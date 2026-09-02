REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zarobki » ZUS tnie emerytury. Ta zmiana i nowe zasady zaczęły obowiązywać od września

ZUS tnie emerytury. Ta zmiana i nowe zasady zaczęły obowiązywać od września

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 września 2026, 09:29
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
ZUS obetnie emerytury. Ta zmiana i nowe zasady zaczną obowiązywać od września
ZUS obetnie emerytury. Ta zmiana i nowe zasady zaczną obowiązywać od września
fizkes
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Lawinowy wzrost cen w sklepach spożywczych, wysokie rachunki za energię za czynsz, drogie leki… to wszystko sprawia, że już nie spina się niejeden emerycki budżet. W takiej sytuacji niektórzy seniorzy decydują się na dodatkową pracę. Jednak nie wszyscy seniorzy mogą dorabiać bez ograniczeń. Niektórych obowiązują limity zarobków. Ich przekroczenie może oznaczać obniżenie emerytury lub renty, a w skrajnych przypadkach nawet wstrzymanie wypłaty świadczenia. Co więcej, od września przyjdzie ważna zmiana.

rozwiń >

Nie każdy emeryt może dorabiać bez ograniczeń

Zasady dotyczące dorabiania zależą przede wszystkim od rodzaju pobieranego świadczenia oraz wieku osoby, która je otrzymuje. Limity przychodów obowiązują przede wszystkim tych emerytów i rencistów, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego.

REKLAMA

REKLAMA

Chodzi między innymi o osoby pobierające wcześniejsze emerytury, emerytury pomostowe czy nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Ograniczenia dotyczą również rencistów pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Jeżeli ich przychód przekroczy określone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych limity, świadczenie może zostać zmniejszone. Przy jeszcze wyższych zarobkach wypłata emerytury lub renty może zostać zawieszona.

Po osiągnięciu wieku emerytalnego można dorabiać bez limitu

Inaczej wygląda sytuacja osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny. Kobieta, która ukończyła 60 lat, oraz mężczyzna po ukończeniu 65 lat mogą dorabiać bez ograniczeń. Oznacza to, że wysokość osiąganych przez nich zarobków nie powoduje zmniejszenia ani zawieszenia emerytury. ZUS nie stosuje wobec takich osób limitów przychodów.

REKLAMA

Dlatego przepisy dotyczące ograniczeń w dorabianiu dotyczą przede wszystkim wcześniejszych emerytów i części rencistów. To właśnie oni powinni szczególnie uważać na zmieniające się co kilka miesięcy kwoty.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

Limity dorabiania zmieniają się cztery razy w roku

Kwoty, których nie powinien przekraczać dorabiający senior, nie są ustalane raz na cały rok. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmienia je co trzy miesiące – w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Wysokość limitów jest uzależniona od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, które ogłasza Główny Urząd Statystyczny.

Obowiązują dwa najważniejsze progi. Pierwszy wynosi 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Po jego przekroczeniu ZUS może zmniejszyć wypłacane świadczenie. Drugi to 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Przekroczenie tego poziomu może skutkować zawieszeniem wypłaty emerytury lub renty.

Do sierpnia obowiązywały wyższe limity

Od czerwca 2026 roku wcześniejsi emeryci i renciści musieli stosować się do limitów wyliczonych na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale tego roku. Wyniosło ono 9562,88 zł. W efekcie miesięczny przychód do 6694,10 zł brutto nie powodował zmniejszenia świadczenia. Jeżeli senior zarobił więcej, ZUS mógł odpowiednio obniżyć emeryturę lub rentę. Jeszcze wyższy próg wynosił 12 431,80 zł brutto miesięcznie. Przekroczenie tej kwoty oznaczało zawieszenie wypłaty świadczenia. Teraz to się zmieniło.

Od września limity są niższe

Główny Urząd Statystyczny podał jdane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w drugim kwartale 2026 roku. Wyniosło ono 9233,13 zł. To o blisko 330 zł mniej niż w pierwszym kwartale. Niższe przeciętne wynagrodzenie oznacza również niższe limity dla osób, które muszą pilnować swoich przychodów.

Od września 2026 roku bez konsekwencji będzie można dorabiać do 6463,20 zł brutto miesięcznie. To o 230,90 zł mniej niż obecny limit. Jeżeli przychód znajdzie się między 6463,20 zł a 12 003,10 zł brutto miesięcznie, ZUS zmniejszy wypłatę świadczenia. Z kolei przekroczenie 12 003,10 zł brutto będzie oznaczało zawieszenie emerytury lub renty.

Dla wcześniejszych emerytów oznacza to mniej miejsca na dodatkowy zarobek. Łatwiej będzie bowiem przekroczyć zarówno pierwszy, jak i drugi próg.

