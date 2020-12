Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

z dnia 18 grudnia 2020 r. (poz. 2383)

OBJAŚNIENIA CO DO SPOSOBU SPORZĄDZENIA INFORMACJI O CENACH TRANSFEROWYCH

1. Cel złożenia informacji o cenach transferowych oraz okres, za jaki jest składana informacja o cenach transferowych (§ 2 pkt 1 rozporządzenia)

W tej części podmiot składający informację o cenach transferowych, zwanej dalej również "Informacją TPR", wskazuje cel złożenia Informacji TPR, wybierając odpowiedni wariant (złożenie/korekta) oraz podaje rok podatkowy, za jaki jest składana Informacja TPR, wskazując datę początkową i końcową.

W przypadku spółki niebędącej osobą prawną1), podmiotem obowiązanym do przekazania Informacji TPR jest wyznaczony wspólnik, który składa Informację TPR za rok obrotowy tej spółki.

2. Dane identyfikacyjne podmiotu składającego informację o cenach transferowych oraz podmiotu, dla którego jest składana informacja o cenach transferowych (§ 2 pkt 2 rozporządzenia)

W tej części podmiot składający Informację TPR podaje wymagane dane identyfikacyjne dotyczące:

1) podmiotu składającego Informację TPR;

2) podmiotu, dla którego składana jest Informacja TPR.

W zakresie kodu przeważającego rodzaju działalności podmiotu, dla którego jest składana Informacja TPR, należy wskazać kod Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) dotyczący tej działalności, wskazany w rejestrze REGON. W przypadku gdy Informacja TPR jest składana dla zagranicznego zakładu, należy wskazać kod Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) odpowiadający głównemu przedmiotowi działalności prowadzonej przez ten zagraniczny zakład.

W odniesieniu do kategorii podmiotu powiązanego należy wybrać odpowiedni kod z tabeli 1 w odniesieniu do okresu, za jaki jest składana Informacja TPR:

Tabela 1

Kod Kategoria podmiotu powiązanego zgodnie z art. 23zf ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej dalej "ustawą" ZK01 Podmiot, dla którego jest składana informacja o cenach transferowych, zawierał transakcje kontrolowane niekorzystające ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 23z pkt 1 ustawy (zgodnie z art. 23zf ust. 1 pkt 1 ustawy) ZK02 Podmiot, dla którego jest składana informacja o cenach transferowych, zawierał wyłącznie transakcje kontrolowane zwolnione z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 23z pkt 1 ustawy (zgodnie z art. 23zf ust. 1 pkt 2 ustawy)

3. Ogólne informacje finansowe podmiotu, dla którego jest składana informacja o cenach transferowych (§ 2 pkt 3 rozporządzenia)

Jeżeli wybrano kod "ZK01" (tabela 1), w tej części należy wskazać podstawowe informacje finansowe dotyczące podmiotu, dla którego jest składana Informacja TPR, obejmujące rentowność podmiotu (nie tylko w zakresie transakcji kontrolowanych), wyrażoną za pomocą odpowiednich wskaźników finansowych, skalkulowanych na podstawie danych z zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

W przypadku podmiotów innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji należy podać wartość następujących wskaźników:

1) marża operacyjna,

2) marża zysku brutto,

3) rentowność aktywów,

4) rentowność kapitału własnego

- skalkulowanych zgodnie z formułami z tabeli 2:

Tabela 2

W przypadku podmiotów, które nie dysponują danymi na potrzeby kalkulacji wskaźników zgodnie z formułami wskazanymi w tabeli 2, należy zastosować formuły (kategorie) możliwie najbardziej zbliżone, obliczone w oparciu o odpowiadające kategorie sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSSF) lub ze wzorem dla jednostek mikro albo jednostek małych.

W przypadku banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych należy podać wartość następujących wskaźników:

1) marża odsetkowa netto,

2) koszty/dochody,

3) rentowność aktywów,

4) rentowność kapitału własnego

- skalkulowanych zgodnie z formułami z tabeli 3:

Tabela 3

W przypadku zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji należy podać wartość następujących wskaźników:

1) rentowność działalności technicznej,

2) rentowność sprzedaży,

3) rentowność aktywów,

4) rentowność kapitału własnego

- skalkulowanych zgodnie z formułami z tabeli 4:

Tabela 4

Jeżeli wybrano kod "ZK02" (tabela 1), to nie wskazuje się informacji w zakresie ogólnych danych finansowych i należy przejść do części 4.

4. Informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych (§ 2 pkt 4 rozporządzenia)

4.1. Kategorie transakcji kontrolowanych (§ 2 pkt 4 lit. a rozporządzenia)

W polu "Kategorie transakcji kontrolowanych" należy przyporządkować każdą transakcję kontrolowaną do jednej z kategorii transakcji kontrolowanych wskazanych w tabeli 5.

Transakcję kontrolowaną należy identyfikować jako transakcję o charakterze jednorodnym w rozumieniu art. 23w ust. 4 i 5 ustawy. Podmiot składający Informację TPR może wybrać ten sam kod (kategorię transakcji kontrolowanej) w tabeli kilkukrotnie - jeżeli transakcje takie nie są traktowane jako transakcje o charakterze jednorodnym.

