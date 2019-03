h) jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie, płatności dla młodych rolników, płatności dodatkowej, płatności związanych do powierzchni upraw, płatności związanych do zwierząt, zwanych dalej "płatnościami bezpośrednimi", przejmującemu gospodarstwo rolne - w przypadku przekazania tego gospodarstwa w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. a rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 69, z późn. zm. 2) ),

- płatności do samic kóz (płatności do kóz),

- płatności do samic owiec (płatności do owiec),

- płatności do bydła domowego (płatności do bydła),

§ 3.

Formularz udostępniony na stronie internetowej Agencji, za pomocą którego jest składany wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a-e, umożliwia wskazanie, oznaczenie i zaznaczenie w elektronicznej postaci materiału graficznego, o którym mowa w art. 72 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.3)), elementów, jakie rolnik wskazuje, oznacza i zaznacza w tym materiale na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.