Zobacz również:

ZUS nie zawsze zabierze całą kwotę przekroczenia

Jak zauważa Business Insider Polska, w przypadku przekroczenia niższego limitu ZUS zazwyczaj zmniejsza świadczenie o kwotę, o którą przychód przekroczył dopuszczalny poziom.

Przykładowo, jeżeli wcześniejszy emeryt zarobi 7 tys. zł brutto, przy obecnym limicie od czerwca jego świadczenie zostanie pomniejszone o 305,90 zł. Od września, przy takim samym zarobku, przekroczenie wyniesie już 536,80 zł.

Nie oznacza to jednak, że przy większych zarobkach ZUS będzie mógł potrącić dowolnie wysoką kwotę. Obowiązują bowiem maksymalne kwoty zmniejszenia świadczenia.

W przypadku emerytur oraz rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy maksymalne zmniejszenie wynosi 989,41 zł. Dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy jest to 742,10 zł, natomiast w przypadku rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba, maksymalna kwota zmniejszenia wynosi 841,05 zł.

Oznacza to, że jeżeli przekroczenie limitu byłoby bardzo duże, ZUS nie potrąci z emerytury całej różnicy pomiędzy zarobkiem a dopuszczalnym limitem. Zastosowanie będzie miała maksymalna kwota zmniejszenia.

Zobacz również:

Są też grupy, których limity nie dotyczą

Przepisy przewidują również wyjątki. Bez ograniczeń mogą dorabiać emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, czyli kobiety po ukończeniu 60 lat i mężczyźni po ukończeniu 65 lat. Limitów nie stosuje się także do rencistów pobierających renty dla inwalidów wojennych oraz inwalidów wojskowych, jeżeli ich niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową.

Bez ograniczeń mogą również dorabiać osoby pobierające rentę rodzinną po osobach uprawnionych do tych świadczeń. Dotyczy to także osób pobierających rentę rodzinną, jeżeli jej wysokość jest korzystniejsza od emerytury ustalonej z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Dla pozostałych wcześniejszych emerytów i rencistów najważniejsze jest jedno: przed podjęciem dodatkowej pracy warto sprawdzić aktualny limit przychodów. Kwoty zmieniają się bowiem kilka razy w roku, a od września 2026 roku będą wyraźnie niższe niż te obowiązujące obecnie.

Powiązane
Zmiany w waloryzacji rent i emerytur. Świadczenia po nowemu i z podwyżką. Są już dokładne wyliczenia
Zmiany w waloryzacji rent i emerytur. Świadczenia po nowemu i z podwyżką. Są już dokładne wyliczenia
Wielka zmiana w ZUS dla emerytów i rencistów. Chodzi o korzystanie z ulgi i zniżek
Wielka zmiana w ZUS dla emerytów i rencistów. Chodzi o korzystanie z ulgi i zniżek
Dodatkowe pieniądze dla seniorów. Dostaną nawet 600 złotych bez względu na wysokość emerytury. Rusza składanie wniosków. Termin ma znaczenie
Dodatkowe pieniądze dla seniorów. Dostaną nawet 600 złotych bez względu na wysokość emerytury. Rusza składanie wniosków. Termin ma znaczenie
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Oprocentowanie nadpłaty po zastosowaniu się do błędnej interpretacji
02 wrz 2026

Interpretacje indywidualne mają zapewniać podatnikom bezpieczeństwo i chronić ich przed negatywnymi skutkami błędnej wykładni przepisów. Powstaje jednak pytanie, czy ochrona ta obejmuje również sytuację, w której podatnik zastosował się do nieprawidłowej interpretacji, zapłacił nienależny podatek, a następnie, po jej uchyleniu przez sąd, wystąpił o zwrot nadpłaty wraz z oprocentowaniem. Do tej kwestii odniósł się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 3 czerwca 2026 r., sygn. II FSK 162/26 wskazując, że brak wyraźnej regulacji w Ordynacji podatkowej nie może prowadzić do pozbawienia podatnika należnej ochrony.
Umowa zlecenie czy umowa o pracę? PIP od lipca 2026 r. rozstrzyga to na wniosek pracodawcy
02 wrz 2026

Zatrudniasz kogoś na umowę zlecenie albo B2B i nie masz pewności, czy urząd nie uzna tego za etat? Od 8 lipca 2026 r. możesz zapytać o to wprost Głównego Inspektora Pracy. Do 25 sierpnia wpłynęło już 9 takich wniosków, ale tylko w 4 przypadkach urząd potwierdził, że umowa cywilnoprawna została zawarta prawidłowo.
Zawiadomienie od komornika. Pierwsze kroki w sprawie egzekucyjnej
02 wrz 2026