Tabela 5

Kod Kategorie transakcji kontrolowanych Transakcje związane z obrotem towarowym - sprzedaż 1001 Sprzedaż wyrobów gotowych przez producenta o rozbudowanych funkcjach i ryzykach 1002 Sprzedaż wyrobów gotowych przez producenta o ograniczonych funkcjach i ryzykach 1003 Świadczenie usługi produkcyjnej (toll manufacturing) 1004 Sprzedaż towarów handlowych przez centralnego przedsiębiorcę 1005 Sprzedaż towarów handlowych przez dystrybutora o rozbudowanych funkcjach i ryzykach 1006 Sprzedaż towarów handlowych przez dystrybutora o ograniczonych funkcjach i ryzykach 1007 Świadczenie usług agencyjnych w odniesieniu do towarów lub produktów 1008 Sprzedaż komisowa towarów lub produktów 1009 Sprzedaż surowców, materiałów, półproduktów dla potrzeb produkcji 1010 Sprzedaż części zamiennych Transakcje usługowe - sprzedaż 1101 Sprzedaż usług o niskiej wartości dodanej 1102 Sprzedaż usług badawczo-rozwojowych 1103 Sprzedaż usług pośrednictwa w sprzedaży lub zakupie usług 1104 Sprzedaż usług niematerialnych związanych z nieruchomościami (np. zarządzanie nieruchomościami) 1105 Sprzedaż usług niematerialnych innych niż usługi o niskiej wartości dodanej, badawczo-rozwojowe, pośrednictwa i związane z nieruchomościami 1106 Sprzedaż innych usług 1107 Sprzedaż usług zarządzania spółką Transakcje finansowe - sprzedaż 1201 Udzielenie finansowania (kredyt, pożyczka, nabycie obligacji lub inna forma finansowania) 1202 Zarządzanie płynnością (cash pooling) - pozycje dodatnie 1203 Udzielenie gwarancji lub poręczenia 1204 Zdeponowanie środków finansowych 1205 Sprzedaż usług ubezpieczeniowych, reasekuracji, usług pośrednictwa ubezpieczeniowego 1206 Inne transakcje finansowe - sprzedaż (w tym usługi związane z obsługą płatności, hedging, faktoring) Transakcje dotyczące aktywów 1301 Sprzedaż wartości niematerialnych 1302 Wniesienie aportu w postaci wartości niematerialnych 1303 Najem, dzierżawa, leasing wartości niematerialnych - sprzedaż 1304 Sprzedaż nieruchomości 1305 Wniesienie aportu w postaci nieruchomości 1306 Najem, dzierżawa, leasing nieruchomości - sprzedaż 1307 Wniesienie aportu w postaci aktywów innych niż wartości niematerialne i nieruchomości 1308 Najem, dzierżawa, leasing aktywów innych niż nieruchomości i wartości niematerialne - sprzedaż 1309 Sprzedaż udziałów, akcji, innych praw własności lub praw udziałowych w jednostkach 1310 Wniesienie aportu w postaci przedsiębiorstwa lub jego części 1311 Sprzedaż innych aktywów Udostępnienie wartości niematerialnych 1401 Udzielenie licencji na korzystanie lub przekazanie prawa do korzystania ze znaku towarowego, know-how, patentu, lub innego rodzaju wartości niematerialnej Inne transakcje - sprzedaż 1503 Odprzedaż przedmiotu transakcji w cenie nabycia (refakturowanie - sprzedaż) 1504 Inna transakcja kontrolowana niewymieniona wcześniej - sprzedaż Transakcje związane z obrotem towarowym - zakup 2001 Zakup wyrobów gotowych od producenta o rozbudowanych funkcjach i ryzykach 2002 Zakup wyrobów gotowych od producenta o ograniczonych funkcjach i ryzykach 2003 Zakup usługi produkcyjnej (toll manufacturing) 2004 Zakup towarów handlowych od centralnego przedsiębiorcy 2005 Zakup towarów handlowych od dystrybutora o rozbudowanych funkcjach i ryzykach 2006 Zakup towarów handlowych od dystrybutora o ograniczonych funkcjach i ryzykach 2007 Zakup usług agencyjnych w odniesieniu do towarów lub produktów 2008 Zakup towarów lub produktów w ramach sprzedaży komisowej 2009 Zakup surowców, materiałów, półproduktów dla potrzeb produkcji 2010 Zakup części zamiennych Transakcje usługowe - zakup 2101 Zakup usług o niskiej wartości dodanej 2102 Zakup usług badawczo-rozwojowych 2103 Zakup usług pośrednictwa w sprzedaży lub zakupie usług 2104 Zakup usług niematerialnych związanych z nieruchomościami (np. zarządzanie nieruchomościami) 2105 Zakup usług niematerialnych innych niż usługi o niskiej wartości dodanej, badawczo-rozwojowe, pośrednictwa i związane z nieruchomościami 2106 Zakup innych usług 2107 Zakup usług zarządzania spółką Transakcje finansowe - zakup 2201 Transakcja związana z uzyskaniem finansowania (kredyt, pożyczka, emisja obligacji lub inna forma finansowania) 2202 Transakcje zarządzania płynnością (cash-pooling) - pozycje ujemne 2203 Uzyskanie gwarancji lub poręczenia 2204 Przyjęcie depozytu środków finansowych 2205 Zakup usług związanych z ubezpieczeniami (np. ubezpieczenia, reasekuracja, pośrednictwo ubezpieczeniowe) 2206 Inne transakcje finansowe - zakup (w tym usługi związane z obsługą płatności, hedging, faktoring) Transakcje dotyczące aktywów 2301 Zakup wartości niematerialnych 2302 Otrzymanie aportu w postaci wartości niematerialnych 2303 Najem, dzierżawa, leasing wartości niematerialnych - zakup 2304 Zakup nieruchomości 2305 Otrzymanie aportu w postaci nieruchomości 2306 Najem, dzierżawa, leasing nieruchomości - zakup 2307 Otrzymanie aportu w postaci aktywów innych niż wartości niematerialne i nieruchomości 2308 Najem, dzierżawa, leasing aktywów innych niż nieruchomości i wartości niematerialne - zakup 2309 Zakup udziałów, akcji, innych praw własności lub praw udziałowych w jednostkach 2310 Otrzymanie aportu w postaci przedsiębiorstwa lub jego części 2311 Zakup innych aktywów Korzystanie z wartości niematerialnych 2401 Otrzymanie licencji na korzystanie lub uzyskanie prawa do korzystania ze znaku towarowego, know-how, patentu lub innego rodzaju wartości niematerialnych Inne transakcje - zakup 2503 Nabycie przedmiotu transakcji w cenie pierwotnego nabycia (refakturowanie) 2504 Inna transakcja kontrolowana niewymieniona wcześniej - zakup Transakcje dotyczące restrukturyzacji 3001 Restrukturyzacja - Połączenie 3002 Restrukturyzacja - Podział i przejęcie 3003 Restrukturyzacja - Wymiana udziałów 3004 Restrukturyzacja - Zmiana profilu funkcjonalnego - przejęcie nowych, istotnych funkcji lub zaprzestanie ich wykonywania 3005 Restrukturyzacja - Transfer wartości niematerialnych i prawnych oraz praw do wartości niematerialnych i prawnych 3006 Restrukturyzacja - Przeniesienie pracowników (grup pracowników) między podmiotami, w tym poprzez rozwiązanie umowy o pracę i zawarcie nowej umowy 3007 Restrukturyzacja - Leasing zwrotny i podobne transakcje 3008 Restrukturyzacja - Zbycie lub aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa 3009 Restrukturyzacja - Przeniesienie działalności gospodarczej generującej straty 3010 Restrukturyzacja - Reorganizacja obejmująca istotną zmianę relacji handlowych lub finansowych, w tym również zakończenie obowiązujących umów lub zmianę ich istotnych warunków 3011 Restrukturyzacja - Rozpoczęcie działalności gospodarczej związane z jej zakończeniem przez inny podmiot powiązany 3012 Restrukturyzacja - Zakończenie działalności gospodarczej związane z jej rozpoczęciem przez inny podmiot powiązany 3013 Inna transakcja dotycząca restrukturyzacji Inne transakcje 3101 Umowa spółki niebędącej osobą prawną, umowa wspólnego przedsięwzięcia lub umowa o podobnym charakterze

Przyporządkowania transakcji kontrolowanej do jednego z kodów 1504, 2504 lub 3013 należy dokonać w przypadku braku możliwości przyporządkowania tej transakcji kontrolowanej do innego kodu z tabeli 5.

