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Strona główna » Znęcanie się nad zwierzętami. Jakie kary grożą sprawcy? Nawet 5 lat więzienia i 100 tys. zł

Znęcanie się nad zwierzętami. Jakie kary grożą sprawcy? Nawet 5 lat więzienia i 100 tys. zł

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09 listopada 2026, 06:59
Maksymilian Sarnecki
zwierzęta, znęcanie się, ustawa, przemoc
Zdjęcie poglądowe przygotowane przy pomocy sztucznej inteligencji
Materiały prasowe
Wygenerowany przez AI

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Przemoc wobec zwierząt może mieć poważne skutki prawne. Za bicie, głodzenie czy porzucenie czworonoga sprawcy grozi nawet 5 lat pozbawienia wolności. Sąd może również zakazać mu posiadania zwierząt i nakazać zapłatę nawet 100 tys. zł nawiązki.

Znęcanie się nad zwierzętami jest przestępstwem. Co przewiduje polskie prawo?

Zasady ochrony zwierząt w Polsce reguluje ustawa z 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zwierzęta są istotami zdolnymi do odczuwania bólu i cierpienia, dlatego człowiek ma obowiązek traktować je z szacunkiem oraz zapewniać im właściwą opiekę. Za znęcanie się uznaje się nie tylko bezpośrednie stosowanie przemocy, ale również świadome dopuszczanie do sytuacji, w których zwierzę doświadcza cierpienia. Oznacza to, że konsekwencje prawne mogą dotknąć zarówno osoby krzywdzącej czworonoga, jak i opiekuna, który umyślnie pozwala na takie zachowanie. Ochroną wynikającą z ustawy objęte są między innymi zwierzęta domowe i gospodarskie. Sam fakt posiadania psa, kota czy innego zwierzęcia nie daje właścicielowi prawa do dowolnego postępowania z nim.

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Nie tylko bicie i głodzenie. Jakie zachowania są uznawane za znęcanie?

Przepisy wskazują szereg działań, które mogą stanowić przestępstwo znęcania się nad zwierzętami. Wśród nich znajdują się między innymi:

  • stosowanie przemocy fizycznej i powodowanie obrażeń,
  • umyślne zadawanie zwierzęciu bólu lub cierpienia,
  • przetrzymywanie go w warunkach zagrażających zdrowiu,
  • złośliwe płoszenie, straszenie lub drażnienie,
  • porzucenie zwierzęcia przez właściciela bądź opiekuna,
  • wykorzystywanie metod transportu powodujących niepotrzebne cierpienie.

Odpowiedzialność karna może wynikać również z poważnych zaniedbań w opiece nad zwierzęciem. O tym, czy doszło do przestępstwa, decydują jednak konkretne okoliczności, w tym sposób postępowania i zamiar sprawcy.

Jaka kara grozi za znęcanie się nad psem lub kotem? Nawet 5 lat pozbawienia wolności

Art. 35 ustawy o ochronie zwierząt przewiduje za znęcanie się nad zwierzęciem karę do 3 lat więzienia. Znacznie poważniejsze konsekwencje czekają osoby, które dopuszczają się tego czynu ze szczególnym okrucieństwem. W takich przypadkach ustawodawca przewidział karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Wyrok skazujący wiąże się także z obowiązkowym orzeczeniem nawiązki na cel związany z ochroną zwierząt. Jej wysokość wynosi od 1000 zł do nawet 100 tys. zł. Sąd może ponadto pozbawić sprawcę możliwości posiadania zwierząt na okres od roku do 15 lat. Jeżeli przestępstwo zostało popełnione ze szczególnym okrucieństwem, zastosowanie takiego zakazu jest obowiązkowe.

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Kiedy można odebrać zwierzę właścicielowi?

W sytuacji, gdy zdrowie lub życie zwierzęcia jest zagrożone wskutek niewłaściwego traktowania, możliwe jest jego czasowe odebranie dotychczasowemu opiekunowi. Jeśli sprawa wymaga natychmiastowej reakcji, interwencję mogą przeprowadzić policjant, strażnik gminny albo upoważniony przedstawiciel organizacji, której statutowym celem jest ochrona zwierząt. Następnie sprawa podlega rozstrzygnięciu przez właściwy organ administracyjny. Dodatkowo, w razie skazania za znęcanie się nad zwierzęciem, sąd orzeka jego przepadek, jeśli należy ono do osoby odpowiedzialnej za przestępstwo.

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Gdzie zgłosić znęcanie się nad zwierzętami? Tak można zareagować

Świadkowie niewłaściwego traktowania zwierząt powinni poinformować o zdarzeniu policję lub prokuraturę. Pomoc można również uzyskać od fundacji i stowarzyszeń zajmujących się ochroną czworonogów. Przy zgłaszaniu sprawy przydatne mogą okazać się fotografie, materiały wideo, relacje świadków czy dokumentacja sporządzona przez lekarza weterynarii. Jeżeli zwierzę znajduje się w bezpośrednim niebezpieczeństwie, należy jak najszybciej zawiadomić odpowiednie służby. Szybka reakcja może zapobiec dalszemu cierpieniu, a nawet uratować mu życie.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, w szczególności art. 6, 7 i 35.

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Źródło: INFOR
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