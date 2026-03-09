REKLAMA

Forma ma znaczenie. Jak jedno zdanie szefa może zniszczyć albo zbudować pracownika

Forma ma znaczenie. Jak jedno zdanie szefa może zniszczyć albo zbudować pracownika

09 marca 2026, 10:05
Grzegorz Grochala
Grzegorz Grochala
Członek Zarządu i współwłaściciel Grupy Hurtostal (branża stalowa, Szczecin)
Forma ma znaczenie. Jak jedno zdanie szefa może zniszczyć albo zbudować pracownika
Forma ma znaczenie. Jak jedno zdanie szefa może zniszczyć albo zbudować pracownika
Menedżerowie są rozliczani z wyników, terminów i KPI-ów. Rzadko kiedy ktoś mierzy to, co powiedzieli do pracownika w poniedziałek rano. A właśnie to często decyduje o tym, czy ktoś da z siebie 100% – albo czy zacznie szukać nowej pracy.

To samo zdanie, zupełnie inny świat

Wyobraź sobie dwóch szefów. Obaj mają tego samego pracownika, który właśnie popełnił błąd w raporcie. Jeden mówi: „Pomimo że ci wszystko wytłumaczyłem, i tak zrobiłeś to źle.” Drugi podchodzi i pyta: „Widzę, że coś poszło nie tak – co się stało i jak możemy to razem naprawić?” Efekt pracy? Identyczny – raport do poprawki. Ale to, co zostaje w pracowniku po tej rozmowie, jest zupełnie inne.

Pierwsza wersja uruchamia postawę obronną, obniża poczucie wartości i blokuje myślenie o rozwiązaniu. Człowiek skupia się na tym, żeby się usprawiedliwić albo wycofać. Druga – otwiera rozmowę, daje poczucie partnerstwa i skupia energię na tym, co można zrobić lepiej. Forma ma znaczenie. Nie jako ozdobnik grzeczności, ale jako realne narzędzie zarządzania.

Słowa zostają w ludziach na lata

Zapytaj dowolnego dorosłego człowieka: „Czy pamiętasz jakieś zdanie, które usłyszałeś od szefa, nauczyciela albo rodzica i nosisz je w sobie do dziś?” Niemal każdy ma takie zdanie. Bywa, że jest to komplement sprzed dziesięciu lat, który dał komuś wiatr w żagle na miesiące. Ale równie często jest to jedno bezmyślne słowo, które podcięło skrzydła w kluczowym momencie.

Szczególnie siłę tego mechanizmu widać w pracy z ludźmi młodymi, nowymi lub niepewnymi siebie. U nich jedno zdanie ze strony przełożonego potrafi „odpalić” na cały dzień – albo w drugą stronę: zamknąć na kolejne tygodnie. Menedżer, który to rozumie, traktuje komunikację nie jako narzędzie wydawania poleceń, lecz jako sposób budowania ludzi.

Trzy wersje tej samej rozmowy

W pracy z zarządzaniem personelem często proponuję ćwiczenie, które uświadamia, jak wielkie znaczenie ma sposób powiedzenia czegoś. Przykład: pracownik prosi o dzień wolny, a Ty nie możesz się zgodzić. Jak to powiedzieć?

Wersja pierwsza – najgorsza: „Nie ma mowy, mamy pełen grafik. Sam widział Pan, kiedy podpisywał umowę.”

Wersja druga – sucha, urzędowa: „W tym terminie nie ma możliwości udzielenia urlopu. Proszę złożyć wniosek na inny termin.”

Wersja trzecia – empatyczna, ale stawiająca granicę: „Rozumiem, że to ważna sprawa. Na ten tydzień naprawdę nie mogę się zgodzić – mamy krytyczny moment w projekcie. Ale chętnie razem sprawdzimy, kiedy będzie to możliwe, i postaram się ten termin zabezpieczyć.”

Wynik jest taki sam: pracownik nie dostaje wolnego. Ale po pierwszej wersji prawdopodobnie zaczyna szukać nowej pracy. Po trzeciej – czuje, że jest traktowany poważnie, i prawdopodobnie angażuje się w krytyczny projekt ze zdwojoną energią.

Historie z produkcji: kiedy forma niszczyła wyniki

Nie mówię tu o teorii. W branży stalowej, w której pracuję od lat, miałem okazję obserwować sytuacje, gdzie forma komunikacji dosłownie wpływała na wyniki firmy.

Historia pierwsza – nadgodziny. Szef podchodzi do hali i rzuca: „Dziś nikt nie wychodzi do osiemnastej, mamy zamówienie.” Efekt? Ludzie pracują, ale ze złością. Nikt nie pyta, ile jest zamówień, ile jest czasu, czy można coś usprawnić. Zamówienie idzie, ale motywacja spada. Wystarczyłoby powiedzieć: „Mamy dużą dostawę na jutro – czy możemy razem podjąć decyzję, jak najlepiej to ogarnąć dziś po południu?” To jedno zdanie zmienia dynamikę z rozkazu w zaproszenie do współpracy.

Historia druga – źle wykonane elementy. Operator popełnił błąd przy parametrach maszyny, poszło trochę złomu. Zamiast zapytać: „Co się stało i co możemy zrobić, żeby to się nie powtarzało?” – szef krzyknął: „Ile razy mam powtarzać, skup się w końcu.” Pracownik przestał zgłaszać problemy, bo wiedział, że dostanie po głowie. Złom rósł, bo błędy były zamiatane pod dywan. Koszt tej formy komunikacji? Realny, mierzalny w złotówkach.

Forma to nie grzeczność – to narzędzie zarządzania

Wielu menedżerów myśli, że miękka komunikacja to ustępstwo albo słabość. że „bycie miłym” oznacza brak wymagań. To fundamentalne nieporozumienie. Forma to nie komplement. Forma to sposób, w jaki budujesz albo niszczysz swój autorytet – nie oparty na stanowisku, ale na tym, jak ludzie czują się po rozmowie z Tobą.

Możesz być bezpośredni, wymagający i konkretny – i jednocześnie mówić z szacunkiem. Te rzeczy nie są sprzeczne. Menedżer, który rozkazuje i straszy, buduje organizację, która „odlicza do szesnastej”. Menedżer, który stawia wymagania i jednocześnie traktuje ludzi poważnie, buduje organizację, która rozwiązuje problemy, zanim szef je zauważy.

Praktyczne zasady: jak mówić, żeby budować

Kilka zasad, które wdrożyłem zarówno we własnej firmie, jak i przekazuję studentom zarządzania:

  • Zanim powiesz coś trudnego – zrób pauzę. Pierwsze słowo, które wyjdzie z Ciebie w złości, rzadko jest trafione. Sekunda refleksji zmienia zdanie.
  • Oddziel człowieka od zachowania. Nie: „jesteś niesolidny”. Tak: „Trzy razy w tym miesiącu termin nie był dotrzymany – co się dzieje?”
  • Pytaj, zanim ocenisz. Zanim powiesz, że coś zostało zrobione źle, sprawdź, czy pracownik rozumiał zadanie. Często błąd leży po stronie przekazu, nie wykonawcy.
  • Stawiaj granice z wyjaśnieniem. „Nie możemy tego zrobić, bo...” – to zdanie buduje zaufanie. „Nie ma mowy” – niszczy je.
  • Chwal konkretnie. „Dobra robota” to nic. „Wczoraj sam ogarniałeś zmianę grafiku i dzięki temu uniknęliśmy dziur w obsadzie – to jest właśnie to, czego szukamy w liderze” – to zostaje na lata.

Menedżer, który zostawia ślad

Na każdym wykładzie z zarządzania personelem zadaję studentom to samo pytanie: „Jakim menedżerem chcesz być? Czy Twoi ludzie będą bardziej kompetentni i odważniejsi dzięki pracy z Tobą – czy mniej?” To nie jest pytanie o wyniki. To pytanie o formę. O to, czy po rozmowie z Tobą pracownik idzie do hali z energią czy z ciężarem.

Polska gospodarka ma za dużo menedżerów awansowanych za staż, nie za kompetencje. Zbyt wielu szefów, którzy działają z pozycji ego, a nie z pozycji odpowiedzialności za ludzi. Forma komunikacji to jeden z najprostszych i najbardziej niedocenianych elementów tej zmiany. Nie wymaga budżetu, szkoleń za tysiące złotych ani nowych systemów. Wymaga tylko jednego: świadomości, że to, jak mówisz, jest równie ważne jak to, co mówisz.

Bo Twoje słowa zostają w ludziach na lata. Czy warto, żeby były dobre?

oprac. Kinga Olszacka
Źródło: INFOR