W polu "Przedmiot transakcji kontrolowanej" należy w syntetyczny sposób wskazać przedmiot transakcji kontrolowanej (np. transport - w przypadku świadczenia usług transportowych).

Jeżeli przedmiotem transakcji kontrolowanej jest udostępnienie lub korzystanie z wartości niematerialnych (tj. jako kategorię transakcji wybrano kod 1401 lub 2401), należy dodatkowo wskazać "Rodzaje wartości niematerialnych" poprzez wybranie kodu odpowiadającego rodzajowi wartości niematerialnej będącej przedmiotem transakcji kontrolowanej (tabela 6):

Tabela 6

Kod Rodzaje wartości niematerialnych DN01 Marka/znak towarowy DN02 Patent DN03 Wiedza techniczna lub organizacyjna (know-how) w zakresie produkcji DN04 Wiedza techniczna lub organizacyjna (know-how) w zakresie innym niż produkcja DN05 Franczyza (pakiet wartości niematerialnych obejmujący w szczególności DN01 oraz DN03 lub DN04) DN06 Oprogramowanie DN07 Inne wartości niematerialne DN08 Zbiór wartości niematerialnych, dla których ustalono jednolitą wspólną cenę transferową

4.2. Wartość transakcji kontrolowanych (§ 2 pkt 4 lit. b rozporządzenia)

"Wartość transakcji" kontrolowanych należy podać w kwocie netto w tysiącach złotych (bez VAT, bez miejsc po przecinku) na ostatni dzień okresu, za jaki jest składana Informacja TPR, zgodnie z art. 23x ust. 1, 2 i 4 ustawy.

Jeżeli dla transakcji kontrolowanej dokonano korekty cen transferowych, wskazuje się wartość transakcji kontrolowanej po dokonanej korekcie cen transferowych.

Jeżeli transakcja kontrolowana podlega opodatkowaniu u źródła, należy podać wartość przed potrąceniem podatku u źródła.

Jeżeli przedmiotem transakcji kontrolowanej jest udzielenie lub uzyskanie finansowania, poręczeń lub gwarancji oraz zarządzanie płynnością (cash pooling) i depozyt - tj. jako kategorię transakcji kontrolowanej zaznaczono jeden z kodów 1201, 1202, 1203, 1204, 2201, 2202, 2203, 2204 - należy dodatkowo uzupełnić następujące informacje:

1) "Kwota kapitału" - należy wskazać łączną kwotę kapitału w walucie zgodnie z zawartą umową dotyczącą finansowania lub depozytu lub kwotę kapitału wynikającą z innych dokumentów, jeżeli umowa nie została zawarta. Jeżeli w umowie przewidziano limit finansowania (np. maksymalną wartość linii kredytowej), należy w tej komórce wskazać ten limit. W przypadku gwarancji lub poręczeń wskazuje się wartość sumy gwarancyjnej. W przypadku cash pooling należy podać wskazany w umowie limit zadłużenia, a w przypadku braku takiego limitu w komórce należy wstawić cyfrę "0". Kwota kapitału powinna zostać zaokrąglona do pełnych tysięcy (bez miejsc po przecinku);

2) "Wartość zadłużenia" - należy wskazać rzeczywistą kwotę zadłużenia lub kwotę depozytu w tysiącach złotych (bez miejsc po przecinku) na ostatni dzień okresu, za jaki składana jest Informacja TPR. W przypadku gwarancji lub poręczeń uzupełnia się wartość faktycznie poręczanego lub gwarantowanego zobowiązania na ostatni dzień okresu, za jaki składana jest Informacja TPR. W przypadku cash pooling uzupełnia się średnią z dziennych sald pozycji ujemnych lub dodatnich w ciągu roku, w zależności od tego, czy podmiot, dla którego jest składana Informacja TPR, występuje odpowiednio jako korzystający ze środków finansowych czy umożliwia korzystanie z własnych środków innym podmiotom w ramach cash pooling;

3) "Waluta" - należy wskazać walutę dla "kwoty kapitału", zgodnie z kodem walut ISO 4217;

4) "Kwota odsetek" - należy wpisać w tysiącach złotych (bez miejsc po przecinku) łączną kwotę odsetek:

a) należnych i naliczonych (memoriałowo) za okres, za jaki jest składana Informacja TPR, wraz z ewentualnymi dodatkowymi prowizjami lub opłatami, związanymi z udzieleniem lub uzyskaniem finansowania, oraz

b) otrzymanych lub zapłaconych (kasowo) w okresie, za jaki jest składana Informacja TPR, wraz z ewentualnymi dodatkowymi prowizjami lub opłatami, związanymi z udzieleniem lub uzyskaniem finansowania.

W przypadku poręczenia lub gwarancji uzupełnia się wartość wynagrodzenia:

a) należnego i naliczonego (memoriałowo) za udzielenie lub uzyskanie poręczenia lub gwarancji w okresie, za jaki jest składana Informacja TPR, oraz

b) otrzymanego lub zapłaconego (kasowo) za udzielenie lub uzyskanie poręczenia lub gwarancji w okresie, za jaki jest składana Informacja TPR.

W przypadku cash pooling uzupełnia się sumę wartości odsetek od pozycji dodatnich albo ujemnych, odpowiednio do pozycji w kolumnie "Wartość zadłużenia".

4.3. Państwo lub terytorium miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu kontrahenta (§ 2 pkt 4 lit. c rozporządzenia)

W polu "Kraj" należy wskazać kod państwa lub terytorium miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu kontrahenta poprzez wskazanie kodu z klasyfikacji ISO 3166 alpha 3 Country Code. Jeżeli dana transakcja kontrolowana jest zawierana z więcej niż jednym kontrahentem, należy wskazać odpowiednie informacje dla każdego z nich.

Dla każdego z kontrahentów, dla którego wybrano Rzeczpospolitą Polską jako państwo miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu, należy również wskazać (tabela 7), czy w okresie, za jaki jest składana Informacja TPR, dokumentacja dla transakcji kontrolowanej z takim kontrahentem korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 23z pkt 1 ustawy (zwolnienie z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji kontrolowanych zawieranych z niektórymi podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej):

Tabela 7

Kod Czy transakcja kontrolowana korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 23z pkt 1 ustawy? ZW01 Tak ZW02 Nie

Jeśli transakcja kontrolowana o charakterze jednorodnym jest zawierana równocześnie z podmiotami powiązanymi, spełniającymi warunki do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 23z pkt 1 ustawy, jak i innymi podmiotami powiązanymi (np. kontrahentami zagranicznymi), to tę część transakcji kontrolowanej, która korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 23z pkt 1 ustawy, należy wykazać jako odrębną transakcję kontrolowaną - wyłącznie na potrzeby prezentacji w Informacji TPR.

