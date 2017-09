Wniosek o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego 2017/2018

Okres świadczeniowy 2017/2018 będzie trwał od 1 października do 30 września 2018 r. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu w tym okresie można było składać już od 1 sierpnia 2017 r. Osoby, które jeszcze tego nie zrobiły nadal mogą złożyć wniosek. Jeśli zrobią to do końca września świadczenia przysługujące za październik otrzymają do 30 listopada 2017 r.

Komu przysługuje prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego składa osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Alimenty z funduszu przysługują osobie uprawnionej do pobierania alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez Sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna do ukończenia przez nią 18 roku życia albo 25 roku życia (jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej). W przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności świadczenia te przysługują bezterminowo.

Aby otrzymać świadczenia z funduszu alimentacyjnego dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 725 zł.

Co powinien zawierać wniosek?

Wniosek powinien zawierać:

1) dane dotyczące członków rodziny, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz, o ile wnioskodawca posiada – adres poczty elektronicznej i numer telefonu;

2) oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich znanych mu informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu;

3) oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Załączniki do wniosku:

1) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego członka rodziny;

2) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o: