Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 568

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie formularza wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 487) w § 2 w ust. 1:

1) w pkt 1:

a) po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu:

"aa) uzupełniającej płatności podstawowej,",

b) lit. h-j otrzymują brzmienie:

"h) jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie, płatności dla młodych rolników, płatności dodatkowej, płatności związanych do powierzchni upraw, płatności związanych do zwierząt, zwanych dalej "płatnościami bezpośrednimi", i uzupełniającej płatności podstawowej przejmującemu gospodarstwo rolne - w przypadku przekazania tego gospodarstwa w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. a rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 69, z późn. zm.2)),

i) płatności bezpośrednich i uzupełniającej płatności podstawowej - w przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie tych płatności do dnia doręczenia decyzji w sprawie o ich przyznanie,

j) płatności bezpośrednich i uzupełniającej płatności podstawowej - w przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika albo wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, zwanej dalej "ustawą", w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie tych płatności do dnia doręczenia decyzji w sprawie o ich przyznanie,";

2) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wypłatę płatności bezpośrednich, płatności niezwiązanej do tytoniu i uzupełniającej płatności podstawowej - w przypadku, o którym mowa w art. 30 ust. 5 i 7 ustawy.".