Jeżeli w tabeli 7 wybrano "ZW01" oraz transakcja kontrolowana jest zawarta wyłącznie z kontrahentem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i spełniającym warunki zwolnienia lub transakcja zwolniona, stanowiąca element transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, została dla celów sprawozdawczych wykazana odrębnie, podmiot składający Informację TPR nie wskazuje dla tej transakcji kontrolowanej informacji, o których mowa w częściach 5 i 6, z wyłączeniem punktu 6.1., 6.3.3. i 6.3.4.

W zakresie transakcji kontrolowanych dotyczących pożyczek, kredytów lub emisji obligacji, które spełniają warunki wskazane w art. 23s ust. 1 ustawy (tj. transakcji objętych tzw. mechanizmem bezpiecznej przystani), w celu identyfikacji kontrahenta należy dodatkowo wskazać dane identyfikacyjne kontrahenta, zgodnie z kodami z tabeli 8:

Tabela 8

Kod Dane identyfikacyjne kontrahenta ID01 Podmiot zagraniczny ID02 Podmiot krajowy - NIP ID03 Podmiot krajowy - PESEL

W przypadku wyboru "ID01" należy wybrać z listy odpowiedni rodzaj identyfikatora podmiotu zagranicznego, odpowiedni kraj wydania danego numeru oraz podać odpowiedni numer identyfikacyjny.

W przypadku wyboru "ID02" lub "ID03" należy uzupełnić pole identyfikacyjne odpowiednimi danymi.

Ponadto w odrębnym polu "Wartość transakcji na kontrahenta" podaje się wartość transakcji przypadającą na danego kontrahenta w tysiącach złotych (bez miejsc po przecinku).

5. Informacje dotyczące metod i cen transferowych (§ 2 pkt 5 rozporządzenia)

5.1. Wybór metody weryfikacji ceny transferowej (§ 2 pkt 5 lit. a rozporządzenia)

Dla transakcji kontrolowanych wykazanych w części 4, z wyjątkiem transakcji korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 23z pkt 1 ustawy ("ZW01"), należy wskazać wybraną i zastosowaną metodę weryfikacji rynkowego charakteru ceny transferowej (tj. np. ceny nominalnej, wskaźnika finansowego), wybierając odpowiedni kod zgodnie z tabelą 9. W przypadku gdy do weryfikacji wykorzystano więcej niż jedną metodę, należy wskazać wyłącznie jedną metodę użytą jako podstawową.

W przypadku transakcji kontrolowanych, w których zamiast analizy porównawczej sporządzono analizę zgodności, należy wskazać Inną metodę, oznaczoną kodem "MW06".

Tabela 9

Kod Metoda weryfikacji ceny transferowej MW01 Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej MW02 Metoda ceny odprzedaży MW03 Metoda koszt plus MW04 Metoda podziału zysku MW05 Metoda marży transakcyjnej netto MW06 Inna metoda

Następnie należy określić, czy dana transakcja kontrolowana spełnia warunki do zastosowania mechanizmu tzw. bezpiecznej przystani dla transakcji o niskiej wartości dodanej (art. 23r ustawy) lub pożyczek, kredytów i emisji obligacji (art. 23s ustawy):

Tabela 10

Kod Zastosowanie tzw. mechanizmu bezpiecznej przystani SH01 Dla transakcji kontrolowanej nie zastosowano mechanizmu tzw. bezpiecznej przystani SH02 Transakcja spełnia warunki do zastosowania mechanizmu tzw. bezpiecznej przystani dla transakcji o niskiej wartości dodanej (art. 23r ustawy) SH03 Transakcja spełnia warunki do zastosowania mechanizmu tzw. bezpiecznej przystani dla pożyczek, kredytów lub emisji obligacji (art. 23s ustawy)

Przy wyborze "SH02" lub "SH03" nie uzupełnia się dalszej części Informacji TPR.

5.2. Informacje o stosowanej cenie transferowej (§ 2 pkt 5 lit. b rozporządzenia)

W tej części należy wskazać szczegółowe informacje na temat stosowanej ceny transferowej dla każdej transakcji kontrolowanej - w zależności od wybranej metody oraz kategorii transakcji kontrolowanej, z wyjątkiem transakcji oznaczonych kodami 1201-1204, 2201-2204, 1401 i 2401, dla których podaje się informacje wskazane w częściach 6.3.1 oraz 6.3.2 objaśnień.

5.2.1. Wybór MW01

Jeżeli jako metodę weryfikacji ceny transferowej wybrano "MW01" (metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej), należy uzupełnić następujące informacje:

1) "Sposób ujęcia ceny transakcji kontrolowanej" - należy wskazać, czy cena w transakcji kontrolowanej została wyrażona kwotowo czy procentowo, wybierając kod z tabeli 11:

Tabela 11

Kod Sposób ujęcia ceny CK01 Cena wyrażona kwotowo CK02 Cena wyrażona procentowo

Jeżeli wybrano kod "CK01", należy uzupełnić następujące informacje:

a) "Cena min" i "Cena max" - należy podać odpowiednio najniższy i najwyższy poziom ceny jednostkowej przedmiotu transakcji kontrolowanej w okresie, za jaki składana jest Informacja TPR. Jeżeli przedmiotem transakcji kontrolowanej jest zróżnicowany asortyment, należy wskazać minimalną oraz maksymalną wartość ceny dla całego asortymentu (jeżeli zróżnicowany asortyment jest przedmiotem transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym). Jeżeli cena była stała przez cały ten okres, w obu kolumnach należy wskazać ten sam poziom ceny. Jeżeli w transakcji kontrolowanej dokonano korekty cen transferowych, należy wskazać poziomy cen po dokonaniu tej korekty;

b) "Waluta ceny transakcji kontrolowanej" - należy uzupełnić walutę, w której określono ceny jednostkowe w transakcji kontrolowanej, zgodnie z kodem walut ISO 4217;

c) "Miara" - należy wpisać rodzaj jednostki miary, jakiej dotyczą ceny jednostkowe wskazane w polach "Cena min" i "Cena max" (np. kg, szt., l, roboczogodzina).

Jeżeli wybrano kod "CK02", należy uzupełnić:

a) "Procent min" i "Procent max" - należy wypełnić analogicznie jak w przypadku "CK01" dla pól "Cena min" i "Cena max";

b) "Miara" - należy wskazać, od jakiej podstawy wylicza się wartość procentową (np. wartość sprzedaży do podmiotów niepowiązanych).

