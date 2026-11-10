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Jak sprawdzić, czy rodowód psa jest autentyczny? Te informacje warto zweryfikować

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10 listopada 2026, 05:10
Maksymilian Sarnecki
szczeniak, rodowód, zakup, przepisy
Zdjęcie poglądowe przygotowane przy pomocy sztucznej inteligencji
Materiały prasowe
Wygenerowany przez AI

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Nie każdy rodowód psa gwarantuje jego pochodzenie w uznanym systemie kynologicznym. Przed zakupem czworonoga warto zweryfikować hodowlę i otrzymane dokumenty. Dzięki temu można uniknąć oszustwa oraz nieprzyjemnych niespodzianek.

Jak sprawdzić autentyczność rodowodu psa? Warto znać podstawowe zasady

Zakup szczeniaka określonej rasy nierzadko oznacza wydatek kilku tysięcy złotych. Przyszli opiekunowie zwykle zwracają uwagę na wygląd zwierzęcia, jego kondycję oraz historię pochodzenia. Ważną rolę odgrywa rodowód, w którym znajdują się informacje dotyczące przodków czworonoga. Jedną z najważniejszych organizacji kynologicznych działających w Polsce jest Związek Kynologiczny w Polsce (ZKwP), będący członkiem Międzynarodowej Federacji Kynologicznej (FCI). Należy jednak wiedzieć, że rodowody mogą wydawać również inne organizacje i stowarzyszenia. Samo posiadanie takiego dokumentu nie jest zatem równoznaczne z rejestracją psa w ZKwP ani uznaniem jego pochodzenia przez FCI.

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Metryka a rodowód psa. Jakie dokumenty powinien przekazać hodowca?

Kupując szczeniaka pochodzącego z hodowli należącej do ZKwP, nowy właściciel powinien otrzymać jego metrykę. Dokument ten sporządza się na podstawie odpowiedniej dokumentacji hodowlanej, po przeprowadzeniu kontroli miotu. Metryka zawiera podstawowe informacje umożliwiające identyfikację psa, w tym dane dotyczące jego rodziców i oznakowania. Jest także podstawą do zarejestrowania zwierzęcia w ZKwP i uzyskania rodowodu. Jeszcze przed sfinalizowaniem transakcji warto dokładnie porównać dane zapisane w dokumentach z informacjami podawanymi przez sprzedawcę. Szczególnego sprawdzenia wymagają numer mikroczipa lub tatuażu, pochodzenie rodziców oraz nazwa hodowli.

Czy hodowla jest legalna? Tak można sprawdzić jej rejestrację w ZKwP

Osoby mające wątpliwości co do wiarygodności hodowcy mogą zwrócić się bezpośrednio do odpowiedniego oddziału Związku Kynologicznego w Polsce. W ten sposób można uzyskać informacje na temat rejestracji hodowli, jej przydomka oraz możliwości potwierdzenia autentyczności przedstawionej metryki. Pozwala to również wychwycić ewentualne niezgodności między dokumentami a zapewnieniami sprzedawcy. Dodatkowym źródłem informacji jest oficjalny wykaz przydomków hodowlanych prowadzony przez FCI. Baza umożliwia sprawdzenie, czy wskazana nazwa figuruje w międzynarodowym rejestrze. Trzeba jednak pamiętać, że samo odnalezienie przydomka w systemie nie potwierdza jeszcze, że konkretny szczeniak rzeczywiście pochodzi z danej hodowli.

Numer mikroczipa a rodowód. Jak potwierdzić tożsamość psa?

Szczenięta pochodzące z miotów zarejestrowanych w ZKwP muszą być odpowiednio oznakowane. Do identyfikacji zwierząt wykorzystuje się mikroczipy lub tatuaże, zgodnie z obowiązującymi zasadami organizacji. Numer przypisany do psa powinien odpowiadać oznaczeniu wpisanemu w jego metryce. W przypadku mikroczipa jego odczytanie jest możliwe podczas wizyty w gabinecie weterynaryjnym, przy użyciu specjalnego urządzenia. Jeśli dane nie są zgodne, należy wyjaśnić przyczynę rozbieżności jeszcze przed zakupem. Dobrą praktyką jest również zapoznanie się z rodowodami rodziców szczeniaka oraz dokumentacją dotyczącą wymaganych badań zdrowotnych.

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Nieuczciwi sprzedawcy mogą wykorzystywać niewiedzę osób zainteresowanych zakupem rasowego czworonoga. Dlatego warto zachować czujność, szczególnie gdy hodowca unika przedstawienia dokumentów lub zapewnia, że przekaże je dopiero po otrzymaniu pieniędzy. Sygnałem ostrzegawczym może być także odmowa pokazania miejsca, w którym wychowywane są szczenięta, brak zgodności numerów identyfikacyjnych czy niejasne informacje dotyczące organizacji wystawiającej rodowód. Polskie przepisy co do zasady zabraniają rozmnażania psów i kotów w celach handlowych. Wyjątek dotyczy hodowli zarejestrowanych w odpowiednich ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów. Zanim zdecydujemy się na zakup szczeniaka, należy więc dokładnie sprawdzić zarówno jego pochodzenie, jak i rzetelność sprzedawcy. Staranna weryfikacja dokumentów może pomóc uniknąć nieuczciwej transakcji i późniejszych problemów.

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Podstawa prawna: art. 10a ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz Regulamin hodowli psów rasowych ZKwP.

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Źródło: INFOR
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