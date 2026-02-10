REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Mazowsze przeznaczy 1,5 mln zł na walkę z bezdomnością zwierząt. Gminy mogą składać wnioski od piątku

Mazowsze przeznaczy 1,5 mln zł na walkę z bezdomnością zwierząt. Gminy mogą składać wnioski od piątku

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
10 lutego 2026, 14:30
Setki bezdomnych zwierząt mogą dostać szansę na lepsze życie. Mazowsze uruchamia wielkie wsparcie
Setki bezdomnych zwierząt mogą dostać szansę na lepsze życie. Mazowsze uruchamia wielkie wsparcie
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Samorząd województwa mazowieckiego uruchamia kolejną edycję programu wsparcia dla zwierząt. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na sterylizację, kastrację, czipowanie oraz modernizację schronisk. Do tej pory na podobne działania przeznaczono już miliony złotych.

Milionowe wsparcie dla zwierząt na Mazowszu

W ramach programu „Mazowsze dla zwierząt” samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy 1,5 mln zł na sterylizację, kastrację i czipowanie psów i kotów oraz doposażenie schronisk. Gminy będą mogły składać wnioski o dofinansowanie od piątku.

REKLAMA

REKLAMA

Do tej pory samorząd województwa na pomoc w realizacji ponad 530 projektów przeznaczył 7,8 mln zł.

Samorząd podkreśla skalę problemu bezdomności zwierząt

„Już czwarty rok realizujemy nasz autorski program. Wiemy, że wiele samorządów czeka na to wsparcie, bo skala problemu jest naprawdę duża. A o tym, jak ważna jest walka z bezdomnością zwierząt, choćby w kontekście panujących teraz mrozów, nie trzeba nikogo przekonywać. Zresztą w naszym naborze projekty dotyczące schronisk są dodatkowo punktowane” – podkreśliła członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.

Współpraca z organizacjami prozwierzęcymi

Przy realizacji poprzednich edycji programu władze Mazowsza współpracowały z Ogólnopolską Fundacją na rzecz Ochrony Zwierząt „Zwierz”.

REKLAMA

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Gminy mogą dostać pieniądze na kastrację i sterylizację oraz czipowanie psów i kotów – maksymalnie 20 tys. zł. Z kolei na budowę, przebudowę czy remont schroniska, m.in. klatek, boksów, oświetlenia, ogrodzenia, a także udzielanie bezdomnym zwierzętom pomocy medycznej i behawioralnej można otrzymać do 30 tys. zł. Dofinansowanie jest przeznaczone tylko dla schronisk wpisanych do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kto może złożyć wniosek i do kiedy należy zrealizować projekt?

O dofinansowanie mogą się ubiegać wszystkie mazowieckie gminy. Każda z nich może złożyć maksymalnie dwa wnioski, pod warunkiem, że jeden z nich będzie dotyczył kastracji, sterylizacji lub czipowania, a drugi – inwestycji w schroniskach. Dofinansowane projekty muszą zostać zakończone do 30 października br.

Zobacz również:
oprac. Adam Kuchta
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Czy można palić drewnem w kominku w 2026 roku? To zależy: od rodzaju kominka i województwa (aktualne przepisy)
10 lut 2026

Możliwość używania kominków i pieców na drewno jest w Polsce uregulowana prze lokalne przepisy: uchwały antysmogowe i programy ochrony powietrza. To przepisy tworzone przez sejmiki województw i w każdym województwie wyglądają one trochę inaczej. Uchwały antysmogowe nie zabraniają sprzedaży, kupowania i montażu kominków. Zabraniają jedynie eksploatacji pewnych rodzajów kominków na danym terenie i w określonych terminach. Z kolei programy ochrony powietrza określają tzw. działania krótkoterminowe w razie wystąpienia przekroczenia poziomów szkodliwych substancji w powietrzu. Są to jednak nieliczne dni w ciągu roku ogłaszane dla nielicznych powiatów i tylko niektóre programy ochrony powietrza przewidują w te dni ograniczenia eksploatacji kominków, które nie są jedynym źródłem ciepła.
Nowość w mObywatelu. Od 9 lutego 2026 każdy może zastrzec dowód lub paszport jednym kliknięciem
10 lut 2026

