Przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym – 2017/2018 r.

Dopuszczalna prędkość w terenie zabudowany wynosi do 50 km/h, jeżeli znaki drogowe nie stanowią inaczej. W godzinach od 23.00 do 5.00 w terenie zabudowanym można poruszać się z prędkością maksymalną 60 km/h.

Istotne jest rozróżnienie strefy zamieszkania od terenu zabudowanego. W strefie zamieszkania kierowca może poruszać się pojazdem z prędkością maksymalną wynoszącą 20 km/h. W tej strefie pierwszeństwo zawsze mają piesi, którym wolno poruszać się po całej szerokości drogi a także wolno parkować jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.

reklama reklama

Mandat i punkty

Za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym ustawodawca przewiduje mandat karny. Policjant może nałożyć mandat na kierowcę w wysokości od 50 zł do 500 zł – kwota obciążenia mandatem jest zależna od tego jak bardzo kierowca przekroczył dopuszczalną prędkość.

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:

do 10 km/h – do 50 zł;

o 11 – 20 km/h – od 50 zł do 100 zł;

o 21 – 30 km/h – od 100 zł do 200 zł;

o 31 – 40 km/h – od 200 zł do 300 zł;

o 41 – 50 km/h – od 300 zł do 400 zł;

o 51 km/h i więcej – od 400 zł do 500 zł.

Ponadto policjant wymierzając mandat za przekroczenie dozwolonej prędkości wymierza nakłada na kierowcę do 10 punktów karnych. Każdy kierowca może otrzymać maksymalnie 24 punkty karne (młodzi kierowcy - 20 punktów karnych) zanim zostanie mu odebrane prawo jazdy. Punkty karne są usuwane z konta kierowcy po roku od popełnienia wykroczenia, za które został ukarany punktami.

Odebranie prawa jazdy

Jak stanowi art. 102 ustawy o kierujących pojazdami, starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, m.in. gdy kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym. Decyzji tej zostaje nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Kierowcy powinni dokładniej przyjrzeć się treści omawianego ze względu na to, że jego zastosowanie wcale nie jest takie szerokie jakby mogło się wydawać na pierwszy rzut oka. Na przykład, jadąc na drodze ekspresowej jednojezdniowej (dopuszczalne: 100 km/h) z prędkością 160 km/h, policjant nie może zabrać nam prawa jazdy ponieważ nie jest to teren zabudowany. Jadąc 100 km/h w terenie zabudowanym też nie może zostać nam odebrane prawo jazdy – przepis stanowi, że trzeba przekroczyć prędkość o więcej niż 50 km/h (w tym wypadku było by to 101 km/h).