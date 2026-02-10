Setki bezdomnych zwierząt mogą dostać szansę na lepsze życie. Mazowsze uruchamia wielkie wsparcie

Samorząd województwa mazowieckiego uruchamia kolejną edycję programu wsparcia dla zwierząt. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na sterylizację, kastrację, czipowanie oraz modernizację schronisk. Do tej pory na podobne działania przeznaczono już miliony złotych.

Milionowe wsparcie dla zwierząt na Mazowszu

W ramach programu „Mazowsze dla zwierząt” samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy 1,5 mln zł na sterylizację, kastrację i czipowanie psów i kotów oraz doposażenie schronisk. Gminy będą mogły składać wnioski o dofinansowanie od piątku.

Do tej pory samorząd województwa na pomoc w realizacji ponad 530 projektów przeznaczył 7,8 mln zł.

Samorząd podkreśla skalę problemu bezdomności zwierząt

„Już czwarty rok realizujemy nasz autorski program. Wiemy, że wiele samorządów czeka na to wsparcie, bo skala problemu jest naprawdę duża. A o tym, jak ważna jest walka z bezdomnością zwierząt, choćby w kontekście panujących teraz mrozów, nie trzeba nikogo przekonywać. Zresztą w naszym naborze projekty dotyczące schronisk są dodatkowo punktowane” – podkreśliła członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.

Współpraca z organizacjami prozwierzęcymi

Przy realizacji poprzednich edycji programu władze Mazowsza współpracowały z Ogólnopolską Fundacją na rzecz Ochrony Zwierząt „Zwierz”.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Gminy mogą dostać pieniądze na kastrację i sterylizację oraz czipowanie psów i kotów – maksymalnie 20 tys. zł. Z kolei na budowę, przebudowę czy remont schroniska, m.in. klatek, boksów, oświetlenia, ogrodzenia, a także udzielanie bezdomnym zwierzętom pomocy medycznej i behawioralnej można otrzymać do 30 tys. zł. Dofinansowanie jest przeznaczone tylko dla schronisk wpisanych do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii.

Kto może złożyć wniosek i do kiedy należy zrealizować projekt?

O dofinansowanie mogą się ubiegać wszystkie mazowieckie gminy. Każda z nich może złożyć maksymalnie dwa wnioski, pod warunkiem, że jeden z nich będzie dotyczył kastracji, sterylizacji lub czipowania, a drugi – inwestycji w schroniskach. Dofinansowane projekty muszą zostać zakończone do 30 października br.