Otrzymanie pisma od komornika, nawet gdy się tego spodziewamy, w zrozumiały sposób wiąże się z emocjami i chyba nikogo nie pozostawia obojętnym. Ważne jest jednak, żeby starać się zachować spokój i podjąć racjonalne działania.
Wielka premia dla seniorów wpłynie na konta 4 września 2026. ZUS potwierdza decyzję i przyspiesza wypłaty
02 wrz 2026

Już 4 września 2026 roku emeryci i renciści otrzymają przelew powiększony o czternastą emeryturę. ZUS wypłaci pieniądze wcześniej, niż przewiduje standardowy harmonogram. Nie oznacza to jednak, że tego dnia świadczenie trafi do wszystkich seniorów. Część otrzyma je później, część w pomniejszonej wysokości, a niektórzy nie dostaną go wcale. Zdecydują o tym termin wypłaty emerytury lub renty oraz wysokość pobieranego świadczenia.

REKLAMA

Koniec ważnego terminu dla gmin. Co dalej z planami ogólnymi i inwestycjami?
02 wrz 2026

31 sierpnia minął termin związany z reformą systemu planowania przestrzennego i uchwalaniem planów ogólnych gmin. Nie oznacza to jednak, że inwestycje w gminach, które nie zdążyły przyjąć dokumentu, zostaną wstrzymane. Kluczowe znaczenie mają obowiązujące plany miejscowe oraz wcześniej wydane decyzje o warunkach zabudowy.
Rząd chce uwolnić grunty, ale reguluje budynek zamiast przestrzeni. Dworzec Świebodzki pokazuje błąd założeń projektu ustawy o odrębnej własności obiektów budowlanych
02 wrz 2026

Projekt ustawy o odrębnej własności obiektów budowlanych (na razie znamy tylko jego założenia) odpowiada na rzeczywisty problem, lecz zaczyna reformę od końca. Polska nie potrzebuje wyłącznie odrębnej własności gotowego obiektu. Potrzebuje zbywalnego i obciążalnego hipoteką prawa do zabudowy oznaczonej przestrzeni, ustanawianego jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. Wrocławski Dworzec Świebodzki pokazuje, że stawką nie jest wyłącznie porządek w księgach wieczystych, lecz możliwość stworzenia całej nowej dzielnicy i nowego źródła finansowania transportu publicznego.
Złudzenie kontroli nad majątkiem. Dlaczego czujemy się bezpieczniej, mając wszystko pod ręką
02 wrz 2026

Rzadko spotykam kogoś, kto nie rozumie zasady dywersyfikacji. Ludzie, z którymi rozmawiam o przechowywaniu wartości, doskonale znają tę zasadę, rozumieją ryzyko włamania, czytali o wyłączeniach w polisach. A mimo to wybierają bliskość — sejf w gabinecie, gotówkę w domowej szufladzie, wszystko w jednym miejscu, o którym wiedzą tylko oni. Przez lata traktowałem to jako niekonsekwencję. Dziś sądzę, że to coś znacznie bardziej uporządkowanego — mechanizm, który psychologia opisała już pół wieku temu.
Opłata skarbowa po nowemu. Od 1 października 2026 r. zmienią się zasady zwrotu pieniędzy
02 wrz 2026

Koniec z decyzją przy każdym zwrocie opłaty skarbowej? Nowe przepisy mają uprościć procedurę i wprowadzić termin 2 miesięcy na zwrot, ale zmienią się również obowiązki związane z dokumentowaniem zapłaty. Minister Finansów i Gospodarki przygotował projekt rozporządzenia, który ma zastąpić obowiązujące przepisy. Sprawdź, co dokładnie się zmieni.

REKLAMA

Najmłodsi pracownicy czują się najgorzej ze wszystkich. Wypalenie dotyka Zetek już w pierwszym roku pracy. Jak to możliwe?
02 wrz 2026

Masz mniej niż 25 lat i czujesz się gorzej niż twoi starsi koledzy z pracy? Nie jesteś wyjątkiem - jesteś w dużej grupie. Najnowszy raport LongLife pokazuje, że młodzi pracownicy oceniają swoje zdrowie najgorzej ze wszystkich grup wiekowych, a aż 46% przedstawicieli pokolenia Z doświadczyło już wypalenia zawodowego. Problem w tym, że tylko 32%. firm w ogóle go dostrzega. Co zrobić z tymi danymi?
Zakup używanego samochodu w Polsce. Ile trzeba zapłacić?
02 wrz 2026

Ile trzeba było zapłacić za używany samochód w Polsce w czerwcu? Średnia cena wyniosła 50 717 zł, a w tym miesiącu na rynku wtórnym sprzedano 247 477 aut. Dane pochodzą z raportu AAA Auto, obejmującego analizę sprzedaży w komisach, internecie oraz u dealerów samochodów używanych.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA