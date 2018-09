§ 17.

1. W przypadku ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny funkcjonariusz, bez względu na obowiązujący go rozkład czasu służby, na polecenie bezpośredniego przełożonego w okresie jednorazowo nie dłuższym niż tydzień pełni służbę przez czas niezbędny do realizacji ustawowych zadań Służby Ochrony Państwa w czasie mobilizacji lub wojny, z zachowaniem prawa do wypoczynku w wymiarze tygodniowym co najmniej 77 godzin.

2. Przerwa pomiędzy kolejnymi okresami pełnienia służby w sposób określony w ust. 1 wynosi co najmniej tydzień.