5.2.2. Wybór MW02, MW03 lub MW05

Jeżeli jako metodę weryfikacji ceny transferowej wybrano "MW02" (metoda ceny odprzedaży), "MW03" (metoda koszt plus) lub "MW05" (metoda marży transakcyjnej netto), należy uzupełnić pole "Wynik na transakcji" poprzez podanie informacji o poziomie wskaźnika finansowego zgodnego ze wskaźnikiem finansowym (Tabela 23) zastosowanym w analizie cen transferowych przez podmiot wybrany jako strona badana (tabela 21) i po uwzględnieniu ewentualnej korekty cen transferowych. Wartość wskaźnika finansowego powinna być wyrażona procentowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5.2.3. Wybór MW04

Jeżeli jako metodę weryfikacji ceny transferowej wybrano "MW04" (metoda podziału zysku), należy wskazać rodzaj zastosowanej metody podziału zysku, wybierając kod z tabeli 12:

Tabela 12

Kod Rodzaj metody podziału zysku PZ01 Podział zysku (straty) za pomocą analizy rezydualnej, w przypadku gdy uprawniony do otrzymania zysku rutynowego jest podmiot, dla którego jest składana Informacja TPR PZ02 Podział zysku (straty) za pomocą analizy rezydualnej, w przypadku gdy uprawniony do otrzymania zysku rutynowego jest kontrahent (kontrahenci) podmiotu, dla którego jest składana Informacja TPR PZ03 Podział zysku (straty) za pomocą analizy rezydualnej, w przypadku gdy uprawniony do otrzymania zysku rutynowego jest zarówno podmiot, dla którego jest składana Informacja TPR, jak i jego kontrahent (kontrahenci) PZ04 Podział zysku (straty) za pomocą analizy udziału

W dalszej kolejności należy wskazać:

1) "Zakładany zysk podmiotu" - zakładany procentowy udział w łącznym zysku, jaki w związku z transakcją kontrolowaną osiągnie podmiot powiązany, dla którego składana jest Informacja TPR;

2) "Zrealizowany zysk podmiotu" - procentowy udział w łącznym zysku, jaki w związku z transakcją kontrolowaną faktycznie osiągnął podmiot powiązany, dla którego składana jest Informacja TPR;

3) "Strata podmiotu"- pole należy uzupełnić w przypadku faktycznie poniesionej straty w związku z transakcją kontrolowaną poprzez wybór opcji "TAK"/"NIE".

Wartości z punktów 1 i 2 uzupełnia się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po uwzględnieniu ewentualnej korekty cen transferowych. W przypadku zrealizowania zysku należy wypełnić dane dla punktów 1 i 2. W przypadku zrealizowania straty należy wypełnić dane dla punktów 1 i 3.

5.2.4. Wybór MW06

W przypadku wyboru "MW06" należy wskazać, przy pomocy jakiej innej metody została zweryfikowana cena transferowa, wybierając kod z tabeli 13:

Tabela 13

Kod Inna metoda TW01 Metoda dochodowa (DCF) TW02 Metoda dochodowa inna niż DCF TW03 Metoda porównawcza TW04 Metoda majątkowa TW05 Metoda statystyczna TW06 Kombinacja dwu lub więcej metod wskazanych powyżej TW07 Analiza zgodności - w pozostałych przypadkach

W przypadku wyboru "TW01" lub "TW02" należy podać okres prognozy, wybierając kod z tabeli 14:

Tabela 14

Kod Okres prognozy TB01 1 dzień (O/N) TB02 1 miesiąc (1M) TB03 3 miesiące (3M) TB04 6 miesięcy (6M) TB05 9 miesięcy (9M) TB06 1 rok (12M) TB07 Inny

W przypadku wyboru "TW01" lub "TW02" należy dodatkowo podać "Wartość współczynnika dyskontowego".

Gdy analiza zgodności nie została sporządzona w oparciu o techniki wyceny, to należy wybrać "TW07". W przypadku wyboru "TW07" należy wskazać źródło danych (wybór wielokrotny), wybierając kod z tabeli 15:

Tabela 15

Kod Analiza zgodności - źródła danych AZ01 Statystki publiczne AZ02 Dane ofertowe AZ03 Ogólnodostępne raporty z analiz rynkowych lub branżowych AZ04 Raporty z innych analiz (w tym cyklu życia produktu, opcji realistycznie dostępnych, korzyści stron transakcji) AZ05 Notowania giełdowe AZ06 Notowanie pozagiełdowe AZ07 Procedury wewnętrzne (np. metodyki ustalania cen) AZ08 Praktyka rynkowa AZ09 Inne źródła danych, niewymienione powyżej

5.3. Informacje o analizie cen transferowych (§ 2 pkt 5 lit. c rozporządzenia)

W tej części należy wskazać szczegółowe informacje na temat analizy cen transferowych dla każdej wskazanej transakcji kontrolowanej - w zależności od wybranej metody oraz kategorii transakcji kontrolowanej, z wyjątkiem transakcji oznaczonych kodami 1201-1204, 2201-2204, 1401 i 2401, dla których podaje się informacje wskazane w częściach 6.3.1 oraz 6.3.2 objaśnień.

5.3.1. W przypadku wyboru MW01

Jeżeli jako metodę weryfikacji ceny transferowej wybrano "MW01" (metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej), należy wskazać:

1) "Sposób weryfikacji rynkowego poziomu ceny" - wybierając kod z tabeli 16:

Tabela 16

Kod Sposób weryfikacji rynkowego poziomu ceny SW01 Porównanie wewnętrzne cen (porównywalny przedmiot transakcji jest sprzedawany jednocześnie do podmiotów powiązanych i niepowiązanych) SW02 Porównanie zewnętrzne cen (istnieją dostępne dane o cenach porównywalnych przedmiotów transakcji, których stronami są podmioty niepowiązane) SW03 Porównanie wewnętrzne cen kontrahenta (kontrahent sprzedaje porównywalny przedmiot transakcji jednocześnie do podatnika i podmiotu niepowiązanego) SW04 Inny sposób weryfikacji rynkowego charakteru ceny

2) "Sposób ujęcia ceny porównywalnej" - wybierając kod z tabeli 17:

Tabela 17

Kod Sposób ujęcia ceny CK01 Cena wyrażona kwotowo CK02 Cena wyrażona procentowo

Wybór określony w polu "Sposób ujęcia ceny porównywalnej" jest konsekwencją dokonania wyboru "Sposób ujęcia ceny transakcji kontrolowanej" w punkcie 5.2.1.;

3) "Rodzaj przedziału" - wybierając kod z tabeli 18:

Tabela 18

Kod Rodzaj przedziału RP01 Przedział międzykwartylowy RP02 Przedział pełny RP03 Inny przedział RP04 Jedna wartość

a) Jeżeli wybrano "RP01", "RP02" albo "RP03", w polach "Cena porównywalna min" i "Cena porównywalna max" należy wpisać odpowiednio najniższą i najwyższą wartość porównywalnych cen jednostkowych użytych do weryfikacji rynkowego charakteru ceny;

b) Jeżeli wybrano "RP04" (użyto tylko jednej wartości ceny na potrzeby porównania), w polu "Wysokość ceny porównywalnej" należy wpisać jej wartość;

4) "Korekty porównywalności wyników" - należy wskazać, czy przeprowadzając analizę cen transferowych dokonano korekt wyników w celu uzyskania wyższej porównywalności do badanej transakcji kontrolowanej, wybierając kod z tabeli 19:

Tabela 19

Kod Korekta porównywalności KP01 Nie dokonano korekty porównywalności KP02 Dokonano jednej lub większej liczby korekt porównywalności

5.3.2. W przypadku wyboru MW02, MW03 lub MW05

Jeżeli jako metodę weryfikacji ceny transferowej wybrano "MW02" (metoda ceny odprzedaży), "MW03" (metoda koszt plus) lub "MW05" (metoda marży transakcyjnej netto), należy uzupełnić:

1) "Rodzaj porównania" - czy analiza cen transferowych została przeprowadzona przy użyciu porównania wewnętrznego (tj. poprzez odniesienie do poziomu wskaźników finansowych realizowanych na porównywalnych transakcjach z podmiotami niepowiązanymi), czy porównania zewnętrznego (w oparciu o wskaźniki finansowe podmiotów niepowiązanych), wybierając kod z tabeli 20:

Tabela 20

Kod Rodzaj porównania PR01 Wewnętrzne PR02 Zewnętrzne PR03 Wewnętrzne przygotowane przez kontrahenta

Jeżeli wybrano "PR01" lub "PR03", nie uzupełnia się pola "Strona badana" i "Kryterium geograficzne";

2) "Strona badana" - strona zaangażowana w transakcję kontrolowaną, która została wybrana jako strona badana dla celów analizy cen transferowych - tj. wskaźnik finansowy której ze stron transakcji kontrolowanej był przedmiotem oceny pod względem rynkowości, wybierając kod z tabeli 21:

Tabela 21

Kod Strona badana PB01 Podmiot, dla którego jest składana informacja o cenach transferowych PB02 Kontrahent

3) "Kryterium geograficzne" - podstawowe kryterium selekcji geograficznej podmiotów, wykorzystane w analizie cen transferowych opartej na zewnętrznych danych finansowych dotyczących rentowności podmiotów niepowiązanych, uznanych za porównywalne do zakresu wskazanej transakcji kontrolowanej, wybierając kod z tabeli 22:

Tabela 22

Kod Kryterium geograficzne KG01 Polska KG02 Region KG03 Europa KG04 Świat KG05 Inne

4) "Wskaźnik finansowy" - wskaźnik finansowy, który został zastosowany na potrzeby weryfikacji ceny transferowej dla transakcji kontrolowanej. W przypadku stosowania większej liczby wskaźników finansowych należy podać wskaźnik podstawowy (wybór jednokrotny), wybierając kod z tabeli 23:

Tabela 23

5) "Korekty porównywalności wyników" - czy przeprowadzając analizę cen transferowych, dokonano korekt wyników w celu uzyskania wyższej porównywalności do badanej transakcji kontrolowanej, wybierając kod z tabeli 24:

Tabela 24

Kod Korekta porównywalności KP01 Nie dokonano korekty porównywalności KP02 Dokonano jednej lub większej ilości korekt porównywalności

6) "Rodzaj przedziału" - rodzaj użytego przedziału, wybierając kod z tabeli 25:

Tabela 25

Kod Rodzaj przedziału RP01 Przedział międzykwartylowy RP02 Przedział pełny RP03 Inny przedział RP04 Jedna wartość

7) "Wynik analizy cen transferowych" - wynik uzyskany za pomocą wybranej metody weryfikacji cen transferowych:

a) Jeżeli wybrano "RP01", "RP02" albo "RP03", w polach "Dolna granica przedziału" i "Górna granica przedziału" należy wpisać odpowiednio najniższą i najwyższą wartość wskaźnika finansowego użytego do weryfikacji rynkowego charakteru ceny;

b) Jeżeli wybrano "RP04" (użyto tylko jednego wskaźnika finansowego na potrzeby porównania), w polu "Wysokość wskaźnika finansowego" należy wpisać jego wartość.

Wyniki analizy cen transferowych powinny być wyrażone procentowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6. Dodatkowe informacje lub wyjaśnienia (§ 2 pkt 6 rozporządzenia)

6.1. Korekty cen transferowych

W polu "Korekta cen transferowych" należy wskazać, czy podmiot, dla którego jest składana Informacja TPR, dokonał korekty cen transferowych za okres, za jaki składana jest ta informacja, wybierając kod z tabeli 26:

Tabela 26

Kod Korekta cen transferowych KC01 Podatnik dokonał korekty cen transferowych KC02 Podatnik nie dokonywał korekty cen transferowych

Jeżeli wybrano "KC01", uzupełnia się łączną kwotę (w tysiącach złotych) dokonanej korekty cen transferowych:

1) bez znaku przed kwotą, jeżeli korekta miała charakter korekty zwiększającej dochód (korekta in plus);

2) ze znakiem "-" przed kwotą, jeżeli korekta miała charakter korekty zmniejszającej dochód (korekta in minus).

6.2. Kompensaty

W polu "Kompensata" należy wskazać, wybierając kod z tabeli 27, czy:

1) mniejsze korzyści uzyskane w związku z jedną transakcją kontrolowaną są kompensowane większymi korzyściami uzyskanymi w związku z inną transakcją kontrolowaną - § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 2502 oraz z 2020 r. poz. 73), zwanego dalej "Rozporządzeniem TP", lub

2) niższy dochód uzyskany w jednym roku obrotowym kompensowany jest wyższym dochodem z tego trzyletniego okresu - § 9 ust. 2 Rozporządzenia TP.

Tabela 27

Kod Kompensata KS01 Korzyści podlegały kompensacie na podstawie § 9 ust. 1 Rozporządzenia TP KS02 Dochód podlegał kompensacie na podstawie § 9 ust. 2 Rozporządzenia TP KS03 Brak kompensaty

6.3. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące wybranych kategorii transakcji kontrolowanych

6.3.1. Transakcje kontrolowane dotyczące udzielenia lub uzyskania finansowania, udzielenia lub uzyskania gwarancji lub poręczenia, zarządzania płynnością i depozytu

Należy uzupełnić "Rodzaj oprocentowania", wybierając kod z tabeli 28:

Tabela 28

Kod Rodzaj oprocentowania OP01 Oprocentowanie zmienne OP02 Oprocentowanie stałe OP03 Oprocentowanie stałe podlegające zmianom w okresie sprawozdawczym OP04 Inny sposób kalkulacji oprocentowania OP05 Brak oprocentowania

Kod "OP04" należy wybrać, w przypadku gdy kody "OP01", "OP02", "OP03" i "OP05" nie odpowiadają sposobowi kalkulacji ceny w transakcji kontrolowanej, np.:

• cena w transakcji kontrolowanej kalkulowana jest zarówno na podstawie stałej, jak i zmiennej stopy procentowej (np. niektóre transakcje terminowe),

• cena w transakcji kontrolowanej kalkulowana jest równocześnie w oparciu o prowizję kwotową oraz procentową (np. niektóre poręczenia).

1) w przypadku wyboru "OP01" (oprocentowanie zmienne) należy uzupełnić następujące informacje:

a) "Stopa bazowa" - poprzez wybranie kodów z tabeli 29 i 30:

Tabela 29

Kod Nazwa stopy bazowej SB01 WIBOR SB02 EURIBOR SB03 LIBOR EUR SB04 LIBOR USD SB05 LIBOR CHF SB06 LIBOR GBP SB07 LIBOR JPY SB08 Inna stopa bazowa

Tabela 30

Kod Termin stopy bazowej TB01 1 dzień (O/N) TB02 1 miesiąc (1M) TB03 3 miesiące (3M) TB04 6 miesięcy (6M) TB05 9 miesięcy (9M) TB06 1 rok (12M) TB07 Inny

W przypadku wyboru "TB07" należy uzupełnić termin stopy bazowej w kolejnej komórce;

b) "Marża" - należy uzupełnić wartość (w punktach procentowych per annum), która jest dodawana lub odejmowana (ze znakiem ujemnym) do stopy bazowej;

2) w przypadku wyboru "OP02" (oprocentowanie stałe) należy uzupełnić wartość zastosowanego oprocentowania stałego (w punktach procentowych per annum) z czterema miejscami po przecinku ("Poziom oprocentowania"). W przypadku poręczenia lub gwarancji należy wskazać poziom prowizji za udzielone lub uzyskane poręczenie lub udzieloną lub uzyskaną gwarancję w stosunku do wysokości poręczanego lub gwarantowanego zobowiązania (w punktach procentowych per annum) z czterema miejscami po przecinku;

3) w przypadku wyboru "OP03" (oprocentowanie stałe podlegające zmianom w okresie sprawozdawczym) należy uzupełnić minimalną i maksymalną wartość zastosowanego oprocentowania stałego (w punktach procentowych per annum) z czterema miejscami po przecinku ("Poziom oprocentowania - min" i "Poziom oprocentowania - max").

Następnie należy wskazać źródło danych do analizy cen transferowych oraz jej wyniki poprzez uzupełnienie następujących informacji:

1) "Źródło danych do analizy cen transferowych" - należy uzupełnić informację na temat źródła, z którego podatnik pozyskał dane na potrzeby analizy cen transferowych, wybierając kod z tabeli 31 (wybór jednokrotny):

Tabela 31

Kod Źródło danych do analizy cen transferowych ZD01 Dane transakcyjne wewnętrzne - porównywalne transakcje z podmiotami niepowiązanymi ZD02 Dane transakcyjne zewnętrzne - bazy danych transakcyjnych ZD03 Statystyki bankowe ZD04 Oferty otrzymane od instytucji finansowych ZD05 Pozostałe źródła danych

2) "Korekty porównywalności wyników" - należy wskazać, czy w procesie przeprowadzania analizy cen transferowych dokonano korekt wyników w celu uzyskania wyższej porównywalności do badanej transakcji kontrolowanej, wybierając kod z tabeli 32:

Tabela 32

Kod Korekta porównywalności KP01 Nie dokonano korekty porównywalności KP02 Dokonano jednej lub większej ilości korekt porównywalności

3) "Rodzaj przedziału" - należy wskazać rodzaj użytego przedziału, wybierając kod z tabeli 33:

Tabela 33

Kod Rodzaj przedziału RP01 Przedział międzykwartylowy RP02 Przedział pełny RP03 Inny przedział RP04 Jedna wartość

4) "Wynik analizy cen transferowych" - należy wskazać wynik analizy cen transferowych:

a) jeżeli wybrano "RP01", "RP02" albo "RP03", w polach "Dolna granica przedziału" i "Górna granica przedziału" należy wpisać odpowiednio najniższą i najwyższą wartość oprocentowania użytego do weryfikacji jego rynkowego charakteru, w punktach procentowych per annum z czterema miejscami po przecinku;

b) jeżeli wybrano "RP04" (wynikiem analizy cen transferowych jest jeden poziom oprocentowania), należy wpisać jego wysokość ("Oprocentowanie porównywalne") w punktach procentowych per annum z czterema miejscami po przecinku.

Jeżeli jako sposób kalkulacji oprocentowania wybrano "OP01" (oprocentowanie zmienne), jako dolną granicę przedziału oraz górną granicę przedziału lub wartość oprocentowania, gdy wynikiem analizy cen transferowych jest jedna wartość, należy wpisać wysokość marży dodawanej do wskazanej wcześniej bazowej stopy procentowej lub od tej stopy bazowej odejmowanej (wynik wpisuje się ze znakiem ujemnym). Wyniki analizy cen transferowych powinny być podane w procentach.

6.3.2. Transakcje kontrolowane dotyczące udostępnienia lub korzystania z wartości niematerialnych

Jeżeli jako kategorię transakcji kontrolowanej wskazano transakcje oznaczone kodami 1401 lub 2401 (transakcje kontrolowane związane z udostępnieniem lub korzystaniem z wartości niematerialnych), należy uzupełnić dodatkowo:

1) "Sposób kalkulacji opłaty" - sposób kalkulacji opłaty na podstawie tabeli 34. Jeżeli sposób kalkulacji opłaty jest kombinacją kilku kodów, należy wybrać "SK06":

Tabela 34

Kod Sposób kalkulacji opłaty SK01 Procent od sprzedaży do podmiotów niepowiązanych towarów lub produktów, których dotyczy wartość niematerialna SK02 Procent od sprzedaży całkowitej towarów lub produktów, których dotyczy wartość niematerialna SK03 Procent od innej bazy SK04 Kwota w ujęciu rocznym SK05 Kwota na jednostkę towaru lub produktu SK06 Inny sposób kalkulacji opłaty

2) "Poziom opłaty" - należy wskazać poziom opłaty z tytułu udostępnienia lub korzystania z wartości niematerialnych (w zależności od wybranego kodu transakcji kontrolowanej), wskazując odpowiednio:

a) w przypadku gdy wybrano "SK01", "SK02" lub "SK03" - poziom opłaty w procentach odpowiedniej bazy (w zależności od wybranego kodu sposobu kalkulacji opłaty);

b) w przypadku gdy wybrano kod "SK04", "SK05" lub "SK06" - poziom opłaty wyrażony kwotowo oraz walutę, w jakiej jest naliczana opłata, zgodnie z kodem walut ISO 4217.

Należy wskazać źródło danych do analizy cen transferowych oraz jej wyniki poprzez uzupełnienie poniższych informacji:

1) "Rodzaj analizy" - należy wskazać, w jaki sposób sporządzono analizę cen transferowych, wybierając kod z tabeli 35 (wybór jednokrotny):

Tabela 35

Kod Rodzaj analizy RA01 Analiza danych transakcyjnych wewnętrznych - porównywalne transakcje z podmiotami niepowiązanymi RA02 Analiza danych transakcyjnych zewnętrznych - bazy danych RA03 Wycena za pomocą techniki DCF RA04 Wycena za pomocą podejścia dochodowego innego niż DCF RA05 Wycena za pomocą techniki hipotetycznych opłat licencyjnych (Relief from Royalty) RA06 Wycena z użyciem podejścia porównawczego RA07 Wycena z użyciem podejścia kosztowego RA08 Wycena z użyciem więcej niż jednego podejścia wskazanego powyżej RA09 Inna analiza niż wskazane powyżej

2) "Sposób wyrażenia ceny" - należy wpisać jednostkę, w jakiej wyrażono wynik analizy cen transferowych dla transakcji kontrolowanej dotyczącej udostępnienia lub korzystania z wartości niematerialnych (np. %). Jeżeli opłata została wyrażona kwotowo, należy wpisać kod waluty zgodnie z kodem walut ISO 4217;

3) "Korekty porównywalności wyników" - należy wskazać, czy w procesie analizy cen transferowych dokonano korekt wyników w celu uzyskania wyższej porównywalności do badanej transakcji kontrolowanej, wybierając kod z tabeli 36:

Tabela 36

Kod Korekta porównywalności KP01 Nie dokonano korekty porównywalności KP02 Dokonano jednej lub większej ilości korekt porównywalności

4) "Rodzaj przedziału" - należy wskazać rodzaj użytego przedziału, wybierając kod z tabeli 37:

Tabela 37

Kod Rodzaj przedziału RP01 Przedział międzykwartylowy RP02 Przedział pełny RP03 Inny przedział RP04 Jedna wartość

5) "Wynik analizy cen transferowych" - należy wskazać wynik analizy cen transferowych:

a) Jeżeli wybrano "RP01", "RP02" albo "RP03", w polach "Dolna granica przedziału" i "Górna granica przedziału" należy wpisać odpowiednio najniższą i najwyższą wartość porównywalnych opłat użytych do weryfikacji rynkowego charakteru opłaty;

b) Jeżeli wybrano "RP04" (użyto tylko jednej wartości opłaty na potrzeby porównania), w polu "Wysokość opłaty porównywalnej" należy wpisać jej wartość.

Wyniki analizy cen transferowych powinny być wpisane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6.3.3. Umowa spółki niebędącej osobą prawną, umowa wspólnego przedsięwzięcia lub umowa o podobnym charakterze

Jeżeli jako kategorię transakcji kontrolowanej wskazano transakcję oznaczoną kodem 3101 (transakcje kontrolowane związane z umową spółki niebędącej osobą prawną, wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze), należy wskazać dodatkowo rodzaj przeprowadzonej transakcji, wybierając kod z tabeli 38:

Tabela 38

Kod Rodzaj transakcji RT01 Umowa spółki niebędącej osobą prawną RT02 Umowa wspólnego przedsięwzięcia lub umowa o podobnym charakterze

Po wybraniu rodzaju transakcji należy wypełnić pola:

1) "Udział" - rodzaj udziału wynikający z umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze na koniec okresu, za jaki składana jest Informacja TPR, wybierając kod z tabeli 39 (wybór wielokrotny):

Tabela 39

Kod Udział UD01 Udział w zysku UD02 Udział w stracie UD03 Udział w majątku likwidacyjnym

2) "Procentowy udział" - procentowy udział wspólnika w zysku, stracie lub majątku likwidacyjnym na koniec okresu, za jaki składana jest Informacja TPR, wskazując odpowiednią wartość procentową (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku);

3) "Wartość wkładów" - łączną wartość wkładów wniesionych (uwzględniając wartość wkładów zwróconych) przez wspólnika na koniec okresu, za jaki składana jest Informacja TPR w tysiącach złotych (bez miejsc po przecinku);

4) "Wartość wkładów ogółem" - łączna wartość wkładów wniesionych (uwzględniając wartość wkładów zwróconych) przez wszystkich wspólników na koniec okresu, za jaki składana jest Informacja TPR w tysiącach złotych (bez miejsc po przecinku).

6.3.4. Restrukturyzacja

Jeżeli jako kategorię transakcji kontrolowanej wskazano transakcje oznaczone kodami 3001-3013, należy uzupełnić dodatkowo pole "Wynagrodzenie za restrukturyzację" dotyczące okresu, za jaki składana jest Informacja TPR, wybierając kod z tabeli 40 (wybór wielokrotny):

Tabela 40

Kod Wynagrodzenie za restrukturyzację RM01 Podmiot otrzymał wynagrodzenie pieniężne za przeniesione na rzecz podmiotu powiązanego funkcje, aktywa, ryzyka lub prawa RM02 Podmiot otrzymał wynagrodzenie w formie innej niż pieniężna za przeniesione na rzecz podmiotu powiązanego funkcje, aktywa, ryzyka lub prawa RM03 Podmiot wypłacił wynagrodzenie pieniężne za przejęte od podmiotu powiązanego funkcje, aktywa, ryzyka lub prawa RM04 Podmiot wypłacił wynagrodzenie w formie innej niż pieniężna za przejęte od podmiotu powiązanego funkcje, aktywa, ryzyka lub prawa RM05 Podmiot nie wypłacił ani nie otrzymał wynagrodzenia w jakiejkolwiek formie w związku z przeniesieniem funkcji, aktywów, ryzyk lub praw

1) Spółki niemającej osobowości prawnej - w przypadku gdy Informacja TPR jest składana przez wspólnika za rok obrotowy tej spółki, który rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r.