Zgubiony dowód osobisty lub paszport to jedna z najbardziej stresujących sytuacji, zwłaszcza gdy liczy się czas. Od lutego 2026 roku procedura została znacząco uproszczona. W aplikacji mObywatel pojawiła się nowa funkcja, która pozwala zastrzec utracony dokument tożsamości bez wizyty w urzędzie i bez kontaktu z bankiem. Wystarczy telefon i kilka kliknięć. Sprawdzamy, kto może skorzystać z tej opcji i jak działa nowe zabezpieczenie.
Mazowsze przeznaczy 1,5 mln zł na walkę z bezdomnością zwierząt. Gminy mogą składać wnioski od piątku
10 lut 2026

Samorząd województwa mazowieckiego uruchamia kolejną edycję programu wsparcia dla zwierząt. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na sterylizację, kastrację, czipowanie oraz modernizację schronisk. Do tej pory na podobne działania przeznaczono już miliony złotych.
Uwaga! NFZ ostrzega przed oszustami, którzy obiecują "refundację". Nie daj się nabrać
10 lut 2026

Narodowy Fundusz Zdrowia ostrzega przed e-mailami, w których oszuści podszywają się pod pracowników NFZ i obiecują rzekomą refundację świadczeń medycznych. To próba wyłudzenia danych kart płatniczych oraz kradzieży pieniędzy.

REKLAMA

Alarmujące badanie: Młodsze pokolenie nie chroni swojego PESEL
10 lut 2026

Tylko 2 proc. osób w wieku 18-24 lata monitoruje swój PESEL w sieci - wynika z analizy serwisu ChronPESEL.pl. Jednocześnie 36 proc. osób z tej grupy wiekowej doświadczyło kradzieży lub próby wyłudzenia danych osobowych.
TSUE pojutrze wyda wyrok dot. WIBOR. Czy miliony kredytobiorców w Polsce ruszą z pozwami do sądów?
10 lut 2026

12 lutego 2026 roku o godz. 9:30 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosi wyrok w sprawie C-471/24, czyli pierwszej polskiej sprawie prejudycjalnej dotyczącej kredytu hipotecznego w złotych polskich oprocentowanego stawką WIBOR. Sprawa została skierowana do TSUE przez Sąd Okręgowy w Częstochowie i dotyczy umowy zawartej w 2019 roku z PKO BP S.A. Orzeczenie może mieć przełomowe znaczenie dla całego rynku kredytów hipotecznych w Polsce, ponieważ obecnie funkcjonuje około 2 - 2,5 mln czynnych kredytów mieszkaniowych, z czego zdecydowana większość to kredyty złotowe o zmiennym oprocentowaniu opartym właśnie o WIBOR. Wbrew temu, jak czasem przedstawia się ten temat, stawką nie jest proste pytanie „czy WIBOR można kwestionować w sądzie”, tylko standard ochrony konsumenta: przejrzystość klauzuli, zakres informacji przekazanych klientowi i uczciwy rozkład ryzyka.
Darmowy asystent dla seniora i OzN: 7 dni w tygodniu, w godz. 7-22 i aż 25 godzin w kwartale, tj. 100h w 2026 r.
10 lut 2026

Jeśli Ty lub twoi bliscy potrzebujecie towarzystwa, pomocy w załatwianiu spraw czy po prostu kogoś, z kim można wyjść z domu – to idealna okazja. Sprawdź, kto może skorzystać i na czym polega pomoc asystenta dla seniora czy dla osób z niepełnosprawnością. Jest to całkowicie darmowe!

70, 76, 90 punktów. Jakie świadczenie wspierające od 1 marca 2026 r.? [KWOTY]
10 lut 2026

Kwota świadczenia wspierającego wynika z dwóch wartości: ilości punktów w skali potrzeby wsparcia i aktualnej wysokości renty socjalnej. Ile aktualnie wynosi świadczenie wspierające? O ile może wzrosnąć od marca 2026 r.? Oto przydatne wyliczenia i kwoty!

REKLAMA

Kiedy środa popielcowa 2026, a kiedy ostatki? Czy to święto nakazane i czy przysługuje dzień wolny?
10 lut 2026

Środa popielcowa 2026 zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią koniec karnawału i początek Wielkiego Postu. Wielu katolików zastanawia się, kiedy dokładnie wypada to święto, czy obowiązuje uczestnictwo we Mszy Świętej oraz czy mogą liczyć na dzień wolny od pracy. Wyjaśniamy najważniejsze kwestie.
Rekord pozwoleń na broń w Polsce. Zapowiadane możliwe zaostrzenie przepisów
10 lut 2026

Polacy zbroją się na potęgę. W ubiegłym roku padł kolejny rekord, ale wkrótce może być trudniej i drożej. Politycy Polski 2050 domagają się zaostrzenia przepisów – podaje „Dziennik Gazeta Prawna”.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA