniorzy otrzymają niemal 4000 zł w podwójnych bonusach
Rząd uruchamia bon na usługi opiekuńcze, który ma pomóc starszym osobom w codziennym funkcjonowaniu i odciążyć ich rodziny
Rząd uruchamia bon na usługi opiekuńcze, który ma pomóc starszym osobom w codziennym funkcjonowaniu i odciążyć ich rodziny
Wyższa emerytura dla roczników 1949-1959. ZUS sam nie przeliczy Twoich pieniędzy
Wyższa emerytura dla roczników 1949-1959. ZUS sam nie przeliczy Twoich pieniędzy
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Dzień HR-owca: podejmujcie decyzje na podstawie danych, ale nie gubcie człowieka [WYWIAD]
21 cze 2026

20 czerwca co roku wypada Dzień HR-owca. Z tej okazji zadaliśmy kilka pytań dyrektorce HR w ADP Polska Annie Barbachowskiej. Z wywiadu można dowiedzieć o pracy w HR - jakie wykształcenie i umiejętności są wymagane, jak praca mieniła się na przestrzeni ostatnich 20 lat. Jak działy kadry i płac przygotowują się do wdrożenia regulacji o jawności wynagrodzeń? Czy 4-dnowy tydzień pracy ma sens? Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu pracowników? Czy zatrudnieni korzystają z pracy zdalnej na wakacjach?
Przedsiębiorcy i rolnicy stracą tańszy prąd? Ostatnie dni na oświadczenie
21 cze 2026

Tylko do 30 czerwca 2026 r. mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz rolnicy, którzy w drugiej połowie 2024 r. płacili za energię elektryczną ustawową cenę maksymalną, mogą złożyć lub poprawić „informację o pomocy”. Kto tego nie zrobi, straci prawo do preferencyjnej stawki, a sprzedawca przeliczy rachunki według cen z umowy – wraz z odsetkami. To termin ostateczny, który – zgodnie z zapowiedziami ustawodawcy – nie zostanie już przedłużony.
Kiedy najlepiej przejść na emeryturę w 2026 roku, żeby zyskać nawet kilkaset złotych. Został już tylko jeden korzystny termin
21 cze 2026

Nadal pracować czy już nie. Z tym dylematem mierzą się ci, którzy osiągnęli emerytalny wiek. Jeśli już ktoś zdecyduje się na pożegnanie z zawodowym życiem, nie bez znaczenia jest moment przejścia na zasłużony odpoczynek. Odłożenie decyzji o miesiąc lub dwa może sprawić, że emerytura będzie wyższa nawet o kilkaset złotych.
Płatna przerwa na umowie zlecenie w 2026 roku. Jak bezpiecznie skonstruować zapisy w umowie? [WZÓR KLAUZULI]
20 cze 2026

Wraz z rozpoczęciem sezonu urlopowego do działów kadr masowo trafiają pytania od zleceniobiorców o możliwość płatnego wypoczynku. Sytuację dodatkowo komplikuje zmiana dotycząca wliczania umów cywilnoprawnych do stażu pracowniczego. Jak legalnie przyznać zleceniobiorcy płatne wolne, nie narażając firmy na zarzut ustalenia stosunku pracy? Jakie pułapki kryje stawka godzinowa w 2026 roku? Wyjaśniamy.

REKLAMA

Nowe 600 plus na dentystę? Miliony Polaków mogą zyskać dopłatę do leczenia zębów
20 cze 2026

Wizyta w prywatnym gabinecie stomatologicznym to dla wielu Polaków potężny cios w domowy budżet. Plombowanie, zdjęcie kamienia i znieczulenie potrafią kosztować kilkaset złotych. Istnieje jednak legalny sposób, aby te pieniądze zostały w Twojej kieszeni. 600 plus na dentystę to potoczne określenie pakietu darmowych świadczeń gwarantowanych, które przysługują każdemu ubezpieczonemu w ramach NFZ.
Nowy podatek od mieszkań uświadomi bogatych inwestorów. Koniec omijania przepisów w Polsce
18 cze 2026

Temat podatku katastralnego w Polsce właśnie wszedł w decydującą fazę. Komisja Europejska wydała nowe zalecenia dla Polski, krytykując nasz obecny system jako głęboko niesprawiedliwy i napędzający spekulację. W tym samym czasie do Sejmu trafiła właśnie nowa, poprawiona wersja projektu ustawy autorstwa Nowej Lewicy. Autorzy załatali w niej luki, które miały pozwolić bogatym inwestorom na unikanie opłat.
Dodatkowe 12 dni wolnych od pracy dla wszystkich z powodu bólu uniemożliwiającego pracę i bez L4 – zamiast urlopu menstruacyjnego dla kobiet, który już obowiązuje
21 cze 2026

W OHP (tj. Ochotniczych Hufcach Pracy), będących jednostkami budżetowymi, podlegającymi pod Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – obowiązuje tzw. urlop menstruacyjny dla zatrudnionych tam kobiet, w wymiarze 1 pełnopłatnego dnia w miesiącu, co daje łącznie 12 dodatkowych dni wolnych od pracy w ciągu roku. W ostatnim czasie, jeden z posłów, wystąpił z postulatem zastąpienia ww. urlopu – urlopem zdrowotnym, przysługującym każdemu pracownikowi (bez podziału na płeć), który miałby stanowić pełnopłatny dzień wolny od pracy (w każdym miesiącu w ciągu roku), z powodu przewlekłego lub silnego bólu uniemożliwiającego pracę.
Pomocny zakup dla niepełnosprawnego dziecka. Niestety skarbówka nie pozwala odliczyć wydatku [interpretacja KIS]
20 cze 2026

Ojciec niepełnosprawnego chłopca kupił rower tandem ze wspomaganiem elektrycznym. Sprzęt realnie poprawił sprawność i samopoczucie dziecka, a jego zakup podpowiedzieli lekarze. Mimo to fiskus uznał, że kosztu nie wolno odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Powodem był brak „indywidualnego charakteru” sprzętu, a to pokazuje, jak nieprzewidywalna potrafi być ta ulga.

REKLAMA

Zmiany w liczeniu emerytury. ZUS robi to teraz po nowemu. Wychodzi się na tym lepiej czy gorzej? Oto konkretne wyliczenia
21 cze 2026

Zakończyć aktywność zawodową czy też nadal pracować, żeby zwiększyć wysokość „zusowskiej pensji” na starość. Ci, którzy zbliżają się do wieku emerytalnego stają przed ważną decyzją. Rząd od lat zachęca seniorów do dłuższej pracy i kusi ulgami podatkowymi. Kluczowe znaczenie mają też publikowane raz w roku przez GUS tablice średniego dalszego trwania życia.
Naukowcy znaleźli banalny sposób na kleszcze. Liczba pajęczaków spada nawet o 99 procent
19 cze 2026

Prosty i tani materiał, który większość z nas kojarzy z ogrodów, może stać się najpotężniejszą bronią w walce z plagą kleszczy. Naukowcy z University of Ottawa odkryli, że wysypanie wzdłuż leśnych ścieżek pasa zwykłych drewnianych zrębków dramatycznie ogranicza kontakt z pajęczakami – w niektórych przypadkach nawet o 99 procent. Jak to możliwe?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA