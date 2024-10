Tylko połowa Polaków uważa się za pewnych siebie, a co piątemu mężczyźnie i co czwartej kobiecie brakuje pewności siebie

Zdaniem zdecydowanej większości Polaków pewność siebie to przede wszystkim wiara we własne możliwości, umiejętność wyrażania i obrony własnego zdania oraz poczucie własnej wartości. Choć pewność siebie jest cechą mocniej pożądaną przez kobiety, to niestety dostrzega ją u siebie mniej niż połowa badanych Polek.

Co ważne, zdaniem 63 proc. Polaków pewność siebie można wypracować. I o dziwo, częściej od mężczyzn uważają tak kobiety.

Pewność siebie: można wypracować w sobie, ale to długi proces

Sztuce wypracowywania pewności siebie Sukces Pisany Szminką (Fundacja WłączeniPlus) i marka Kérastase przeznacza bezpłatne warsztaty rozwojowe dla młodych kobiet, organizowane w ramach akcji Power Talks.

Wcześniej w ramach kampanii Power Talks przeprowadzono badanie na reprezentatywnej grupie Polek i Polaków, z którego wynika, że pewność siebie rośnie w nas wraz z upływającymi latami.

W konsekwencji pewność siebie dostrzega u siebie jedynie 36 proc. osób w wieku 18-24 lata, 43 proc. w grupie 25-34 lata i 46 proc. – w wieku 35-44 lata.

Ale już 51 proc. wśród 45-55 lat i 55 proc. respondentów powyżej 55 roku życia.

Co ciekawe, częściej brak pewności siebie dostrzegają w sobie kobiety (28 proc. względem 20 proc. wśród mężczyzn). Mniej niż połowa (47 proc.) ankietowanych uważa się za osoby pewne siebie.

Pewność siebie: kobiety mniej ufają swoim możliwościom od mężczyzn

Wyniki badania wskazują, że zdaniem Polaków osoby pewne siebie cechuje: wiara we własne możliwości (71 proc.) oraz umiejętność wyrażania własnego zdania (70 proc.).

Jednocześnie jedynie 34 proc. badanych kobiet wierzy we własne możliwości, a 43 proc. potrafi swobodnie wyrażać swoje zdanie.

W dalszej kolejności respondenci jako cechy osoby pewnej siebie wskazywali poczucie własnej wartości (69 proc.), umiejętność obrony własnego zdania (69 proc.) oraz akceptację siebie (68 proc.).

Badane dostrzegają te cechy u siebie rzadko, posiadanie ich deklaruje kolejno 38 proc., 40 proc. i 37 proc. respondentek.

W opinii 63 proc. badanych pewność siebie nie jest cechą wrodzoną, ale można nad nią pracować.

Okazuje się, że częściej przekonanie, że można budować własną pewność siebie dotyczy kobiet (68 proc. w porównaniu do 58 proc. wśród mężczyzn) oraz osób młodych, w wieku 18-24 lat (75 proc. wskazań).

Kobiety chcą być pewne siebie, bo to dla nich cecha bardzo pozytywna

Wyniki badania wskazują, że dla blisko trzech na czterech respondentów bycie pewnym siebie jest ważne, z czego dla 22 proc. – bardzo ważne.

Okazuje się, że pewność siebie istotniejsza jest dla kobiet (79 proc. względem 68 proc. wśród mężczyzn).

Aż 82 proc. badanych jest zdania, że pewność siebie jest cechą pozytywną, a 30 proc. uznaje ją za zdecydowanie pozytywną. Ponownie częściej myślą tak kobiety – 86 proc. w porównaniu do 79 proc. w grupie mężczyzn.

– Zdrowa pewność siebie jest kluczem do spełnienia we wszystkich aspektach życia. Niestety, obserwuję to od lat, wiele Polek wciąż zmaga się z jej brakiem, co ogranicza ich możliwości i hamuje rozwój – mówi Olga Kozierowska, prezeska Fundacji WłączeniPlus i twórczyni Sukcesu Pisanego Szminką.

Właśnie dlatego z pełnym oddaniem angażujemy się projekt #Power Talks, a ja osobiście zdecydowałam się poprowadzić warsztaty w tym obszarze w ramach realizacji części mojej życiowe misji, dzielenia się pozyskaną wiedzą w formie „podaj dalej” – dodaje Olga Kozierowska.

Jak wyjaśnia, badanie przeprowadzone zostało przez Socjolożki.pl w ramach akcji Power Talks, której celem jest wspieranie młodych kobiet i pomoc w budowaniu ich poczucia własnej wartości.

Olga Kozierowska, twórczyni Sukcesu Pisanego Szminką oraz Anna Flis, ekspertka Sukcesu Pisanego Szminką, podczas bezpłatnych warsztatów wesprą młode kobiety w pracy nad pewnością siebie, podzielą się konkretnymi narzędziami i ćwiczeniami, pozwalającymi na odkrywanie własnego potencjału.

Z kolei Natalia Kacprzak, Brand Business Leader Kérastase w Polsce i Krajach Bałtyckich wyjaśnia zaangażowanie marki w inicjatywę społeczną Power Talks.

– Ilustruje ona nasze zaangażowanie w działania na rzecz zmian na lepsze. We współpracy z organizacjami non-profit, realizujemy nasz cel, jakim jest walka z brakiem pewności siebie i dawanie jej młodym kobietom, poprzez programy mentoringu kierowane przez kobiety do kobiet – mówi Natalia Kacprzak.

– To przesłanie odzwierciedla wartości reprezentowane przez Kérastase i stanowi odpowiedź na jedną z najważniejszych potrzeb w naszym społeczeństwie. Wierzymy, że wspólnymi siłami możemy budować potencjał kobiet i wzmacniać ich pozycję w społeczeństwie – dodaje menadżerka Kérastase.

Budowanie pewności siebie na warsztatach Power Talks

Fundacja WłączeniPlus pod marką Sukces Pisany Szminką wraz z marką Kérastase zaprasza na bezpłatne warsztaty rozwojowe dla młodych kobiet, które odbędą się w Poznaniu (23.10.2024) oraz Sopocie (06.11.2024).

– Warsztaty organizujemy pro publico bono, kierując się zasadą „podaj dalej”. Od uczestniczek warsztatów oczekujemy jedynie przekazania pozyskanej wiedzy następnej osobie, której jest ona jest potrzebna – dodaje Olga Kozierowska.

W ramach programu Power Talks do 2025 roku wsparcie otrzyma ponad 15 tysięcy kobiet na całym świecie.