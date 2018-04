Sportowcy mogą korzystać z mediacji przy rozwiązywaniu sporów

Mediacja to alternatywna do postępowania sądowego (powszechnego i polubownego) metoda rozwiązywania sporów, stosowana niemal na całym świecie, także w sprawach sportowych. Istotą mediacji jest zaangażowanie bezstronnej i neutralnej osoby trzeciej (mediatora), która pomaga skonfliktowanym stronom w dojściu do porozumienia. Celem mediacji jest zawarcie ugody, którą zaakceptują zwaśnione strony, a która ma moc ugody sądowej.

Dotychczas sportowcy mogli skorzystać z metody arbitrażu, gdzie konflikt rozstrzyga się na drodze sądowej, a wydany wyrok jednych cieszy, innych martwi. W mediacji nie ma wyroku, a wygrywają wszyscy. Warto podkreślić, że mediacja nie jest konkurencją dla arbitrażu, gdyż są to dwie alternatywne metody rozwiązywania sporów dające możliwość zakończenia sporu poza sądem powszechnym.

Centrum Mediacji Sportowej rozpoczęło swoją działalność 23 kwietnia 2018 r. Zespół tworzą profesjonalni mediatorzy, pod kierownictwem Grażyny Górskiej, mediator z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w pomocy prawnej osobom i instytucjom ze świata sportu.

"Głównym celem działalności Centrum Mediacji Sportowej jest pomoc środowisku sportowemu w rozwiązywaniu konfliktów powstałych w związku z profesjonalnym i amatorskim uprawianiem sportu poprzez wykorzystanie idei mediacji. Celem jest skuteczne, profesjonalne, szybkie i poufne rozwiązywanie sporów sportowych w drodze mediacji" - powiedziała Grażyna Górska.

Założyciele PKSN, w porozumieniu z przedstawicielami związków sportowych zauważyli potrzebę utworzenia instytucji, która swoim zasięgiem obejmie wszystkie sporty (zarówno olimpijskie, jak i nieolimpijskie) i na drodze mediacji pomoże w szybkim i skutecznym rozwiązywaniu problemów.

Polski Komitet Sportów Nieolimpijskich zrzesza obecnie 30 związków i stowarzyszeń sportowych. Wśród nich znajdują się przede wszystkim dyscypliny, które można było oglądać podczas ubiegłorocznych X Światowych Igrzysk Sportowych The World Games 2017 – Wrocław, gdzie Polska Reprezentacja zdobyła aż 30 medali.

Wszystkie sprawy do CMS można zgłaszać online za pomocą formularza, dostępnego na stronie: www.centrummediacjisportowej.pl lub mailowo na adres: biuro@centrummediacjispotowej.pl

Centrum zapewnia pełną poufność w prowadzonych rozmowach.

Informacje o Polskim Komitecie Sportów Nieolimpijskich

Polski Komitet Sportów Nieolimpijskich jest jednym z trzech polskich komitetów narodowych w sporcie (oprócz Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego). Obecnie zrzesza 30 polskich związków sportowych i stowarzyszeń z tzw. dyscyplin nieolimpijskich.

Polski Komitet Sportów Nieolimpijskich został powołany 19 października 2017 roku. Spotkanie założycielskie odbyło się w Pałacu Lubomirskich w Warszawie.

Podstawowym celem PKSN jest rozwój sportu, a w szczególności rozwój, promocja i ochrona prawna sportów nieolimpijskich, przy zachowaniu ścisłej współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Polskim Komitetem Olimpijskim, Polskim Komitetem Paraolimpijskim i International World Games Association. PKSN to niezależna organizacja pozarządowa, której członkami mogą zostać zarówno przedstawiciele sportów nieolimpijskich jak i sportów olimpijskich.

Źródło: Polski Komitet Sportów Nieolimpijskich

